Der Super Bowl 2024 war ein satanischer Zirkus mit einem Clown, der ein umgekehrtes Kreuz trug

Teile die Wahrheit!

Der Super Bowl 2024 war die meistgesehene Fernsehübertragung aller Zeiten und eine enorme Anzahl von Zuschauern schaltete speziell für Taylor Swift ein. Und die meiste Zeit verbrachte sie mit einem Industrie-Clown, der ein riesiges umgekehrtes Kreuz trug. Und das war erst der Anfang der Freakshow. Hier ist ein Blick auf die Verrücktheit, die den Super Bowl 2024 umgab.

Wenn man bedenkt, dass Patrick Mahomes der MVP des diesjährigen Super Bowls war, könnte man annehmen, dass er nach dem Spiel die meiste Liebe und Aufmerksamkeit erhalten hätte, oder? Falsch.

Der Spieler, der die meiste Liebe und Aufmerksamkeit erhielt – Travis Kelce – sorgte für die Höhepunkte des Spiels, weil er … seinen älteren Trainer anstieß und anschrie.

Das klingt nicht richtig.

Aber genau das ist passiert. Warum? Zwei Worte: Taylor Swift. Ja, der Trainer-Dränger Travis Kelce geht mit Taylor Swift aus. Dies machte ihn sofort zu einem bekannten Namen und zu einer großen Berühmtheit auf der ganzen Welt.

Und nach Monaten übermäßigen Medienrummels schafften es Kelce und Swift in den Super Bowl. Daher schalteten viele Zuschauer einzig und allein ein, um zu sehen, wie sich diese Romanze während dieses Mega-Events entwickeln würde.

Und, Junge, es hat perfekt geklappt: Nach einem spannenden Spiel erzielten die Kelce’s Chiefs drei Sekunden vor Schluss in der Verlängerung einen Touchdown und machten sich damit zum Super-Bowl-Meister. (Die Klage gegen Diddy wegen Vergewaltigung und Sexhandel wurde an einem Tag beigelegt: Was sagt das über die Musikindustrie aus?)

Dann erschien Taylor Swift auf dem Spielfeld und küsste Travis Kelce – der Moment, auf den Kameras aus aller Welt warteten.

Man könnte sagen, dass man kein besseres Szenario hätte schreiben können. Einige sagten jedoch auch, dass dieses Szenario tatsächlich geschrieben wurde … vor langer Zeit.

300x250

Hier ist ein Blick darauf, was während des Super Bowl 2024 passiert ist.

Das Power-Paar

Es musste einfach so sein, dass Taylor Swift genau eine Woche vor dem Super Bowl die Grammy Awards komplett dominierte und sogar einen Rekord brach. Es war die perfekte Möglichkeit, die Bühne für ihren Super Bowl-Moment zu bereiten, bei dem sie die ganze Aufmerksamkeit auf sich ziehen würde.

300x250 boxone

Diese ganze Interaktion war symbolisch: Taylor ist eine „Auserwählte“. Sie steht gewissermaßen „über dem Gesetz“ und muss niemandem Respekt entgegenbringen.

Seltsamerweise ereignete sich während des Super Bowls ein ähnliches Szenario. In einem bizarren Moment, den man im Sport selten sieht, stieß Travis Kelce seinen Trainer während des Spiels an und schrie ihn an.

Jeder Sportfan würde sagen, das ist einfach ein Tabu. Die Situation war so bizarr, dass der ehemalige Eagles-Receiver AJ Brown das Offensichtliche erklärte:

Merkwürdige Tatsache: Kurz nach der Veröffentlichung dieses Tweets wurde behauptet, AJ Browns Account sei „gehackt“ worden – die beste Ausrede für diejenigen, die ihre Meinung zurücknehmen.

Vielleicht hat er eine Nachricht von oben erhalten: „Kümmere dich um deine Angelegenheiten, AJ, das ist größer als du.“

In jeder anderen Situation hätte der Trainer den Spieler zumindest für den Rest des Spiels auf die Bank gesetzt. Aber das konnte an diesem Tag nicht passieren.

Kelce stand wie Swift „über dem Gesetz“. Er ist ein „Auserwählter“ und musste niemandem Respekt entgegenbringen.

Darüber hinaus konnte Kelce während des Super Bowl einfach nicht bestraft werden – er muss einen riesigen, von der Elite unterstützten Vertrag einhalten.

