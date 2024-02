Aufarbeitung, nein danke! Die Bundesregierung und die Vertuschung der Covid-Skandale

Die Bundesregierung verweigert Antworten über die Kosten für Covid-„Impfstoffe“ mit der Begründung, die Kosten würden der Vertraulichkeit unterliegen, worüber die Medien natürlich nicht berichten. Auch neue Erkenntnisse zur Herkunft des Virus verschweigen die Medien. Von Thomas Röper

Irgendwann wird die „Corona-Zeit“ wahrscheinlich als einer der größten Fälle von Korruption und Vertuschung in der Geschichte Deutschlands, der EU und des Westens insgesamt bezeichnet werden.

Bekannt, aber von den Medien unbeachtet, ist der Skandal um EU-Kommissionschefin von der Leyen, die die Verträge zum Kauf von „Impfungen“ des Pfizer-Konzern für über 70 Milliarden Euro per WhatsUp ausgekaspert und den Chatverlauf danach gelöscht hat.

Dass ihr Mann rein zufällig bei einer Firma arbeitet, die an der von der Kommissionschefin durchgedrückten, experimentellen mRNA-Technologie verdient, und dass diese Technologie per medizinischer Definition eine Gentherapie ist, wird von den westlichen Medien erst recht nicht erwähnt.

Dieses Verschweigen der westlichen Medien hat System, wie ein Blick auf die Sammlung von Ursula von der Leyens Korruptionsfällen zeigt, die alle folgenlos geblieben sind und von den westlichen Medien ignoriert werden.

Auch dass die strengen Corona-Beschränkungen, die in der EU so lange galten, „keine wissenschaftliche Grundlage“ hatten und dass die im Westen verabreichten mRNA-„Impfungen“ nie dazu gedacht waren, vor einer Infektion zu schützen, wird von den westlichen Medien geflissentlich übersehen. (Corona-Politik – Aufarbeitung, nein danke! Impfungen sollten nie vor Infektion schützen, 2G war sinnlos)

Die Bundesregierung hält die Kosten geheim

Nun wurde ein weiterer Fall von Vertuschung bekannt, über den die westlichen Medien nicht berichtet haben. Die AfD-Fraktion hat der Bundesregierung unter der Drucksache 20/9945 einen Fragenkatalog über die Corona-Zeit eingereicht, den die Bundesregierung Ende Dezember 2023 beantwortet hat. Auf die Fragen 7 und 8, wer die Kosten für Beschaffung, Lagerung und Vernichtung der Impfdosen getragen hat, antwortete die Bundesregierung, dass der Bund diese Kosten getragen hat.

Daraufhin reichte die AfD-Bundestagsfraktion unter der Drucksache 20/9998 eine nur aus einer Frage bestehende weitere offizielle Kleine Anfrage ein und fragte die Bundesregierung:

„Wie hoch waren die bisher getragenen Gesamtkosten für die Beschaffung, Lagerung und Vernichtung der bislang vernichteten Dosen der Corona-Impfstoffe?“

Die Antwort der Bundesregierung spricht Bände, denn in den drei Absätzen der Antwort verweigerte die Bundesregierung wortreich die Antwort auf diese Frage. Ihre „Antwort“ endete mit den Worten:

„… wobei Vertraulichkeit bei den Preisen vereinbart ist“

Die deutschen und europäischen Medien sind nicht der Meinung, dass ihre Leser davon erfahren sollten. Lediglich Fachportale, wie ein Apothekerportal, haben darüber berichtet. Und dort wunderte man sich über die Mauer des Schweigens, die die Bundesregierung aufgebaut hat, und berichtete über die bekannten Zahlen:

„Auffällig sind die Preissteigerungen der Firmen Biontech/Pfizer und Moderna mitten in der Pandemie. So hat Deutschland im Dezember 2020 knapp 39 Millionen Impfdosen bei Biontech/Pfizer zum Preis von rund 15,50 Euro pro Dosis bestellt. Neun Monate später, als die Regierung weitere 168 Millionen Impfdosen bestellt hat, kostete die Einzeldosis im Schnitt bereits rund 23,20 Euro – ein Anstieg um rund 50 Prozent. Moderna erhöhte bereits nach drei Monaten den Preis von 19,50 Euro um mehr als 50 Prozent auf 29,70 Euro.“

Da die EU den Pharmakonzernen zuvor die Entwicklungskosten für die „Impfstoffe“ bezahlt hatte, sind diese Preiserhöhungen umso skandalöser. Aber auch das ist für die westlichen Medien kein Grund, darüber zu berichten. Anschließend hat die EU den Pharmakonzernen auch noch riesige Abnahmeversprechen gemacht und sie bei der Gelegenheit von jedweder Haftung befreit.

