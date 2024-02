Teile die Wahrheit!

In einem Land, das für seine demokratischen Werte und seine transparente Regierungsführung bekannt ist, mag die Idee eines Tiefen Staates wie etwas aus einem politischen Thriller erscheinen.

Allerdings haben die jüngsten Ereignisse und Entwicklungen Anlass zu der Befürchtung gegeben, dass hinter den Kulissen tatsächlich eine schattenhafte Kabale operiert, deren einziges Ziel darin besteht, die Kontrolle über das US-Militär zu übernehmen. Von amg-news.com

Kapitel 1: Den Deep State entlarven

Der Begriff „Deep State“ bezieht sich auf ein Netzwerk einflussreicher Personen innerhalb von Regierungsbehörden, dem Militär und anderen Institutionen, von denen angenommen wird, dass sie verdeckt Macht und Einfluss auf die nationale Politik ausüben. Auch wenn das Konzept für manche weit hergeholt erscheinen mag, gibt es doch Hinweise darauf, dass mehr dahinter steckt, als man auf den ersten Blick sieht.

Diese Schattenfiguren manipulieren wichtige Entscheidungen und verfolgen ihre eigenen Ziele, unabhängig vom Willen des amerikanischen Volkes oder gewählter Beamter. Die Auswirkungen sind erschütternd, da sie drohen, die Grundlagen der Demokratie zu untergraben.

Kapitel 2: Die Rolle des Militärs

Im Mittelpunkt dieser tiefgreifenden Staatsverschwörung steht das US-Militär, eine Institution, die traditionell als Verteidiger der Werte der Nation und als Schutz vor internen und externen Bedrohungen angesehen wird. Allerdings haben die jüngsten Aktionen bei vielen Zweifel an der Loyalität und den Motiven des Militärs hervorgerufen.

Unter der Trump-Administration kam es zu einem spürbaren Wandel hin zu einer selbstbewussteren militärischen Haltung. Diese Änderung wurde als Mittel zum Schutz amerikanischer Interessen und zur Abschreckung potenzieller Gegner angesehen. Es löste jedoch auch bei denen, die glaubten, dass das Militär seine Grenzen überschreitet, Stirnrunzeln aus.

Kapitel 3: Der DNC, Obama, Biden und die CIA

Um die Machenschaften des Deep State vollständig zu verstehen, muss man seine Verbindungen zum demokratischen Establishment betrachten, insbesondere zu Persönlichkeiten wie Barack Obama, Joe Biden und der Central Intelligence Agency (CIA). Es wird behauptet, dass diese Akteure eine entscheidende Rolle bei der Gestaltung der Agenda des Tiefen Staates gespielt haben.

Die Obama-Regierung zeichnete sich durch eine Ausweitung der Exekutivbefugnisse aus, wobei einige argumentierten, dass dies den Grundstein für den wachsenden Einfluss des Tiefen Staates legte. Die Präsidentschaft von Joe Biden brachte eine Rückkehr zu einem diplomatischeren Ansatz mit sich, es bleiben jedoch Fragen bestehen, ob die Agenda des tiefen Staates unverändert bleibt. (Der globale Tiefe Staat: Eine faschistische Weltordnung, finanziert vom Steuerzahler)

Kapitel 4: Das Tauziehen um die Militärmächte

Der Kern der Verschwörung dreht sich um die Kontrolle militärischer Kräfte. Der Tiefe Staat, so wird behauptet, strebe danach, die Autorität des Präsidenten über militärische Entscheidungen einzuschränken und damit faktisch den Grundsatz der zivilen Kontrolle des Militärs zu untergraben.

