Der geheime Untergrundkrieg (Video)

Es tobt ein geheimer Krieg im Untergrund. Es geht um die Räumung und Säuberung von Untergrundanlagen weltweit. Aber warum berichten die Massenmedien nicht darüber?

Existiert dieser Krieg wirklich, oder ist er nur eine Erzählung in den alternativen Medien? Izabela von „Tarot by Izabela“ hat ihre Karten befragt. Von Frank Schwede

Beobachter glauben, dass es neben dem Krieg im Untergrund auch einen geheimen Krieg gegen die Menschheit an der Oberfläche gibt. Ein hybrider Krieg auf energetischer Ebene – denn es herrscht eine extrem dichte Energie, die zur Zeit vielen Menschen die Lebensenergie raubt.

Die Symptome sin nahezu immer dieselben: Müdigkeit, Antriebslosigkeit, Gereiztheit und Depressionen. Es kann kein Zufall sein, dass so viele Menschen gleichzeitig auf der ganzen Welt davon berichten. Auch Izabela glaubt hier nicht an einen Zufall:

„Man sieht es den Menschen an. Was gerade auf unserem Planeten passiert, ist nicht normal. Man kann kaum irgendwo Glück sehen. Es ist, als würde uns Menschen die Lebenskraft entzogen.“

Wie immer versucht Izabela Antworten auf aktuell wichtige Fragen der Zeit über die Kristallkugel und ihre Tarot-Karten zu bekommen. Diesmal geht es um die Frage, tobt tatsächlich ein geheimer Krieg im Untergrund?

Nahezu über den gesamten Planeten verteilt existiert ein geheimes Netzwerk von Untergrundanlagen, die aktuell von Spezialeinheiten des Militärs geräumt und zum Teil auch gesprengt werden. Izabela sieht Militäreinheiten mit Flaggen aus verschiedenen Ländern:

„Es scheint so, als gäbe es eine Art Zusammenarbeit zwischen Militärs aus verschiedenen Ländern. Ich kann sehen, wie sie eine Tür öffnen und schnell herunterkommen, um Dinge zu räumen.

Ich spreche nicht von irgendwelchen Tunneln im Gaza-Konflikt, nein, nicht von dieser Art von Tunneln. Es sind ganz andere Tunnel. Obwohl es auch in dieser Gegend eine ganze Reihe seltsamer Tunnelanlagen gibt.“ (DUMBs: Regierungsbunker Ahrtal – die geplante Flutkatastrophe 2021)

Die New York Times hat berichtet, dass die Hamas Tunnelanlagen in einer Länge von rund 450 Meilen kontrolliert. Das sind in etwa 720 Kilometer. In den Tunneln wurden ganze Wohnungen und Wohnbereiche gefunden. Das israelische Militär sagt, dass es kaum möglich sein wird, das Tunnelnetz zu zerstören.

Bislang ist nicht bekannt, was dort unten wirklich geschah oder noch geschieht und ob der Krieg in Gaza möglicherweise ebenfalls Teil der weltweiten Säuberungsaktion ist und der Räumung und Zerstörung dieser Anlagen dient.

Die schlimmsten Orte werden gesäubert

Ähnlich wie in Gaza dürften auch die anderen Untergrundanlagen angelegt sein. Möglicherweise sogar noch größer. Izabela beschreibt, was sie sieht. Sie sieht Treppen, Aufzüge, viele Ebenen in unterirdischen Räumen und Soldaten, die nicht alle menschlicher Natur sind.

Es gibt Hilfe auch von anderen Spezies, mit denen die Militärs schon eine ganze Weile zusammenarbeiten. Izabela:

„Man kann sagen, dass die schlimmsten Orte im Moment gesäubert werden. Das sind Orte, an denen seltsame Dinge geschehen. Ich sehe dort unten viele Verhaftungen. Es handelt sich hauptsächlich um Wissenschaftler und Ärzte in weißen Kitteln, die viele seltsame Experimente an Menschen und Tieren durchführen. Das ist nicht schön anzusehen.“

Bei den Untergrundanlagen handelt es sich um geheime Einrichtungen, in denen vor allem Kinder misshandelt und gefangen gehalten werden. Es gibt sie an verschiedenen Orten weltweit. Meistens sind die Opfer in Käfigen eingesperrt und werden zu Experimenten herangezogen.

Es wird angenommen, dass ein Großteil der Anlagen zerstört wurde, nachdem die dort gefangen gehaltenen Kinder befreit wurden. Möglicherweise stehen die Sprengungen der Anlagen in Verbindung mit den weltweit immer häufiger auftretenden Erdbeben.

Das heißt, die guten Militärs retten und befreien die Kinder und zerstören die DUMBs. Doch stimmt das auch wirklich oder handelt es sich möglicherweise nur um Fake News des tiefen Staats. Izabela sagt:

„Das Gute ist, dass es beendet wird. Ich sehe Bomben und Explosionen und sie schließen diese Einrichtungen und nehmen die dort tätigen Wissenschaftler gefangen. Viele Generäle werden in diesem Jahr ihren Platz räumen. Wahrscheinlich werden Sie eine Menge Ausreden hören, warum sie ihren Posten räumen.

