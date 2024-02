Eine Zeit der Kriege und Gerüchte über Kriege, Hungersnöte, Seuchen und großen Naturkatastrophen

In gewisser Weise können die meisten Menschen spüren, was auf sie zukommt. Aus diesem Grund liegen die Verkäufe von Notnahrungsmitteln auf Rekordniveau, Überlebenssendungen gehören zu den beliebtesten im Fernsehen und Mark Zuckerberg baut auf Hawaii einen „sich selbst tragenden Weltuntergangsbunker“ .

Millionen von uns sind sich bewusst, dass wir am Rande eines äußerst chaotischen Kapitels in der Geschichte der Menschheit stehen. Natürlich waren die letzten Jahre schon ziemlich wild, aber ich glaube, dass die Jahre, die unmittelbar vor uns liegen, die Dinge auf ein völlig neues Niveau bringen werden. Von Michael Snyder

Vor ein paar Jahren war ein „Dritter Weltkrieg“ noch nicht einmal abzusehen, doch jetzt brechen überall auf dem Planeten Konflikte aus und die Mainstream-Medien verwenden eine apokalyptische Sprache, um zu beschreiben, was uns bevorsteht.

Das Folgende stammt beispielsweise aus einem auf Yahoo News veröffentlichten Artikel mit dem Titel „Während der Krieg und Armageddon immer näher rückt, scheint das Ende aller Tage nicht mehr so ​​weit entfernt zu sein“…

Von Megiddos Hügelspitze aus hat man einen tollen Blick auf das Westjordanland, das nicht mehr als drei Kilometer entfernt ist.

Im Norden sind die Raketen der Hisbollah – insgesamt rund 160.000 Stück – in diese Richtung gerichtet, während im Süden die israelischen Streitkräfte (IDF) in einem fast vier Monate dauernden Krieg heftige Feuergefechte mit der Hamas liefern.

Israel ist am Rande. Wenn man in Megiddo steht, mitten im Land und heute Heimat einer riesigen archäologischen Stätte, herrscht in der Region ein Gefühl der Vorahnung.

Als ich einen Artikel auf Yahoo News sah, in dem das Wort „Armageddon“ vorkam, erregte ich wirklich Aufmerksamkeit.

Wenn Israel in den Südlibanon vordringt, um die Hisbollah nördlich des Litani-Flusses zu verdrängen, wird es im Nahen Osten richtig verrückt.

Und es wird berichtet, dass IDF-Einheiten im Norden ein „rigoroses Training“ absolviert haben , um sich auf die bevorstehende Konfrontation vorzubereiten …

Die israelischen Verteidigungskräfte (IDF) führten eine rigorose Ausbildung der nördlichen Reserve-Fallschirmjägerbrigade durch, um die Bereitschaft entlang der Nordgrenze zu erhöhen.

300x250

An den Übungen, die Teil der laufenden Bemühungen zur Verbesserung der Einsatzbereitschaft waren, war die Northern Parachute Brigade (226) beteiligt, eine entscheidende Einheit innerhalb der Formation „Hempetz“ (146).

Die Soldaten waren mit schwierigen Winterbedingungen wie Regen und Nebel konfrontiert, als sie Taktiken für dicht besiedelte Gebiete übten. Die Ausbildung umfasste verschiedene Einheiten, von kleineren Trupps bis hin zu größeren Bataillonsteams, wobei verschiedene Kräfte wie Panzer, Infanterie, Technik und Artillerie integriert wurden.

Auf der anderen Seite der Welt haben die Chinesen ihre „Einschüchterungskampagne“ gegen Taiwan verstärkt …

Die Volksrepublik hat ihre Einschüchterungskampagne in den Wochen nach den Präsidentschaftswahlen in diesem Monat, bei denen der proamerikanische Lai Ching-te gewählt wurde, verstärkt.

300x250 boxone

Peking hat sowohl vor als auch unmittelbar nach der Abstimmung fast täglich Spionageballons in den taiwanesischen Luftraum geschickt. Geopolitische Analysten gehen davon aus, dass dies ein Versuch ist, Forderungen nach einer Unabhängigkeit der Insel abzuschwächen.