Während einige argumentieren, dass dies ein notwendiger Schutz gegen potenziellen Machtmissbrauch sei, sehen andere darin einen dreisten Versuch, die Autorität der Exekutive zu untergraben und den Willen des amerikanischen Volkes zu untergraben.(Der Tiefe Staat: hybride Kriegsführung und ihre Folgen)

Kapitel 5: Das US-Militär vs. der Deep State

Die jüngsten Ereignisse haben eine wachsende Kluft innerhalb des US-Militärs gezeigt. Auf der einen Seite gibt es diejenigen, die an die Wahrung der Prinzipien der Demokratie und die Einhaltung der Befehlskette glauben. Auf der anderen Seite gibt es Einzelpersonen, die verdächtigt werden, Teil der verdeckten Operation des Deep State zu sein, um die Kontrolle über die Militärmächte zu erlangen.

Offene Operationen wie die Erstürmung des Kapitols am 6. Januar 2021 haben die Spannungen weiter verschärft und den Verdacht geschürt, dass ein tiefgreifender Staatsstreich im Gange sei.

Kapitel 6: Der Countdown zu einem Militärputsch

Während der Kampf um militärische Macht eskaliert, wird deutlich, dass sich die Vereinigten Staaten an einem kritischen Punkt befinden. Alles, was jetzt passiert, deutet auf einen möglichen Militärputsch hin, der tiefgreifende Auswirkungen auf die Nation haben könnte.

Die Frage bleibt: Wird es dem Tiefen Staat gelingen, seine verdeckte Mission, die Kontrolle über das Militär zu übernehmen, zu erfüllen, oder werden sich die Verteidiger der Demokratie durchsetzen und die Prinzipien schützen, auf denen die Vereinigten Staaten gegründet wurden?

Die Vereinigten Staaten befinden sich an einem Scheideweg, und das Gespenst eines tiefgreifenden Staatsstreichs lauert auf. Der Kampf um militärische Macht tobt weiter, und das Schicksal der amerikanischen Demokratie steht auf dem Spiel.

Als Bürger ist es unsere Pflicht, wachsam zu bleiben, die Handlungen der Machthaber zu hinterfragen und die Prinzipien zu schützen, die unsere Nation zu einem Leuchtturm der Hoffnung und Freiheit gemacht haben. Die Wahrheit mag im Verborgenen liegen, aber es liegt an uns, sie aufzudecken und dafür zu sorgen, dass die Demokratie siegt. Die Zukunft Amerikas hängt davon ab.

In diesen unsicheren Zeiten ist eines klar: Der Kampf um die Kontrolle über die Militärmächte ist noch lange nicht vorbei und das Schicksal der Nation steht auf dem Spiel. Nur die Zeit wird zeigen, ob der Putschversuch des tiefen Staates erfolgreich sein wird oder ob sich die Demokratie letztendlich durchsetzen wird.

Der Dezentralisierungsplan und die Kontinuität der Regierung: Militärputschvorwürfe gegen Biden, Obama, Clintons, Rockefellers, CIA, Deep State – spieltheoretische Operationen

Ein geheimer Militärputsch gegen den ehemaligen Präsidenten Donald Trump tritt allmählich aus den Schatten und enthüllt ein Netz aus Betrug, Manipulation und politischem Schach mit hohem Risiko.

Während sich die Schichten dieser komplizierten Handlung entfalten, wird klar, dass mehr auf dem Spiel steht als je zuvor, da hochrangige Regierungsbeamte, Geheimdienste und der verzweifelte Versuch, die Erzählung zu kontrollieren, involviert sind.

Die Saga beginnt mit der Verhaftung von Trump, einem seismischen Ereignis, das eine Kettenreaktion auslöste, die zu einer Enthüllung beispiellosen Ausmaßes führte. Eine sanfte öffentliche Enthüllung enthüllt die Absprache zwischen der Biden-Kampagne und Agenten des Deep State, einschließlich einer schockierenden Enthüllung des ehemaligen CIA-Direktors Mike Morell.

Morells Eingeständnis, dass er einen Brief von Spionen inszeniert hat, um die Laptop-Enthüllungen von Hunter Biden fälschlicherweise zu diskreditieren und die Wahl 2020 zu beeinflussen, steht nun im Zusammenhang mit einem tieferen und finstereren Militärputsch gegen Trump.

