Der frühere Leiter eines Pentagon UFO-Programms bestätigt jetzt, dass das Phänomen real und außerirdisch ist

Teile die Wahrheit!

Sean Kirkpatrick, ein Physiker, welcher im Dezember 2023 von seinem Posten als Leiter des All-domain Anomaly Resolution Office (AARO) zurücktrat, weil er mit diversen Problemen konfrontiert war, traf vor einigen Wochen mit Journalisten zusammen, um über seine Erkenntnisse über das mysteriöse UAP/UFO Phänomen zu sprechen. Von Jason Mason

Der ehemalige CIA-Mitarbeiter erklärte, warum er von seinem Posten zurücktrat. Er sagte, dass ein hochtalentiertes und motiviertes Team auf wissenschaftlicher Basis ein rationales und systematisches System entworfen habe, um das Phänomen zu erforschen. Das ganze Unternehmen wurde schließlich von einer immer größer werdenden Anzahl von Whistleblowern und ihren Aussagen überschattet.

So lieferte zum Beispiel David Grusch geradezu sensationelle Enthüllungen ab, welche die Aufmerksamkeit von Politikern und der Weltöffentlichkeit auf sich zogen. Seit langer Zeit kämpfen zwei Fraktionen um die Dominanz des Themas in der öffentlichen Wahrnehmung.

Zur Erinnerung: Erst im vergangenen Jahr agierte Dr. Kirkpatrick als Co-Autor einer Forschungsarbeit, die gemeinsam mit Professor Avi Loeb erarbeitet wurde. Daraus geht hervor, dass sich „außerirdische Mutterschiffe“ wahrscheinlich durch unser Sonnensystem bewegen. So ähnlich wie das erste dokumentiert interstellare Objekt Oumuamua, das vielleicht ein Schiff oder eine Sonde einer fremden Zivilisation darstellt.

Reporter haben nur auf die Gelegenheit gewartet, dass sich Sean Kirkpatrick weiter zu solchen Dingen äußert. Im Magazin Scientific American wurden exklusiv einige seiner Aussagen präsentiert, betreffend was die US-Regierung über UFOs gelernt hat. Dabei wird selbstverständlich schon in der Einleitung des Artikels davor gewarnt, dass Desinformation und von Verschwörungen angetriebene Entscheidungen der Regierung auf sensationellen Behauptungen basieren, die keine rationale, evidenz-basierte Grundlage besitzen und nicht durch kritisches Denken analysiert worden sind.

Diese Phrasen stammen offenbar aus den Handbüchern von Skeptiker-Organisationen. Wobei mittlerweile bekannt gegeben wurde, dass in den Medien ein groß angelegtes Desinformations-Programm von schwarzen Regierungsprojekten orchestriert wird, die ihre UFO-Geheimnisse mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln vor der Einflussnahme durch die gewählte Regierung beschützen wollen.

Das hat Konsequenzen gezeigt und unsere Fähigkeit, uns effektiv mit diesen Problemen auseinanderzusetzen, wird dadurch herausgefordert, wobei die wahre Natur des Phänomens immer komplexer wird. Sean Kirkpatrick erklärt demzufolge, dass er keine Beweise für Aliens finden konnte, sondern nur Gerüchte vernahm, die über UFOs in Regierungskreisen zirkulieren.

Im Artikel wird wieder einmal der Astrophysiker Dr. Carl Sagan zitiert, der die Aussage traf, dass außergewöhnliche Behauptungen auch außergewöhnliche Beweise erfordern. Es muss allerdings berücksichtigt werden, dass Carl Sagan in vertraulichen Gesprächen zu verstehen gab, dass er von der Existenz des Phänomens überzeugt sei, aber auf Rücksicht auf seinen Ruf und seine Karriere niemals öffentlich darüber diskutieren durfte. (Ein früherer Leiter eines Auslandsgeheimdienstes spricht über UFO-Aktivität in den Weltmeeren)

Militärische Whistleblower und Insider wie Dr. Steven Greer haben zudem ausgesagt, dass offizielle Programme zur Erforschung von UFOs nach außen hin so geplant werden, dass diese Projekte niemals irgendwelche Beweise für UFOs finden werden, diese Aufgabe haben Geheimdienste in eigenen Projekten übernommen.

