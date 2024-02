Numerologie: Bankier Jacob Rothschild im Alter von 87 Jahren verstorben

Teile die Wahrheit!

Schauen wir zunächst was uns das englischsprachige Wikipedia anbietet:

Nathaniel Charles Jacob Rothschild, 4. Baron Rothschild , OM , GBE , CVO (29. April 1936 – 26. Februar 2024), war ein britischer Investmentbanker und Mitglied der Rothschild-Bankiersfamilie.

Er hatte wichtige Rollen in der Wirtschaft, im Finanzwesen und im öffentlichen Leben Großbritanniens inne und war in verschiedenen gemeinnützigen und philanthropischen Bereichen aktiv.

Frühen Lebensjahren

Geboren am 29. April 1936 in Merton Hall in Cambridge. Nathaniel Charles Jacob Rothschild war der älteste Sohn von Victor Rothschild, 3. Baron Rothschild , von seiner ersten Frau Barbara Judith Rothschild (geb. Hutchinson).

Sein Vater wurde in eine jüdische Familie hineingeboren, während seine Mutter bei ihrer Heirat zum orthodoxen Judentum konvertierte. Rothschild wurde am Eton College und dann an der Christ Church in Oxford ausgebildet, wo er bei Hugh Trevor-Roper einen Bachelor in Geschichte erlangte. In Oxford war er Mitglied des Bullingdon Club . Emma Georgina Rothschild ist seine Halbschwester und Amschel Rothschild war sein Halbbruder.

Geschäftskarriere

Ab 1963 arbeitete Rothschild bei der Familienbank N M Rothschild & Sons in London, bevor er 1980 aufgrund eines Familienstreits zurücktrat. Der Vorsitz der Bank war von seinem Vater, der sich für eine wissenschaftliche Laufbahn entschieden hatte und die Kontrolle über die Aktienmehrheit verloren hatte, auf seine entfernte Cousine Sir Evelyn Robert de Rothschild übergegangen .

Er verkaufte seine Minderheitsbeteiligung an der Bank, übernahm jedoch die unabhängige Kontrolle über den Rothschild Investment Trust (heute RIT Capital Partners plc), einen an der Londoner Börse notierten Investmentfonds.

Nach seinem Ausscheiden aus der Bank im Jahr 1980 gründete Rothschild 1991 mit Sir Mark Weinberg die J. Rothschild Assurance Group (heute St. James’s Place plc ) . 1989 schloss er sich mit Sir James Goldsmith und Kerry Packer zusammen ein erfolgloses Angebot für British American Tobacco.

Rothschild war Vorsitzender von RIT Capital Partners plc, einem der größten an der Londoner Börse notierten Investmentfonds mit einem Nettoinventarwert von rund 2 Milliarden Pfund. Er war Vorsitzender von J Rothschild Capital Management, einer Tochtergesellschaft von RIT Capital Partners plc. Er behielt auch viele andere Risikokapital- und Immobilienbeteiligungen.

Von November 2003 bis zu seiner Pensionierung im Jahr 2008 war er stellvertretender Vorsitzender von BSkyB Television und bis 2008 Direktor von RHJ International . Er war außerdem Mitglied des Rates des Herzogtums Cornwall für den Prince of Wales und Mitglied des International Advisory Board der Blackstone Group .

Rothschild wurde bei den Neujahrsauszeichnungen 2020 für seine Verdienste um das Herzogtum Cornwall zum Kommandeur des Royal Victorian Order (CVO) ernannt. (Pepe Orsini: Der graue Papst und die verborgene Hand der globalen Macht: Häuptling der Rothschilds, Häuptling der Rockefellers, Oberhaupt des Vatikans und Häuptling des kompletten schwarzen Adels (Video))

Ölinteressen

Im Jahr 2003 wurde berichtet, dass die Anteile des russischen Ölindustriellen Michail Chodorkowski an YUKOS im Rahmen eines Deals, den sie vor Chodorkowskis Verhaftung geschlossen hatten, auf ihn übergingen.

Im November 2010 erwarb ein mit Rothschild verbundenes Unternehmen für 10 Millionen US-Dollar eine 5-prozentige Kapitalbeteiligung an Genie Energy , einer Tochtergesellschaft der IDT Corporation .

Im Jahr 2013 gewährte Israel Genie Energy exklusive Öl- und Gasexplorationsrechte für ein 153 Quadratmeilen (396 km² ) großes Gebiet im südlichen Teil der von Israel besetzten Golanhöhen .