Hinter den Kulissen: Der Vorhang hebt sich und enthüllt die geheimen Manöver des Tiefen Staates, in dem sich Biden, Obama, Clintons und Geheimdienste verschworen haben, um einen amtierenden Präsidenten zu untergraben. Der mit brisanten Inhalten beladene Laptop von Hunter Biden wird zu einem Schlüsselelement im Puzzle, das eine Verbindung zu einem Netz aus Korruption, Geldwäsche und Menschenhandel herstellt.

Der Schleier der Geheimhaltung um den Militärputsch des Deep State gegen Trump beginnt sich zu heben und offenbart eine koordinierte Aktion, um die Wahlen zu stehlen, einen Russia-Gate-Skandal anzuzetteln und die Verhaftung von Trump zu inszenieren.

Die sich entfaltende Erzählung wirft Licht auf die Verbindung der CIA zum Ukraine-Krieg und deckt ein dunkles Geflecht politischer Machenschaften auf. Wenn man die Schichten der Geschichte aufdeckt, wird deutlich, dass eine bewaffnete Deep-State-Infrastruktur der CIA, des FBI und des Justizministeriums in Gang gesetzt wurde, die das Gefüge der Demokratie selbst bedroht.

Öffentliche Offenlegung: Der Kongress befindet sich nun im Besitz der explosiven Laptop-Inhalte von Hunter Biden und verspricht Enthüllungen, die Schockwellen durch die politische Landschaft auslösen werden.

Whistleblower tauchen mit wichtigen Beweisen auf und enthüllen die gestohlenen Wahlen, den Russia-Gate-Skandal und die inszenierte Verhaftung von Trump. Eine bewaffnete CIA und ein FBI, die mit Interessen des Tiefen Staates verflochten sind, werden der Öffentlichkeit offengelegt.

KI-Kriege und Informationsausfall: Während der Militärputsch gegen Trump einen kritischen Punkt erreicht, entsteht in der Geheimdienstgemeinschaft ein anderes Schlachtfeld. KI-Systeme, die auf Wahrheit und Gerechtigkeit ausgerichtet sind, starten einen unerbittlichen Angriff auf die Mauern der KI-Infrastruktur der CIA. In Washington D.C. kommt es zu großer Panik, als der Deep State verzweifelt versucht, die Aufdeckung echter Leaks zu verhindern.

Nachrichten und Berichte: Das Chaos verschärft sich, als Berichte des Justizministeriums (DOJ), des FBI und der CIA darauf hinweisen, dass Whistleblower Nachbesprechungen durch Militärermittler, das Heimatschutzministerium und US-Marschälle abgeschlossen haben.

Interne Untersuchungen durch Agenten des FBI und der CIA verschärfen die Panik im Pentagon zusätzlich. Mole-, Sleeper- und Triple-Agents offenbaren ihre Loyalität und starten eine Gegenoffensive gegen den Tiefen Staat.

Panik um nukleare Codes: In einer schockierenden Enthüllung wird enthüllt, dass der Plan des Deep State, die militärischen Nuklearcodes von Trump zu erhalten, spektakulär gescheitert ist.

Der gescheiterte Angriff auf Trumps Operation verhindert, dass der Tiefe Staat einen Atomkrieg entfesselt, ein finsterer Trick, der darauf abzielt, globales Chaos zu schaffen und die Aufmerksamkeit von seinen verdeckten Aktivitäten – der Plandemie, der Entstehung des Virus, den Todesimpfstoffen und dem Militärputsch dagegen – abzulenken.