Während Kelce mit Impfstoffen hausieren geht und Trainer schubst, zeigt Taylor Swift während der Spiele vor der Kamera ihren Hintern. Es nervt die meisten Leute, aber die meisten Leute wollen es trotzdem sehen.

Um sicherzustellen, dass Taylor da war, wurden Regierungsbeamte und zwei Privatjets eingesetzt. Sie MUSSTE einfach dort sein – es hatte internationale Priorität. Und sie hat es geschafft.

Und irgendwie haben sie dieses mit Spannung erwartete Ereignis satanisch gemacht.

Das umgekehrte Kreuz

Wie oben erwähnt, war der Super Bowl 2024 die meistgesehene Fernsehübertragung der Geschichte. Und es war Taylor Swift zu verdanken. Als die Kamera unweigerlich auf sie zugeschnitten ist, sah dies eine Rekordzahl von Menschen.

In der gesamten Branche heißt es, dass Ice Spice ein Industrie-Sklave ist. Und sie wurde an diesem Tag definitiv neben Taylor Swift „gepflanzt“. Das Ziel: Ein großes, fettes satanisches Kreuz in die Wohnzimmer auf der ganzen Welt übertragen zu lassen.

Wie üblich hat die Desinformationsseite Snopes das umgekehrte Kreuz „auf Fakten überprüft“. Angesichts unwiderlegbarer Tatsachen musste Snopes jedoch einen Rückzieher machen und das umgekehrte Kreuz bestätigen.

Während des Spiels achtete Ice Spice auch darauf, das Zeichen mit den Teufelshörnern zu machen, wenn die Kamera auf sie gerichtet war.

Das umgekehrte Kreuz ist das Hauptsymbol des Satanismus und wird, wie in unzähligen Artikeln erläutert, von Schachfiguren der okkulten Elite getragen, um zu zeigen, dass sie ihre Seelen verkauft haben.

Die Tatsache, dass Ice Spice es mit Taylor Swift trug – während des größten TV-Events aller Zeiten – zeigt uns deutlich, dass es sich hier alles um okkulten Elite-Spielereien handelt.

Apropos Hexe (Tippfehler beabsichtigt).

Beyoncé

Neben Ice Spice und Taylor Swift war Beyoncé ein weiterer Star, der bei den Grammys dabei war und den Hype-Zug zum Super Bowl fortsetzte.

Während Usher bei der Halftime-Show auftrat, sorgte Beyoncé für Aufsehen, indem sie WÄHREND des Super Bowls ein neues Album ankündigte. Außerdem spielte sie in einem Überraschungswerbespot von Verizon mit. Natürlich war alles symbolisch.

Bey veröffentlichte auch einen Visualizer für den Song Texas Hold ‚Em , der aus einer kurzen Videoschleife besteht, die viel Symbolik enthält.

Als ob das nicht genug seltsamer satanischer Mist für ein Footballspiel wäre, kam Kanye West auch so zum Super Bowl.

Nach all diesem Unsinn haben die Chiefs gewonnen.

Genau wie sie es erfunden haben

In meinem letzten Artikel habe ich die Theorie beschrieben, die vorhersagt, dass die Chiefs den Super Bowl gewinnen würden, was Taylor Swift zu einem großen politischen Schritt veranlassen würde.

Einige glauben, dass das ultimative Ziel dieses Szenarios darin besteht, dass Taylor Swift Joe Biden bei den bevorstehenden Wahlen unterstützt.

Nun, die Chiefs haben gewonnen. Dann postete der offizielle Account von Joe Biden diesen gruseligen Tweet nach dem Super Bowl.

Die meisten Leute, die auf diesen bizarren Beitrag gestoßen sind, haben noch einmal überprüft, ob er nicht von einem Parodie-Account stammt. Nein, es war von Joe Bidens offiziellem Konto. Und alles daran war seltsam.

Auf den ersten Blick macht der Beitrag die Theorien lächerlich, dass der Super Bowl manipuliert sei und Taylor Swift ein „Psyop“ sei. Aber wenn diese Theorien tatsächlich „lächerlich“ sind, warum sollte der Führer der freien Welt sie dann überhaupt ansprechen? Hat er nicht so etwas wie Kriege zu bewältigen?

Die unheimliche Tatsache ist, dass man diesen Beitrag auf einer sehr wörtlichen Ebene interpretieren kann, in der sie einfach offen verraten, was sie tun. Manche nennen es Offenbarung der Methode.

