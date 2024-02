Der wahre Geheimplan: Griff nach der Weltmacht in drei Schritten? Stellen Globalisten-Pläne Hochverrat dar?

Noch vor wenigen Jahren hätte jeder als Verschwörungstheoretiker gegolten, der die Menschheit am Scheideweg zwischen Rettung der Freiheit und Abdriften in den Totalitarismus gesehen hätte.

Heute, zwei Jahre nach der Corona-“Pandemie”, ist der Weg zu Orwells 1984er-Dystopie breit vorgezeichnet und wird der Great Reset ganz offen und uncamoufliert umgesetzt.

AUF1-Chefredakteur Stefan Magnet, einer der leidenschaftlichsten publizistischen Kritiker der globalistischen Transformation, hat in einer AUF1-Sondersendung nun die drei Schritte des „wahren Geheimplans“ der globalen Strippenzieher aufgedeckt: Bevölkerungsaustausch, Bevölkerungsreduktion und Bevölkerungskontrolle. Magnet stellt fest: „Der Great Reset ist seit 2020 keine Verschwörungstheorie mehr.“

Ablenkung von wahren Geheimplänen durch global agierende Machtzirkel

Das Aufbauschen eines Kaffeekränzchens unter Beteiligung einiger AfD-Politiker (neben vielen anderen) in Potsdam solle dazu dienen, von den wahren Geheimplänen zur Umsetzung des Great Reset abzulenken, so Stefan Magnet. Die “Lügen und Angriffe des Systems gegen Andersdenkende” würden künftig weiter zunehmen. George Orwells Dystopie „1984“ spiele sich vor unseren Augen ab – nur eben 40 Jahre später.

„Es gibt sie, die globalen, international agierenden Machtzirkel, die sich hinter verschlossenen Türen treffen“, sagt Stefan Magnet. Er spricht dabei faktischen Geheimgesellschaften wie das WEF (Weltwirtschaftsforum), die WHO als “Weltgesundheitsorganisation“, aber auch die Bilderberger-Treffen und die Freimaurer an. (Der Tiefe Staat: hybride Kriegsführung und ihre Folgen)

Schritt 1: Bevölkerungsaustausch durch Migration

Zur Umsetzung des Great Reset brauche es rücksichtlose und diktatorische Maßnahmen. Die Pläne dazu gäbe es schon lange, sagt der AUF1-Chefredakteur, wie etwa die Vernichtung Deutschlands und den Bevölkerungsaustausch durch Migration in Europa. In diesem Zusammenhang verweist der Aufdecker und Buchautor („Transhumanismus – Krieg gegen die Menschheit“) auch auf die Zusammenhänge zwischen Great Reset und Transhumanismus.

Der Mensch soll kontrolliert, wegrationalisiert und von Maschinen ersetzt werden, die überbleibende nutzlose Masse an Menschen ruhiggestellt werden. Überall werde bereits an der Überwindung des Menschen gearbeitet, ob an Supermarktkassen oder beim Check-in in Hotels ohne Rezeption.(„Wissenschaft des Social Engineering“ ist Gehirnwäsche)

Schritt 2: Bevölkerungsreduktion durch Injektionen

„Der Plan zur Bevölkerungsreduktion ist in vollem Gange“: Der AUF1-Chefredakteur zeigt Zusammenhänge zwischen der Übersterblichkeit, etwa durch Turbo-Krebs und den Covid-Injektionen auf. Neben einer enormen Übersterblichkeit seit Beginn der Gen-Spritzen häufen sich aber auch die Fehl- und Totgeburten, die Geburtenzahlen sind stark rückläufig.

Schon lange forsche die WHO an Impfungen, die unfruchtbar machen sollen. Auch für Männer werde an einer Hormonspritze, die als „Pille für den Mann“ bezeichnet wird, gearbeitet.