Sie wurden bestochen, sie waren an schrecklichen Dingen beteiligt, die im Untergrund vor sich gehen. Also ja, es gibt einen Untergrundkrieg.“

Was sich dort abspielt, ist nur schwer zu verstehen, wenn es tatsächlich der Wahrheit entspricht, was sich aktuell nicht überprüfen lässt. Unter den Kontrolleuren soll sich eine Vielzahl von Wesen befinden, die nicht von der Erde stammen.

Ebenso erhalten die Militärs Hilfe und Unterstützung von anderen positiven außerirdischen Kräften mit fortschrittlicher Waffentechnologie. Izabela:

„Die gute Sache ist, das Militär bekommt Hilfe von anderen Spezies, die über fortschrittliche Technologie verfügen, um einige der Wesen, die sich dort unten befinden, zur Strecke zu bringen. Viele können nicht mit herkömmlichen Waffen getötet werden, also brauchen sie andere Waffen, Plasmastrahlen- oder Laserwaffen.“

Zombies fliehen an die Oberfläche

Izabela schließt nicht aus, dass sich der Krieg im Untergrund weiter verschärfe wird, weil einige der Wesen, die dort gejagt werden, versuchen werden, an die Oberfläche zu fliehen. Das könnte dazu führen, dass bald auch in den Massenmedien Berichte über unheimliche Wesen auftauchen. Izabela:

„Es könnte also in den folgenden Monaten viele Berichte von verschiedenen Orten über Sichtungen seltsamer Kreaturen geben. Hybriden, Zombies und andere scheußliche Wesen. Es könnte sogar passieren, dass einige von ihnen versuchen werden, ein Kind zu jagen, und sie werden erwischt und getötet.

Es würde mich nicht überraschen, dass wir echte Aufnahmen dieser Kreaturen, die sich unter der Erde verstecken, zu Gesicht bekommen.“

Interessant ist in diesem Zusammenhang die Sichtung vermeintlicher Aliens in einem Einkaufszentrum in Miami Anfang Januar. Allerdings ist nicht ganz klar, ob die tatsächlich echt waren, oder ob es sich um projizierte Hologramme gehandelt hat.

Izabela sieht, dass ein riesiger Fluchttunnel, der unter dem Atlantischen Ozean verläuft, geschlossen wird. Auch hierbei handelt es sich um eine geheime Operation, die durchgeführt werden muss, weil es auch hier um die Rettung von Kindern geht. Viele der dort festgehaltenen Opfer wurden dort unten geboren und werden seit ihrer Geburt extrem misshandelt. Izabela:

„Ich sehe, dass diese Kinder vom Planeten weggebracht werden. Sie benötigen fortschrittliche Technologie zur Heilung. Sie betrachten die Erde nicht als ihren Ort, weil viele von ihnen nur unter der Erde gelebt haben. Sie haben nichts anderes als schreckliche Dinge gesehen und waren nie an der Oberfläche.“

Die Qualen, die die Kinder an diesen schrecklichen Orten erleiden, sind für Außenstehende unvorstellbar und genau das bereitet vielen Menschen Probleme, die Geschichte zu glauben, weil sich niemand vorstellen kann, dass jemand zu solch abscheulichen Taten fähig sind. Wer sind diese Wesen? Izabela:

„Es sind äußerst grausame Wesen, die keinerlei Mitgefühl kennen. Es geht ihnen nur darum, zu fressen, zu überleben und zu herrschen. Es ist als würde die Reinigung von innen nach außen erfolgen.

Bald wird dieser geheime Krieg mehr an die Oberfläche kommen. Es besteht aber für niemanden eine Gefahr. Der große Reinigungsprozess wird an der Oberfläche weitergehen.“

Das bedeutet nach Worten von Izabela, dass die Menschheit schneller in eine neue Ära eintreten kann. Es sieht offenbar nicht danach aus, dass es da unten noch viel zu tun gibt, denn viele Orte sind bereits leer. Es ist niemand mehr da. Izabela:

„Etwa ein viertel der schrecklichen Orte ist bereits gesäubert. Es gibt unter der Erde ganze Städte. Große Gemeinschaften von wohlwollenden Wesen, die mit den blutrünstigen Wesen nichts zu tun haben wollen. Sie nehmen an der Säuberungsaktion teil, indem sie ihren Teil dazu beitragen.“

Bald werden die DUMBs Thema im Mainstream sein

Izabela ist sich sicher, dass wird bald in den Mainstream-Nachrichten von der Entdeckung seltsamer Tunnel hören werden. Nicht nur die Anlagen in Gaza und die kürzlich in New York entdeckte Anlage, sondern auch von den anderen, in denen all die schrecklichen Dinge geschehen. Izabela:

„Es werden immer mehr von diesen Anlagen entlarvt, bis sie vollständig verschwunden sind. Für viele Menschen wird es ein Schock sein, davon zu hören, was hinter ihrem Rücken geschieht. Es sieht ganz so aus, als würden die Guten gewinnen.“

