Pfizer profitiert auch massiv an Impfschäden durch milliardenschwere Übernahme eines Pharmariesen (Viideo)

Wenn das kein gutes Geschäftsmodell ist! Zuerst verdient man Milliarden mit experimentellen und unausgereiften „Impfstoffen” in einer Art und Weise, die mit seriösen Geschäftsmethoden nichts mehr zu tun hat – Stichwort EU-Deal – und dann, als die Impfschäden explodieren, übernimmt man ausgerechnet den Marktführer für Medikamente gegen bekannte Impfnebenwirkungen.

Die 6,7 Milliarden Dollar, die Pfizer für den Kauf von „Arena Pharmaceuticals“ hingeblättert hat, wurden vor über einem Jahr bezahlt, also zu einem Zeitpunkt, als die Impfschäden offiziell noch totgeschwiegen wurden.

Titelbild: Ein Herz und eine Seele: EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen und Pfizer-Chef Albert Bourla

Das Team von Impfgeflüster hat wieder hervorragend recherchiert und den folgenden Beitrag dazu gestaltet:

Hier das Transcript des Impfgeflüsteres:

Pfizers Lösung für Impfschäden: Neue Medikamente zur Auflösung von Thrombosen und der Therapie von Autoimmunerkrankungen durch den Kauf von Arena Pharma?

Pharmariese Pfizer möchte anscheinend mit neuen Herz-Kreislauf-Behandlungen seinen Gewinn weiter steigern. Die Zahl der Fälle von Herzversagen und der damit verbundenen Todesfälle geht weltweit weiterhin deutlich in die Höhe. Pfizer expandiert nun in den Bereich der Medikamente gegen Herzmuskelentzündungen, indem es die Kontrolle über den Markt für Herz-Kreislauf-Behandlungen durch Neu-Akquisitionen erlangt hat. (Impftote: Übersterblichkeit mit gefälschter Statistik wegmanipuliert)

Das Unternehmen hat im Vorjahr den Kauf von Arena Pharmaceuticals für 6,7 Milliarden Dollar bekannt gegeben. Arena Pharma ist ein Marktführer bei der Entwicklung von Medikamenten zur Behandlung von Autoimmunerkrankungen und Thrombosen, die sehr häufig durch Impfschäden verursacht werden.

Eine arterielle Thrombose ist die Bildung von Blutgerinnseln oder „Thromben“ in einer Arterie, die den Blutfluss einschränken oder blockieren. Dies kann zu einem akuten Coronarsyndrom oder einem Schlaganfall führen, wie wir es überall in den Nachrichten gesehen haben.

Sportler, Militärangehörige und Prominente, welche die Spritzen erhalten haben und dann einen Herzstillstand erlitten oder sogar „plötzlich und unerwartet gestorben“ sind.

Aamir Malik, Chief Business Innovation Officer von Pfizer, feierte die Nachricht in einer Erklärung über die Übernahme:

„Wir glauben, dass diese Transaktion der beste nächste Schritt sowohl für Patienten als auch für Aktionäre ist.“

Selbstverständlich denkt Pfizer vor allem an die Patienten. Das haben wir in den #IMPFGEFLÜSTER Folgen 1-4 der Staffel 4 eindrucksvoll aufgezeigt …

Häufige Nebenwirkungen der Covid-Gentherapeutika

Interessanterweise sind Autoimmunerkrankungen eine häufige Nebenwirkung der Covid-Impfungen von Biontech/Pfizer. Das Unternehmen kann mit der Therapie dieser zahlreichen Erkrankungen, die in den Gefäßsystemen von Millionen von Menschen auf der ganzen Welt entstehen, enorme Gewinne erzielen.

Im Zentrum der Übernahme von Arena Pharma durch Pfizer stehen Medikamente wie Temanogrel und Etrasimod, die zur Behandlung von Entzündungen eingesetzt werden. Eine Nebenwirkung der Covid-Spritze von Pfizer ist das Spike-Protein-Syndrom, das chronische Inflammationen verursacht.

Temanogrel ist ein Medikament zur Behandlung mikrovaskulärer Obstruktionen (einer Schädigung von Blutgefäßen) wie Thrombosen. Überraschenderweise erhielt auch Temanogrel im Jahr 2020 eine FDA Schnellzulassung, genau wie die Covid-Spritzen, das bedeutet, dass die klinischen Studien übersprungen und das Medikament direkt auf den Markt gebracht wurde.

