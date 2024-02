Eine Einführung in die Geheimnisse der außersinnlichen Wahrnehmung

Teile die Wahrheit!

Dass es, wie schon William Shakespeare wusste, zwischen Himmel und Erde weit mehr gibt, als unsere Schulweisheit sich träumen lässt, dürfte mittlerweile niemand mehr bezweifeln.

Unsere Welt ist voll von paranormalen Phänomenen und im Hinblick auf die außersinnliche Wahrnehmung stellt das sogenannte ›Remote Viewing‹ (übersetzt etwa: ›ferne Sicht‹ oder ›aus der Ferne betrachten‹) eine der faszinierendsten Praktiken dar.

Als Mystiker und weltbekannter Star-Hellseher ist es Emanuell Charis ein großes Anliegen, die Grundlagen und Potenziale dieser geheimnisumwitterten Praxis zu enthüllen und zu erklären, wie sie von jedem erlernt und angewendet werden kann.

Die Grundlagen des Remote Viewing

»Remote Viewing ist keine bloße Kunst, sondern eine wissenschaftlich fundierte Praxis, die sich auf die Tatsache stützt, dass der Geist die Fähigkeit besitzt, über physische Grenzen hinaus Informationen zu empfangen«, erläutert Emanuell Charis und räumt damit gleich einige Vorurteile aus dem Weg.

»Die Grundlagen des Remote Viewing umfassen eine Kombination aus mentaler Disziplin, Fokussierung und einem erweiterten Verständnis der Zeit-Raum-Kontinuität.«

Der Prozess des Remote Viewing erfordert, wie Charis weiter darlegt, eine tiefe Entspannung und Konzentration, um den Geist von den Begrenzungen der physischen Realität zu befreien. (Die Magie des Februars – Emanuell Charis enthüllt die astrologischen Geheimnisse und Gefahren für dein Sternzeichen)

Durch gezielte Übungen und Techniken kann sich der Mensch, der das Remote Viewing betreibt, in einen Zustand versetzen, in dem er oder sie Zugang zu Informationen über entfernte Orte, Personen oder Ereignisse erhält, ohne direkten Kontakt mit ihnen zu haben.(Das Horoskop für 2024: Die Prognosen für alle Tierkreiszeichen)

Die Anwendungsmöglichkeiten von Remote Viewing

Was kann man damit machen? Diese Frage wird Emanuell Charis in diesem Zusammenhang oft gestellt. »Die Möglichkeiten von Remote Viewing sind vielfältig und reichen von praktischen Anwendungen bis hin zu spirituellem Wachstum und persönlicher Entwicklung«, so der Star-Hellseher.

»Im militärischen Bereich wurde Remote Viewing bereits für geheimdienstliche Aufklärungszwecke eingesetzt, um Informationen über feindliche Ziele zu sammeln, die mit herkömmlichen Mitteln nicht zugänglich waren.

Aber auch in der Forensik wird immer häufiger auf das Remote Viewing zurückgegriffen, um zur Aufklärung von Kriminalfällen beizutragen.«

Abseits all dessen wird Remote Viewing auch in wissenschaftlichen Experimenten zur Erforschung der menschlichen Wahrnehmung und des Bewusstseins eingesetzt.

Es kann, wie gesagt, auch als Werkzeug für persönliche Einsicht und spirituelle Erweiterung dienen, indem es dem Praktizierenden ermöglicht, eine tiefere Verbindung zu seinem inneren Selbst und zur universellen Energie herzustellen.

Kann jeder Remote Viewing erlernen?

Die Frage, ob jeder Mensch Remote Viewing erlernen kann, ist von großer Bedeutung: »Meine Erfahrung und Überzeugung sagen Ja«, erklärt Charis. »Jeder Mensch trägt das Potenzial zur außersinnlichen Wahrnehmung in sich, und mit der richtigen Anleitung und Übung kann dieses Potenzial entwickelt und genutzt werden.«

Der Schlüssel zum Erlernen von Remote Viewing liegt, wie Charis weiter ausführt, in der Hingabe, Disziplin und einem offenen Geist. Durch regelmäßige Übung und den Einsatz bewährter Techniken können auch Anfänger die Fähigkeit entwickeln, Informationen über entfernte Ziele wahrzunehmen.

Wie kann man Remote Viewing erlernen?

Die Methoden zum Erlernen von Remote Viewing sind vielfältig und umfassen verschiedene Techniken und Übungen. Eine der grundlegenden Techniken besteht darin, den Geist zu beruhigen und in einen entspannten Zustand zu versetzen, um den Zugang zu intuitiven Informationen zu erleichtern.

Visualisierungsübungen, Atemtechniken und Meditation sind wichtige Bestandteile des Trainingsprozesses. Darüber hinaus ist es hilfreich, in einer unterstützenden Umgebung zu üben, in der Erfahrungen und Erkenntnisse geteilt werden können.

Emanuell Charis weist jedoch ausdrücklich darauf hin, dass es sich beim Remote Viewing keineswegs um einen Trick oder ähnliches handelt, womit man bei einer Party Spaß haben kann. Vielmehr ist es eine ernsthafte Praktik, die, wie Charis weiter erklärt, sehr viel Übung und Disziplin erfordert, um sie zu erlernen und weiterzuentwickeln.

Fallbeispiele aus der Praxis

Eine Frau konnte mithilfe von Remote Viewing ihre verlorene Armbanduhr lokalisieren, indem sie sich mental mit dem Ort verband, an dem sie die zuletzt gesehen hatte. Durch ihre intuitive Wahrnehmung konnte sie den genauen Ort identifizieren und die Uhr wiederfinden.

Ein Remote Viewer wurde beauftragt, Informationen über eine geheime Regierungsanlage zu sammeln. Durch seine Fähigkeit, über physische Barrieren hinweg zu sehen, konnte er präzise Details über die Struktur und Aktivitäten innerhalb der Anlage liefern, die sonst verborgen geblieben wären.

Im Fall einer vermissten Person wurde Remote Viewing eingesetzt, um Hinweise auf den Aufenthaltsort dieses Menschen zu erhalten. Durch die Fokussierung auf das Bild der Person und eine gezielte mentale Erkundung konnten wichtige Hinweise entdeckt werden, die zu ihrer Auffindung führten.

»In diesen kurzen Fallbeispielen wird die Vielseitigkeit und Wirksamkeit von Remote Viewing deutlich«, erklärt Emanuell Charis, der diese Kunst meisterhaft beherrscht.

»Es ist ein Instrument der Erkenntnis und Offenbarung, das die Grenzen unserer herkömmlichen Wahrnehmung überschreitet und uns einen tieferen Einblick in die verborgenen Aspekte der Realität gewährt.«

Fazit

Abschließend hält Star-Hellseher Emanuell Charis fest, dass Remote Viewing eine faszinierende Praxis ist, die nicht nur unser Verständnis von Raum und Zeit erweitert, sondern auch tiefgreifende Einsichten und Erkenntnisse über uns selbst und die Welt um uns herum ermöglicht.

»Es ist eine Reise in die geheimnisvollen Bereiche des menschlichen Geistes, die uns dazu ermutigt, die Grenzen des Möglichen zu überdenken und die verborgenen Fähigkeiten unseres Bewusstseins zu erkunden«, so Charis abschließend.

»Es lohnt sich für jeden Menschen, sein Potenzial in dieser Hinsicht zu erforschen und zu verbessern.«

Quellen: PublicDomain/emanuellcharis.de am 26.02.2024