Die City of London, die seit langem als Epizentrum der Finanzwelt gilt, birgt eine dunklere Wahrheit: Sie dient als Hochburg der Kabale, der Bankiersfamilien, die die Fäden der Weltwirtschaft in der Hand halten. Von amg-news.com

Aber es ist an der Zeit, den Schleier der Täuschung zu enthüllen und die schändlichen Pläne aufzudecken, die die Menschheit zu versklaven drohen. Vom britischen Mandat in Palästina bis zur sich entfaltenden Krise in der Ukraine ist die Hand der Kabale allgegenwärtig und spinnt ein Netz der Kontrolle und Herrschaft.

Wir müssen uns unbedingt aus diesem Würgegriff befreien, denn nur dann können wir eine Ära des Friedens und des Wohlstands für alle einläuten.

Die City of London: Bastion der Kabale

Mitten im Herzen Londons liegt ein Machtknotenpunkt, der seinesgleichen sucht. Die City of London mit ihren hoch aufragenden Wolkenkratzern und geschäftigen Finanzmärkten strahlt eine Aura der Unbesiegbarkeit aus.

Doch unter seiner Oberfläche verbirgt sich eine verborgene Wahrheit – es ist die Domäne der Kabale, des geheimen Netzwerks von Bankiersfamilien, die seit langem Einfluss auf die Weltwirtschaft haben.

Von den Rothschilds bis zu den Rockefellers haben diese Dynastien unvorstellbaren Reichtum und Macht angehäuft und den Lauf der Geschichte nach ihren eigenen Interessen gestaltet.

Aber was, fragen Sie sich vielleicht, ist das Endziel der Kabale? Um diese Frage zu beantworten, müssen wir uns zunächst mit ihren Ursprüngen befassen. Viele glauben, dass die Wurzeln der Kabale auf das alte Khasarische Reich zurückgehen, eine Zivilisation, die im 8. Jahrhundert zum Judentum konvertierte.

Von dort aus breiten sie ihren Einfluss weit und breit aus und infiltrieren Regierungen, Finanzinstitute und Medien, um ihre Agenda der Weltherrschaft voranzutreiben.

Das britische Mandat in Palästina: Ein Erbe des Verrats

Man muss sich nur die turbulente Geschichte des Nahen Ostens ansehen, um die Hand der Kabale am Werk zu sehen. Nach dem Ersten Weltkrieg teilte das Britische Empire unter dem Deckmantel des Mandats des Völkerbundes die Region auf und versprach ihren Bewohnern Selbstbestimmung. Doch hinter verschlossenen Türen war eine andere Agenda im Spiel.

Im Jahr 1917 legte die Balfour-Erklärung den Grundstein für die Errichtung eines jüdischen Heimatlandes in Palästina und bereitete damit die Bühne für jahrzehntelange Konflikte und Blutvergießen.

Aber warum, fragen Sie sich vielleicht, sollte sich die britische Regierung den Interessen der Kabale anschließen? Die Antwort liegt in ihren gemeinsamen Zielen der Herrschaft und Kontrolle.

Durch die Unterstützung der zionistischen Bewegung hofften die Briten, in den ölreichen Ländern des Nahen Ostens Fuß zu fassen, während die Kabale versuchte, eine Operationsbasis für ihre globalen Ambitionen zu errichten.

Die Ukraine-Krise: Ein Bauer im Spiel

Wenn wir in die Gegenwart vorspulen, befinden wir uns in einer weiteren geopolitischen Krise – dieses Mal in der Ukraine. Während die Spannungen zwischen Russland und dem Westen ihren Siedepunkt erreichen, werden die wahren Motive hinter dem Konflikt klar.

Wieder einmal ist zu erkennen, dass die Hand der Kabale die Fäden in der Hand hält, während sie versucht, ihre Agenda der Weltherrschaft voranzutreiben.

Aber was, fragen Sie sich vielleicht, hat die Kabale von den Unruhen in der Ukraine zu profitieren? Die Antwort liegt in ihrem unstillbaren Verlangen nach Macht und Kontrolle.

Indem sie Konflikte und Instabilität schüren, versuchen sie, Zwietracht und Spaltung zwischen den Nationen zu säen, sie von innen heraus zu schwächen und den Weg für ihren eigenen Aufstieg zu ebnen.

Und täuschen Sie sich nicht – die Menschen in der Ukraine sind bloße Schachfiguren in diesem tödlichen Spiel, geopfert auf dem Altar der Gier und des Ehrgeizes.