Persönliches Leben

Im Jahr 1961 heiratete Rothschild Serena Mary Dunn , eine Enkelin des kanadischen Finanziers Sir James Dunn , und sie hatten vier Kinder, bestehend aus drei Töchtern und einem Sohn. [18] Lady Rothschild starb im Jahr 2019. [3] Ihre vier Kinder sind:

Der Hon. Hannah Mary Rothschild Brookfield (22. Mai 1962). Sie heiratete William Brookfield im Jahr 1994 und sie ließen sich scheiden. Sie haben drei Töchter.

Der Hon. Beth Matilda Rothschild Tomassini (27. Februar 1964). Sie heiratete Antonio Tomassini im Jahr 1991 und sie ließen sich scheiden. Sie haben drei Kinder.

Der Hon. Emily Magda Rothschild Freeman-Attwood (19. Dezember 1967). Am 25. Juni 1998 heiratete sie Julian Freeman-Attwood. Sie haben zwei Töchter.

Nathaniel Philip Victor James Rothschild, 5. Baron Rothschild (12. Juli 1971). Er heiratete Annabelle Neilson am 13. November 1995 und sie wurden 1997 geschieden. Er heiratete Loretta Basey im Jahr 2016.

Jacob Rothschild, 4. Baron Rothschild, starb am 26. Februar 2024 im Alter von 87 Jahren.

Joachim Bartoll schreibt auf seiner Seite:

Ich habe die Rothschilds in mehreren Artikeln behandelt. Zusammenfassend bedeutet Rothschild „roter Schild“, das Symbol des Römischen Reiches und des Malteserordens, der Beschützer des Vatikans und des Heiligen Römischen Reiches.

Die Rothschilds stehen der Familie Borghese nahe, die einen Drachen in ihrem Wappenschild hat, und sind auch Teil des Malteserordens (auch bekannt als Malteserritter) des Draco-Reiches (Der Saturnkult, wie in den Elitefamilien und der katholischen Kirche und ihrem Jesuitenorden)

Die Rothschilds wurden auf der Weltbühne als Ablenkung genutzt, um Kriege (hauptsächlich inszenierte Psy-Ops) zu finanzieren, um das Bankensystem auf der ganzen Welt zu homogenisieren und den Grundstein für eine Eine-Welt-Währung und Eine-Welt-Regierung zu legen.

Die Rothschilds wurden als die großen jüdischen Anführer dargestellt, ganz ähnlich wie die amerikanischen Rockefellers, um als Ablenkung und Schutzschild für die katholische Kirche, den Jesuitenorden und die wichtigen italienischen „Mafia“-Familien zu dienen – insbesondere als die katholische Kirche und die europäischen Christen wurden als Opfer ihrer Verschwörung dargestellt.

In Wirklichkeit arbeiten sie alle zusammen, und die Rothschilds sind bloße Instrumente dieser mächtigen Familien, ihre Marionetten an Fäden.

In der Internet-/Social-Media-Popkultur wurde Jacob Rothschild zum archetypischen Globalisten, dem alten, reichen Bankier mit einem teuflischen Grinsen, der bereit ist, seine Gestalt in eine Eidechse zu verwandeln, die oft in Memes verwendet wird, die mit der Symbolik der Einäugigen Pyramide in Verbindung gebracht werden, oder als Zeichentrickfigur wie Mr. Burns in den Simpsons.

Jacob Rothschild wurde von kontrollierten Oppositionellen wie Alex Jones, David Icke und Luke Rudkowski als Boogeyman benutzt, als Tarnung für die wahren Elitefamilien – was es den schlafenden Massen natürlich leicht machte, Antisemitismus zu entlarven, lächerlich zu machen und abzutun.

Kontrollierte Opposition und Gatekeeper wie David Icke, Luke Rudkowski und Alex Jones übertreiben ihre Macht und ihren Reichtum, während die Mainstream-Medien sie als eine Gruppe harmloser Philanthropen beschreiben.

Sie besitzen nicht 400 Billionen Dollar, sondern insgesamt 35 Milliarden, was nichts im Vergleich zu einigen Jesuitenfamilien wie Walton ist. Sie sind nicht Teil einer jüdischen Verschwörung gegen die Kirche und sie kontrollieren nicht die Associated Press, die tatsächlich von der Spitze der Machtpyramide über Jesuitenfamilien kontrolliert wird.

Ähnlich wie die Rockefellers, die Wallenbergs, die Roosevelts und andere niedere Elitefamilien existiert die Familie Rothschild erst seit etwa 200 Jahren auf der Weltbühne, während das Babylonisch-Römische Reich die Welt seit mindestens 3000 Jahren regiert . Du machst die Mathematik.

Während also Jacob De Rothschild zu einer der „Elitefamilien“ gehörte, waren die Rothschilds in Wirklichkeit niedrig hängende Früchte, die als Ablenkung und Schutzschild dienten, um die wahren Herrscher der Welt zu verbergen.