Der Krieg wird in den nächsten Jahren so viel Tod und Zerstörung verursachen.

Und es wird unsere schnell wachsende globale Nahrungsmittelkrise noch schlimmer machen.

Nach Angaben der Vereinten Nationen stehen wir derzeit vor einem „perfekten Sturm“ , der „eine Hungerkrise beispiellosen Ausmaßes“ geschaffen hat …

Konflikte, wirtschaftliche Schocks, Klimawandel und steigende Preise für Lebensmittel und Düngemittel bilden zusammen einen perfekten Sturm und führen zu einer Hungerkrise beispiellosen Ausmaßes. Derzeit gibt es in einigen der hungrigsten Orte der Welt einfach nicht genug Nahrung, um die Bevölkerung zu ernähren.

Die meisten Amerikaner sind sich dessen nicht bewusst, aber wir befinden uns derzeit mitten in der schlimmsten globalen Nahrungsmittelkrise der modernen Geschichte.

Und laut EU ist die Zahl der Menschen auf der ganzen Welt, die mit akuter Ernährungsunsicherheit zu kämpfen haben, im Jahr 2023 gegenüber dem Rekordwert von 2022 um 10 Prozent gestiegen …

Die globale Nahrungsmittelkrise betrifft Millionen Menschen auf der ganzen Welt.

Im Jahr 2023 herrscht aufgrund anhaltender Nahrungsmittelkrisen und neuer Schocks weiterhin ein Rekordniveau an akuter Ernährungsunsicherheit. In 48 Ländern sind 238 Millionen Menschen von akuter Ernährungsunsicherheit betroffen – 10 % mehr als im Jahr 2022.

Natürlich ist das erst der Anfang.

Da die weltweiten Nahrungsmittelvorräte immer knapper werden, wird es irgendwann auf der ganzen Welt zu schweren Hungersnöten kommen .

In den letzten Jahren waren auch die Seuchen ein großes Thema, die sich weltweit wie ein Lauffeuer ausbreiteten.

Vor ein paar Tagen habe ich über die verrückte Explosion von Masernfällen geschrieben , die wir in Europa und anderswo sehen.

In diesem Artikel wollte ich auf die schnelle Ausbreitung der Vogelgrippe im Bundesstaat Kalifornien hinweisen.

Allein in den letzten zwei Monaten haben Vogelgrippeausbrüche allein in diesem Bundesstaat zur Vernichtung von mehr als einer Million Hühnern und Truthähnen geführt …

Ein Jahr, nachdem die Vogelgrippe zu Rekordpreisen bei Eiern und weit verbreiteten Engpässen geführt hat, richtet die als hochpathogene Vogelgrippe bekannte Krankheit in Kalifornien verheerende Schäden an, wo die frühere Welle von Ausbrüchen, die Geflügelfarmen im Mittleren Westen verwüstete, verschont blieb.

Das hochansteckende Virus hat Sonoma County heimgesucht, wo Beamte den Ausnahmezustand ausgerufen haben. In den letzten zwei Monaten mussten fast ein Dutzend kommerzieller Farmen mehr als eine Million Vögel töten, um den Ausbruch einzudämmen, was einen wirtschaftlichen Schlag für Landwirte, Arbeiter und ihre Kunden bedeutete.

Insgesamt wurden in den Vereinigten Staaten seit Beginn der Vogelgrippe-Pandemie mehr als 82 Millionen Hühner und Truthähne ausgerottet.

Wenn Sie sich also gefragt haben, warum Geflügel viel mehr kostet als früher, wissen Sie es jetzt.

Die letzten Jahre waren auch eine Zeit großer Naturkatastrophen.

Tatsächlich wird berichtet, dass die Zahl der milliardenschweren Naturkatastrophen im Jahr 2023 die höchste war, die jemals registriert wurde …

Umweltkatastrophen und Naturkatastrophen sollten Arbeitnehmern Anlass zur Sorge geben, insbesondere nachdem diese Vorfälle die Weltwirtschaft im Jahr 2023 laut einem Bericht von Aon 380 Milliarden US-Dollar gekostet haben.

