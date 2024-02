Geomagnetische Aktivität beeinflusst das menschliche Bewusstsein: Sofortige Manifestation und Seelenaufgabe erwecken

Teile die Wahrheit!

Eine Sonneneruption entsteht, wenn magnetische Energie, die sich in der Sonnenatmosphäre angesammelt hat, plötzlich freigesetzt wird. Strahlung wird praktisch im gesamten elektromagnetischen Spektrum emittiert, von Radiowellen am langwelligen Ende über optische Emission bis hin zu Röntgen- und Gammastrahlen am kurzwelligen Ende.

Die Zirbeldrüse, die den Tagesrhythmus und die Melatoninproduktion reguliert, reagiert empfindlich auf Magnetfelder. Laut dem russischen Wissenschaftler AL Tchijevsky ereigneten sich 80 % der bedeutendsten menschlichen Ereignisse in einem Zeitraum von fünf Jahren rund um den Höhepunkt der Sonnenaktivität.

Wie wirken sich Sonneneruptionen auf uns aus?

Eine aktuelle Studie in der Zeitschrift New Scientist weist auf einen direkten Zusammenhang zwischen den Sonnenstürmen der Sonne und dem menschlichen biologischen System hin.

Der Kanal, der das Erdwetter durch das Magnetfeld auf der Erde steuert, ist derselbe Kanal, der den Zustrom geladener Teilchen von der Sonne durch das magnetische (aurische) Feld um den menschlichen Körper erleichtert.

Die Zunahme der Häufigkeit und Amplitude geomagnetischer Sonnenstürme führt zu groß angelegten Veränderungen auf dem Planeten, darunter Erdbeben, Vulkanausbrüche, Hurrikane, Tornados und Stürme. Es gibt auch Hinweise auf menschliche Störungen aufgrund der Sonnenaktivität. (Gigantischer Sonnensturm rast auf die Erde zu – was mit unserem Bewusstsein passiert (Videos))

Geomagnetische Aktivität beeinflusst das menschliche Bewusstsein

Es ist bekannt, dass Sonnenaktivität das menschliche Bewusstsein beeinflusst. Sonneneruptionen wirken sich auf das Zentralnervensystem, die gesamte Gehirnaktivität (einschließlich des Gleichgewichts), menschliche Verhaltensmuster und alle unsere psychophysiologischen (geistigen/emotionalen/ körperlichen) Reaktionen aus.

Symptomatisch können Sonneneruptionen dazu führen, dass wir uns nervös, ängstlich, besorgt, nervös, schwindelig, gereizt, lethargisch, erschöpft, übel und unwohl fühlen.

Manche Menschen können ungewöhnlich vergesslich werden und bei anderen kann es zu Herzklopfen kommen. Es kann auch zu Phasen anhaltenden Kopfdrucks und Kopfschmerzen kommen. (Riesige Sonneneruptionen, während Astrologen vom Großen Stellium im Jahr 2024 sprechen, das nur alle 83 Jahre auftritt!)

Unsere zellulären Erinnerungen löschen

Die Sonneneruptionen und photonischen Wellen, die von der Sonne ausgehen, verändern das Gefüge unserer physischen Realität,

da sie eine starke Wirkung auf unsere physische Zellebene ausüben und dazu führen, dass unsere Zellerinnerungen erwachen und klar werden.

Unverarbeitete Emotionen aus vergangenen Traumata und Erfahrungen werden in Form niederfrequenter Energie als zelluläre Erinnerungen gespeichert. Photonische Wellen der Sonne bestehen aus höherfrequenter Energie, die dazu dient, die niedrigere emotionale Frequenz unserer zellulären Erinnerungen anzuheben.

Wenn diese zellulären Erinnerungen auf die höhere Frequenz neu kalibriert werden, können wir feststellen, dass wir spontan die niedrigeren Emotionen Traurigkeit, Wut und Kummer loslassen, ohne zu wissen, warum. Diese plötzlichen „Freisetzungsperioden“ können bis zu zwanzig Minuten dauern und können auch das Gefühl einer Erwärmung des Körpers in Form eines „Hitzewallungs“ beinhalten.

Es könnte sich anfühlen, als ob eine Welle unerwarteter Gefühle aus heiterem Himmel aufgetaucht wäre und sich ebenso plötzlich wieder aufgelöst hätte.

Unsere Seelenaufgabe erwecken

Die Elemente unseres göttlichen Bauplans sind in unserem Zellgedächtnis verwoben. Die jüngste Infusion photonischer Energien verstärkt unser zelluläres Gedächtnis und führt dazu, dass verschiedene Elemente unseres göttlichen Bauplans in unser Wachbewusstsein eindringen.

Infolgedessen beginnen viele Menschen, sich an ihre Seelenaufgabe zu erinnern, und werden plötzlich dazu getrieben, Veränderungen in ihrem Leben vorzunehmen, um sich wieder auf ein höheres Ziel auszurichten.

