Wenn man sich die 17 UN-Ziele für nachhaltige Entwicklung ansieht, die in der bekannten Agenda 2030 enthalten sind, kann man zu dem Schluss kommen, dass es sich dabei allesamt um harmlose und völlig vernünftige Ziele handelt.

Wer könnte dagegen sein, Armut und Hunger zu reduzieren oder Infrastruktur, Innovation und Industrie voranzutreiben?

Der Trick, der der Geschichte vom Trojanischen Pferd ähnelt, besteht darin, dass sich diese Ziele durch den abscheulichsten Interventionismus angeeignet haben und Bürokraten mit einer Grundlage aus Einbildung und Dummheit sie nutzen, um staatliche Kontrolle über jeden Aspekt der Wirtschaft durchzusetzen.

Sie greifen die Landwirtschaft und fast alle privaten Aktivitäten in einem Europa an, das allmählich einer Gesellschaft ähnelt, die von einem räuberischen Staat und regierungsnahen Zombies erstickt wird, à la Kapitel 9 aus Ayn Rands „Atlas Shrugged“.

Erstens haben sie genau die Branche zerstört, deren Stärkung die Agenda 2030 angeblich zum Ziel hat.

Die interventionistischsten Politiker greifen die Agenda 2030 in Wirklichkeit an, weil ihre Politik trotz ihrer gegenteiligen Behauptungen ausnahmslos die gegenteilige Wirkung dessen hat, was sie zu unterstützen scheinen.

Die Sozialisten aller Parteien haben die Agenda 2030 übernommen, die weder Industrie, Wachstum, Gleichheit noch den Kampf gegen Armut oder Hunger voranbringt.

Diese Ausnutzung der Ziele der Agenda 2030 ist genau wie das Trojanische Pferd, das Menschen, die die Stadt zerstören werden, unter dem Deckmantel eines beeindruckenden und schönen Geschenks verbirgt. (Durchgesickert: Bill Gates plant 2024 mit KI weltweit WEF-Führungskräfte in Machtpositionen einzusetzen)

Die Zahl der landwirtschaftlichen Betriebe in der Europäischen Union ist in den letzten Jahren drastisch zurückgegangen. Laut Eurostat gab es im Jahr 2020 9,1 Millionen landwirtschaftliche Betriebe, ein prognostizierter Rückgang um 37 Prozent oder etwa 5,3 Millionen weniger als im Jahr 2005. Dieser Trend hat sich seit 2020 nur noch verschlimmert.(Bill Gates gründete 20 Briefkastenfirmen, um den Kauf von Farmland in Nebraska im Wert von 113 Millionen US-Dollar zu verbergen)

Nach Angaben der Europäischen Kommission selbst wird die landwirtschaftliche Fläche der EU zwischen 2015 und 2030 voraussichtlich um 1,1 Prozent schrumpfen, was vor allem auf den Rückgang der beiden Hauptgruppen (Agrarfläche und Landwirtschaft) zurückzuführen ist, die voraussichtlich um 4,0 Prozent bzw. 2,6 Prozent zurückgehen werden Prozent bzw.

Das bedeutet, dass wir unsere Zukunft ruinieren und Europas Abhängigkeit und Armut vergrößern.

Es ist nicht akzeptabel, dass das Industriegefüge zerstört wird. Nach Angaben der Internationalen Energieagentur zahlen Unternehmen aufgrund einer falschen Energiestrategie, die von Aktivisten ohne Branchenkenntnisse durchgesetzt wird, inzwischen doppelt so viel für Strom und Erdgas wie in China oder den Vereinigten Staaten.

Und wie wird es von der Bürokratie begründet?

„Die Aufschlüsselungsanalyse zeigt, dass das im Vergleich zur Welt geringere Wirtschaftswachstum in der EU den größten negativen Einfluss auf den Beitrag des verarbeitenden Gewerbes hatte“, heißt es in einer von der Europäischen Kommission veröffentlichten Studie.“

Es ist nicht so, dass sie die Industrie zerstören, also machen Sie sich keine Sorgen. Es ist nur so, dass die EU viel weniger wächst als zuvor. Faszinierend (man beachte die Ironie). Als ob der Rückgang der Wettbewerbsfähigkeit nicht bereits ein Faktor für die Stagnation wäre.

In einem Bericht des European Round Table for Industry (Vision Paper 2024–2029) heißt es, dass der Marktanteil der Industrie der Europäischen Union weltweit von 21 Prozent im Jahr 2001 auf erbärmliche 14,5 Prozent gesunken ist.

Das Papier bietet auch positive Abhilfemaßnahmen. Der US-Anteil, der im gleichen Zeitraum einen Anteil von 21 Prozent hatte, sank weniger deutlich auf 16,5 Prozent. Sie bekräftigen, dass „das Geschäft das Lebenselixier einer robusten Wirtschaft ist“.

„Der Industriesektor der EU trägt 16 Prozent zum BIP bei. Es schafft indirekt Millionen von Arbeitsplätzen und 25 Prozent der direkten Beschäftigung. Sie ist von wesentlicher Bedeutung für die Förderung von Innovationen und die Verbesserung der Fähigkeiten der Arbeitskräfte sowie für die Schaffung von Einkommen und Arbeitsplätzen.

