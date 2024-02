Der Tiefe Staat: hybride Kriegsführung und ihre Folgen

Teile die Wahrheit!

Die Erde steht vor dem möglicherweise größten Umbruch ihrer Geschichte. Es gelangt gerade vieles an die Öffentlichkeit, „unheilige Allianzen“ werden aufgedeckt, Täter in das Licht der Öffentlichkeit gestellt und in den USA steht eine Präsidentschaftswahl an.

Doch das Spiel teile und herrsche scheint in die Verlängerung zu gehen. Haben wir vielleicht etwas Wichtiges übersehen? Ein Essay von Frank Schwede

Haben Sie sich auch schon mal die Frage gestellt, wer die guten und wer die bösen Spieler auf dem grünen Rasen sind? Wenn ja, werden vielleicht auch Sie erstaunt festgestellt haben, dass Spieler gar nicht so leicht voneinander zu unterscheiden sind, weil man, wenn man sich mal näher mit den Spielern beschäftigt hat, feststellen muss, dass sie alle in derselben Mannschaft spielen, nur mit unterschiedlichen Trikots.

Wir sind alle Zeuge einer optischen Täuschung, um das wir am Ende die wahren Bösewichte in unsere Arme schließen und sie lieben lernen. So formulierte es kürzlich der niederländische Schriftsteller Martin Vrijland auf seinem Blog. Vrijland schreibt:

„Der zionistische, satanische Tiefenstaat wird also mit allem satanischen Bösen in Verbindung gebracht, und die erlösenden (vorgeblichen) „Guten“ werden mit dem neuen Messias in Verbindung gebracht; der Erlösertruppe, zu der Elon Musk, Andrew Tate, Tucker Carlson, Alex Jones (und so weiter) gehören wird. Der Anführer dieser Heilsarme ist natürlich Donald Trump.

Er muss erst getötet werden und auf wundersame Weise von den Toten auferstehen, aber alles wird geschehen, nachdem dieser satanische Tiefenstaat entlarvt ist.“

Und damit wären wir bei den Enthüllungen, die, wenn auch nur in kleiner Dosis, nahezu täglich in den Netzmedien wie frischer Pulverschnee hernieder rieseln – weil sich die Massenmedien vornehm bedeckt halten und nur dann ins Horn blasen, wenn’s gar nicht mehr anders geht.

So wie das gerade bei der Veröffentlichung der illustren Gästeliste des wohl mit Abstand berühmtesten Päderasten Jeffrey Ebstein geschehen ist.

Auch der Vatikan scheint am Abgrund zu stehen, nachdem Erzbischof Carlo Maria Viganò in einem Tweet auf X dazu aufgerufen hat, Papst Franziskus und Kardinal Fernandez zu verhaften. Wörtlich heißt es in dem Aufruf:

„Die blasphemischen Ausbrüche von Tuchos abstoßendem Pamphlet zeigen ein solches Maß an Perversion und Entfremdung vom Glauben, dass sie die Ausweisung des Argentiniers und seiner Komplizen erfordern. („Wissenschaft des Social Engineering“ ist Gehirnwäsche)

Die Schweizer Garde hat geschworen, den Heiligen Stuhl zu verteidigen, und nicht denjenigen, der ihn systematisch zerstört. Bleiben Sie Ihrem Eid treu und verhaften Sie diesen ketzerischen Perversen.“

Den Plan erkennen

Martin Vrijland sieht in der Aufforderung den Versuch, die böse Seite von Esau, das ist Zwillingsbruder Jakob, aus dem Israel wurde, zu zerstören. Esau symbolisiert laut Aussage Vrijlands Rom, das christliche Abendland und den Zionismus, seine böse Seite das Weströmische Reich, während seine gute Seite das Oströmische Reich prägt, das alte Byzantinische Reich, den griechisch-orthodoxen Glaube, der in den russisch-orthodoxen Glauben mit Sitz in Moskau überging.

Das bedeutet, so Vrijland, dass Donald Trump auch mit Russland zusammenarbeiten wird. Aber nur für die Theaterbühne, weil die Welt nach Worten des Autors gerade Zeuge eines Drehbuchs wird, das sowohl von der religiösen Geschichtsschreibung als auch in den Prophezeiungen erwähnt wird, in dem sämtliche Parteien, die sich auf der Bühne feindlich gegenüberstehen, in Wahrheit hinter der Bühne Teil eines großen Masterplan sind.

Das heißt, alles nach läuft Plan. Ganz egal, welcher Seite man seine Sympathie schenkt: ob links oder rechts – alles ist nur ein Spiel, das der Ablenkung dient, um dass der Masterplan dahinter nicht erkannt wird.

