Die Welt bereitet sich auf eine apokalyptische Zukunft vor (Videos)

In den letzten Jahren sind viele Amerikaner tatsächlich in einen anderen Teil des Landes gezogen, in Erwartung der sehr herausfordernden Zeiten, die vor uns liegen.

In einem kürzlich erschienenen Artikel hat Milan Adams einige Dinge dargelegt, die Sie berücksichtigen sollten, wenn Sie über einen solchen Schritt nachdenken. Hier sind einige der menschlichen Faktoren , die ihrer Meinung nach bei der Bewertung eines neuen Standorts wichtig sind …

Und hier sind einige der natürlichen Faktoren , die ihrer Meinung nach bei der Bewertung eines neuen Standorts wichtig sind …

Ich denke, dass das alles wirklich gute Ratschläge sind.

Wenn die Dinge wirklich verrückt werden, möchten Sie nicht in einer dicht besiedelten Gegend gefangen sein.

Wie ich bereits Anfang dieser Woche besprochen habe, bricht die soziale Ordnung im ganzen Land bereits zusammen .

Wussten Sie zum Beispiel, dass in New York City täglich 90.000 Pakete gestohlen werden?…

Ich war sprachlos, als ich diese Statistik zum ersten Mal hörte.

Das bedeutet, dass es im Big Apple jeden Tag 90.000 Straftaten gibt.

Auf unseren Straßen wimmelt es buchstäblich von Raubtieren, und viele von ihnen zeigen keinerlei Reue für die Verbrechen, die sie begehen.

Als ich jung war, dachte ich, dass das Leben in einer Großstadt das Richtige sei.

Aber jetzt, da ich viel älter bin, bin ich so froh, dass ich nicht in einem unserer Kernstädte lebe, denn diese sind extrem gefährlich geworden.

Am Wochenende hat ein wilder Mob junger Leute in San Francisco ein autonomes Waymo-Fahrzeug brutal zerstört und in Brand gesteckt …

Ein autonomes Waymo-Fahrzeug wurde am Samstagabend in Brand gesteckt, nachdem es von einer Gruppe von Menschen in Chinatown zerstört worden war, sagten Feuerwehrleute aus San Francisco.

Das Fahrzeug war gegen 21:25 Uhr auf der Jackson Street zwischen Stockton und Grant unterwegs, als es von etwa 10 bis 15 Menschen umzingelt war, sagte Lt. Mariano Elias vom San Francisco Fire.

Mehrere Social-Media-Videos zeigten, wie eine Gruppe von Menschen das selbstfahrende Auto zerstörte. Während ein anderes Video zeigte, wie das Waymo-Fahrzeug in Flammen aufging.

BREAKING: An autonomous Waymo vehicle is intentionally set on fire in Chinatown, according to SF Fire. Firefighters said they got reports around 10 people were involved.

Waymo said “a crowd surrounded and vandalized the vehicle, breaking the window and throwing a firework … pic.twitter.com/6QN2jTppRu

— Gia Vang (@Gia_Vang) February 11, 2024