Ein früherer Leiter eines Auslandsgeheimdienstes spricht über UFO-Aktivität in den Weltmeeren

Alain Juillet, der ehemalige Leiter des Directorate General for External Security (DGSE), also des französischen Auslandsgeheimdienstes, spricht erneut über UFOs. Bereits im Jahr 2020 hatte sich Juillet in einer Dokumentation zu nichtmenschlicher Intelligenz geäußert. Von Jason Mason

Er sprach mit Journalisten darüber, dass bei UFOs nicht nur die Hypothese von außerirdischen Besuchern im Raum steht, sondern auch andere Theorien über die Natur und Herkunft des Phänomens existieren. Es gibt demnach eine Strömung in der Ufologie, welche sich mit der Verbindung zwischen Bewusstsein und dem UFO-Phänomen befasst.

Je mehr Daten aus der Forschung vorliegen, desto wahrscheinlicher ist die Möglichkeit geworden, dass das Phänomen mit dem menschlichen Bewusstsein oder dem Bewusstsein von Zeugen interagiert, die eine Nahbegegnung erleben. Es scheint so, dass das UFO-Phänomen die Gedanken der Zeugen lesen kann.

So etwas ist mit herkömmlicher Physik schwer zu erklären und darum spricht Alain Juillet sich dafür aus, dass das ganze Phänomen besser durch Quantenphysik als durch herkömmliche Physik zu verstehen ist.

Weil das Bewusstsein des Beobachters in der Quantenmechanik eine große Rolle spielt, könnte auch das UFO-Phänomen von unserer menschlichen Wahrnehmung abhängen. Insekten und andere Tiere nehmen durch ihre differenzierten Sinne die Welt anders wahr als wir Menschen. Das bedeutet, dass wir mit unseren beschränkten Sinnen nicht alles wahrnehmen können, was um uns herum real geschieht.

Aus der Perspektive der Quantenphysik gibt es sogar viele Dinge in unserem Universum, die wir nicht wahrnehmen können, denn sie befinden sich nicht im für uns sichtbaren Bereich. (Ein Analyst behauptet, dass vorsätzlich UFOs abgeschossen werden, um außerirdische Technologie zu erbeuten)

Von Zeit zu Zeit kreuzt eines dieser Dinge durch unser Feld der Wahrnehmung und verschwindet darauf hin wieder. Unsere Kampfpiloten können es nicht abfangen und es entkommt. Alain Juillet sagte schließlich, dass UFOs wahrscheinlich von parallelen Welten zu unserer stammen und dass diese Erkenntnis in wenigen Jahren zum Allgemeinwissen zählen wird.

In einem interessanten Artikel wird erwähnt, dass Quantenphysiker wie Dr. Jack Sarfatti vorgeschlagen haben, dass UFOs bzw. UAPs, wie sie von Piloten der US-Navy gefilmt worden sind, nur deshalb mit physikalisch unmöglichen Geschwindigkeiten in der Luft operieren können, weil sie aus Metamaterialien konstruiert sind, die es erlauben, in der Zeit zu reisen.

Auch dieses Verhalten ist am ehesten mit Quantenphysik zu erklären. Ein anderer Name, der bei solchen Betrachtungen immer wieder fällt, ist jener von Dr. Michael P. Masters, der ein neues Buch vorgestellt hat, in dem er mutmaßt, dass UFO-Piloten Wissenschaftler aus der Zukunft unserer Welt sind, die in futuristischen Raumschiffen herumreisen.

Das kommt der Vorstellung von Parallelwelten erstaunlich nahe. Juillet gibt zu bedenken, dass diese fortschrittlichen Maschinen laut gültigen physikalischen Gesetzen überhaupt nicht funktionieren sollten, weil sie nicht der Kraft der Gravitation unterliegen und somit mit Anti-Gravitation arbeiten. Das Problem dabei ist jenes, dass unsere gegenwärtigen irdischen Armeen darauf offiziell nicht vorbereitet sind.