Durch gezielt gestreute Desinformation in den Medien kommt es zu einem Sammelsurium von Geschichten aus zweiter Hand oder totalen Fabrikationen von Erzählungen über Verschwörungstheorien. Es werden immer wieder dieselben Aussagen zitiert und ganze Teams aus Journalisten wenden viel Zeit und Energie auf, um diese Meldungen zu verbreiten und Zeugen verbal zu verunglimpfen, so als hätten sie ansonsten nichts Besseres zu tun.

Der Vorläufer des AARO war ein Programm namens Advanced Aerospace Threat Identification Program (AATIP), das eine ganze Reihe interessanter Informationen erhalten hat. Unter anderem vom wohlhabenden Ufologen Robert Bigelow, dem ehemaligen Besitzer der Skinwalker Ranch und Gründer des Unternehmens Bigelow Aerospace.

300x250

Auf der Skinwalker Ranch haben über einen längeren Zeitraum hinweg Analysen von paranormalen Erscheinungen stattgefunden, und Teams aus Wissenschaftlern haben alles dokumentiert.

Diese spannenden Schilderungen können Sie in meinen Büchern der MiB-Reihe nachlesen. Sean Kirkpatrick spricht davon, dass speziell die modernen Medien solche Storys aufblasen und Wissenschaftler nicht mit der Erforschung der gesammelten Daten mithalten können, um ihre Gültigkeit zu testen. Somit geraten Forscher in ein Kreuzfeuer von Anschuldigungen und Vorwürfen einer großen Verschwörung.

Medientreibende publizieren Theorien und Mythen über UFOs und die Gesellschaft ist nun zunehmend mit diesen Themen konfrontiert. Es ist bestätigt worden, dass UFO-Berichte und Sichtungen bis ins frühe 20. Jahrhundert zurückverfolgt werden können, wobei Skeptiker schreiben, dass das meiste davon aus Fehlinterpretationen, Halbwahrheiten und Desinformationen aus unglaubwürdigen Quellen beruhen soll.

Deshalb gestand auch Sean Kirckpatrick ein, dass es korrekt ist, dass rund 90 Prozent aller aufgezeichneten UFO-Sichtungen samt Videos vom US-Militär durch rationale Argumente, kritisches Denken und viel Fantasie mit perfekt logischen Erklärung angefochten werden können.

300x250 boxone

Doch was ist mit den restlichen 10 Prozent von absolut unerklärlichen Sichtungen von unbekannten Flugobjekten? Experten sind nicht in der Lage, diese Berichte durch optische Illusionen oder einem Mangel an Daten abzutun.

Können Skeptiker jemals die wissenschaftlich erbrachten Beweise für die Authentizität des Phänomens akzeptieren? Möglicherweise erst dann, wenn sie ihre geforderten außergewöhnlichen Beweise erhalten.

Bis dahin gibt es absolut nichts, was ein Ufologe tun oder sagen kann, um Skeptiker zu konvertieren. In meinem neuen Buch „UFOs und die Ringmacher des Saturn“, aber auch in meinen anderen Werken, lege ich dar, dass ein wissenschaftliches Establishment ein System erschaffen hat, das im Prinzip eine atheistische Religion ist, welche uns durch kritisches Denken und rationale Gedanken in Lehranstalten nahegebracht werden soll. Ohne dabei zu näher auszuführen, dass die meisten naturwissenschaftlichen Grundsätze auf unbeweisbaren Theorien und Computermodellen beruhen.

Deshalb wäre es laut Kirkpatrick möglich, dass die von amerikanischen Kampfpiloten gefilmten Flugobjekte ohne Tragflächen in China hergestellte, kugelförmige Drohnen sein könnten. Zu bestätigen ist das jedoch nicht. Es ist lediglich eine rationale Erklärung für die Aussage, dass US-Navy-Piloten UFOs gesehen haben, die bei Annäherung wie schwarze Würfel in durchsichtigen Sphären ausgesehen haben.

Es könnte sich demnach „möglicherweise“ um hoch entwickelte Drohnen der nächsten Generation handeln, die sich „sehr akkurat“ bewegen, weil sie schier unmögliche Flugmanöver demonstriert haben. Diese Tatsache alleine genügt, um UFOs ernst zu nehmen und sich nicht darüber lächerlich zu machen. Piloten, die darüber sprechen, glauben nicht daran, dass es sich vielleicht um ausländische Spionage-Technologie einer irdischen Nation handelt.

