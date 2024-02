Deutschlands Tage als Industriemacht sind gezählt – Ökonomen kritisieren Habecks Wirtschaftspolitik

Teile die Wahrheit!

Marode Infrastruktur, gelähmte Regierung, fehlendes russisches Erdgas, hohe Energiepreise, schlechtes Bildungssystem, ausufernde Bürokratie, alternde Erwerbsbevölkerung: US-Experten kommen zu einer erschreckenden Analyse der Wirtschaft in Deutschland.

Deutschlands Tage als wirtschaftlich-industrielle Supermacht seien gezählt: Zu dieser Analyse kommt eines der wichtigsten Wirtschaftsmedien der Welt, das amerikanische Portal »Bloomberg« [und HIER].

»Die Grundpfeiler des deutschen Industrieapparats« seien »wie Dominosteine umgefallen«, heißt es dort [siehe auch Bericht »Focus«].

Wichtige Ecksteine des deutschen Systems würden bröckeln. Zum Beispiel:

– Die Infrastruktur Deutschlands sei marode.

– Die Energie sei zu teuer, es fehle zudem das günstige Erdgas aus Russland.

– China sei kein verlässlicher Abnehmer deutscher Produkte mehr.

– Die USA rückten von Deutschland als Wirtschaftspartner weiter ab.

– Die deutsche Bürokratie ufere aus und sei eine große Belastung für alle Unternehmen.

– Das Bildungssystem sei mangelhaft.

– Deutschland habe eine alternde Erwerbsbevölkerung.

– Die Politik sei von Krisen geschüttelt und reagiere auf die Probleme wie gelähmt. (Alarmstufe Rot in Deutschland: Wirtschaftsverbände schreiben Brandbrief an Kanzler Scholz)

Hierzu erklärt die Fraktionsvorsitzende der AfD im Deutschen Bundestag, Alice Weidel:

»Die Ampel-Koalition fährt Deutschlands Wirtschaft gegen die Wand – das wird auch zunehmend dem Ausland bewusst. Verantwortlich für diesen beispiellosen Niedergang einer führenden Industrienation ist die rein ideologisch motivierte ›Transformationspolitik‹ der Bundesregierung.(„Das Haus brennt“: Industrienation Deutschland geht vor die Hunde)

Die Grundpfeiler des deutschen Industrieapparats, warnt Bloomberg, seien ›wie Dominosteine umgefallen‹. Der von mehreren Nachkriegsgenerationen hart erarbeitete Wohlstand wird in kürzester Zeit verspielt, der Standort Deutschland rutscht immer weiter ab.

Um unser Land aus der Rezession zu holen und die dramatische Deindustrialisierung zu stoppen, ist eine Senkung der Energiepreise dringend notwendig. Bürger und Unternehmen müssen schnellstmöglich entlastet werden, indem die Strom- und die Energiesteuer auf ein Minimum gesenkt, sowie die Luftverkehr- und Grundsteuer, die CO2-Abgabe und der Solidaritätszuschlag ersatzlos gestrichen werden.

Jeder Tag, den die Ampel weiter dilettiert und eine Kurskorrektur verweigert, schadet Deutschland. Es muss jetzt umgehend gehandelt werden, sonst droht ein Substanzverlust, der nicht wieder auszugleichen ist.«

Wirtschaft in der Krise: Ökonomen kritisieren Habecks Wirtschaftspolitik

Ökonomen betrachten die wirtschaftliche Lage zunehmend kritisch. Auch die OECD hat zum wiederholten Mal die schwächelnde Wachstumsprognose für das Land bestätigt. Die Lösungsvorschläge der Ampelkoalition und insbesondere die Wirtschaftspolitik von Robert Habeck auf zunehmende Kritik von Fachleuten (cicero: 06.02.24).

OECD prognostiziert drastisches Wachstumstief für Deutschland – Experten zerreißen Habecks Wirtschaftspolitik

Die OECD hat die Wachstumsprognose für Deutschland halbiert, mit nur noch 0,3 Prozent erwartetem Wachstum für das laufende Jahr. Im Vergleich dazu soll die EU um 0,6 Prozent und die Weltwirtschaft um 2,9 Prozent wachsen.

In einer Expertendiskussion diskutierten prominente Ökonomen wie Clemens Fuest und Stefan Kooths darüber, wie die Konjunkturschwäche überwunden und die Wachstumskräfte gestärkt werden können.

Isabel Koske von der OECD betonte die Notwendigkeit, die Ausgabenprioritäten zu überdenken, insbesondere vor dem Hintergrund des demographischen Wandels, der die Rahmenbedingungen des Wirtschaftens grundlegend verändert.