In einem neuen exklusiven Interview mit dem Portal UAP-Check-News gibt uns Alain Juillet neuerlich Einblicke in wichtige geopolitische Angelegenheiten, die UFO-Aktivitäten betreffen.

Zitate Alain Juillet:

„Das Schreckliche an unidentifizierten Objekten, ob fliegend oder nicht, ist, dass es sich um Systeme handelt, gegen die unsere Armeen nicht in der Lage sind zu reagieren. Wir sind mit etwas konfrontiert, das wir nicht kontrollieren können – und das ist sehr ernst, denn es bedeutet, dass sie, da wir sie nicht beherrschen, uns wie Butter durchschneiden könnten, wenn sie sich zum Angriff entschließen würden. Dies stellt also in jedem Land ein enormes Problem in Bezug auf die nationale Sicherheit dar.“

„Gleich nach dem Zweiten Weltkrieg erhielten wir regelmäßig Informationen über nicht identifizierte Schiffe und Objekte, aber damals sagten wir – und das war schon immer der Fall – das ist seltsam. Aber vielleicht waren das Zeugen, die halluzinierten.“

„Was in den letzten 20 Jahren passiert ist, ist, dass sich unsere Messsysteme, unsere Identifizierungssysteme und unsere Nachverfolgungssysteme mit modernen Mitteln erheblich weiterentwickelt haben, und so haben wir immer mehr identifizierte und verifizierte Fälle. Heute haben wir immer mehr Fälle, in denen wir sagen: Ja, es ist tatsächlich etwas passiert, und das sind die Informationen, die wir darüber sammeln konnten.“

Bezüglich der mysteriösen Ballons, die von der US-Air-Force im vergangenen Februar 2023 abgeschossen wurden, ist sonderbar, dass die USA die Entscheidung trafen auf Objekte zu schießen, ohne sie vorher identifiziert zu haben. Es gab darüber hinaus bis heute keinen Kommentar von den amerikanischen Behörden über die Natur dieser Wracks oder Trümmer.

Wenn es, wie behauptet, chinesische Spionageballons gewesen wären, wäre diese Information sofort samt Bildern veröffentlicht worden, damit es alle sehen können. Aber das ist niemals geschehen. Daraus lässt sich schlussfolgern, dass diese sogenannten Ballons nicht der Spionage dienten. Vielleicht waren es auch keine meteorologischen Ballons, sondern unbekannte Flugobjekte.

Alain Juillet erklärt weiter, dass alle wichtigen Länder der Welt unbekannte Flugobjekte beobachtet haben. In vielen Fällen sind es Schiffe mit Flugcharakteristiken, die sich von allem unterscheiden, das wir kennen.

Der am meisten interessante Aspekt des Phänomens ist nicht der Zickzack-Flug, sondern ihre Fähigkeit, ins Wasser einzutauchen, ohne ihre Geschwindigkeit zu drosseln. Sie setzen den Flug quasi unter Wasser fort und tauchen dann wieder auf. Es gibt eine Menge Geheimdienstinformationen und Zeugenaussagen über diese Begegnungen unter Wasser mit nicht identifizierten Objekten, die Schiffe darstellen, die sich unter Wasser mit unglaublicher Geschwindigkeit fortbewegen.

Solche Schiffe wurden überwacht und es wurde ermittelt, dass sie aus dem Wasser kommen und nicht nass sind. Es gibt keine Spur von Wasser, so als wären sie innerhalb einer Blase.

