Vielleicht möchten Sie die alarmierenden Naturkatastrophen, die sich in Hawaii und Kalifornien ereignen im Auge behalten

Ich glaube, dass große Naturkatastrophen eines der dominierenden Themen des Jahres 2024 sein werden. Derzeit wütet ein gigantischer „Pineapple Express“-Sturm über dem Bundesstaat Kalifornien, und ein noch stärkerer „Pineapple Express“-Sturm wird den Bundesstaat direkt dahinter treffen. Von Michael Snyder

Aber die Behörden in Kalifornien werden wirklich aus der Fassung geraten, wenn wir sagen, dass diese Stürme möglicherweise Teil eines katastrophalen mehrwöchigen Musters sein könnten, von dem viele vermutet haben, dass es sich möglicherweise entwickelt oder auch nicht.

Unterdessen wird der Bundesstaat Hawaii von Aberhunderten Erdbeben erschüttert. Tatsächlich wird uns gesagt, dass es Anfang dieser Woche mehr als 220 Erdbeben in nur einem 24-Stunden-Zeitraum gab …

Mehr als 220 Erdbeben haben Hawaii in den letzten 24 Stunden erschüttert; Die Zunahme der seismischen Aktivität und anderer Signale am Kilauea-Vulkan haben USGS-Wissenschaftler am Hawaiian Volcano Observatory (HVO) dazu veranlasst, die Vulkanalarmstufe dort zu erhöhen.

Während der Vulkan zum Zeitpunkt der Drucklegung noch nicht ausbricht, warnt USGS, dass es „in der Zukunft ohne große Vorwarnung zu einem Ausbruch kommen kann“.

Laut HVO-Wissenschaftlern begann die Seismizität kurz vor Mitternacht zuzunehmen. Seit 3 ​​Uhr morgens Ortszeit ereigneten sich stündlich 25 bis 30 lokalisierbare Erdbeben in Tiefen von 1 bis 2 Meilen unter der Oberfläche. Erdbebenhaufen sind zwischen dem Gebiet südlich von Halema’uma’u, einer Grube im Gipfelkrater der Caldera, und der Region südwestlich der äußeren Caldera-Grenze gewandert.

Die intensivste Aktivität ereignete sich zwischen 6 und 8 Uhr morgens, als sich die Erdbeben südlich von Halemaʻumaʻu häuften. In dieser Region gab es in den letzten 6 Stunden über 180 lokalisierbare Erdbeben mit Stärken zwischen maximal 3,4 und weniger als 1. Mehrere dieser Erdbeben waren groß genug, um von den HVO-Mitarbeitern vor Ort gespürt zu werden, die auch Steinschläge meldeten auf der Südseite von Halemaʻumaʻu.

In den letzten sieben Tagen gab es auf der Big Island von Hawaii 502 Erdbeben. 228 davon ereigneten sich in den letzten 24 Stunden.

Die hawaiianischen Inseln sind durch vulkanische Aktivität entstanden und in den letzten Jahren kam es in der Region zu großer Instabilität. (Eine Zeit der Kriege und Gerüchte über Kriege, Hungersnöte, Seuchen und große Naturkatastrophen)

Jetzt sagen uns USGS-Wissenschaftler, dass „Magma sich zur Oberfläche bewegt“ und der Kilauea bald explodieren könnte …

USGS-Wissenschaftler haben die Alarmstufe des Kilauea-Vulkans von „Gelb“ auf „Orange“ angehoben, nachdem am frühen Mittwochmorgen am Gipfel eine erhöhte Erdbebenaktivität festgestellt wurde.

Dies bedeutet, dass die potenzielle Gefahr eines Ausbruchs besteht und Wissenschaftler die Aktivität genau beobachten.

Beamte sagten, dass der Vulkan zwar nicht ausbreche, die Beben und Anzeichen einer inflationären Bodenverformung jedoch darauf hindeuten, dass sich Magma zur Oberfläche bewegt.

Ich weiß nicht, warum so viele Menschen Hawaii für einen so sicheren Ort zum Leben halten.

