Riesige Sonneneruptionen, während Astrologen vom Großen Stellium im Jahr 2024 sprechen, das nur alle 83 Jahre auftritt!

Drei Sonneneruptionen der höchsten Stärke X ereigneten sich am 22. Februar 2024, auf der Sonne. Das letzte Mal, dass die Sonne drei Explosionen höherer Leistung hintereinander erzeugte, war im September 2017. Am

Was auch Aufmerksamkeit erregt, ist die Dichte – die Ausbrüche erfolgten innerhalb von 60 Minuten, es begann etwa um 22:30 UT und um halb elf war alles vorbei.

Hier die Details der ersten beiden Ausbrüche kurz hintereinander:

1) Um 23:07 UTC (21. Februar) wurde um Sonnenregion AR 3590 eine impulsive Sonneneruption des Typs X1.9 entdeckt. Basierend auf den neuesten Bildern deutet das Fehlen einer koronalen Verdunkelung darauf hin, dass ein erdgesteuerter CME unwahrscheinlich sein wird. Die aktive Region nimmt sowohl an Größe als auch an magnetischer Komplexität weiter zu, was bedeutet, dass weitere Sonneneruptionen wahrscheinlich sind.

2) AR 3590 liefert eine Show mit einer weiteren starken Sonneneruption ab, dieses Mal ein X1.7-Ereignis um 06:32 UTC (22. Februar). Bisher scheint keines dieser Ereignisse zu nennenswerten Ausbrüchen geführt zu haben. Das könnte sich ändern, wenn sich die Region weiter in eine der Erde zugewandte Position bewegt.

3) Um 22:34 UTC (22.02.2024) wurde um die aktive Sonnenfleckenregion 3590 eine große Sonneneruption mit der Größe X6,3 entdeckt. Dies war die größte Sonneneruption in Bezug auf die maximale Röntgenstärke seit September 2017. (Sonneneruption: Totaler Blackout wegen Carrington Ereignis 2024? (Video))

Obwohl es sich um eine helle Eruption handelte, bedeutet die fehlende koronale Abschwächung, dass ein großer koronaler Massenauswurf (CME) bei diesem besonderen Ereignis unwahrscheinlich ist. In den nächsten 24 Stunden werden weitere Sonneneruptionen möglich sein. Weitere Updates werden bei Bedarf bereitgestellt.

Bitte beachten Sie, dass es heute Abend offenbar ein Problem bei der Übertragung der GOES-16-Daten über die Grafiken „Röntgenfluss“ und „Globale D-LAYER-Absorption“ gibt.

Video:

Solche Ereignisse sind äußerst selten, da jeder Ausbruch dieser Größenordnung die Solarenergiereserven erschöpft und es normalerweise lange dauert, diese wiederherzustellen.

Die Tatsache, dass ein Stern in der Lage ist, drei so starke Explosionen hintereinander auszulösen, deutet darauf hin, dass die Sonne in einen Zustand extrem hoher Aktivität eintritt und vorläufigen Schätzungen zufolge die ausgestoßenen Plasmawolken an der Erde vorbeiziehen werden, wenn auch in relativ geringer Entfernung .

Da aus der Öffentlichkeit nur körnige Informationen gewonnen werden können, lässt sich über die Vorboten des Abwerfens der äußeren Hülle der Sonne nur theoretisch spekulieren.

Wenn die NASA ehrlich über Gammastrahlenausbrüche schreibt, dann reichen 7 Ausbrüche pro Stunde oder 7 pro Tag nicht aus, um ein Vorbote einer thermonuklearen Explosion zu sein.

Aber wer weiß, was die Wissenschaftler tatsächlich auf der Sonne sehen und uns nichts davon erzählen. Und wenn es sich tatsächlich um Serien von zwanzig bis dreißig Stück handelt, kann es jeden Tag zu einer Mikronova kommen.

Seit Anfang 2024 sind auf der Sonne bereits 5 Explosionen höherer Leistung aufgetreten. Zuvor berichteten Wissenschaftler, dass die zunehmende Häufigkeit von Flares und eine Zunahme ihrer Leistung auf eine allmähliche Annäherung der Sonne an den Höhepunkt ihrer Aktivität hindeuten, die vermutlich bereits Mitte 2024 eintreten könnte, obwohl dies einigen Prognosen zufolge auch auf 2025 verschoben werden könnte.

Großes Stellium im Jahr 2024

Im April, Mai und Juni 2024 wird am Sternenhimmel ein einzigartiges astrologisches Phänomen beobachtet – das große Stellium von 2024.