„Es erinnert uns ein wenig an die Russen, die einen Hochgeschwindigkeitstorpedo haben, der so funktioniert: Er erzeugt eine Art Plasmablase um den Torpedo, was bedeutet, dass er sich nicht mehr durch Wasser bewegt, sondern durch eine Blase, die kein Wasser, sondern Plasma ist. Sie sind die einzigen, die derzeit wissen, wie das geht – und dieser Torpedo ist gewaltig. Aber was wir hier besprechen, ist viel schneller. Wir haben Zeugnisse und wir wissen, dass es heute kein Land gibt, das dazu in der Lage ist.“

Weiter wird in diesem Interview enthüllt, dass die US-Navy-Streitkräfte über eine Anzahl an Zeugenaussagen darüber verfügen und wissen, dass UAPs mit extremen Geschwindigkeiten unter Wasser aktiv sind. Doch darüber wird nicht offiziell gesprochen. Weil man nicht genau weiß, worum es sich handelt, will man die Leute nicht in Angst versetzen.

Es sind Schiffe, die in den Weltmeeren kreuzen und man weiß nicht, woher sie kommen oder wohin sie unterwegs sind. Vielleicht gibt es auf der Welt noch jemand anderen neben uns. Würden die Leute bei dieser Meldung in Panik ausbrechen?

Also wurde entschieden, so etwas nicht bekannt zu geben, erklärt Juillet. Die Geheimdienste haben entschieden zu sagen, dass sie unbekannte Flugobjekte beobachten, aber nicht, dass sie von einer anderen Welt oder anderswoher stammen.

Alain Juillet spricht dann noch ein weiteres aktuelles Thema an, nämlich die geheimen Programme zur Bergung von abgestürzten Schiffen. Entweder hatten sie eine Fehlfunktion oder wurden zerstört.

Einige sind auch gelandet, somit gibt es Technologie zu bergen und jemand muss hingehen und diese Teile abholen. Heutzutage haben sämtliche Dienste der Welt ein Interesse, diese Trümmer zu bergen, und es gibt verschiedene Gründe dafür. Erstens würde man diese Trümmer untersuchen, um herauszufinden, aus welchen Legierungen sie bestehen, denn einige der Schiffe haben das Problem der Gravitation oder Erdanziehung überwunden. Ihre Legierungen verhindern daher den Effekt der Erdanziehung und erzeugen Anti-Gravitation.

„Wenn man Teile von Schiffen findet, kann man die Legierung studieren und vielleicht entdecken, dass diese Legierungen vielleicht aus Mineralien hergestellt werden können, die auf der Erde existieren – oder vielleicht auch, dass es sich um Legierungen mit Dingen handelt, die wir nicht kennen.

Nach den jüngsten Zeugenaussagen von Whistleblowern vor dem amerikanischen Kongress scheinen die Vereinigten Staaten nach dem Krieg in Italien Teile, vielleicht sogar ein ganzes Schiff, geborgen zu haben.“

„Wenn sie es tun, denke ich, dass die Chinesen das Gleiche tun, und die Russen müssen dasselbe tun. Die Chinesen haben es erkannt: Sie haben ein Büro, das sich damit beschäftigt. Die Russen selbst haben vor einigen Jahren darüber gesprochen und gesagt: Ja, wir arbeiten daran, weil das auf industrieller und technologischer Ebene interessante Fortschritte ermöglichen würde, vielleicht um den Anfang eines Verständnisses dafür zu bekommen, wie es funktioniert. Unnötig zu sagen, dass dies für die Akteure der Rüstungsindustrie sehr, sehr interessant ist.“

Alain Juillet sagt, dass der Kommentar des pensionierten US-Admirals Tim Gallaudet in Bezug auf das Phänomen zutreffend ist: „Wir werden von nichtmenschlicher Intelligenz besucht mit Technologien, die wir wirklich nicht verstehen und mit Absichten, die wir auch nicht verstehen.“

Fest steht für hochrangige Geheimdienstler, dass das Potenzial einer solchen militärischen Plattform zur Rückentwicklung von nichtmenschlicher Technologie die höchste Ebene der Geheimhaltung betrifft.

Je mehr Personen darüber unterrichtet werden, desto gewisser ist die Gefahr eines Informationslecks. Amerikanische Politiker haben beschlossen, die führende Rolle in der Offenlegung solcher Informationen zu spielen.

