Enthüllt: DUMBs und die verborgene Untergrundregierung – Projekt Mk Rand und die schreckliche Realität (Video)

Teile die Wahrheit!

Enthüllung der geheimen Unterwelt: Projekt Mk Rand und DUMBS.

In den Tiefen unter unseren Füßen liegt eine Welt, die sich jeder Vorstellungskraft entzieht. Es ist ein Reich der Geheimhaltung, Macht und Kontrolle, verborgen vor den neugierigen Blicken der Massen oben. Von amg-news.com

Dieses geheime Netzwerk, bekannt als Deep Underground Military Bases (DUMBS), ist die Idee des Projekts Mk Rand, das auch bedrohlich als Alternative 2 bezeichnet wird.

Machen Sie sich bereit, während wir uns auf eine Reise durch die Schatten der Verschwörung begeben und die schockierende Wahrheit dahinter enthüllen diese rätselhafte Unterwelt.

Alternative 2: Die finstere Agenda. In den Annalen geheimer Operationen steht Alternative 2 als Beweis für die Tiefe menschlichen Ehrgeizes und Täuschung. „Alternative 2“ wurde im Verborgenen von Wissenschaftlern entwickelt, die sich Sorgen um den drohenden Untergang der Erde machten, und entwarf einen erschreckenden Überlebensplan.

Aber Überleben für wen?

Sicherlich nicht für das einfache Volk, sondern eher für die wenigen Eliten – die willfährigen Sklaven und ihre Herren aus der satanischen Blutlinie der Illuminati.

Unter dem Deckmantel einer Umweltkrise entwarf Alternative 2 einen teuflischen Plan, um die wenigen Auserwählten in riesige unterirdische Höhlen und DUMBS umzusiedeln. (DUMBs: Was verbindet die „Operation Highjump“, fliegende Untertassen und die Hohle- bzw. Innere Erde-Theorie?)

Diese unterirdischen Bastionen der Macht dienen als Festungen für die Privilegierten, sind mit allen Annehmlichkeiten der Oberflächenwelt ausgestattet und werden von autonomen, kostenlosen Energiequellen angetrieben.

Es ist ein starker Kontrast zu der düsteren Realität, die die Überlebenden über der Erde erwartet, wo die Luft immer giftiger wird und die Ressourcen schwinden.

Projekt Mk Rand: Enthüllung der Maschinerie der Täuschung. Der Name Rand Corporation schwebt bedrohlich über den geheimen Machenschaften des Projekts Mk Rand.

300x250

Hinter verschlossenen Türen hält dieses Schattengebilde die Patente für die atomgetriebenen Laserbohrmaschinen, die sich mit unvorstellbarer Geschwindigkeit durch die Erdkruste bohren – um genau zu sein über 90 Kilometer pro Stunde.

Diese monströsen Übungen, angetrieben von den dunkelsten Ambitionen, legen den Grundstein für das weitläufige Netzwerk von DUMBS, das den Globus umspannt.

Aber wie groß ist dieses Untergrundimperium? Erschreckenden Enthüllungen zufolge gibt es mindestens 1.400 DUMBS über die ganze Welt verstreut, allein in den Vereinigten Staaten gibt es unglaubliche 188 bekannte Installationen.

Und der Bau hört nie auf – durchschnittlich werden jedes Jahr zwei neue Stützpunkte auf amerikanischem Boden errichtet.

300x250 boxone

Die Tiefen der Täuschung: Inside the DUMBS. Steigen Sie in die Eingeweide der Erde hinab und Sie werden eine Welt entdecken, die unvorstellbar ist. Die durchschnittliche Tiefe dieser unterirdischen Festungen beträgt mehr als 6 Kilometer und reicht tief ins Herz des Planeten. Aber was liegt in diesen labyrinthischen Hallen der Dunkelheit?