Das Geschäftsmodell heißt „Problem – Reaktion – Lösung“ : Temanogrel, auch bekannt als APD791, wird zur Behandlung von arteriellen Thrombosen eingesetzt.

Durch die rasche Verteilung der Lipid-Nanopartikel im gesamten Gefäßsystem gelangen die Spike-Proteine rasch über das Blut in den ganzen Körper. Die Spike Produktion kann noch Monate und Jahre nach der Impfung weiter laufen und niemand weiß genau, wie lange.

Der IgG4 Marker ist eine Reaktion des Immunsystems auf eine andauernde Reizung durch schädliche Stoffe, wie zum Beispiel die Spike Proteine. Durch die Spike-Produktion in körpereigenen Zellen entstehen zusätzlich Autoimmunreaktionen.

Beide Faktoren – die andauernde Präsenz der Spikes in den Körperzellen und die dadurch ausgelösten Autoimmunreaktionen – sind dafür verantwortlich, dass auch lange Zeit nach der Gentherapie Herz-/Kreislauferkrankungen, Thrombosen und weitere Symptome auftreten können.

Schadwirkung mittlerweile gut dokumentiert

Bereits im März 2023 veröffentlichten die National Institutes of Health (NIH), eine Behörde des US-amerikanischen Gesundheitsministeriums, die bekannten unerwünschten Ereignisse nach der Verabreichung von COVID-19 mRNA-Impfstoffen, wie sie in klinischen Studien dokumentiert sind.

Zu den Ergebnissen, die unter der National Library of Medicine und dem National Center for Biotechnology Information veröffentlicht wurden, gehört auch eine systematische Übersicht über „kardiovaskuläre Komplikationen, Thrombose und Thrombozytopenie“ (Adverse events following COVID‐19 mRNA vaccines: A systematic review of cardiovascular complication, thrombosis, and thrombocytopenia).

Das VAERS System wurde mit Berichten über kardiovaskuläre Komplikationen überschwemmt, die nach der ersten oder zweiten Dosis von mRNA-Injektionen auftraten.

Zu den aufgeführten kardiovaskulären Komplikationen gehören: „Perikarditis/Myoperikarditis, Myokarditis, Hypotonie, Hypertonie, Arrhythmie, kardiogener Schock, Schlaganfall, Myokardinfarkt/STEMI, intrakranielle Blutung, Thrombose (tiefe Venenthrombose, zerebrale Venenthrombose, arterielle oder venöse thrombotische Ereignisse, Pfortaderthrombose, Koronarthrombose, mikrovaskuläre Dünndarmthrombose) und Lungenembolie.“

BioNTech/Pfizer will natürlich weiter impfen. Auch Kleinstkinder und Babys. Es ist mittlerweile gut dokumentiert, dass BioNTech/Pfizer bei der Produktion seines Covid-19-Impfstoffs Comirnaty vor allem auf Geschwindigkeit setzte statt auf Sicherheitsstandards ‒ mit verheerenden Folgen.

Ob der mRNA-Covid-19-Impfstoff von BioNTech/Pfizer überhaupt irgendeine positive Wirkung hatte oder ausschließlich zu gravierenden Schäden in Form von Impfschäden bis hin zu Todesfällen geführt hat, ist nicht geklärt.

So gab selbst das Bundesministerium für Gesundheit am 4. August 2023 dieses Jahres auf eine Anfrage (Brief in der Quellenangabe) des Bundestagsabgeordneten Roger Beckamp zu, dass es keine Belege für eine Wirksamkeit des Produkts von BioNTech/Pfizer gibt.

Die Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs beim Bundesministerium für Gesundheit Edgar Franke fiel knapp und ernüchternd aus: „Nein, derartige Zahlen liegen der Bundesregierung nicht vor.“

Nach der Übernahme von Arena Pharmaceuticals wird Pfizer wahrscheinlich Milliarden von Dollar mit dem Verkauf von Herz-Kreislauf-Behandlungen einnehmen, da deren Todesfälle weiter in die Höhe gehen.

Der Kauf dieser Pharmafirma wird sich für Pfizer ganz sicher rentieren.

Wichtige Informationen bewahren Sie und Ihre Familie vor unerwünschten Nebenwirkungen!

Danke fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal!