Im Zuge des erwähnten Interviews äußerte sich Kirkpatrick schließlich kritisch gegenüber den Behauptungen seines Kollegen David Grusch. Beide waren in der NRO aktiv, einem anderen amerikanischen Geheimdienst, der sich mit UFO-Fragen befasst.

Dr. Kirkpatrick erklärt seine Zweifel damit, dass er glaubt, dass Grusch von UFO-Gläubigen im US-Militär beeinflusst wurde, sowie von den Forschungen von Bigelow Aerospace auf der Skinwalker Ranch, die zwischen 2007 und 2012 stattgefunden haben. Im Gegenzug haben diese Whistleblower gesagt, dass Sean Kirkpatrick eine Atmosphäre des Desinteresses schaffen will, während einige glauben, dass seine Vorgesetzten die echten Ergebnisse der Nachforschungen des AARO zurückhalten.

Die echten Wistleblower misstrauen solchen offiziellen Forschungsprogrammen, sagt Daniel Sheehan, ein Anwalt, der den Whistleblower Luis Elizondo vertritt. Whistleblower wenden sich daher direkt an die Regierung.

Drei militärische Zeugen haben letztes Jahr unter Eid vor dem amerikanischen Kongress ausgesagt, dass sie darüber Bescheid wissen, dass Aktivitäten von nicht-menschlichen Intelligenzen seit mindestens den 1930er Jahren auf Erden stattfinden. Seit damals soll es zur Bergung von außerirdischen Flugobjekten sowie toten und lebenden biologischen Piloten gekommen sein.

Sean Kirkpatrick ist der Meinung, dass viele der von seiner ehemaligen Abteilung eingeladenen Zeugen ähnliche Geschichten wie David Grusch erzählt haben. Zusammengefasst ergibt sich daraus folgendes Bild: Die US-Regierung versteckt bis zu 12 UFOs, und zwar seit den 1960er Jahren, und bis zu 40 solcher Flugobjekte, wenn man bis in die Zeit von Roswell zurückgeht. Seitdem versucht man, diese Objekte zurückzuentwickeln. Weil anfangs keine Fortschritte erzielt werden konnten, wurden diese Aufgaben an die Industrie weitergegeben.

Diese Teile von Alien-Schiffen sollten vor ungefähr 25 Jahren wieder an das amerikanische Verteidigungsministerium zurückgegeben werden. Es gab den Versuch, dieses Material wieder in die Hände der Regierung wandern zu lassen. Sie hatte sein langem die Übersicht über die verdeckten Programme verloren und der Kongress besitzt seitdem kein Wissen über diese Vorgänge.

Dadurch war es Kirkpatrick lediglich gestattet bekannt zu geben, dass keine Beweise für Aliens vorhanden seien und auch keine für eine Verschwörung in der Regierung. Videoaufnahmen sind keine harten Beweise, weil ein Mangel an Daten vorliegt. Immerhin gab er zu bedenken, dass bis zu 5 Prozent der von der AARO untersuchten Berichte ausreichend Daten enthalten und deshalb wirklich anormal sind. Andere Meldungen besagen, dass die Ermittler tatsächlich herausgefunden haben, dass seit Roswell wirklich eine große UFO-Verschwörung existiert.

Erst vor kurzer Zeit wurde ein neues militärisches Video geleakt, das ein sonderbares Flugobjekt zeigt, das wie eine Qualle in der Luft aussieht und über eine amerikanische Basis hinweggeflogen ist.

Das neue Video wurde im Jahr 2018 im Irak gefilmt; das Objekt wechselte im Flug seine Farbe, tauchte dann in einen See und nach siebzehn Minuten wieder auf und verschwand am Himmel. Auf Anfragen hat die Regierung die Echtheit des Materials weder bestätigt noch dementiert. Auf dieser Basis bewegte sich das UFO zwischen Nuklear-Silos und einer anderen Nuklearanlage, die sich dort befindet.

Das erinnert an die Aussagen anderer militärischer US-Whistleblower, die scheibenförmige UFOs beobachtet haben, die Atomraketen verfolgten. Es soll mindestens ein authentisches militärisches Video existieren, das zeigt, wie eine fliegende Untertasse während des Flugs einen Atomsprengkopf im Zuge eines Tests unbrauchbar machte.