Schweden und Deutschland treffen aktuell erste Vorbereitungen gegen einen Angriff Russlands. Wie man sieht, ist nicht nur die Paranoia groß, sondern auch das Engagement der Medien entsprechend Panik zu schüren, weil ohne Angst, politisch gar nichts mehr geht. Das haben wir schließlich aus Corona gelernt.

Das Böse muss mit aller Macht und Gewalt in die Enge getrieben und vom Guten vernichtet werden. So steht es im Gesetz. Die Flut täglicher Enthüllungen über Epsteins Pädonetzwerk und die Forderungen nach der Verhaftung des Papstes sind wichtige Teile des Masterplans, so Vrijland. Weiter schreibt er:

„Problem, Reaktion Lösung auf dem Weg zur Lösung der Erlösung durch die neue Gottheit, den neuen Messias, die gute Seite von Esau. Und Esau muss gemäß dem Schwur seines Vaters Isaak gehen und seinen Zwillingsbruder Jakob (Israel) dienen. Und so legt Esau nun seine böse Seite ab und räumt den Tiefen Staat ab.“

Laut Vrijland sind der Gazastreifen, Kinderhandelsnetzwerke, die Ukraine, die Zentralbanken und die Königshäuser wichtige Teile der Bühnenshow. Der Autor ist sogar davon überzeugt, dass die Wahrheit darüber in den kommenden Wochen in einem rasanten Tempo öffentlich wird, was nicht heißen soll, dass die Spieler des tiefen Staats leise in die Nacht ziehen werden. Im Gegenteil: es könnte nochmal richtig dramatisch werden auf der Bühne.

Der Autor glaubt, dass wir möglicherweise am Rande eines Dritten Weltkriegs stehen. Diese Einschätzung teilt er mit anderen Beobachtern, was nicht heißen muss, dass es automatisch zu einem Atomschlag kommt. Der Grund ist, dass wir es schon eine ganze Weile weil mit einem hybriden Krieg zu tun haben, um die Länder und die Gesellschaft von innen heraus zu zerstören.

Beobachter erwarten, dass es sowohl in den USA als auch in den europäischen Staaten zu einem Bürgerkrieg kommt, in dem hauptsächlich aus afrikanischen Ländern importierte Flüchtlinge im wehrfähigen Alter die Hauptrolle spielen werden.

Angela Merkels wahren Worte

Nicht nur Europa, sondern auch die USA hat ein Flüchtlingsproblem, das in vielleicht nicht allzu ferner Zukunft in einer Spirale der Gewalt eskalieren könnte.

Anders als in Europa gibt es in den USA neben der bewaffneten Bevölkerung zahlreiche Miliztruppen, die sich im Kriegsfall den Angreifern in den Weg stellen werden.

Letztendlich bleibt aber die Frage, ob es tatsächlich, wie in den Medien gerne propagiert, zu einem Bürgerkrieg oder einem großen militärischen Konflikt kommt, den es gar nicht braucht, um eine neue Gesellschaftsordnung aufzustellen.

Ein hybrider Krieg reicht dazu völlig aus. Und dieser Krieg wird nicht, wie gerne behauptet, von Russland geführt, sondern vom Westen gegen die eigene Bevölkerung.

Erinnern Sie sich noch, als Ex-Bundeskanzlerin Angela Merkel am 25. Januar 2019 auf der Münchner Sicherheitskonferenz zum ersten Mal öffentlich von hybrider Kriegsführung sprach? Niemand konnte sich damals unter dem Begriff etwas vorstellen. Selbst heute ist der Begriff mehr als einem Drittel fremd.

Merkel sagte damals wörtlich, die hybride Kriegsführung seitens Russlands sei in allen europäischen Ländern täglich zu spüren. Mit diesem Satz plauderte sie möglicherweise völlig unbedacht ein bis dato gut gehütetes Geheimnis in aller Öffentlichkeit aus.

Tatsache ist, dass dieser Krieg schon eine ganze Weile zum festen Repertoire der globalen Elite aus Davos gehört, um die gesamten westlichen Staaten auf eine neue Weltordnung zu trimmen.

Das perfide an diesem Krieg ist, dass er nicht mit herkömmlichen militärischen Mitteln geführt wird, sondern mit psychologischen, zu denen in erster Linie Angst, Propaganda, Sabotage und Destabilisierung gehören.