Experten werden überprüfen, was gesagt werden kann, und welche freigegebenen Informationen die wenigsten Probleme für die Zukunft darstellen. Es findet also eine langsame und fragmentierte Auswahl an Informationen statt, um dem Druck der Gesellschaft nach der Beantwortung der UFO-Frage nachzugeben.

Hinter den Kulissen findet ein Wettrennen um UFO-Technologie statt. Jede wichtige Nation plant Teile dieser Technologien zu bergen, um die Legierungen zu studieren. Jede Nation sucht nach der Möglichkeit der Entwicklung einer zerstörerischen Waffe, welche die anderen nicht stoppen können.

Jedes Land, das ein UFO oder UAP nachbauen kann, würde über einen bemerkenswerten Vorteil verfügen, denn es würde alle anderen herkömmlichen Flugobjekte bedeutungslos machen. Sie werden nutzlos. Es wäre eine gewaltige Revolution, sagt Juillet.

Ein weiterer wichtiger Punkt ist, dass UFOs meist nicht von Satellitensystemen im Weltraum lokalisiert werden können, obwohl der erdnahe Orbit ständig genau überwacht wird. Dennoch werden diese Schiffe nicht entdeckt.

Wie können sie also diese Zone unerkannt passieren? Bis jetzt sind wenige Aufnahmen von UFOs im Weltraum bekannt. Sie müssen sich aber dort aufhalten, weil wir sie entweder am Boden oder in großer Höhe ausmachen.

Es gibt keinen Grund, warum man sie nicht im Weltraum sieht. Über dieses Problem gibt es auch noch viel zu sagen, meint Alain Juillet abschließend.

Spätestens seit den 1940er-Jahren versuchen Forscher hinter das Geheimnis der mysteriösen Flugscheiben zu kommen. Fakt ist, dass sie schon seit dem Beginn der aufgezeichneten Menschheitsgeschichte einen beinahe unsichtbaren Einfluss auf unsere Zivilisation ausüben.

Jason Mason und Jan van Helsing liefern in ihrem aktuellen Buch unzählige aktuelle und hoch spannende Informationen über diese Vorgänge, welche die wohl größten Geheimnisse der Weltgeschichte betreffen. Auf das Thema Ancient Aliens gehe ich detailliert in meinem zweiten neuen Buch mit dem Titel „Geheimnisse der Welt der Götter – Die Schlüssel zur antiken Geschichte einer verlorenen Zivilisation“ ein, das bereits erschienen ist.

Anfang Februar 2024 erscheint ein neues Buch mit Jan van Helsing mit dem Titel „UFOs und die Ringmacher des Saturn“. Es ist bereits vorbestellbar und ich gehe darin näher auf astronomische Anomalien ein. NASA-Sonden haben gigantische Raumschiffe fotografiert, die sich in den Ringen des Saturn verstecken! Das wirft weitere Fragen hinsichtlich der Anwesenheit von außerirdischen Intelligenzen auf den benachbarten Planeten unseres Sonnensystems auf.

Weitere Themen im neuen Werk: Existiert eine geheime Historie der Welt? Haben Aliens der Vorzeit überall auf unserem Planeten Pyramiden errichtet? Versucht die „Unsichtbare Hand“ eine Neue Weltordnung einzuführen, und will sie die Weltbevölkerung dezimieren?

Weiße Götter: Warum versetzen verbotene Atlantis-Theorien Wissenschaftler in Panik? War das Sonnenwunder von Fatima die größte UFO-Massensichtung der Geschichte und eine Warnung für die ganze Welt vor einer herannahenden Polverschiebung?

Militärische Whistleblower und Geheimdienst-Agenten enthüllen endlich die tiefen Wahrheiten über all diese Vorgänge. Die Ära der Täuschung der Massen geht nun unweigerlich zu Ende, und wir erleben gerade wahrhaft faszinierende Zeiten großer Offenbarungen. Vertrauen Sie dem göttlichen Plan!