Die Flugscheibe soll dabei den eigentlich unbewaffneten Dummy-Sprengkopf vom Raketen-Booster mit Lichtstrahlen ausgeschaltet haben. Zeugen haben seit den 1960er Jahren derartige Vorfälle gemeldet, doch die betreffenden Aufzeichnungen wurden allesamt beschlagnahmt. Zuständige erhielten eigenen Angaben zufolge Besuch von CIA-Agenten, welche das Filmmaterial konfisziert haben.

Alle Zeugen mussten Geheimhaltungserklärungen unterzeichnen. Ihnen war längst bekannt, dass es eine Verbindung zwischen UFOs und Nuklearwaffen gibt. Erst der Autor Robert Hastings hat viele solcher militärischen Zeugen lange nach ihrer Pensionierung dazu aufgefordert, über ihre Erlebnisse zu berichten und hat ein Buch herausgebracht sowie eine Konferenz zu diesem Thema abgehalten.

Luis Elizondo sagt aus, dass er im Zuge seiner Tätigkeit beim Advanced Aerospace Threat Identification Program (AATIP) des Pentagon zur Erforschung von UFOs dieses Originalvideo gesehen hat. Viele Zeugen werden heute immer noch für ihre Enthüllungen bedroht. Das im Film zu sehende Flugobjekt ist eine Flugscheibe mit einem Dom auf der Oberseite, also eine klassische fliegende Untertasse.

Ihre ganze Unterseite glühte während des Flugs und die Scheibe rotierte dabei langsam. Luis Elizondo hat die Existenz dieses Videos in einem Interview mittlerweile offiziell bestätigt, weil sich eine Kopie davon im Archiv des AATIP befindet. Beteiligte militärische Zeugen, die viele Jahre geduldig abgewartet haben, bevor sie beschlossen, über ihre Erlebnisse auszusagen, wurden nicht nur von Geheimdiensten, sondern auch von Skeptikern belästigt.

Es kam zu Verfolgungen und anonymen Todesdrohungen. Mittlerweile ist auch die Kopie des Originalvideos auf DVD laut Luis Elizondo spurlos verschwunden. Elizondo ist im Jahr 2017 von seinem Posten als Leiter des AATIP zurückgetreten, weil er der Meinung ist, dass das Pentagon dafür zuständig ist, UFO-Angelegenheiten zu verbergen, weil diese Dinge der nationalen Geheimhaltung unterliegen.

Vorliegende Daten besagen, dass zwischen den Jahren 2000 und 2023 mehr als 100.000 Alien-Sichtungen in den USA gemeldet worden sind, wobei Nevada die Rangliste anführt. Dort befindet sich übrigens die sogenannte Area 51. Es gibt eine Menge von Aussagen über Aliens und UFOs in dieser rätselhaften Militärbasis.

Ein neuer Whistleblower namens Eric Taber, der 13 Jahre lang für ein Rüstungsunternehmen gearbeitet hat und über eine Sicherheitsfreigabe für geheime Daten verfügte, konnte einiges in Erfahrung bringen. Er arbeitete an militärischen Fluggeräten und spricht ebenfalls von UFOs in dieser entlegenen Wüstenbasis. Eric Taber berichtete seine Erfahrungen dem AARO.

Er behauptet, einen mittlerweile verstorbenen Kollegen über UFOs befragt zu haben, also potenzielle außerirdische Schiffe, die in dieser Basis in Nevada eingelagert sind, die sich in der Nähe von Las Vegas befindet. Eines Tages beschloss dieser Kollege sich im anzuvertrauen und erzählte ihm Dinge von einem Schiff, von dem er erfahren konnte, es war keine Untertasse, sondern ein eiförmiges Fluggerät.

Gruppen von Ingenieuren waren damit beauftragt worden, dieses Objekt zurückzuentwickeln. Dieser Prozess war in den 1990er Jahren bereits voll im Gange, weil das besagte Flugobjekte in den 1980er Jahren von CIA-Leuten zur Basis transportiert worden war.

Es handelt sich um eines jener Schiffe, die völlig intakt in einem entlegenen Teil der Wüste zurückgelassen worden sind. Theorien besagen, dass Aliens uns diese Schiffe vorsätzlich zur Erforschung zur Verfügung stellen. Das Schiff besitzt die Ausmaße eines SUV-Automobils, seine Hülle ist glatt und ohne Säume. Es sieht metallisch aus und ist von silbergrauer Farbe. Es gibt keine sichtbaren Kontrollelemente, keine Eingänge, kein erkennbares Antriebssystem und keine Symbole oder Schriftzeichen an der Außenseite.

