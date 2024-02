In einer schockierenden Wendung der Ereignisse wurde der berühmte Tucker Carlson in Moskau auf frischer Tat ertappt , als er sich an geheimen Treffen mit zwei umstrittenen amerikanischen Persönlichkeiten beteiligte, die im Exil lebten. Von amg-news.com

Die Enthüllung von Carlsons Rendezvous mit dem Whistleblower Edward Snowden und der Anklägerin wegen sexueller Übergriffe, Tara Reade, hat Schockwellen durch die Medienlandschaft ausgelöst, die Augenbrauen hochgezogen und Fragen über die wahren Absichten hinter diesen verdeckten Begegnungen aufgeworfen.

Das unheilige Trifecta: Carlson, Snowden und Reade

Stellen Sie sich die Szene vor: Tucker Carlson, der hitzige Kommentator, der für seine aufrührerische Rhetorik und seine kompromisslose Unterstützung konservativer Anliegen bekannt ist, setzt sich zu aufeinanderfolgenden Interviews mit zwei der umstrittensten Persönlichkeiten der jüngeren amerikanischen Geschichte zusammen.

Zuerst trifft er sich mit Edward Snowden, dem ehemaligen Mitarbeiter der National Security Agency, der zum Whistleblower wurde und der 2013 bekanntermaßen das Ausmaß staatlicher Überwachungsprogramme aufdeckte.

Dann richtet er seine Aufmerksamkeit in einer schockierenden Wendung auf Tara Reade, die Frau, die Präsident Joe Biden beschuldigt hat wegen sexueller Übergriffe während seiner Zeit im Senat.

Eine Begegnung der Geister oder etwas Unheimliches?

Die Frage, die in aller Munde ist, ist: Was machte Tucker Carlson in Moskau, wo er mit Personen zusammentraf, die vom amerikanischen Establishment als Verräter und Unruhestifter gebrandmarkt wurden? (Der Tiefe Staat: hybride Kriegsführung und ihre Folgen)

War das ein echtes journalistisches Unterfangen, das darauf abzielte, die Wahrheit aufzudecken und die Mächtigen zur Rechenschaft zu ziehen?

Oder war etwas Schlimmeres im Spiel, etwas, das auf eine dunklere Absicht hindeutet, die unter der Oberfläche lauert? („Wissenschaft des Social Engineering“ ist Gehirnwäsche)

Die Snowden-Verbindung:

300x250

Edward Snowden, der Mann, der die Welt mit seinen Enthüllungen über das Ausmaß der staatlichen Überwachung erschütterte, lebt seit 2013 im russischen Exil, aus Angst vor Strafverfolgung durch die US-Behörden.

Seine Entscheidung, sich mit Tucker Carlson zusammenzusetzen, einer prominenten Persönlichkeit in konservativen Medienkreisen, die für seine Skepsis gegenüber der Regierungsmacht bekannt ist, wirft interessante Fragen über die mögliche Interessenübereinstimmung zwischen den beiden Männern auf.

Sind sie Seelenverwandte, vereint in ihrem Misstrauen gegenüber Autoritäten und ihrem Engagement, die Wahrheit aufzudecken? Oder gibt es eine finsterere Erklärung für ihr heimliches Treffen?

300x250 boxone

Die Reade-Offenbarung:

Und dann ist da noch Tara Reade, die Frau, die mit ihren brisanten Vorwürfen gegen Joe Biden ins Rampenlicht gerückt ist. Reades Entscheidung, nach Russland umzuziehen, nachdem sie sich immer deutlicher für eine pro-russische Politik ausgesprochen hatte, verleiht der Geschichte eine weitere Ebene der Intrige.

Was konnte sie dazu bewogen haben, ausgerechnet in Moskau Zuflucht zu suchen? Und was sagt ihr Treffen mit Tucker Carlson über das verworrene Netz aus Politik, Macht und persönlichem Ehrgeiz, das den Kern dieser Saga ausmacht?

Der Putin-Faktor:

Aber der vielleicht alarmierendste Aspekt dieser Geschichte ist die Schattenfigur, die im Hintergrund lauert: Wladimir Putin, der rätselhafte Führer Russlands. Da Carlsons jüngste Interviews mit Putin und Snowden ans Licht kommen, gibt es zahlreiche Spekulationen über die wahre Natur der Beziehung zwischen dem ehemaligen Fox News-Moderator und dem russischen Präsidenten.

Sind sie Verbündete in einer umfassenderen Kampagne zur Untergrabung der amerikanischen Demokratie und zur Destabilisierung des Westens? Oder nutzen sie sich einfach gegenseitig für ihre eigenen Zwecke aus, ohne Rücksicht auf die Konsequenzen?

Der Fallout:

Während die Nachricht von Tucker Carlsons Treffen in Moskau in der Medienlandschaft nachhallte, waren die Folgen schnell und schwerwiegend. Kritiker haben die Enthüllungen als Beweis für Carlsons Mitschuld an einer finsteren Verschwörung aufgefasst, die darauf abzielt, amerikanische Interessen zu untergraben und Zwietracht im Land zu säen.

Die Forderungen nach seinem Rücktritt oder seiner Entfernung aus dem Äther haben ihren Höhepunkt erreicht, und viele stellen seine Eignung in Frage, weiterhin eine vertrauenswürdige Stimme in der Welt des Journalismus zu sein.

Der schlimmste Albtraum des Tiefen Staates:

Für den Tiefen Staat war Carlsons Interview nichts weniger als ein wahr gewordener Albtraum. Putins offene Einsichten enthüllten die heimtückischen Machenschaften derer, die im Verborgenen die Macht ausüben.

Von geheimen Plänen zur Wahlmanipulation bis hin zur dreisten Inszenierung des geopolitischen Chaos – die dunklen Geheimnisse des Deep State wurden in den gnadenlosen Blick der Öffentlichkeit gerückt.

Verzweifelte Diskreditierungsversuche:

Angesichts der Auflösung ihrer sorgfältig gestalteten Fassade setzen die Biden-Regierung, Hillary Clinton und ihre Kohorten alle Register, um Carlson zu diskreditieren und die Glaubwürdigkeit seiner explosiven Enthüllungen zu untergraben.

Hinter verschlossenen Türen schmieden sie Pläne und versuchen verzweifelt, die Erzählung zu kontrollieren und die Wahrheit zu unterdrücken.

In der düsteren Welt der internationalen Politik und der Medienintrigen haben nur wenige Geschichten die Fantasie so sehr erregt wie die Geschichte von Tucker Carlsons geheimen Treffen in Moskau.

Carlson wird von den Vorwürfen der Absprache, des Verrats und der Verschwörung heimgesucht und findet sich mitten in einem Sturm wieder, der keine Anzeichen eines Abklingens zeigt.

Während sich der Staub legt und die Wahrheit ans Licht kommt, ist eines klar: Die Folgen dieser Enthüllungen werden noch viele Jahre lang spürbar sein und die Zukunft des Journalismus und der Politik auf eine Weise prägen, die wir uns nur ansatzweise vorstellen können.

…

Quellen: PublicDomain/amg-news.com am 14.02.2024