Das heißt sarkastisch ausgedrückt, dass wir uns nicht in Zeiten des Friedens befinden, nur weil keine Bomben fallen. Zweifellos ist jeder Krieg schlimm, ein hybrider ist aber um vieles schlimmer, weil der Feind für die Bevölkerung unsichtbar bleibt. Dazu schrieb Sun Tsu, ein antiker Kriegsstratege, der zwischen 334 und 433 v.Chr. lebte:

„Die größte Kunst besteht darin, den Widerstand des Feindes ohne Kampf zu brechen. Zersetzt alles, was im Land des Gegners gut ist: verwickelt die Vertreter der herrschenden Schicht in verbrecherische Unternehmungen: (…) verbreitet Uneinigkeit und Streit unter den Bürgern des feindlichen Landes: hetzt die Jungen gegen die Alten: zerstört mit allen Mitteln die Ausrüstung, die Versorgung, die Ordnung der feindlichen Streitkräfte: entwertet alte Überlieferungen und Götter (…)“

Nicht ohne Grund zielt ein hybrider Krieg in erster Linie auf die Finanzen, die Volkswirtschaft, die Energieversorgung, die Nahrung, den Verkehr und nicht zuletzt auch auf die Gesundheit der Bevölkerung.

Wissenschaftlich verblöden

Der Grund ist, dem Leben sämtlichen Nährboden zu entziehen, was ein konventioneller Krieg nur bedingt und in einem relativ kleinen Zeitfenster schafft. Hybride Kriegsführung dient also einer nachhaltigen Zerstörung, weil nach einem konventionellen Krieg unter günstigen Bedingungen ein Land in nur kurzer Zeit wieder zum Leben erweckt werden kann, was am Beispiel des Zweiten Weltkriegs deutlich wird.

Deutschland erlebte nach dem Krieg einen nie da gewesenen wirtschaftlichen und auch wissenschaftlichen Boom. Das Land entwickelte sich wie Phönix aus der Asche zu einer der führenden Industrienation der Erde.

Das bedeutet, dass der Wiederaufbau nach einem konventionellen Krieg einem gewaltigen Konjunkturprogramm gleichkommt. Vorausgesetzt, dass grundlegende Strukturen erhalten geblieben sind. Dazu gehören unter anderem die Identität des Landes, die Intelligenz der Bevölkerung, die Kultur und ganz wichtig die Gesellschaftsstruktur.

Und genau diese vier wichtigen Säulen werden bei einem hybriden Krieg zerstört. Eine Nation, die ihr Ich verloren hat, ist nicht überlebensfähig. Nur jemand, der sein Ich, also sein Selbstbewusstsein, besitzt, also über eine Identität verfügt, kann seine Interessen nach außen vertreten.

Das heißt im Klartext gesprochen, dass man im Dritten Weltkrieg auf das gesamte konventionelle Waffenarsenal getrost verzichten kann, um auf soziologischen, wirtschaftlichen und wissenschaftlichen Weg anzugreifen, indem man beispielsweise die Gesellschaft „wissenschaftlich“ verblödet. Beispiel Geschlecht und Klima.

Jedem sollte also klar sein, wohin uns dieser hybride Krieg führen wird, dass er am Ende vielleicht schrecklicher ist als ein Atomkrieg – weil: wenn der Geist kollabiert, kollabiert irgendwann auch der Rest und der Mensch ist auf fremde Hilfe angewiesen. Wir sprechen hier aber nicht von ein paar wenigen Menschen, sondern von einer ganzen Nation.

Niemanden ist an diesem besagten 25. Januar die Tragweite der Merkel-Rede bewusst gewesen, weil sich niemanden klar war, dass der Feind nicht in Moskau sitzt, sondern im eigenen Land. Angela Merkel hat die Lunte gezündet, die Ampel braucht nur noch die Trümmer beseitigen.

Hybride Kriegführung ist also die effektivste und wohl auch perfideste Form des Krieges überhaupt. Und genau deshalb betreiben die Geostrategen, sprich der tiefe Staat, Stiftungen und NGOs, sogenannte Nichtregierungsorganisationen, die nichts anderes im Sinn haben, als den Schutz von Staaten und deren Gesellschaften zu penetrieren und letztlich zu zerstören.

Das abschließende Fazit ist, dass ein hybrider Krieg eine ungeheure intellektuelle Herausforderung für jeden einzelnen ist.

Doch es dürfte wohl eine Tatsache sein, dass die allermeisten Bürger und vielleicht sogar eine große Zahl von Politikern diesem Krieg hilflos ausgeliefert sind, weil sie einerseits die Situation falsch einschätzen, andererseits weil sie sich überfordert fühlen und glauben, nichts dagegen tun zu können.

Doch allein schon die Erkenntnis, dass wir es hier mit einem hybriden Krieg zu tun haben, der jeden von uns betrifft, reicht aus, um geschlossen dagegen vorzugehen.

Quellen: PublicDomain/Frank Schwede für PRAVDA TV am 11.02.2024