Schritt 3: Bevölkerungskontrolle durch lückenlose Überwachung

„Noch nie hatten die Mächtigen so perfekte und gleichsam perfide Methoden, die Menschheit zu kontrollieren. Und noch nie war es möglich, den Menschen die Kontrolle so schmackhaft zu machen“, befindet Magnet. Den Corona-Ausnahmezustand sieht er als Startschuss für den Test des digitalen Kontrollsystems.

Anstatt Barzahlung war nur mehr Kartenzahlung möglich, eine App wurde als Zutrittskontrolle genutzt, nach dem Vorbild Chinas. Mit der Einführung eines digitalen Zentralbankgeldes könnten die Menschen kontrolliert und mittels Handys und QR-Codes lückenlos überwacht und kontrolliert werden.

Enteignung und wirtschaftliche Vernichtung des Mittelstandes

Mit seinem 2020 veröffentlichten Buch „COVID-19: Der Große Umbruch“ hätte WEF-Chef Klaus Schwab die Bodentruppen in Marsch gesetzt. Die sogenannten „Smart Cities“, die 15-Minuten-Städte, und die Durchsetzung der utopischen Klima-Ziele schlagen in dieselbe Kerbe.

Die Reise soll in die totale Überwachung gehen. Magnet: „Was auf uns zukommt, ist die wirtschaftliche Vernichtung des Mittelstandes, die Enteignung aller Bevölkerungsgruppen.“ Für Machteliten gehe es um Milliardengewinne.

Bestrafung und Terror gegen Abweichler

„Zur perfekten Kontrolle gehört natürlich auch die Bestrafung und der Terror gegen Abweichler“, so Stefan Magnet, der damit unter anderem auf die aktuellen Hetzkampagnen gegen die AfD anspricht. Der Geheimdienst-Correctiv-Anschlag in Potsdam sei erst der Anfang gewesen.

So will das System in Deutschland eine Regierungsverantwortung der AfD unbedingt verhindert werden. Weitere Sabotage-Akte seien zu erwarten. Nicht anders soll gegen die FPÖ in Österreich vorgegangen werden. Aber auch AUF1 soll ausgeschaltet werden und steht daher im Visier derartiger Angriffe, erklärt der AUF1-Chefredakteur.

„Ist ein Geheimplan nicht mehr geheim, ist das Spiel aus!“

„Die Machteliten werden alles tun, damit ihr Geheimplan nicht auffliegt. Damit die Menschen nicht durchschauen, wie bedrohlich die Lage ist!“ Doch Stefan Magnet zeigt sich kämpferisch: „Es wird ein harter Kampf. Doch es geht auch für uns um alles. Legen wir die Geheimpläne offen.

Der AUF-Chefredakteur: “Wenn ein Geheimplan nicht mehr geheim ist, ist das Spiel aus!“

Agenda 2030: Stellen Globalisten-Pläne Hochverrat dar?

Der Schweizerische Verein WIR sendet einen rechtlichen Hinweis mit Hinblick auf Hochverrat und Landesverrat an den Bundesrat, die Bundesversammlung, die Kantonsregierungen und an die höheren Stabsoffiziere der Schweizer Armee.

Der rechtliche Hinweis enthält, laut Verein WIR, eine Aufklärung über die Gefahren der UN-Agenda 2030. Die Ermahnung an die Empfänger lautet:

„Sie als Teil der Landesregierung haben die Pflicht und Aufgabe (BV), sich für das langfristige Volks- und Staats-Wohl einzusetzen und vor inneren / äußeren Gefahren zu (be-)schützen! Diese Zeit ist genau jetzt gekommen, zögern Sie keine Stunde mehr und stoppen Sie die heimliche und destruktive UN-Agenda 2030 und deren Umsetzung in der Schweiz!“

Die vom Schweizer Verein WIR zitierten Pflichten und Aufgaben entstammen dem Schweizer Strafgesetzbuch und beziehen sich auf Verbrechen oder Vergehen gegen den Staat/Eidgenossenschaft:

Das trojanische Pferd – 17 Ziele der nachhaltigen Zerstörung

Die UN-Agenda 2030, die 2015 auf dem Gipfeltreffen der Vereinten Nationen in New York ausgerufen wurde, sei ein „Weltzukunftsvertrag“, dem sich die nationalen Regierungen unterwerfen sollen. Diese Agenda umfasst 17 sogenannte „Nachhaltigkeitsziele“, die nur auf den ersten Blick gut aussehen würden.