Dabei handelt es sich um eine Ansammlung von Planeten im Zeichen des Stiers, auf denen Uranus, Jupiter, Venus, Merkur, Sonne, Mond, Selena (Weißer Mond) wird sich versammeln und Mars wird sich im Juni anschließen.

Das genaue Datum der Konjunktion von Uranus und Jupiter wird voraussichtlich vom 18. bis 22. April 2024 sein, und im Zeitraum vom 13. bis 20. Mai 2024 wird es eine genaue gegenseitige Konjunktion von Sonne, Uranus, Jupiter und Venus geben.

Astrologen zufolge erwartet uns zwischen dem 26. Juni und dem 10. November 2024 eine turbulente Zeit. Dies ist die Zeit, in der Uranus in Konjunktion mit dem ominösen Stern Algol (dem Stern des Teufels) steht.

Das letzte Mal gab es eine solche Verbindung im Frühjahr/Sommer 1941.

Während dieser Konjunktion beginnt auch ein neuer Mars-Uranus-Zyklus. Uranus, als Symbol des kollektiven Bewusstseins, initiiert Mars (Krieger), um das Böse (Algol) zu bekämpfen.

Vierter Reiter?

Am 8. April 2024, also in etwas mehr als einem Monat, wird es zu einer totalen Sonnenfinsternis von 139 Saros kommen, deren vollständige Phase in Mexiko, den Vereinigten Staaten und Kanada beobachtet werden kann.

Verschwörungstheoretiker betrachten Sonnenfinsternisse immer mit großer Sorge, aber in diesem Fall ist die Sorge besonders, da Eschatologen seit vielen Jahren auf diese Sonnenfinsternis warten und Vorhersagen darüber gemacht haben, eine schrecklicher als die andere.

Dafür gibt es viele Gründe, die wichtigsten sind jedoch zwei.

Erstens bilden die Sonnenfinsternis vom 08.04.24 und die Sonnenfinsternis vom 20.08.17 eine Art Kreuz in den Vereinigten Staaten, vor dem jeder große Angst hat:

Zweitens beträgt der zeitliche Abstand zwischen den Finsternissen vom 08.04.24 und 20.08.17 sechs Jahre, sechs Monate, sechs Wochen und sechs Tage. Wenn Verschwörungstheoretiker so viele Sechser sehen, bekommen sie traditionell Angst, denn an diesem Tag könnten einige böse Mächte ein mächtiges Ritual planen, das Länder und Menschen zum Zittern bringen wird.

Und jetzt hat die Ressource spaceweather.com, die nichts mit Verschwörungstheorien zu tun hat, Öl ins Feuer und in die Aufregung gegeben.

Wie wir alle wissen, beobachten Astronomieliebhaber seit mehreren Monaten den Kometen Pons-Brooks (12P/Pons-Brooks), der ihnen allerlei kosmische Wunder in Form ungewöhnlicher Schweife, erhöhter Helligkeit usw. zeigt.

Im Moment ist der Komet nur schwach sichtbar, aber renommierte Astronomen versprechen, dass seine Helligkeit bis April um mindestens das 40-fache zunehmen wird, vielleicht um eine Größenordnung mehr, wenn sich der Komet erwärmt und es erneut zu einer Explosion kommt.

Aber das Wichtigste ist, dass, wenn die Sonne am 8. April untergeht, der Komet in der Nähe erscheint und am helllichten Tag anstelle der Sonne scheint.

Spaceweather.com verspricht, dass die Änderungen der Hintergrundbeleuchtung wie Eichenblätter aussehen werden, die von einer Esche fallen, was wirklich erstaunlich ist.

Jetzt lesen wir Offenbarung 6:8:

„Und ich sah: Und siehe, ein fahles Pferd und sein Reiter, dessen Name der Tod war. Und die Hölle folgte ihm; und ihm wurde Macht gegeben über den vierten Teil der Erde, um mit dem Schwert und mit Hungersnot und mit Pest und mit den Tieren der Erde zu töten.“

Im Originaltext war das Pferd nicht blass, sondern blassgrün, oder „Chlor“, wie es auf Griechisch klingt, also ist „Chlor“ korrekter als „blass“.

Vor diesem Hintergrund glauben einige Eschatologen, dass der Pons-Brooks-Komet genau das „blasse Pferd“ aus der Apokalypse ist.

Quellen: PublicDomain/soulask.com am 23.02.2024