In meinem neuesten Buch habe ich es hinsichtlich der Überlebensfähigkeit auf Platz 41 von 50 Staaten bewertet.

Ich hätte es wahrscheinlich noch niedriger bewerten können.

Aber auf Hawaii hat Mark Zuckerberg beschlossen, sein 270 Millionen Dollar teures Überlebenslager zu errichten …

Laut einer Untersuchung von Wired hat Zuckerberg auf seinem Grundstück, bekannt als Ko’olau Ranch, ein 1.400 Hektar großes Gelände errichtet – mit einem 5.000 Quadratmeter großen unterirdischen Unterschlupf, einer „explosionssicheren Tür“ und einer „Notluke“. Das Gelände werde mit „eigenen Energie- und Nahrungsmittelvorräten“ ausgestattet.

Dies ist nicht Ihr üblicher Bug-Out-Spot. Laut Wired belaufen sich die Kosten des Projekts, einschließlich Grundstückskäufen und umfangreicher Entwicklung, auf über 270 Millionen US-Dollar.

Viel Glück dabei.

Natürlich ist es auch nicht gerade eine gute Wahl, im Bundesstaat Kalifornien zu leben.

In meinem neuesten Buch habe ich es hinsichtlich der Überlebensfähigkeit auf Platz 50 von 50 Staaten bewertet.

Im Moment wird der Staat von einem gigantischen Sturm nach dem anderen heimgesucht.

Beispielsweise wurde Ende letzten Monats der Ausnahmezustand ausgerufen, nachdem ein „beispielloser Sturm“ schreckliche Überschwemmungen in der Gegend von San Diego verursacht hatte …

Einen Tag nach der Ausrufung des Ausnahmezustands aufgrund eines beispiellosen Sturms, der San Diego County überschwemmt hatte, besuchte der Bürgermeister der Stadt, Todd Gloria, die am stärksten betroffenen Gemeinden im Südosten von San Diego und erläuterte, was getan wird, um zu helfen.

„Ich bin untröstlich über die Verluste, die ich heute Morgen gesehen habe“, sagte Gloria. „Das ist sehr real. Was wir haben, ist eine große Anzahl von San Diego, die sich im Erholungsmodus befinden werden – nicht Stunden oder Tage, sondern gemessen in Wochen oder Monaten.“

Der Schaden war so groß, dass man tatsächlich von einem „Tausendjährigen Sturm“ sprach …

Chris McFadden, Chief Operating Officer von San Diego, sagte, die Auswirkungen auf die Infrastruktur seien erheblich. Allein in San Diego wurde ein Schaden in Höhe von 6 bis 7 Millionen US-Dollar angerichtet.

„Wir würden dies als einen tausendjährigen Sturm einstufen“, sagte McFadden. „Was jetzt klar ist, ist, dass die Regenmuster nicht mehr die heutigen sind. Darauf müssen wir uns vorbereiten.“

Ein tausendjähriger Sturm bedeutet, dass nach Angaben des US Geological Service die Wahrscheinlichkeit, dass ein Sturm einer bestimmten Stärke in einem bestimmten Jahr auftritt, bei 1 zu 1.000 oder höher liegt.

Aber das war noch nicht das Ende.

In diesem Moment bringt ein atmosphärischer Fluss weitere Überschwemmungen in den Staat …

Ein Pineapple-Express-Sturmsystem peitscht Kalifornien mit 10 Zoll Regen und Windböen von 70 Meilen pro Stunde, was dazu führt, dass 22 Millionen Menschen unter Hochwasserwarnung gestellt werden.

Alle Fahrspuren des 710 Freeway am Pacific Coast Highway in Long Beach wurden gesperrt und zahlreiche Straßen und Autobahnen im ganzen Bundesstaat wurden aufgrund der strömenden Regenfälle am Donnerstagmorgen überschwemmt.

Sowohl Los Angeles als auch San Diego sind von Überschwemmungen durch den historischen Sturm betroffen, der einen Tag zuvor Nordkalifornien heimgesucht hat.