Und so wurde sein angeblicher Tod durch die Zahlen festgeschrieben und kodiert.

Jacob Rothschild von „NM Rothschild & Sons“ wurde von den Medien als „überragende Figur“ oder „überragende Präsenz“ beschrieben und starb im Alter von 87 Jahren .

Natürlich ist auch Papst Franziskus, der erste Jesuitenpapst der katholischen Kirche, derzeit 87 Jahre alt.

Jacob Rothschild = 87

NM Rothschild & Söhne = 87

Die katholische Kirche = 87

Ignatius von Loyola = 87 (der Gründer des Jesuitenordens)

Zahl des Tieres = 87

Saturnanbetung = 87

Hoch aufragende Figur = 87 (dazu kommen wir unter am Ende des Artikels)

Towering Presence = 87 (dazu kommen wir am Ende des Artikels)

Jacob war mit dem Bankwesen verbunden und ihre Agenda für das Bankensystem lautete in letzter Zeit „Digital Banking“, und das Endziel ist eine „Eine-Welt-Währung“.

Digital Banking = 87

Eine Weltwährung = 87

Und in diesem Sinne starb Jakob 71 Tage nach dem letzten Geburtstag von Papst Franziskus.

Katholisch = 71

Die Gesellschaft Jesu = 71 (auch bekannt als Jesuitenorden)

Oder man könnte sagen, dass er am 72. Lebensjahr des Papstes starb. Außerdem gab es am 26. Februar eine vollständige Numerologie mit 72 Daten.

26.02.2024 = 2 + 26 + 20 + 24 = 72

Jesuitenorden = 72, 72

Jakob starb am 26. Februar, dem 57. Tag des Jahres. Die Rothschilds sind eine jüdische Familie und Jakob wurde als angeblicher Anführer der Juden dargestellt. Er wurde in England geboren, war aber Rom treu ergeben.

Juden = 57

England = 57

Rom = 57

Jacob De Rothschild (die korrekte Schreibweise seines Namens auf Jüdisch) wurde am 29. April 1936 geboren und starb am 26. Februar 2024, genau 303 Tage nach seinem letzten Geburtstag.

Und ja, sein Name ergibt in einfacher Gematrie 303 . Als Teil des Saturn-Kults war er auf der Weltbühne vor allem für seine Bankgeschäfte und seinen übertriebenen Reichtum bekannt.

Jacob De Rothschild = 303

Saturn = 303

Banken = 303

Reichtum = 303

Zufällige, aber dennoch interessante astrologische Tatsache: Jacob Rothschild wurde mit Saturn in den Fischen geboren und starb mit Saturn im Transit der Fische.

Natürlich kann 303 als freimaurerische Visitenkartennummer 33 geschrieben werden .

England = 33, 33

Jesuiten = 33

Freimaurerei = 33

Die Freimaurer = 33

Jacob Rothschild begann 1963 bei der Familienbank NM Rothschild & Sons zu arbeiten und starb genau 63 Tage vor seinem bevorstehenden Geburtstag. Denken Sie daran, dass die Rothschilds als Ablenkung für den Illuminati-Schwindel der Jesuiten dienen.

Die Illuminaten = 63, 63

Jesuitenorden = 63

Und meine Zeit für heute Morgen ist abgelaufen. Eine letzte Sache jedoch. Während Babytruther feiern, dass einer der Bösen und Bösewichte gestorben ist, spielt das keine Rolle.

Nach Jacobs Tod wird sein Sohn Nathaniel Philip Victor James Rothschild zum 5. Baron Rothschild gekrönt und die Rothschild-Linie wird weitergeführt. Aber was noch wichtiger ist: Sie sind keine wirklich „bösen Drahtzieher“, sondern eine von vielen niederen „Elitefamilien“, die auf der Weltbühne agieren und einfach dem Drehbuch ihrer Meister folgen; die Elitefamilien des Saturn-Kultes, die wahren Drahtzieher des Bösen.

Während sie einige Geschäfte auf eigene Faust erledigen, folgen sie alle der großen Agenda, dem Hauptskript, und sie sind alle austauschbar.

Außerdem glauben viele Truther, dass Jacobs Tod und seine Beschreibung als „überragende Gestalt“ oder „überragende Präsenz“, wie in einer Anspielung auf den Twin Tower, eine Botschaft dafür sind, dass das Bankensystem kurz vor dem Zusammenbruch steht, was viele seit etwa 10 bis 15 Jahren glauben.

Vielleicht ist es das, oder vielleicht wollen sie, dass Sie das denken.

Sie müssen Ihre eigenen Schlussfolgerungen ziehen.

Quellen: PublicDomain/bartoll.se am 27.02.2024