Sofortige Manifestation

Eine weitere Auswirkung des Zuflusses photonischer Energie besteht darin, dass sie, da sie eine höhere Frequenz darstellt, die Kraft, Geschwindigkeit und Manifestationsfähigkeit unserer Gedanken erhöht.

Wir sind im wahrsten Sinne des Wortes in der Lage, eine „sofortige Manifestation“ auszuüben; Was auch immer wir denken, wir erschaffen es sofort. Wir haben noch nie zuvor dieses erhöhte Maß an Manifestationspotential erlebt.

Photonische Energie vermischt sich mit der Schwingungsfrequenz unserer Gedanken, daher ist es von entscheidender Bedeutung, dass wir unsere Aufmerksamkeit auf das richten, was wir erschaffen wollen, und nicht auf das, was wir nicht in unserem Leben manifestieren wollen. Wir werden uns schnell in die Richtung unserer Gedanken manifestieren, und es liegt an uns, zu entscheiden, wohin wir unsere Aufmerksamkeit richten.

Für diejenigen von uns, die sich im Prozess der positiven Veränderung und Transformation befinden, ist diese Energie stärkend und vorteilhaft. Auf der anderen Seite werden diejenigen, die durch Schikanen und Wut in der Vergangenheit feststecken, weiterhin noch mehr Negativität an den Tag legen, bis sie bereit sind, die alte Art des „Seins“ loszulassen und zu einer höheren, positiveren Schwingung zu wechseln.

Die gute Nachricht ist, dass wir den freien Willen haben, zu entscheiden, wie wir diese reichhaltige und zugängliche Ressource elektromagnetischer Energie nutzen.

Zusätzliche Auswirkungen der jüngsten Sonneneruptionen

Die zunehmende Häufigkeit und Intensität von Sonneneruptionen trägt dazu bei, alte, nicht mehr benötigte Muster aufzubrechen, sodass neue Muster entstehen können.

Es handelt sich um einen dynamischen und unausweichlichen Veränderungsprozess, der in den letzten Monaten bei vielen Menschen für Unruhe und Unsicherheit gesorgt hat. Sonneneruptionen haben auch technische Geräte wie Computer verwüstet.

Da die Zunahme der Sonnenaktivität anhält, treten neue Symptome auf. Die Dimensionen von Zeit und Raum beginnen unregelmäßig zu „wackeln“. Manche Menschen scheinen das Zeitgefühl zu verlieren und/oder ihnen fehlen beim Sprechen die Worte. Für andere scheint der Tag einfach zu verschwinden.

Viele Menschen haben Schlafstörungen, können sich nachts hin und her wälzen und haben oft ungewöhnliche Träume. Andere berichten, dass sich die Welt um sie herum dreht, wenn sie nachts die Augen schließen.

Einige von uns verspüren enorme Energiestöße in ihrem Körper; Auf diese Anstiege folgt häufig ein Abfall des Energieniveaus. Es gibt Berichte über Übelkeit, Gliederschmerzen, Schmerzen und Schwindel.

Manche Menschen empfinden überwältigende Trauer, andere verspüren Euphorie. Es werden Fälle von Sehstörungen, Innenohrproblemen, Ohrensausen, Hals- und Schilddrüsenproblemen sowie kalten Füßen gemeldet.

Was tun, wenn Sie empfindlich auf Sonnensturmaktivität reagieren?

Wenn Sie eine der oben genannten Auswirkungen verspüren, machen Sie sich keine Sorgen – seien Sie glücklich! Uns wird eine einzigartige und kraftvolle Gelegenheit geboten, bewusst an der schnellen Weiterentwicklung unserer Entwicklung als energetische Wesen teilzunehmen.

Unsere Aura-/Energiesysteme werden neu kalibriert, um bei einer viel höheren, feineren Frequenz zu schwingen. Je informierter und bewusster wir über die stattfindenden Veränderungen sind, desto stärker können wir diesen Prozess als notwendigen Schritt zur Verbesserung unseres Lebens annehmen.

Mit der außergewöhnlichen Hilfe der Sonne wachsen wir in Richtung des mentalen, emotionalen und spirituellen Erwachens! Auf praktischer, körperlicher Ebene können wir einige der schwierigeren Auswirkungen unserer energetischen Entwicklung abmildern, indem wir uns besonders ausruhen und viel Wasser trinken.

Für diejenigen, die in der Nähe des Ozeans leben, hilft ein Spaziergang am Strand (oder besser noch ein Bad!) dabei, die einströmenden Energien auszugleichen.

In der Zwischenzeit können wir uns alle anschnallen und die Fahrt genießen!

Quellen: PublicDomain/healingenergytools.com am 27.02.2024