Beschäftige man sich eingehender mit diesen 17 Zielen, komme man immer wieder zu den gleichen Akteuren, die die volle Kontrolle über die Ressourcen unserer Erde, eine einzige zentrale Weltregierung und somit die Versklavung aller Völker anstreben würden.

Um den Einfluss in allen Lebensbereichen und Strukturen geltend zu machen, würden diese Ziele nicht nur von den Vereinten Nationen selbst vorangetrieben, sondern auch von einflussreichen Partnern wie dem World Economic Forum (WEF) mit seinem „Great Reset“.

„Young Global Leaders“: Schule des Weltwirtschaftsforums

Seit über 50 Jahren vernetzt das WEF die einflussreichsten Menschen aus Politik, Wirtschaft, Wissenschaft, Medien, Gewerkschaften, NGOs, Kultur und Kirchen untereinander und bringt sie mit den reichsten Menschen der Welt zusammen. Zudem bildet es seit mehr als 30 Jahren die korporative und politische Elite der Welt aus.

Ob Jean-Claude Juncker, Angela Merkel (noch als Global Leader of Tomorrow), Emmanuel Macron, Tony Blair oder Sebastian Kurz – sie alle sind als „Young Global Leader“ durch die Schule des Weltwirtschaftsforums gegangen. Kein Wunder also, dass der Gründer des Forums, der deutsche Professor Klaus Schwab, als eine der einflussreichsten Persönlichkeiten der Gegenwart gilt.

Die UN-Agenda 2030 der Vereinten Nationen – Ein 17-Punkte Programm für die Weltherrschaft und Versklavung aller Völker!

Der Schweizerische Verein WIR ruft die Schweizer Bundesregierung und das Militär dazu auf, die Schweiz vor dieser UN-Agenda und dem gottlosen Komplott zu retten. Andernfalls drohe die weitere Vernichtung der Schweiz, so wie dies derzeit international bis hin zu unseren Kleinsten in den Kindergärten umgesetzt wird.

Sollte die Bundesregierung nichts dagegen unternehmen oder sogar konstruktiv an dieser Agenda mitwirkt, würden alle Akteure, inklusive Kinder und Enkel, noch vor 2030 in einer „modernen-kommunistischen“ Welt enden.

Dringlicher Appell des Vereinspräsidenten

Mit Bezug auch auf die früheren rechtlichen Hinweise an die Regierenden, welche im Bundesarchiv hinterlegt wurden, rüttelt Christian Oesch, Präsident des Schweizerischen Verein WIR, dringlich auf:

„Die Folgen der zerstörerischen UN-Agenda 2030, egal, wie hoch der Preis ist, werden einfach blind und unerfahren weiterverfolgt. Ich, zusammen mit unseren tausenden von Mitwirkenden im Hintergrund, geben aber nie auf, denn in unseren Herzen wissen wir ganz genau: Wenn Sie nicht unmittelbar die Richtung Ihres ideologischen Traumdampfers wechseln, werden wir alle keine ruhige Pension, erfüllte Karriere, aussichtsreiche Zukunft, gesunde und glückliche Familie und Nachkommen genießen können.

Auch SIE werden absolut machtlos, gebrechlich und gnadenlos enteignet werden. Sie alle werden, wie der Rest der Eidgenossen, durch den modernen-kommunistischen Löwen zermalmt werden. Bitte erschießen Sie nicht den Boten!“

Das ganze Aufklärungsprojekt mit Videos und Erklärungen ist auf der Homepage des Schweizer Vereins WIR unter www.vereinwir.ch/UN-Agenda-2030 zu finden.

