Das WEF befiehlt der Regierung, Bürger zu verhaften, die ihre eigenen Lebensmittel anbauen

Das Weltwirtschaftsforum hat Regierungen auf der ganzen Welt angewiesen, den Bürgern die Möglichkeit zu nehmen, zu Hause ihr eigenes Gemüse anzubauen, und so sie zu kriminalisieren.

Laut WEF trägt der heimische Lebensmittelanbau zur sogenannten „globalen Erwärmung“ bei und muss daher verboten werden.

Die kühne Behauptung basiert auf zweifelhaften Untersuchungen der vom WEF finanzierten University of Michigan, die behaupten, dass selbst angebaute Lebensmittel im Gegensatz zu im Laden gekauften industriellen Lebensmitteln fünfmal mehr CO2-Emissionen verursachen. Es kommt zu dem Schluss, dass private Gärten eine Gefahr für die Umwelt darstellen.

Naturalnews.com berichtet: Der milliardenschwere Guru für Elektrofahrzeuge (EV), Elon Musk, verbreitet übrigens denselben Unsinn.

The only action needed to solve climate change is is a carbon tax https://t.co/mEGhIkSVsn

Als ihn seine Anhänger darauf drängten, antwortete Musk, dass er eine CO2-Steuer für notwendig halte, „um das zu besteuern, was wahrscheinlich schlecht ist (CO2), so wie Alkohol und Zigaretten stärker besteuert werden als Obst und Gemüse.“

We should not, for example, impose draconian laws on farmers or make citizens uncomfortable by limiting air-conditioner usage!

Keep tax revenue constant, but shift it to tax what is probably bad (CO2), just like alcohol & cigarettes are taxed more than fruits & vegetables.

— Elon Musk (@elonmusk) February 3, 2024