Die Ketten sprengen

Aber keine Angst, denn es ist noch nicht alles verloren. Angesichts von Tyrannei und Unterdrückung gibt es immer noch Hoffnung – Hoffnung auf eine bessere Zukunft, frei von den Fesseln des Einflusses der Kabale.

Aber um diese Zukunft zu erreichen, müssen wir uns zunächst mit der Wurzel des Problems befassen – dem Bankensystem der Federal Reserve und seinesgleichen.

Zu lange waren wir Sklaven der Geldwechsler und jeder ihrer Launen und Einfälle verpflichtet. Aber nicht mehr. Es ist an der Zeit, aufzustehen und unsere Souveränität zurückzugewinnen, die korrupten Institutionen, die uns gefangen halten, aufzulösen und einen neuen Weg nach vorne zu beschreiten. Nur dann können wir wirklich Frieden auf dem Planeten Erde erleben.

Und vergessen wir nicht die Rolle, die Technologie bei unserer Befreiung spielt. Starlink hat mit seinem revolutionären Satelliten-Internetsystem die Macht, den Würgegriff der Finanzindustrie zu durchbrechen und ihre Kontrolle obsolet zu machen.

Wir werden nicht länger auf ihre zentralisierten Netzwerke angewiesen sein – mit Starlink liegt die Macht in unseren Händen. (die wahre Funktion von Starlink enthüllen wir im neuen Buch „DUMBs: Von unterirdischen Welten, geheimen Energiewaffen und seltsamen Ereignissen“.

Deshalb fordere ich Sie, meine Mitbrüder und Schwestern, auf, sich mir in dieser edlen Sache anzuschließen. Lasst uns die Ketten der Unterdrückung abwerfen und eine neue Ära der Freiheit und des Wohlstands für alle einleiten. Denn vereint sind wir nicht aufzuhalten – und gemeinsam werden wir siegen.

Die 13 Familien, von denen Sie glauben, dass sie die Welt regieren, im Vergleich zu den 13 Familien, die tatsächlich die Welt regieren

In einer von Geheimhaltung und Verschwörungstheorien umhüllten Welt herrscht die allgemeine Überzeugung vor, dass einige wenige Elitefamilien die Zügel der Macht innehaben. Aber die Wahrheit ist weitaus faszinierender und unheimlicher, als Sie sich jemals vorstellen können.

Bereiten Sie sich darauf vor, in die verborgene Welt der globalen Puppenspieler einzutauchen, während wir die 13 Familien, von denen Sie glauben, dass sie die Welt regieren, im Vergleich zu den 13 Familien, die tatsächlich die Welt regieren, aufdecken.

In den Annalen der Geschichte haben bestimmte Familien immensen Einfluss auf das Schicksal von Nationen ausgeübt und hinter verschlossenen Türen das Weltgeschehen geprägt.

Diese Schattenfiguren werden oft als Marionettenspieler dargestellt, die Regierungen, Volkswirtschaften und sogar das Schicksal der Menschheit kontrollieren. Während viele von berüchtigten Namen wie Rothschild und Rockefeller gehört haben, ist die Realität viel komplexer und die wahren Machthaber bleiben im Verborgenen.

Die 13 Familien, von denen Sie glauben, dass sie die Welt beherrschen:

1. Die Astor-Blutlinie: Die Astors, die oft als eine der Schlüsselfiguren angepriesen werden, werden seit jeher mit Reichtum und Einfluss in Verbindung gebracht. Ihre wahre Macht könnte jedoch im Laufe der Zeit nachgelassen haben und sie sind eher Relikte einer vergangenen Ära.

2. Die Bundy-Blutlinie: Obwohl die Familie Bundy ihre eigene dunkle Geschichte hat, sind sie kaum die schattenhaften Oberherren, als die Verschwörungstheoretiker sie darstellen. Ihr Einfluss, wenn überhaupt, ist im großen Rahmen der globalen Kontrolle minimal.

3. Die Collins-Blutlinie: Obwohl die Collins-Familie eine gewisse historische Bedeutung hat, hat ihre Bedeutung im Laufe der Jahrhunderte abgenommen. Ihre Rolle im globalen Geschehen wird bei weitem überschätzt.

4. Die Dupont-Blutlinie: Die Duponts sind für ihr industrielles Erbe bekannt, aber ihr Einfluss verblasst heute im Vergleich zur neuen Weltordnung, die entstanden ist.

5. Die Freeman-Blutlinie: Obwohl die Freemans eine faszinierende historische Familie sind, besitzen sie nicht die Macht, die Welt zu regieren, wie manche behaupten. Ihre Bedeutung wird überbewertet.