Die besten und klügsten Ingenieure arbeiteten an der Erforschung dieses Flugobjekts und sie versuchten herauszufinden, was die Energiequelle des Antriebs ist, und wie man das Schiff aktivieren kann, um zu testen, wie es funktioniert. Sie versuchten alles Mögliche, leiteten auch Elektrizität ein. Es gab keine Reaktion, selbst Röntgenstrahlen konnten die Hülle nicht durchdringen, sondern zeigten ein solides Objekt.

Sie versuchten das Ding zu öffnen und in die Hülle einzudringen, doch es war unmöglich. Lediglich kleinste Proben des Materials konnten entnommen werden und es handelt sich um eine Mischung aus verschiedenen Elementen, die laut der Meinung dieser Experten nicht auf der Erde hergestellt wurde.

Vor wenigen Tagen sorgte Sean Kirkpatrick erneut für Schlagzeilen, weil er seine skeptischen Aussagen widerrief und jetzt davon spricht, dass er als Ex-Pentagon-UFO-Projektleiter daran gehindert wurde, Alien-Geheimnisse zu enthüllen! Er sagt, es gibt sensationelle Berichte und Daten, die enthüllt werden sollten. Er erfuhr von streng geheimen Informationen über außerirdisches Leben.

Anhand dieser Dokumente kann die Weltöffentlichkeit endlich erfahren, was tatsächlich vor sich geht. Vor seinem Rücktritt hatte Kirkpatrick davon gesprochen, dass er belästigt wurde, und jetzt bestätigt er, dass er vom Pentagon gestoppt wurde, der Öffentlichkeit die Wahrheit über das Phänomen mitzuteilen. Und zwar bei verschiedenen Anlässen, obwohl er die Beweise erlangt hatte, die seine Aussagen unterstützen. Es wurde auch in diesem Fall nicht erlaubt, dass genug Informationen über die mysteriösen Flugobjekte publik werden.

Dr. Kirkpatrick und viele andere Regierungsmitarbeiter haben Bedenken, dass Verschwörungstheoretiker im Falle dieser Enthüllungen die Bestätigung erhalten, dass ihre Theorien zumindest teilweise auf Wahrheit beruhen. Diese Lücke wird im zivilen Sektor deshalb von Ufologen, Skeptikern und Journalisten gefüllt, die jeweils eigene Ziele verfolgen und das Narrativ für sich ausnutzen wollen.

Daraus entstehen sogar ganze, nicht belegbare Agenden in den Massenmedien. Dr. Kirkpatrick enthüllt nun, dass rund 40 Personen zu ihm gekommen sind, welche ihm reichhaltige Informationen über verdeckte UFO-Studien übergeben haben. Außerdem entdeckten die Mitarbeiter des AARO einige Regierungsdokumente, welche sie freigegeben haben. Das sind nicht nur Videoaufnahmen, sondern wichtige historische Dokumente.

Insgesamt handelt es sich um eine ganze Ladung von neuem Material, das zur Veröffentlichung vorbereitet ist. Es soll dabei helfen, die Welt über das Phänomen zu unterrichten und die Öffentlichkeit zu informieren.

Eine dieser Informationen besagt, dass die häufigsten nicht identifizierten Flugobjekte metallische Kugeln sind, die in großer Höhe beobachtet werden und einen Durchmesser von bis zu vier Metern aufweisen. Das Pentagon ist der Meinung, dass einige Inhalte dieser Dokumente teilweise zurückgehalten werden müssen, bestreitet aber gegenüber der Presse, dass Mitarbeiter dazu genötigt wurden, nicht über UFOs, Aliens oder außerirdisches Leben zu sprechen.

Spätestens seit den 1940er-Jahren versuchen Forscher hinter das Geheimnis der mysteriösen Flugscheiben zu kommen. Fakt ist, dass sie schon seit dem Beginn der aufgezeichneten Menschheitsgeschichte einen beinahe unsichtbaren Einfluss auf unsere Zivilisation ausüben.