Bereiten Sie sich darauf vor, sich dem Unvorstellbaren zu stellen. Diese unterirdischen Komplexe beherbergen eine schwindelerregende Vielfalt an Einrichtungen, von Computerzentren und genetischen Experimentierlaboren bis hin zu Forschungseinrichtungen zur Gedankenkontrolle und Klonfabriken. Es ist eine alptraumhafte Landschaft, in der die Grenzen von Ethik und Menschlichkeit in Vergessenheit geraten.

Aber damit ist der Horror noch nicht zu Ende. Unter der Oberfläche findet man Lagerräume voller DNA- und Samenbanken, Ausbildungseinrichtungen für Geheimkräfte und sogar luxuriöse Resorts für die Elite.

Es ist eine verdrehte Dystopie, in der die wenigen Privilegierten im Überfluss schwelgen, während die Massen darüber in Unwissenheit dahinsiechen. ( Deshalb ist es ein Krieg um deinen Verstand und ein Krieg um deine DNA. Du bist heilig. )

Das schwarze Budget: Die Maschinerie der Tyrannei befeuern. Im Schatten der Macht fließt das Geld wie ein Fluss der Dunkelheit. Da ist der Black Budget – ein geheimer Fonds, der 25 % des Bruttosozialprodukts der Vereinigten Staaten in die Geheimkasse schüttet.

An ihrer Spitze stehen die DUMBS-Projekte an erster Stelle und verschlingen unglaubliche 90 % dieses unheiligen Reichtums.

Aber wie kann ein so großes Imperium aufrechterhalten werden? Die Antwort liegt in den dunkelsten Ecken der menschlichen Verderbtheit. Drogengelder des MI6/CIA und Gelder aus dem Menschenhandel bilden die Lebensader dieser geheimen Operation und beflecken die Hände derer, die von Leid und Ausbeutung profitieren.

Die Werkzeuge der unterirdischen Herrschaft. Um die Erdkruste mit chirurgischer Präzision zu durchtrennen, ist mehr als nur rohe Gewalt erforderlich – es erfordert die fortschrittlichste Technologie, die der Mensch kennt.

Von nuklearbetriebenen Bohrern und Neutronenbomben bis hin zu gerichteten Energiewaffen und Masern – das Arsenal der Zerstörung, das Project Mk Rand zur Verfügung steht, kennt keine Grenzen.

Diese unterirdischen Giganten, bekannt als Subterrenes, bohren sich mit rücksichtsloser Effizienz durch Fels und hinterlassen eine glatte, glasige Tunnelauskleidung. Es ist ein Beweis für den Einfallsreichtum der Menschheit – ein dunkler Triumph über den Planeten, der uns ernährt.

Aber damit ist der Horror noch nicht zu Ende. Von erzwungenen Flammen bis hin zu Staubpistolen, die Atombindungen aufbrechen – die Methoden des Tunnelbaus sind ebenso vielfältig wie erschreckend. Und mit jedem Tag, der vergeht, verstärkt sich der Einfluss der Tyrannei auf unsere Welt.

Der Schleier der Geheimhaltung: Durchdringung der Schatten. In den Schatten des Untergrunds lauern Geheimnisse. Die Sicherheitsmaßnahmen reichen vom beeindruckenden Wackenhut bis zur allgegenwärtigen Heimatschutzbehörde, die alle um die Kontrolle über das dunkle Herz der Erde wetteifern.

Penetrationstests werden von Spezialeinheiten durchgeführt, die nur als OP-06-D bekannt sind und deren Anwesenheit von Mysterium und Angst umhüllt ist.

Aber selbst die uneinnehmbarste Festung hat ihre Schwächen. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis das Licht der Wahrheit den Schleier der Geheimhaltung durchdringt und die dunkelsten Ecken unserer Welt erleuchtet.

Die Zeit der Offenbarung ist nahe. Wenn wir in den Abgrund der menschlichen Verderbtheit blicken, wird uns eine Wahrheit schmerzlich klar: Die Welt unter unseren Füßen ist nicht so, wie sie scheint.