Dieser Wert liegt 22 % über dem Durchschnitt des 21. Jahrhunderts.

Insgesamt gab es im Jahr 2023 398 nennenswerte Katastrophenereignisse. Und die wirtschaftlichen Schadensereignisse in Höhe von 66 Milliarden Dollar im vergangenen Jahr sind die höchsten seit Beginn der Aufzeichnungen und übertreffen den Jahresdurchschnitt von 42.

Es versteht sich von selbst, dass das, was wir bisher erlebt haben, nur eine Vorschau auf die kommenden Attraktionen ist.

Es drohen noch viel größere und zerstörerischere Naturkatastrophen.

Wenn Sie an der Westküste, der Ostküste oder in der New-Madrid-Störungszone leben, sollten Sie von diesem Zeitpunkt an auf ungewöhnliche Erschütterungen achten.

Seit Südkalifornien vor ein paar Wochen von dem historischen „atmosphärischen Fluss“-Regenereignis heimgesucht wurde, das Billionen Gallonen Wasser über weite Teile der Landkreise Ventura, Los Angeles, Orange und San Diego ergoss, bevor es nach Osten über Las Vegas und darüber hinaus floss, wurde die Westküste von Erdbeben unglaublicher Stärke erschüttert.

Das Southern California Earthquake Data Center meldete in den letzten sieben Tagen unmittelbar nach dem Regensturm insgesamt 945 Erdbeben – schauen Sie sich diese Karte an , um selbst zu sehen, wo all diese Bewegungen stattfinden.

Wir wissen jetzt, dass die schiere Kraft und Bewegung von Starkregen Verwerfungslinien so stark beeinflussen kann, dass sie ein Erdbeben auslösen. Dies scheint das zu sein, was Kalifornien derzeit aufgrund des Sturms und wahrscheinlich anderer Faktoren erlebt.

Innerhalb von nur 25 Minuten erschütterten am Montagmorgen, dem 12. Februar, 13 schwere Erdbeben Kalifornien, eines davon mit einer Stärke von 4,8. Zum Glück für die Kalifornier war keiner von ihnen groß genug, um nennenswerten Schaden anzurichten – obwohl viele Menschen berichteten, sie gespürt zu haben.

„Es fühlte sich auf jeden Fall viel stärker an als 4,8“, schrieb eine Person auf X über das Beben.

„Gerade als ich zu Bett gehen wollte, kam es zu einem Erdbeben“, schrieb ein anderer. „Stark genug, dass Dinge herunterfallen und zerbrechen können. Leider sind ein paar Dekorationen kaputt.“

Die meisten Menschen, die mit Erdbeben in Kalifornien vertraut sind, haben wahrscheinlich vom San-Andreas-Verwerfungssystem gehört, das seit vielen Jahren in Fernsehsendungen und Filmen erwähnt wird. In diesem Fall verursachte das kalifornische San-Jacinto-Verwerfungssystem am Montag die meisten Probleme.

In den 24 Stunden nach den Bebenereignissen am Montag gab es weitere 27 schwere Beben mit einer Stärke von mindestens 2,5, die den Golden State weiter erschütterten. Und vergessen wir nicht das Erdbeben der Stärke 4,6, das letzte Woche Malibu erschütterte und zahlreiche Nachbeben mit sich brachte.

Es ist lange her, dass es einen so großen Erdbebenschwarm gegeben hat. Sollte die Zahl der Erdbeben in einer Woche in Kalifornien 1.000 überschreiten, sollten die Menschen laut Michael von End of the American Dream vielleicht wirklich aufmerksam werden.

„Wenn es endlich ankommt, könnte der Boden auf der Westseite einer großen Verwerfungslinie plötzlich um mehrere Fuß (oder mehr) absinken, und da ein Großteil dieses Gebiets knapp über dem Meeresspiegel liegt, könnte dies möglicherweise dazu führen, dass der Pazifische Ozean rauscht.“ in“, schreibt Michael über den „Großen“.