Das in Los Angeles ansässige Büro des National Weather Service warnte: „Beginnen Sie jetzt mit den Vorbereitungen.“ Pläne anpassen. Schnapp dir Sandsäcke. Berggemeinden, besorgen Sie sich zusätzliche Vorräte für den Fall, dass Sie gestrandet sind.“

Und gleich nachdem dieser Sturm abgezogen ist, wird ein weiterer atmosphärischer Fluss hereinströmen , der „viel stärker sein könnte als der erste Sturm“ …

Ein zweiter atmosphärischer Fluss, der laut Meteorologen viel stärker sein könnte als der erste Sturm, sollte am Sonntag und Montag in Kalifornien einströmen.

Zu den Auswirkungen der beiden Stürme zählen Reisebehinderungen, Schlammlawinen, Stromprobleme, Küstenerosion und Sachschäden.

Aber wenn irgendjemand da draußen zu spekulieren wagt, dass dies Teil eines katastrophalen mehrwöchigen Musters sein könnte, das als „ARkStorm“ (atmosphärischer Flusssturm 1.000 Jahre (k)) bekannt ist, werden die Behörden in Kalifornien wirklich, wirklich wütend.

Also werde ich das nicht tun.

Schauen wir einfach zu, was passiert.

Wenn weiterhin mehr atmosphärische Flüsse den Staat treffen, wäre das eine wirklich schlechte Nachricht.

Im Bundesstaat Kalifornien fallen normalerweise nicht sehr viele Niederschläge. Wenn also in kurzer Zeit viel Regen fällt, kann es zu gewaltigen Überschwemmungen kommen.

Uns wurde gesagt, dass es in einigen Teilen von Los Angeles während dieses Sturms mehr Regen geben könnte als normalerweise in einem ganzen Jahr.

In den Bergen wird der Schnee das große Problem sein.

Anscheinend könnte es in manchen Gebieten buchstäblich mehr als einen Meter Schnee geben, und es wird berichtet, dass sehr schneller Schneefall und extrem starke Winde „zu Whiteout-Bedingungen führen werden“ …

Starker Schneefall wird das Hauptereignis für höhere Lagen sein, einschließlich der Gebirgszüge der Sierra Nevada und Nordkaliforniens, insbesondere in Höhen über 5.000 bis 6.000 Fuß.

„Für die Sierra werden bis Dienstagmorgen Schneehöhen von mehreren Fuß prognostiziert“, sagte der NWS. „Starke Schneefälle von 2–3″/Stunde zusammen mit starken Winden werden zu Whiteout-Bedingungen und gefährlichen, nahezu unmöglichen Reisebedingungen führen.“

Auch wenn dieser Sturm bald vorüber ist, ist die Krise noch nicht vorbei.

Ende der Woche wird ein weiterer Sturm den Staat heimsuchen , aber dieser dürfte nicht so groß sein …

Ein kleinerer, nachziehender Sturm könnte von Donnerstag bis Freitag eine weitere Dosis Flachregen und Bergschnee von Norden nach Süden über den Staat verbreiten. Auch wenn dieser Sturm schnell voranschreitet und nicht die Feuchtigkeit des Blockbuster-Sturms aufnehmen kann, kann er die Verletzung noch schlimmer machen, indem er nicht nur die Beseitigung des Sturms behindert, sondern auch neue Vorfälle von Sturzfluten, rutschigen Straßen in den Bergen und langsamer Fahrt auslöst reisen.

All dieser Regen wird einige schreckliche Schlammlawinen verursachen.

Und der durch die Überschwemmungen verursachte Schaden wird voraussichtlich mehrere Milliarden Dollar betragen.

Im Jahr 2023 gab es mehr „Milliarden-Dollar-Katastrophen“ als je zuvor, aber ich gehe davon aus, dass es im Jahr 2024 noch schlimmer wird.

Unsere Welt wird auf so viele Arten erschüttert, und ich glaube, dass wir im weiteren Verlauf des Jahres 2024 noch viel mehr globale Instabilität erleben werden.

…

Quellen: PublicDomain/themostimportantnews.com am 06.02.2024