Auch das EU-Parlament interessiert sich nicht für Aufklärung

Dass von der Leyen anschließend beschlossen hat, nur noch auf den „Impfstoff“ (also die Gentherapie) von BionTech-Pfizer zu setzen und per WhatsUp ausgehandelt hat, deren „Impfstoff“ für über 70 Milliarden Euro zu bestellen, hat in Brüssel einigen Wirbel verursacht und es gab im EU-Parlament medienwirksame Rufe nach Aufklärung und nach Offenlegung der – ebenfalls geheim gehaltenen – Verträge mit Pfizer.

Sogar die New York Times hat die EU vor einem Jahr auf die Offenlegung der WhatsUp-Chats verklagt, aber die EU ist ein Sumpf der Korruption, weshalb das (zumindest bisher) keine Folgen hatte.

Und das dürfte auch so bleiben, denn im EU-Parlament gab es nun eine Abstimmung darüber, ob eine Offenlegung der geheimen Verträge gefordert wird.

Am 17. Januar votierten 349 der 705 EU-Abgeordneten gegen die Aufklärung von Uschis steuerfinanzierter „Impfstoff“-Einkaufstour. Für die Offenlegung stimmten 254 Abgeordnete, 102 enthielten sich oder waren abwesend.

Covid, die von den USA hergestellte Krankheit

Bekanntlich habe ich mich in der Frage, ob das Virus einen natürlichen Ursprung hat oder im Labor „gebastelt“ wurde, schon im Februar 2022 festgelegt. Für mich steht fest, dass das Virus mit Geldern der US-Regierung geschaffen wurde, die Details finden Sie hier.

Anfang August 2022 hat das russische Verteidigungsministerium erklärt, dass es Covid-19 für eine US-Biowaffe hält und erst vor kurzem hat das russische Ministerium nachgelegt und Pfizer und anderen vorgeworfen, „an der Ausbreitung Pandemie beteiligt“ gewesen zu sein und „mit dem Verkauf von für die menschliche Gesundheit gefährlichen Medikamenten Superprofite gemacht“ zu haben

Von all dem hört man in westlichen Medien natürlich auch nichts. Und westliche Medien haben auch nicht gemeldet, dass die Forschungsgruppe „U.S. Right to know“ im Rahmen des Freedom of Information Act Dokumente bekommen hat, aus denen hervorgeht, dass US-amerikanische Wissenschaftler bereits knapp ein Jahr vor den ersten Corona-Verdachtsfällen begonnen haben, im Wuhan Institute of Virology Experimente an Coronaviren durchzuführen, wobei die molekulare Struktur der Viren mit der des SARS-CoV-2-Erregers weitgehend übereinstimmt.

Da wundert es nicht, dass das Institut in Wuhan die genetischen Daten seiner Experimente im September 2019, knapp drei Monate vor dem Auftauchen der ersten Corona-Fälle, vom Netz genommen hat.

Das lief im Rahmen des Projektes Defuse ab, über das ich im Januar 2022 berichtet habe. An dem Projekt hat Dr. Daszak von der EcoHealth Alliance in New York gearbeitet, der nicht nur meiner Meinung nach der „Erschaffer“ von Covid-19 ist. Auch mit Bill Gates, der an der Pandemie dann Milliarden verdient hat, steht mit Daszak in Verbindung.

Die Medien haben keine Fragen dazu

Defuse wiederum lief im Rahmen des PREDICT-Programmes von USAID, einer Behörde des US-Außenministeriums, ab. Auf das Programm, dessen Arbeit merkwürdigerweise ebenfalls im September 2019, kurz vor Beginn der Pandemie eingestellt wurde, hat das russische Verteidigungsministerium in seinen Erklärungen über die US-Biowaffenprogramme in der Ukraine immer wieder hingewiesen. Das US-Außenministerium verweigert übrigens die Beantwortung von Fragen dazu.

Das ist auch kein Problem, denn bis auf einige wenige Journalisten stellt dazu niemand Fragen. Die etablierten westlichen Medien sind nicht der Meinung, dass man dazu kritisch nachfragen müsste.

Zu Covid-19, zur Pandemie, zu den Maßnahmen, zu den mRNA-„Impfstoffen“ und zu den Kosten haben die westlichen Medien keine Fragen.