Das Potenzial, Wachstum und Wohlstand zu fördern, ist unter den richtigen Bedingungen enorm. Diese Faktoren machen deutlich, dass Europa seine Attraktivität für ausländische Investoren steigern muss.“

Was wurde außerdem erreicht? Steuern, Beschränkungen und Bürokratie werden verschärft und zerstören genau das, was sie zu schützen behaupten.

Warum akzeptieren die Menschen die 17 Ziele der Agenda 2030, die überflüssig sind, da der Kapitalismus des freien Marktes sie alle ohne Propaganda erreichen würde?

Der Interventionismus hat den Kapitalismus und die freien Märkte verunglimpft und sich gleichzeitig als Antwort auf die Fehler positioniert, die durch umfassende Interventionen verursacht wurden.

Die einzigen Möglichkeiten, diese Ziele tatsächlich zu erreichen, sind mehr Kapitalismus und wirtschaftliche Freiheit.

Der Sozialismus verfehlt nicht nur all diese Ziele, sondern er fügt noch eine Geheimnummer 18 hinzu: die Annullierung und Verfolgung von Beschwerdeführern.

Es ist nicht antieuropäisch, die falsche Durchsetzung dieser Agenda zu kritisieren. Es ist für Europa.

Viele von uns wurden vor Jahren als Anti-Europäer abgestempelt, weil sie die Kernenergie befürworteten. Die EU hat kürzlich Vereinbarungen getroffen, um neue Reaktoren in großen Mengen zu bauen.

Als wir vor Jahren die Steuerausplünderung und die Bürokratie kritisierten, die der Landwirtschaft und der Industrie auferlegt wurden, wurden wir als Anti-Europäer abgestempelt. Viele Regierungen erkennen jetzt, wie schwerwiegend der Fehler war, den sie gemacht haben.

Ebenso bedeutet Kritik am digitalen Euro nicht, dass er den Euro angreift; Vielmehr geht es darum, zu argumentieren, dass es weiterhin ein Wertaufbewahrungsmittel sein und seine Kaufkraft aufrechterhalten sollte.

Proeuropäisch zu sein bedeutet nicht, jede interventionistische Politik eines Bürokratenkomitees zu akzeptieren. Wir müssen den Sozialismus und die zentrale Planung ablehnen, wenn wir Europa schützen wollen.

Trotz jahrzehntelanger finanzieller Unterstützung kämpft Ostdeutschland immer noch darum, sich von den durch die Zentralplanung verursachten Verwüstungen zu erholen.

Zentralisierte Planung funktioniert nicht.

Es war nie erfolgreich. Es gibt jedoch immer diejenigen, die glauben, dass es funktionieren wird, wenn sie es in die Tat umsetzen, weil sie nicht für die Auswirkungen aufkommen müssen.

Was ist der Trick hinter diesem jüngsten Angriff auf die Freiheit?

Die üblichen „guten Absichten“, diejenigen ins Visier zu nehmen und zu bestrafen, die Arbeitsplätze schaffen und schaffen, mit Zielen, die harmlos erscheinen und die wir alle verteidigen.

Wenn Sie also anderer Meinung sind, könnten einige behaupten, Sie seien gegen die Beendigung von Armut, Hunger und Ungleichheit, wenn Sie einen Artikel wie diesen veröffentlichen oder vor den Risiken zentraler Planung warnen.

Können Sie den Trick erkennen? In Wirklichkeit bedient er sich derselben Taktik wie der Leninismus, nämlich die Bildung einer unterdrückerischen Regierung und die gleichzeitige Verhüllung hinter einer Sache, die jeder unterstützt.

Die Leute, die dieses Trojanische Pferd mit Kriegern ausgestattet haben, die bereit sind, die Bevölkerung der Stadt gnadenlos abzuschlachten, sobald sie sich hinter der Mauer befinden, sind sich sehr wohl darüber im Klaren, dass ihr Plan scheitern wird, also müssen sie Ziel Nummer 18 durchsetzen, das die einzige Verbindung zwischen der Realität und dem Trugschluss von herstellt zentrale Planung.

Was bedeutet Ziel Nummer 18? Unterdrückung und Vernichtung der persönlichen Autonomie, Verarmung und Beseitigung der Nachfrage.

Es ist nicht einmal ein verstecktes Ziel. Diese Gruppe selbsternannter europäischer Retter ist sich bewusst, dass die Durchsetzung eines Nachfragerückgangs die einzige Möglichkeit ist, die Gleichung zwischen Unternehmenszerstörung und sinkendem Angebot in Einklang zu bringen und uns weniger frei und ärmer zu machen.

Das erste, was wir tun sollten, ist, den Sozialismus aufzugeben und für die Förderung der individuellen Freiheit einzutreten, wenn wir die 17 Ziele für nachhaltige Entwicklung ohne das verdeckte Achtzehntel der Armut und die Abschaffung der Rechte des Einzelnen erreichen wollen.

Die einzige Möglichkeit, die Ziele zu erreichen, die die Agenda 2030 angeblich unterstützen soll, besteht darin, diese Politik aus den Händen des sozialistischen und erpresserischen Interventionismus zu nehmen und Europa größere wirtschaftliche Freiheit, robustere Unternehmen und Vorschriften zu geben, die unkompliziert, vorhersehbar und förderlich sind Investition.

Es sollte weniger Armutsumverteiler und mehr verarbeitendes Gewerbe, Landwirtschaft und Landwirtschaft geben.

…

