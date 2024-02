Die Ausfallraten steigen! Hat der endgültige Zusammenbruch des US-Verbrauchermarkts nun begonnen?

Nach Angaben der New Yorker Fed ist die Gesamtverschuldung der privaten Haushalte in den Vereinigten Staaten im vierten Quartal 2023 um 212 Milliarden Dollar gestiegen. Sie beläuft sich nun auf eine Gesamtsumme von 17,5 Billionen Dollar.

Ich denke, die gute Nachricht ist, dass wir nicht wie die Bundesregierung 34 Billionen Dollar Schulden haben. Aber 17,5 Billionen Dollar sind immer noch sehr schlecht, und es ist weit mehr, als die US-Haushalte verkraften können. Von Michael Snyder

Es überrascht nicht, dass die Kriminalitätsraten zu steigen beginnen, und ich gehe davon aus, dass sich dieser Trend in den kommenden Monaten verstärken wird.

Werfen wir zunächst einen Blick auf die Kreditkartenschulden. Im vierten Quartal erreichte es mit 1,13 Billionen Dollar ein brandneues Allzeithoch …

Laut einem am Dienstag veröffentlichten Bericht der New Yorker Federal Reserve greifen die Amerikaner zunehmend auf ihre Kreditkarte zurück, um alltägliche Ausgaben zu decken. Die Verschuldung erreichte Ende Dezember einen neuen Rekordhoch.

Dem Bericht zufolge stiegen die gesamten Kreditkartenschulden im Dreimonatszeitraum von Oktober bis Dezember auf 1,13 Billionen US-Dollar, was einem Anstieg von 50 Milliarden US-Dollar oder 4,6 % gegenüber dem Vorquartal entspricht. Dies stellt den höchsten Wert seit Beginn der Fed-Daten aus dem Jahr 2003 und den neunten jährlichen Anstieg in Folge dar.

Der durchschnittliche Zinssatz für Kreditkartenguthaben liegt mittlerweile bei weit über 20 Prozent, und daher war es sehr dumm von uns, so viele Kreditkartenschulden anzuhäufen.

Und jetzt geraten Millionen Amerikaner mit ihren Zahlungen in Verzug. (Millionen „bereiten sich auf die Apokalypse vor“, während die globale Nahrungsmittelkrise beispiellose Ausmaße erreicht)

Tatsächlich wird berichtet, dass die Kreditkartenausfälle „im Jahr 2023 um mehr als 50 % angestiegen sind“ …

Die Zahlungsausfälle bei Kreditkarten stiegen im Jahr 2023 um mehr als 50 %, da die Gesamtverschuldung der Verbraucher auf 17,5 Billionen US-Dollar anstieg, berichtete die New Yorker Federal Reserve am Dienstag.

Schulden, die in „schwerwiegende Zahlungsverzug“ übergegangen sind oder 90 Tage oder mehr überfällig sind, haben im Laufe des Jahres in mehreren Kategorien zugenommen, jedoch nicht stärker als bei Kreditkarten.

Bei einer Gesamtverschuldung von 1,13 Billionen US-Dollar beliefen sich die Kreditkartenschulden, die in ernsthafte Zahlungsrückstände gerieten, im vierten Quartal auf 6,4 %, ein Anstieg von 59 % gegenüber knapp über 4 % Ende 2022, berichtete die New Yorker Fed.

Wenn die Ausfallraten steigen, werden die Kreditgeber gezwungen sein, geiziger zu sein, und das bedeutet, dass die US-Verbraucher weniger Geld zum Herumwerfen haben werden.(Eine Zeit der Kriege und Gerüchte über Kriege, Hungersnöte, Seuchen und große Naturkatastrophen)

Die New Yorker Fed teilt uns auch mit, dass die Ausfallraten bei Autokrediten ebenfalls in die Höhe schnellen …

Bei Autokrediten liegen die Ausfallraten mittlerweile über dem Niveau vor der Pandemie, „und die Verschlechterung scheint breit angelegt zu sein“, schrieben Forscher der New Yorker Fed.

„Kredite, die in den Jahren 2022 und 2023 eröffnet wurden, schneiden bisher schlechter ab als Kredite, die in früheren Jahren eröffnet wurden, vielleicht weil Käufer in diesen Jahren mit höheren Autopreisen konfrontiert waren und möglicherweise gezwungen waren, mehr Kredite zu höheren Zinssätzen aufzunehmen“, schrieben sie.