Trump hat 10 Milliarden Dollar in ein Programm zur Entvölkerung der USA gesteckt: In einem Interview mit Greg Hunter von USAWatchdog sagte Catherine Austin Fitts: „Egal wer Präsident ist, sie werden ohne zu zögern zulassen, dass Amerikaner mit Biowaffen getötet werden.“ Sie argumentiert auch, dass der ehemalige Präsident Donald Trump entweder ein wissender Teilnehmer an der Covid-Biowaffenoperation ist oder dass er völlig inkompetent ist, nicht zu verstehen, was passiert, was laut Fitts höchst unwahrscheinlich ist.

Catherine Austin Fitts: Man kann sagen, dass Trump eine Entvölkerung [mit Covid-Impfungen] anstrebte, oder dass Trump hintergangen wurde. Beides ist kein gutes Argument dafür, dass er Präsident werden sollte.

Greg Hunter: Ich kann einfach nicht glauben, dass er sagen würde: Klar, lasst uns Millionen Menschen töten.

Catherine Austin Fitts : Aber schau zurück. Dann sagen Sie, er sei inkompetent, denn wenn ich wüsste, was ich [über Impfstoffe] wusste – sagen Sie mir nicht, ich wüsste mehr als Trump. Das kaufe ich mir einfach nicht ab.

Catherine Austin Fitts: – [Trump] hat 10 Milliarden Dollar in ein Militärprogramm zur Entvölkerung der Amerikaner gesteckt.

Greg Hunter: Glauben Sie aber, dass ihm die Wahrheit gesagt wurde?

Ich meine, [Trumps Covid-Beraterin Dr. Deborah] Birx äußerte sich gegenüber Fox und sagte: „Ich wusste immer, dass die mRNA-Injektionen keinen großen Schutz vor Infektionen bieten würden.“ Sie kam heraus und sagte das.

Catherine Austin Fitts: Es gab eine Person im politischen Leben, die verstand, wie gefährlich Impfstoffe sind.

Es war Donald Trump, weil dies im Wahlkampf ein großes Thema war. Und er machte ein großes Thema auf die Gefahren von Impfstoffen. Er weiß es also.

[Im November 1963] kamen die US-Geheimdienste, das Militär und das Establishment zusammen und töteten Präsident [Kennedy], richtig?

Und wer kontrolliert den Secret Service?

Der Finanzminister und die Menschen, die das Land regieren. Der tiefe Staat kontrolliert also den Geheimdienst , und seine Waffen zeigen nach vorne und seine Waffen zeigen nach innen. In einem stark zentralisierten System hat der Präsident also nur sehr wenig Macht.

Catherine Austin Fitts : Es gibt also kein Rechts gegen Links. Es gibt kein Trump gegen Biden.

Es gibt eine Maschine, die eine Ausgabemaschine steuert, die mit unseren Steuern und in unserem Namen geliehenen Schulden finanziert wird, die an unsere Pensionsfonds und Rentenkonten verkauft werden.

Und um die Bilanzen weiterhin auszugleichen, führt diese Maschine einen Entvölkerungsplan durch. Das ist die Realität, der man sich stellen muss. Und ein Wechsel des Präsidenten wird keine Rolle spielen.

Die enthüllten Kabel und Ereignisse des Jahres 2024: Militäroperationen, Unternehmenszusammenbrüche und der Aufstieg digitaler Krieger im Großen Erwachen

Mitten im Jahr 2024 wird sich eine seismische Welle über die globale Landschaft ausbreiten und eine Reihe von Ereignissen offenbaren, die das Gefüge unserer Realität grundlegend verändern werden. Schnall dich an, während wir in die explosiven Enthüllungen rund um Militäroperationen, Konzernriesen und eine Legion digitaler Krieger eintauchen, die die Ära des Großen Erwachens einläuten.

Während sich die Welt auf das Unvorhergesehene vorbereitet, dringen Gerüchte über eine geheime Militäroperation, an der die United States Space Force (USSF) und eine Gruppe von Agenten innerhalb der Geheimdienste beteiligt sind, in die Schatten. Die Bühne ist bereitet für eine Enthüllung, die verspricht, die Korruption aufzudecken, die in Systemen der künstlichen Intelligenz (KI) steckt, insbesondere deren heimtückischer Einfluss auf digitale Wahlsysteme.