Hinter der Fassade des Fortschritts und des Wohlstands verbirgt sich ein Reich der Dunkelheit und Täuschung, in dem die Wenigen das Schicksal der Vielen bestimmen.

Aber die Zeit der Offenbarung ist nahe. Ausgestattet mit Wissen und Mut müssen wir Licht in die Schatten werfen und die Wahrheit für alle sichtbar ans Licht bringen.

Denn nur wenn wir uns der Dunkelheit in uns stellen, können wir hoffen, unsere Menschlichkeit zurückzugewinnen und eine bessere Zukunft für kommende Generationen zu schaffen.

Beide Titel u. A. bei Amazon verfügbar: DUMBs und DUMBs 2

Inhaltsverzeichnis

Vorwort

1 Bunker, Tunnel und ein Panic Room

1.1 Extrem seltene Fotos aus Taiwans unterirdischen Kampfjet-Höhlen

1.2 Neue geheime Basis in der Nähe der Area 51 entdeckt?

1.3 Der Kampf um Utopia: Das Greenbrier-Hotel und die Titan-Raketen-Bunker in den USA

1.4 Frankreichs fast unüberwindbare Maginot-Linie

1.5 La Coupole (Die Kuppel): Abschussrampen für das Weltraumprogramm

1.6 NATO-Kriegshauptquartier PWHQ NORTHAG / 2.ATAF JOC Maastricht

1.7 Großbritannien: Hunderte geheimer unterirdischer Stützpunkte in den Wäldern – der Panic Room im Königshaus

1.8 Israel eröffnet unterirdische Blutbank – wie die Israelis JFK mit der Atombombe hinters Licht führten

1.9 Mythos der geheimen „Metro 2“ – mehrere Menschen sterben bei Exkursionen in die Moskauer Unterwelt

1.10 In den Tiefen des Berliner Untergrunds

1.11 Ausweichsitze, Großschutzräume und vorbereitete Sperren auf Deutschlands Straßen – keine Bunker für niemanden

1.12 Regierungsbunker Ahrtal – was wird verschwiegen? Die geplante Flutkatastrophe 2021 und angeschwemmte Kinderleichen

1.13 Top Astrologin bestätigt DUMBs: „Ja, es gibt sie – geheime Untergrundanlagen, in denen schreckliche Dinge passieren!“

1.14 Hollywood-Schauspieler: „Sie extrahieren Kinder aus DUMBs – ein großer Sturm zieht auf und sie wissen es“

2 Legende und Folklore: Die Erde, unsere Mutter

2.1 Sexualität und die Mutter Erde

2.2 Phantastische Wesen im Untergrund

2.3 Hohl und innen bewohnbar? Wie alles begann

2.4 Was verbindet die „Operation Highjump“, fliegende Untertassen der Nazis und die Hohle- bzw. Innere-Erde-Theorie?

3 Experimente unter, auf und über der Erde

3.1 Das tiefste Loch der Welt: Ein schauriger Mythos der Kola-Bohrung

3.2 Die US-Luftwaffe plante, die Erdrotation zu stoppen

3.3 Antarktis-Whistleblower enthüllt gruselige HAARP-Erdbebenwaffe

3.4 Das Starlink-Spinnennetz: Was Sie über 5G-Satelliten wissen sollten – wie Sci-Fi-Träume zu unserem Albtraum werden

3.5 Feuer auf Hawaii, Erdbeben in Marokko: Werden längst geheime Energiewaffen eingesetzt?

3.6 Besitzen die USA Laserwaffen?

3.7 Schließung des Gotthard Basistunnels und merkwürdige Unfälle in Deutschland

Fazit

Mehr hier: „DUMBs: Von unterirdischen Welten, geheimen Energiewaffen und seltsamen Ereignissen“

Video:

Quellen: PublicDomain/amg-news.com am 27.02.2024