Expertenwarnung: Staatliche Geldverschwendung und Industrie-Favorisierung gefährden Deutschlands Wohlstand

Clemens Fuest äußerte Bedenken über die staatliche Verwendung von Geldern. Er kritisierte die Unfähigkeit der Koalition, finanzielle Spielräume zu schaffen, und betonte die Notwendigkeit, in die Digitalisierung zu investieren. Jedoch bezeichnete er Habecks Industriepolitik, insbesondere die Subventionierung von Batteriefabriken, als „wirklich Geldverschwendung“.

Die Experten waren sich einig, dass Steuern zahlende Unternehmen den Wohlstand fördern. Stefan Kooths warnte davor, dass Subventionen den unausweichlichen Strukturwandel nicht aufhalten können, und kritisierte die übermäßige staatliche Unterstützung für bestimmte Industrien.

Die öffentliche Mittelverwendung wurde ebenfalls kritisiert, da sie private Investitionen möglicherweise verdrängen könnte. Die Experten forderten stattdessen eine Wirtschaftspolitik, die die Standortfaktoren insgesamt stärkt, anstatt einzelne Branchen zu priorisieren.

Steuervergünstigungen und politische Unsicherheit wurden ebenfalls als hinderlich für die wirtschaftliche Entwicklung angesehen. Die Experten betonen, dass eine langfristige Strategie erforderlich ist, um die wirtschaftlichen Herausforderungen zu bewältigen.

Auftragsmangel in fast allen Branchen belasten die deutsche Wirtschaft

Die deutsche Wirtschaft sieht sich mit einem wachsenden Problem konfrontiert: einem drastischen Mangel an Aufträgen. Dieser Umstand belastet verschiedene Branchen und hat weitreichende Auswirkungen auf die Konjunktur des Landes.

Laut einer monatlichen Umfrage des IFO-Instituts berichten fast 37 Prozent der Industriefirmen von einem Rückgang der Aufträge. Dies markiert einen deutlichen Anstieg im Vergleich zum Vorjahr, als der Anteil bei lediglich 20,9 Prozent lag (ntv: 05.02.24).

Auftragsmangel in Industrie und Dienstleistungssektor

Die Auswirkungen des Auftragsmangels sind nicht auf die Industrie beschränkt. Auch im Dienstleistungssektor berichten mittlerweile fast ein Drittel der Unternehmen von einer schwachen Nachfrage nach ihren Dienstleistungen.

Klaus Wohlrabe, der Leiter der IFO-Umfragen, betont, dass der Auftragsmangel im letzten Jahr spürbar zugenommen hat und nahezu keine Branche davon verschont bleibt. Zudem schrumpfen die bereits vorhandenen Auftragsbestände, was die Situation weiter verschärft.

Energieintensive Branchen besonders betroffen

Besonders betroffen sind energieintensive Industriezweige. Im Papiergewerbe geben 53,9 Prozent der Unternehmen an, Auftragsmangel zu erleben, gefolgt von der Metallerzeugung und -bearbeitung mit 53,3 Prozent. In der chemischen Industrie beträgt der Anteil immer noch 40,6 Prozent. Weniger betroffen sind Unternehmen in der Nahrungsmittelindustrie, wo der Anteil bei 14,9 Prozent liegt.

Herausforderungen für die deutsche Wirtschaft

Unter den Dienstleistern sind Personalagenturen mit 54,6 Prozent besonders von der schwierigen wirtschaftlichen Lage betroffen, die zu einem Rückgang der Aufträge führt. In der Gastronomie fehlen 38,6 Prozent der Unternehmen Gäste. Selbst bei IT-Dienstleistern gibt es noch Raum für zusätzliche Aufträge, wie rund ein Drittel der befragten Unternehmen berichtet.

Eine Branche, die vergleichsweise weniger von Nachfragesorgen geplagt ist, ist die Beraterbranche, wo nur 6,8 Prozent der Unternehmen Auftragsmangel melden. Trotz der geplanten Entlassungen und Produktionsverlagerungen sind einige Unternehmen zuversichtlich, dass der Transformationsprozess dazu beitragen wird, die Wettbewerbsfähigkeit zu stärken und die langfristige Rentabilität zu verbessern.

Die deutsche Wirtschaft schrumpfte im letzten Jahr um 0,3 Prozent aufgrund hoher Inflation, steigender Zinsen und einer schwachen Weltkonjunktur. Für das aktuelle Jahr wird bestenfalls ein leichtes Wachstum erwartet, wobei einige Ökonomen sogar eine erneute Schrumpfung der größten Volkswirtschaft Europas nicht ausschließen.

Die Herausforderungen des Auftragsmangels und die Anpassung an die sich ändernden Marktbedingungen sind entscheidend für die zukünftige Entwicklung der deutschen Wirtschaft.