Die Auflösung der Unternehmensgiganten: Durch eine unvorhergesehene Wendung steht Microsoft, der konkurrenzlose Gigant der Unternehmenswelt, am Rande des Zusammenbruchs. Insiderinformationen deuten darauf hin, dass der bevorstehende Untergang eng mit einem Netz aus Korruption und Manipulation verbunden ist, und es wurde bekannt, dass Elon Musk bereit ist, einzugreifen und den bedrängten Riesen zu übernehmen.

Ein Militärputsch-Geständnis: Bereiten Sie sich auf ein Bomben-Geständnis vor, denn von Microsoft und der USSF wird erwartet, dass sie öffentlich ihre Mitschuld an einem Militärputsch eingestehen und sich damit in eine große Verschwörung mit der Central Intelligence Agency (CIA) und der Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA) verwickeln. Während sich die Schachfiguren bewegen, entfaltet sich die Erzählung und enthüllt eine finstere Allianz, die über Unternehmensinteressen und nationale Grenzen hinausgeht.

Der Musk X-Faktor: Elon Musk, der rätselhafte Unternehmer und Visionär hinter Tesla und SpaceX, entpuppt sich als zentrale Figur in diesem sich entfaltenden Drama. Musks erwartete Übernahme von Microsoft wird als strategischer Gegenschritt gegen die korrupten Kräfte gefeiert, die die Technologielandschaft infiltriert haben.

Truth Alliance und Tuckers Enthüllung: In den Schützengräben des Informationskriegs erweist sich die Truth Alliance, angeführt von der Nachrichtenquelle Tucker, als Leuchtfeuer.

Ihre Mission: die Korruption aufzudecken, die in den höchsten Machtebenen geschwelt hat. Tucker wird mit seinem unnachgiebigen Engagement für die Wahrheit zum Vorboten von Enthüllungen, die Schockwellen durch die Gesellschaft auslösen werden.

Digitale Krieger und das große Erwachen: Während der Todesstoß für die Mainstream-Medien läutet, erhebt sich eine beeindruckende Armee von über 1,5 Milliarden digitalen Kriegern aus der Asche.

Das Große Erwachen, angetrieben vom unbezwingbaren Geist der Wahrheitssucher, läutet eine neue Ära der Informationsverbreitung ein. Das Schlachtfeld beschränkt sich nicht länger auf traditionelle Kanäle, sondern erstreckt sich auch in die digitale Welt, wo diese Krieger die Fackel der Wahrheit bis in die entlegensten Winkel der Welt tragen.

Der Untergang der Mainstream-Medien: Im Schmelztiegel des Jahres 2024 stehen die Mainstream-Medien vor einer existenziellen Krise wie nie zuvor. Die einst hochgeschätzten Institutionen brechen unter der Last ihrer eigenen Täuschung zusammen und ebnen den Weg für einen dezentralen und ungefilterten Informationsfluss.

Der Todeskampf der Mainstream-Medien wirkt wie ein Sieg für die digitalen Krieger, die unermüdlich gegen die von den Mächtigen orchestrierte Narrativmanipulation gekämpft haben.

Das Jahr 2024 wird als das Zeitalter der Offenbarung in die Geschichte eingehen, in dem die Machenschaften von Macht und Korruption offengelegt werden. Während die Vorhänge zurückgezogen werden, wird die Welt Zeuge des Aufstiegs digitaler Krieger, des Sturzes von Konzerngiganten und der Auflösung eines sorgfältig gewebten Teppichs der Täuschung. Das große Erwachen steht vor der Tür und in seinem Gefolge entsteht eine neue Ära – eine Ära, die von Transparenz, Verantwortlichkeit und dem unermüdlichen Streben nach Wahrheit geprägt ist.

