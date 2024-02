Die Schlammflut-Hypothese: Wie Tartaria- und die „Alte Welt“ erfunden wurden

Teile die Wahrheit!

Fassen wir es nun zusammen: In den letzten Jahren ist aus dem Internet eine neue Hypothese zur alternativen Weltgeschichte aufgetaucht – und es ist ein Chaos.

Es dreht sich um eine angebliche weltweite Katastrophe, von der Anhänger glauben, dass sie irgendwann im 19. Jahrhundert stattgefunden hat, eine Katastrophe, die eine weltweite Hochkultur auslöschte und den Aufstieg der Nationen, wie wir sie heute kennen, ermöglichte.

Bei dem Ereignis handelte es sich um eine „Schlammflut“, bei der überall mehrere Meter Schlamm in das Erdgeschoss von Häusern und Gebäuden geschwemmt und begraben wurden.

Die teilweise verschütteten Städte und Ortschaften bildeten die weltweite Hochkultur namens Tartaria, die über kostenlose drahtlose Energie verfügte und – zumindest teilweise – von Riesen bevölkert war.

Es war ein „Neustart“ der Zivilisation: raus mit dem Alten, rein mit dem Neuen; und diese „neue“ Zivilisation sind wir.

Beginnen wir mit der Untersuchung der Beweise für das, was manche Anhänger als „Schlammflut-Hypothese“ bezeichnen, und dafür brauchen wir etwa 12 Sekunden.

Finden Sie ein altmodisches Schwarz-Weiß-Foto, auf dem Menschen graben – vor allem, wenn eine alte Dampfschaufel oder Maultiergespanne im Einsatz sind – und es spielt keine Rolle, was sie graben, man kann sagen, sie graben eine große Schlammschicht aus, die ihre Stadt bedeckte.

Abb. 49: Mitarbeiter der Straßenreinigung nach der Seine-Überschwemmung im Januar 1910 in Paris

Suchen Sie dann ein modernes Foto eines alten Gebäudes, dessen Stockwerke unter dem Gefälle liegen, insbesondere wenn Kellerfenster herausschauen, oder wenn nebenan Ausgrabungen stattfinden, bei denen die Kellerwände oder Fundamente freigelegt wurden, und Sie sagen, dass die unteren Stockwerke des Gebäudes offensichtlich vom Schlamm begraben waren.

Was die frühere Zivilisation mit dem Namen Tartaria betrifft, ist dieser Teil interessanter. Wie Sie vielleicht wissen, „Tataren“ war der generische Name, den die Europäer bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts für die Menschen verwendeten, die in den weitgehend unerforschten Regionen Asiens lebten, einschließlich der Gebiete, die wir heute als Mandschurei, Sibirien und Zentralasien kennen.

300x250

Auf vielen Weltkarten aus der Zeit vor dem 20. Jahrhundert waren diese Regionen einfach als Tataren gekennzeichnet, und als das geographische Wissen allmählich zunahm, wurden die Mandschurei und die Mongolei zum chinesischen Tataren, Sibirien zum Großen Tataren und Zentralasien zum unabhängigen Tataren. Diese Platzhalternamen wurden schnell nicht mehr verwendet, als die wahren Ortsnamen und Nationen bekannt wurden.

Allerdings haben die meisten Menschen heute keine Ahnung, dass ein so großer Teil der Welt vor relativ kurzer Zeit Tartaria hieß. Und wenn sie sich ein YouTube-Video ansehen, auf dem so viele alte Karten zu sehen sind, auf denen Zentral-Eurasien kühn mit einem unbekannten Namen beschriftet ist, kann das ziemlich überraschend sein.

Ich zögere, den Begriff „Randtheorie“ zu oft zu verwenden, weil er oft missbraucht wird, um sich auf alles Mögliche zu beziehen, von Alien-Geschichten über urbane Legenden bis hin zu tatsächlichen Verschwörungen der Elite, aber das ist tatsächlich eine davon.