Es ist ein harter Krieg, der aber notwendig ist, um den Planeten zu säubern und vom Bösen zu befreien. Würde der Reinigungsprozess nicht stattfinden, würde der Menschheit und der Erde nicht mehr viel Zeit bleiben. Die schwere und negative Energie ist aktuell sehr stark zu spüren und sie treibt immer mehr Menschen in die Verzweiflung. Izabela:

„Die böse Energie versucht so viele wie möglich mitzunehmen. Wir werden alle möglichen seltsamen Dinge auf unserem Planeten erleben. Es wird zwar viele Kriegsgerüchte geben. Aber ich sehe keinen großen Krieg.“

Izabela sieht, dass an vielen Stellen seltsame Erdlöcher entstehen. Das ist laut ihren Informationen ein Zeichen, dass im Untergrund aufgeräumt wird, weil ein Großteil der Untergrund- und Tunnelanlagen zerstört und zum Einsturz gebracht werden.

Deshalb kann es auch passieren, dass etwa Rauch oder Wasser an bestimmten Stellen aufsteigt, an denen das sonst nicht geschieht.

Um weitere Informationen zur aktuellen Lage zu erhalten, legt Izabela verschiedene Karten. Sie kann sehen, dass diejenigen, die diese Kriege führen, schreckliche Dinge zu Gesicht bekommen. Das führt bei den Betroffenen zu viel Kummer, Traurigkeit, und Leid. Izabela:

„Diese Leute wollen diesem Leiden ein Ende setzen und den Gefangenen helfen, Das geschieht mit viel Liebe. Besonders die Kleinen wurden vom Planeten entfernt, um vollständig heilen zu können. Es wurde viel Geld in diese Operation gesteckt.

Ich sehe in den Karten auch ein Zeichen der Hilfe der Sterne, der Hilfe von Wesen von anderen Sonnensystemen oder einer anderen Art intelligenten Lebens. Sie arbeiten zusammen, um das Böse zu beseitigen, um dieses Leiden zu beenden und die Kinder freizulassen. Das symbolisieren der Vogel und die Sonne.

Wir haben zwei Karten mit Fischen. Die stehen für die Kriege unter den Ozeanen, unter Wasser, weil es viele geheime Orte unter Wasser gibt. Es ist schwierig, die Orte unter den Ozeanen zu betreten.

Wenn sie Unterwasseranlagen sprengen, kann das dazu führen, dass Landmassen einstürzen, was zu Erdbeben führt.

Wir haben auf den Karten auch den Schneemann, also auch an sehr kalten Orten befinden sich geheime Anlagen, wo sie schreckliche Sachen machen. Auch in der Antarktis, am Nordpol und an Orten in Grönland wird unter der Erde aufgeräumt.

Sie leisten wirklich einen sehr harten Job und diejenigen, die diesen Krieg führen, brauchen ebenfalls Hilfe, um sich selbst zu heilen von den schrecklichen Dingen, die sie dort unten erleben.“

Izabela will von den Karten wissen, wie lange es noch dauert, bis wir in den Massenmedien offiziell von dem Krieg erfahren. Izabela:

„Ich habe die Karte Seven of Coins. Es könnte Nummer sieben sein. Es könnte innerhalb von sieben Tagen, sieben Wochen, sieben Monaten oder im Monat Juli geschehen. Ich glaube aber nicht, dass es sieben Jahre sind.

Ich denke, viele Informationen darüber werden wahrscheinlich innerhalb der nächsten sieben Monaten enthüllt. Aber wir werden davon hören, auf jeden Fall.“

Abschließend weist Izabela noch einmal darauf hin, dass es nicht nur einen Krieg im Untergrund gibt, sondern auch einen energetischen gegen die Menschheit an der Oberfläche durch den Einsatz elektromagnetischer Waffen, um die Menschen zu schwächen, damit sie nicht protestieren und sich wehren.

Ob Izabela mit ihren Vorhersagen recht hat, wird sich wie immer in den kommenden Monaten zeigen. Allerdings darf man nicht vergessen, dass sie im Zusammenhang mit der Covid-19-PsyOp richtig vorgesagt hat, dass die neuseeländische Premierministerin Jacinda Arden zurücktreten wird. Das sagte sie zwei Wochen bevor Arden öffentlich ihren Rücktritt bekannt gab.

Möglicherweise wird es in diesem Jahr tatsächlich einige Enthüllungen (egal ob echte oder gefakte) geben, die für viel Empörung sorgen werden – aber möglicherweise ist das ja Teil der Agenda, um Wut zu provozieren, um eine Revolution herbeizuführen.

Dann kann man den Menschen die Erlösung anbieten, indem man ihnen neue Führer anbietet, während man die alten Frontmänner, die Gesichter der Agenda, vor den Bus wirft, um das gewünschte Ergebnis herbeizuführen: ein erlösendes totalitäres Einparteiensystem.

Quellen: PublicDomain/Frank Schwede für PRAVDA TV am 21.02.204