Noch schlimmer ist die Tatsache, dass das Dark Brandon-Mem ursprünglich von Orten wie 4Chan stammt, um Joe Biden als gruseligen Bösewicht darzustellen, der den Befehlen eines autoritären Tiefen Staates folgt. Aus irgendeinem Grund wurde das Meme von Bidens PR-Team übernommen und taucht nun an seltsamen Orten auf.

Kurz gesagt, die Kombination von Dark Brandon mit der Überschrift „Genau wie wir es ausgedacht haben“ bestätigt nur, dass diejenigen, die an diese Theorien glauben, etwas auf der Spur sind. Es ist, als würden sie sagen: „Ja, das ist es, was wir tun, und Sie können nichts dagegen tun.“

Abschließend

Der Super Bowl 2024 war im Grunde ein Zirkus. Es begann damit, dass ein Trottel mit großen Schulterpolstern und engen Hosen einen alten Mann komisch schubste.

Währenddessen schnitt eine blonde Sängerin lustige Grimassen neben einem rothaarigen Clown, der ein riesiges umgekehrtes Kreuz trug. Dann versuchte eine andere Sängerin, ihre abgestandene Ware an die Menge zu verkaufen, indem sie sich als satanisches Cowgirl verkleidete.

In der Pause trugen die Animateure glänzende Anzüge und riefen immer wieder „Yeah!“ für mehrere Minuten. Das Publikum war sehr zufrieden.

Später betrat ein maskierter Kerl das Stadion mit Jesus Christus im Gesicht. An seiner Seite ging seine Zombie-Freundin schweigend mit einem leeren Blick im Gesicht.

Am Ende gewannen der Held und seine Prinzessin das große Spiel und sie küssten sich leidenschaftlich. Dann stieg der Präsident der Welt mit leuchtend roten Augen aus seinem Sarkophag und erzählte der Welt, dass er die ganze Sache geplant hatte.

…

Am 28. April 2020 erschien „Der Hollywood-Code: Kult, Satanismus und Symbolik – Wie Filme und Stars die Menschheit manipulieren“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel: „Die Rache der 12 Monkeys, Contagion und das Coronavirus, oder wie aus Fiktion Realität wird“.

Am 15. Dezember 2020 erschien „Der Musik-Code: Frequenzen, Agenden und Geheimdienste: Zwischen Bewusstsein und Sex, Drugs & Mind Control“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel: „Popstars als Elite-Marionetten im Dienste der Neuen Corona-Weltordnung“.

Am 10. Mai 2021 erschien „DUMBs: Geheime Bunker, unterirdische Städte und Experimente: Was die Eliten verheimlichen“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Adrenochrom und befreite Kinder aus den DUMBs“.

Am 18. März 2022 erschien „Die moderne Musik-Verschwörung: Popstars, Hits und Videoclips – für die perfekte Gehirnwäsche“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Stars Pro und Contra Impfung: „Die Ärzte“, „Die Toten Hosen“, Nena, Westernhagen, Eric Clapton, Neil Young und weitere“.

Am 26. August 2022 erschien „Der Hollywood-Code 2: Prophetische Werke, Alien-Agenda, Neue Weltordnung und Pädophilie – sie sagen es uns durch Filme“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Die Illuminati und die Neue Weltordnung in Hollywood“.

Am 10. März 2023 erschien „Illuminatenblut 2: Jagdgesellschaften der Eliten – sie benutzen Rituale und Magie um Dich zu kontrollieren!“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Ordnung aus dem Chaos“: Wie die Pläne der Elite in aller Öffentlichkeit vorhergesagt wurden – Warum mussten die Georgia Guidestones 2022 zerstört werden?“.

Am 18. August 2023 erschien „Die Schlammflut-Hypothese: Die Geschichte der Theorie über das große Reich von Tartaria“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Drei Resets – ein Reset fehlt noch! Die Schlammflut – als unsere Geschichte überdeckt wurde.“

Am 15. Dezember 2023 erschien: „DUMBs: Von unterirdischen Welten, geheimen Energiewaffen und seltsamen Ereignissen“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Top Astrologin bestätigt DUMBs: „Ja, es gibt sie – geheime Untergrundanlagen, in denen schreckliche Dinge passieren!“

Ein handsigniertes Buch erhalten Sie für Euro 30,- (alle acht Bücher für Euro 240,-) inkl. Versand bei Zusendung einer Bestellung an: info@pravda-tv.com.

Quellen: PublicDomain/vigilantcitizen.com am 14.02.2024