300x250 boxone

Gläubige behaupten, dass diese alte Geschichte von Tartaria als fortgeschrittener Zivilisation und der Schlammflut, die sie zerstörte, von den heutigen Weltregierungen „vertuscht“ wird. Sie verschwören sich, um es geheim zu halten und Historiker dazu zu bringen, eine falsche Geschichte zu lehren. (Die Schlammflut-Hypothese: Befinden wir uns im vierten großen Reset?)

Abb. 50: Von wegen komplexe Bauten, stattdessen billige Fassaden! Wie bei der World‘s Columbian Exposition in Chicago im Jahr 1893 waren in St. Louis 1904 alle großen, neoklassizistischen Ausstellungspaläste der Louisiana Purchase Exposition bis auf einen temporären Bau, die nur für ein oder zwei Jahre gedacht waren. Sie wurden aus einem Material namens Staff, einer Mischung aus Gips und Hanffasern, auf einem Holzrahmen gebaut. Wie bei der Weltausstellung in Chicago verfielen Gebäude und Statuen während der Messemonate und mussten repariert werden

„Tartaria und die Schlammflut“ ist tatsächlich eine Randtheorie des 21. Jahrhunderts, da sie fast ausschließlich im Internet existiert – wenn nicht sogar vollständig. Während einige Teile der Erzählung Jahrhunderte zurückreichen – und darüber werden wir sprechen – geht die gesamte Sache als einzige konsolidierte Behauptung nur auf das Jahr 2018 zurück.

Im August 2018 tauchten die ersten Videos über die Schlammflut auf YouTube auf, und das wissen wir aufgrund von Tools wie Google Trends. Dabei handelt es sich um ein Tool, mit dem Sie die Beliebtheit bestimmter Google-Suchbegriffe im Zeitverlauf sehen können.

Wenn wir nach „Schlammflut“, „Schlammfluttheorie“ oder „Tartaria“ suchen, erfahren wir, dass das Internet bis etwa Dezember 2018 im Wesentlichen keinerlei Interesse an diesen Dingen hatte. Seitdem ist das Interesse an diesen Themen gestiegen unter den Internetnutzern.

Bei der Recherche nach dem Ursprung der Theorie stoßen wir nicht auf einen Historiker, Whistleblower oder alternativen Chronologiekritiker wie Uwe Topper oder Wilhelm Kammeier, nein, wir finden einen YouTube-Nutzer, Philipp Druzhinin, der seit August 2018 Videos über eine Schlammflut postete (19).

Zunächst gab es kein großes Interesse an seinen Videos; sie hatten eine sehr geringe Zuschauerzahl. Das heißt, bis Dezember 2018 / Januar 2019 – zur gleichen Zeit, als Google Trends berichtete, dass das Internet auf das Thema aufmerksam wurde. Druzhinin verzeichnete zu diesem Zeitpunkt einen enormen Anstieg seiner Downloads…. (Die Schlammflut-Hypothese: Tartaria und die Alte Welt Theorie – eine Erfindung im Internet)

Hinweis: Aktuell wird das Buch bei Amazon diskreditiert, da es nicht wie andere Bücher im Handel blind der Tartaria / Old World / Alte Welt Pseudotheorie folgt.

Als EINZIGES deutschsprachiges Buch stellen wir die PsyOp in Frage, dies mit Bildverweisen und etlichen Quellen bzw. Querverweisen.

KEIN EINZIGER seriöser alternativer Chornologiekritiker noch Altertumsforscher hat JEMALS eine Abhandlung zu der Tartaria / Old World / Alte Welt Theorie verfasst, die Sie im Buchhandel, YouTube oder TikTok finden!

Inhaltsverzeichnis

Vorwort

1 Die Theorie

2 Die Definition von Tartaria

3 Die Zerstörung von Tartaria

4 Die Vertuschung

5 Aufbauend auf der Theorie

6 Desinformation

7 Das Narrativ

Warum verschwand vor 200 Jahren das Großreich Tartaria aus Büchern und Landkarten

Die Architektur zur Energiegewinnung

Drei Resets – ein Reset fehlt noch! Die Schlammflut – als unsere Geschichte überdeckt wurde

Fazit

Mehr dazu im Buch „Die Schlammflut-Hypothese: Die Geschichte der Theorie über das große Reich von Tartaria“

Quellen: PublicDomain/PRAVDA TV am 06.02.2024