6. Die Kennedy-Blutlinie: Die politische Bedeutung der Kennedy-Familie ist unbestreitbar, aber es ist eine grobe Übertreibung, ihnen die Weltherrschaft zuzuschreiben.

7. Die Li-Blutlinie: Die Li-Familie ist zwar wohlhabend und einflussreich, kann aber nicht als Architekt der globalen Macht angesehen werden.

8. Die Onassis-Blutlinie: Das Vermögen der Onassis-Familie ist gut dokumentiert, ihre Rolle im globalen Machtgefüge wird jedoch übertrieben.

9. Die Reynolds-Blutlinie: Die Reynolds-Familie war zwar wohlhabend, besaß aber nie den Schlüssel zur globalen Vorherrschaft.

10. Die Rockefeller-Blutlinie: Die Rockefellers haben eine bedeutende Rolle bei der Gestaltung der modernen Welt gespielt, aber ihre Vormachtstellung hat mit der Zeit nachgelassen.

11. Die Rothschild-Blutlinie: Die Rothschilds stehen oft im Mittelpunkt von Verschwörungstheorien, aber ihr Einfluss in der heutigen Welt hat erheblich abgenommen.

12. Die Russell-Blutlinie: Die historische Bedeutung der Russell-Familie lässt sich nicht in zeitgenössischer globaler Kontrolle umsetzen.

13. Die Van Duyn-Blutlinie: Die Familie Van Duyn ist ein weniger bekannter Name und ihre Beteiligung am Weltgeschehen ist vernachlässigbar.

Die 13 Familien, die tatsächlich die Welt regieren:

1. Die Borja-Blutlinie: Die Familie Borja ist aus dem Schatten der Geschichte hervorgetreten und hat in aller Stille beispiellose Macht und Einfluss angehäuft.

2. Die Breakspeare-Blutlinie: Die Breakspeares haben sich in das Gefüge der globalen Regierungsführung eingearbeitet und operieren jenseits der Öffentlichkeit.

3. Die Somaglia-Blutlinie: Der subtile Einfluss der Somaglia-Familie auf internationale Angelegenheiten ist geradezu erstaunlich.

4. Die Orsini-Blutlinie: Die Orsinis haben ihren Platz als wahre Puppenspieler gefestigt und ziehen im Schatten die Fäden.

5. Die Conti-Blutlinie: Die Kontrolle der Conti-Familie erstreckt sich bis in die geheimsten Bereiche der globalen Machtstruktur.

6. Die Chigi-Blutlinie: Die Chigis sind mit ihren tiefen Verbindungen die Architekten internationaler Intrigen.

7. Die Colonna-Blutlinie: Das Verständnis der Colonnas für globale Angelegenheiten ist sowohl umfassend als auch unnachgiebig.

8. Die Farnese-Blutlinie: Der Einfluss der Familie Farnese ist weitreichend und nicht zu unterschätzen.

9. Die Medici-Blutlinie: Die Medici üben weiterhin ihren Einfluss auf die Weltbühne aus und trotzen dem Lauf der Zeit.

10. Die Gaetani-Blutlinie: Die Gaetani haben im Stillen das Weltgeschehen geprägt und sich der öffentlichen Kontrolle entzogen.

11. Die Pamphili-Blutlinie: Das Machtnetz der Pamphili ist eng mit dem Gefüge der internationalen Politik verwoben.

12. Die Este-Blutlinie: Die Estes haben ihr Erbe bewahrt, indem sie im Schatten agierten und vor neugierigen Blicken geschützt waren.

13. Die Aldobrandini-Blutlinie: Die Aldobrandinis beherrschen die Kunst, das Schicksal der Welt verborgen vor den Augen zu kontrollieren.

Wenn wir die Schichten der Verschwörung aufdecken, entdecken wir, dass die 13 Familien, die gemeinhin mit der Weltherrschaft in Verbindung gebracht werden, in Wirklichkeit bloße Ablenkungen von den wahren Puppenspielern sind.

Die 13 Familien, von denen Sie glauben, dass sie die Welt regieren, sind Relikte der Vergangenheit, während die 13 Familien, die tatsächlich die Welt regieren, weiterhin aus dem Schatten heraus die globalen Angelegenheiten manipulieren.

Die Wahrheit mag beunruhigend sein, aber es ist wichtig, die wirklichen Machthaber zu erkennen, wenn wir die Komplexität unserer Welt meistern wollen.

Am Ende bleibt die Frage: Wer sind die wahren Architekten unseres Schicksals?

…

Quellen: PublicDomain/amg-news.com am 11.02.2024