Die trockene Wüstenlandschaft Kaliforniens ist einfach nicht an die Regenmengen gewöhnt, die im südlichen Teil des Staates nicht nur beim jüngsten Regenereignis, sondern auch bei zahlreichen anderen Regenereignissen fielen, darunter Hurrikan Hillary im letzten Jahr, der das Death Valley in einen See verwandelte. Der See ist übrigens immer noch da.

„Ich hätte nie gedacht, dass es im Death Valley sechs Monate lang einen See geben könnte, aber wir leben nicht in normalen Zeiten“, schreibt Michael weiter.

Eine weitere wachsende Sorge ist ein möglicher Zusammenbruch des Golfstroms, der eine Katastrophe wie die im Film „ The Day After Tomorrow“ dargestellte mit sich bringen würde .

„Wir stehen tatsächlich am Rande apokalyptischer Zeiten und die globalen Ereignisse werden unser aller Leben bald komplett auf den Kopf stellen“, warnt Michael weiter.

Wir stehen kurz vor dem Eintritt in eine der entscheidendsten Zeiten in der gesamten Menschheitsgeschichte.

Und so viele von uns haben das Gefühl, dass die Katastrophe fast vor der Tür steht.

Ich möchte Sie ermutigen, sich vorzubereiten, solange Sie noch können, denn dies ist kein Spiel.

…

Am 28. April 2020 erschien „Der Hollywood-Code: Kult, Satanismus und Symbolik – Wie Filme und Stars die Menschheit manipulieren“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel: „Die Rache der 12 Monkeys, Contagion und das Coronavirus, oder wie aus Fiktion Realität wird“.

Am 15. Dezember 2020 erschien „Der Musik-Code: Frequenzen, Agenden und Geheimdienste: Zwischen Bewusstsein und Sex, Drugs & Mind Control“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel: „Popstars als Elite-Marionetten im Dienste der Neuen Corona-Weltordnung“.

Am 10. Mai 2021 erschien „DUMBs: Geheime Bunker, unterirdische Städte und Experimente: Was die Eliten verheimlichen“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Adrenochrom und befreite Kinder aus den DUMBs“.

Am 18. März 2022 erschien „Die moderne Musik-Verschwörung: Popstars, Hits und Videoclips – für die perfekte Gehirnwäsche“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Stars Pro und Contra Impfung: „Die Ärzte“, „Die Toten Hosen“, Nena, Westernhagen, Eric Clapton, Neil Young und weitere“.

Am 26. August 2022 erschien „Der Hollywood-Code 2: Prophetische Werke, Alien-Agenda, Neue Weltordnung und Pädophilie – sie sagen es uns durch Filme“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Die Illuminati und die Neue Weltordnung in Hollywood“.

Am 10. März 2023 erschien „Illuminatenblut 2: Jagdgesellschaften der Eliten – sie benutzen Rituale und Magie um Dich zu kontrollieren!“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Ordnung aus dem Chaos“: Wie die Pläne der Elite in aller Öffentlichkeit vorhergesagt wurden – Warum mussten die Georgia Guidestones 2022 zerstört werden?“.

Am 18. August 2023 erschien „Die Schlammflut-Hypothese: Die Geschichte der Theorie über das große Reich von Tartaria“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Drei Resets – ein Reset fehlt noch! Die Schlammflut – als unsere Geschichte überdeckt wurde.“

Am 15. Dezember 2023 erschien: „DUMBs: Von unterirdischen Welten, geheimen Energiewaffen und seltsamen Ereignissen“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Schließung des Gotthard Basistunnels und merkwürdige Unfälle in Deutschland“

Ein handsigniertes Buch erhalten Sie für Euro 30,- (alle sieben Bücher für Euro 210,-) inkl. Versand bei Zusendung einer Bestellung an: info@pravda-tv.com.

Quellen: PublicDomain/themostimportantnews.com am 16.02.2024