Jason Mason und Jan van Helsing liefern in ihrem aktuellen Buch unzählige aktuelle und hoch spannende Informationen über diese Vorgänge, welche die wohl größten Geheimnisse der Weltgeschichte betreffen. Auf das Thema Ancient Aliens gehe ich detailliert in meinem zweiten neuen Buch mit dem Titel „Geheimnisse der Welt der Götter – Die Schlüssel zur antiken Geschichte einer verlorenen Zivilisation“ ein, das bereits erschienen ist.

Anfang Februar 2024 erscheint ein neues Buch mit Jan van Helsing mit dem Titel „UFOs und die Ringmacher des Saturn“. Es ist bereits vorbestellbar und ich gehe darin näher auf astronomische Anomalien ein. NASA-Sonden haben gigantische Raumschiffe fotografiert, die sich in den Ringen des Saturn verstecken! Das wirft weitere Fragen hinsichtlich der Anwesenheit von außerirdischen Intelligenzen auf den benachbarten Planeten unseres Sonnensystems auf.

Weitere Themen im neuen Werk: Existiert eine geheime Historie der Welt? Haben Aliens der Vorzeit überall auf unserem Planeten Pyramiden errichtet? Versucht die „Unsichtbare Hand“ eine Neue Weltordnung einzuführen, und will sie die Weltbevölkerung dezimieren?

Weiße Götter: Warum versetzen verbotene Atlantis-Theorien Wissenschaftler in Panik? War das Sonnenwunder von Fatima die größte UFO-Massensichtung der Geschichte und eine Warnung für die ganze Welt vor einer herannahenden Polverschiebung?

Militärische Whistleblower und Geheimdienst-Agenten enthüllen endlich die tiefen Wahrheiten über all diese Vorgänge. Die Ära der Täuschung der Massen geht nun unweigerlich zu Ende, und wir erleben gerade wahrhaft faszinierende Zeiten großer Offenbarungen. Vertrauen Sie dem göttlichen Plan!

…

Am 28. April 2020 erschien „Der Hollywood-Code: Kult, Satanismus und Symbolik – Wie Filme und Stars die Menschheit manipulieren“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel: „Die Rache der 12 Monkeys, Contagion und das Coronavirus, oder wie aus Fiktion Realität wird“.

Am 15. Dezember 2020 erschien „Der Musik-Code: Frequenzen, Agenden und Geheimdienste: Zwischen Bewusstsein und Sex, Drugs & Mind Control“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel: „Popstars als Elite-Marionetten im Dienste der Neuen Corona-Weltordnung“.

Am 10. Mai 2021 erschien „DUMBs: Geheime Bunker, unterirdische Städte und Experimente: Was die Eliten verheimlichen“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Adrenochrom und befreite Kinder aus den DUMBs“.

Am 18. März 2022 erschien „Die moderne Musik-Verschwörung: Popstars, Hits und Videoclips – für die perfekte Gehirnwäsche“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Stars Pro und Contra Impfung: „Die Ärzte“, „Die Toten Hosen“, Nena, Westernhagen, Eric Clapton, Neil Young und weitere“.

Am 26. August 2022 erschien „Der Hollywood-Code 2: Prophetische Werke, Alien-Agenda, Neue Weltordnung und Pädophilie – sie sagen es uns durch Filme“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Die Illuminati und die Neue Weltordnung in Hollywood“.

Am 10. März 2023 erschien „Illuminatenblut 2: Jagdgesellschaften der Eliten – sie benutzen Rituale und Magie um Dich zu kontrollieren!“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Ordnung aus dem Chaos“: Wie die Pläne der Elite in aller Öffentlichkeit vorhergesagt wurden – Warum mussten die Georgia Guidestones 2022 zerstört werden?“.

Am 18. August 2023 erschien „Die Schlammflut-Hypothese: Die Geschichte der Theorie über das große Reich von Tartaria“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Drei Resets – ein Reset fehlt noch! Die Schlammflut – als unsere Geschichte überdeckt wurde.“

Am 15. Dezember 2023 erschien: „DUMBs: Von unterirdischen Welten, geheimen Energiewaffen und seltsamen Ereignissen“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Antarktis-Whistleblower enthüllt gruselige HAARP-Erdbebenwaffe“

Ein handsigniertes Buch erhalten Sie für Euro 30,- (alle acht Bücher für Euro 240,-) inkl. Versand bei Zusendung einer Bestellung an: info@pravda-tv.com.

Video:

Quellen: PublicDomain/jason-mason.com am 22.02.2024