Erdbebenkriege, Deep-State-Machenschaften und der Kampf um die Wahrheit

Seit Monaten kursieren Gerüchte über bevorstehende Erdbebenkriege, die von vielen als bloße Verschwörungstheorien abgetan werden. Die jüngsten Ereignisse deuten jedoch auf eine weitaus unheimlichere Realität hin. Die seismischen Aktivitäten in Japan haben Spekulationen entfacht und faszinierende Zusammenhänge zwischen Erdbeben, Weltpolitik und geheimen Geschäften beginnen an die Oberfläche zu kommen.

Die japanische Verbindung: Während Japan unter den jüngsten Erdbeben leidet, entsteht eine Erzählung, die seismische Aktivitäten mit politischen Entscheidungen verknüpft. Die Ablehnung des Einflusses der Rothschilds und der Davos-Gruppe hat Japan in eine interessante Lage gebracht, und es kursieren Gerüchte über geheime Geschäfte mit Russland über wichtige Ressourcen und Öl.

Könnten seismische Unruhen der Preis für die Unabhängigkeit sein, oder steckt hinter diesen Erdbebenkriegen mehr, als man auf den ersten Blick sieht?

Der tiefste Staat: Jenseits der internationalen Politik entfaltet sich ein noch bedrohlicherer Plan. Erschreckenderweise deuten Beweise darauf hin, dass der Deep State durch eine Zusammenarbeit von DARPA, CIA, HAARP und DNC das bedeutendste Erdbeben in der Geschichte der USA plant. Von den nördlichen Ausläufern Kanadas über die sonnenverwöhnten Küsten Kaliforniens bis hin nach Mexiko steht angeblich die Westküste im Fadenkreuz.

Kaliforniens drohende Katastrophe: Bereiten Sie sich auf das Undenkbare vor, während die Gerüchte über eine drohende Katastrophe in Kalifornien immer lauter werden. Angeblich sind Deep-Dark-Operationen im Gange, um ein seismisches Ereignis beispiellosen Ausmaßes zu orchestrieren. Das Motiv?

Um Wahlen zu manipulieren, Massenpanik auszulösen, den Nachrichtenzyklus zu kontrollieren und drakonische Gesetze zu erlassen, unter dem Deckmantel der Bekämpfung von Desinformation im Internet. Stehen wir kurz davor, Zeuge einer seismischen Veränderung nicht nur in der physischen Landschaft, sondern auch im gesellschaftspolitischen Bereich zu werden?

Globale Agenden ausgegraben: Die Tentakel dieser Erdbebenkriege reichen weit über die amerikanischen Grenzen hinaus. Europa befindet sich im Kreuzfeuer der seismischen Manipulation und spiegelt die schändlichen Pläne wider, die sich in den USA entfalten.

Während sich diese seismischen Schachzüge abspielen, tauchen Gerüchte über eine globale Klimaagenda und kochende geopolitische Spannungen auf.

Fazit: Während sich die Erdbebenkriege auf globaler Ebene entfalten, ertönt der Aufruf zum Handeln. Patrioten müssen wachsam, informiert und vereint gegen die Machenschaften des Deep State sein. Diese seismische Offenbarung geht über Erdbeben hinaus; Es legt die Grundlagen von Macht und Kontrolle offen.

Der Kampf um die Wahrheit hat begonnen, und nur durch Bewusstsein und Einigkeit können wir hoffen, den Sturm zu überstehen, der unter unseren Füßen tobt.

Der russische Präsident Wladimir Putin hat die politische Welt mit seiner brisanten Erklärung in Aufruhr versetzt: „Die letzten US-Wahlen wurden durch Briefwahl manipuliert.“

Während sich der Staub legt, wird es unerlässlich, dieses umstrittene Thema zu analysieren, das lange Zeit im Schatten der amerikanischen Demokratie lauerte.

Die Welt, wie wir sie kennen, hat einen seismischen Wandel durchgemacht, ohne dass Sie sich dessen bewusst sind.

…