Erhöhte Ausfallraten „verdienen eine Überwachung in den kommenden Monaten, insbesondere angesichts der zunehmenden Notlage von Kreditnehmern in einkommensschwächeren Gegenden.“

Genau das würden wir erwarten, wenn die US-Wirtschaft in eine Rezession stürzen würde.

Heutzutage haben viel mehr Amerikaner Probleme, ihre Rechnungen zu bezahlen, und da sich die Wirtschaft im weiteren Verlauf des Jahres 2024 verlangsamt, wird das die Lage nur noch schlimmer machen.

Einer der Gründe, warum Amerikaner so sehr auf ihre Kreditkarten angewiesen sind, liegt darin, dass praktisch alles so viel teurer geworden ist.

Zu diesem Zeitpunkt ist sogar ein Besuch bei McDonald’s finanziell schmerzhaft geworden …

Der CEO von McDonald’s gab am Montag zu, dass die Umsätze des Fast-Food-Riesen aufgrund gestiegener Menüpreise zurückgegangen seien, was von den Kunden nicht unbemerkt geblieben sei.

Die in Chicago ansässige Kette hat neben anderen Menüerhöhungen heftige Kritik an ihrer Big-Mac-Kombination zum Preis von fast 18 US-Dollar einstecken müssen und versprochen, sich auf die Erschwinglichkeit zu konzentrieren, berichtete die New York Post.

„Ich denke, was Sie auf dem Weg ins Jahr 2024 sehen werden, ist wahrscheinlich mehr Aufmerksamkeit für das, was ich als Erschwinglichkeit bezeichnen würde“, sagte Chris Kempczinski, CEO von McDonald’s, bei einer Telefonkonferenz mit Analysten.

Im Jahr 1996 konnte man einen Big Mac für nur 99 Cent bekommen .

Seitdem haben sich die Dinge sicherlich verändert.

Ich hätte nie gedacht, dass wir uns an die „guten alten Zeiten“ der 1990er Jahre erinnern würden, aber hier sind wir …

Ich vermisse auch die Zeiten, in denen es schien, als gäbe es an fast jeder Ecke eine Bankfiliale.

Es war einmal so einfach, ein Bankkonto einzurichten, dass sogar ein Kind es schaffen konnte.

Aber jetzt sind Banken im ganzen Land in große finanzielle Schwierigkeiten geraten und schließen Filialen in erschreckendem Tempo …

Die Bank of America hat sich als Vorreiter bei der fortschreitenden Abschaffung kostspieliger stationärer Bankstandorte in den USA erwiesen.

Im vergangenen Jahr hieß es, es würden fast 160 Geschäfte schließen, und nachdem bereits 30 allein im ersten Monat des Jahres 2024 angekündigt wurden, gibt es keine Anzeichen dafür, dass sich der Trend verlangsamen wird.

Nach Angaben der Aufsichtsbehörde wurden im Januar insgesamt 139 geplante Bankfilialschließungen veröffentlicht – mehr als der Monatsdurchschnitt im Jahr 2023.

Die Federal Reserve tut alles, was sie kann, um das System zu stützen, aber ich erwarte dennoch eine weitere Welle von Bankenpleiten im Jahr 2024.

In einem solchen Umfeld halte ich es für sinnvoll, nicht alles auf eine Karte zu setzen.

Wir befinden uns wirklich in wilden und unvorhersehbaren Zeiten und kein Finanzinstitut ist zu 100 Prozent sicher.

Wenn Sie Ihr Vermögen verteilt haben, trägt dies dazu bei, Ihr Risiko zu mindern.

Natürlich müssen die meisten Amerikaner ihr Vermögen nicht wirklich verteilen, weil sie kaum über eines verfügen.

Laut einer aktuellen Umfrage haben 60 Prozent aller Amerikaner 500 Dollar oder weniger auf ihrem Girokonto.

Das bedeutet, dass die meisten von uns am Rande einer finanziellen Katastrophe leben und wir gemeinsam jeden Tag mehr Kreditkartenschulden anhäufen.

Die Bühne für den endgültigen Zusammenbruch des US-Verbrauchermarktes ist bereitet, und es wird wirklich erschreckend sein, ihm dabei zuzusehen.

…

