Erdkern verhält sich plötzlich seltsam – Gigantische Umwälzungen im inneren der Erde (Video)

Laut einer im Januar 2023 veröffentlichten Studie soll der Kern der Erde aufgehört haben, sich zu drehen. Herausgefunden haben das Forscher anhand von Erdbebendaten. Müssen wir uns Sorgen machen?

In dem Film „The Core“ spielt das Erdmagnetfeld komplett verrückt, nachdem der Erdkern aufgehört hat sich zu drehen. Die Folgen sind katastrophal. Von Frank Schwede

Die Erde ist eine Kugel, die wie eine Zwiebel aus verschiedenen Schichten besteht. Die Erdkruste ist die dünnste Schicht von allen. Sie befindet sich in rund dreißig Kilometern Tiefe.

Dann kommt der Erdmantel aus heißem, zähflüssigem Gesteinsmaterial – darunter der Erdkern, der mit einem Radius von rund 3.500 Kilometern in etwa der Größe des Zwergplaneten Pluto entspricht. Der Radius der gesamten Erde liegt bei knapp 6.400 Kilometer.

Der Erdkern besteht überwiegend aus Eisen. Er ist in zwei unterschiedlichen Schichten unterteilt und kann sich unabhängig von der Rotation der Erde bewegen, weil er vom flüssigen Kern umgeben ist.

Er hat in etwa die Funktion eines großen Dynamo, der ein Magnetfeld erzeugt, dass uns auch vor der kosmischen Strahlung schützt.

Forscher gehen davon aus, dass der innere Kern schwingt. Mal dreht er sich in die eine Richtung, dann wieder in die andere. Diese Kenntnis beruht auf Informationen der Erdbebenforschung.

Erdbeben verursachen seismische Wellen, die sich durch die ganze Erde hindurchbewegen. Aus den Formen der unterschiedlichen Arten von seismischen Wellen sowie aus ihren Ankunftszeiten bei den Messstationen in aller Welt können die Forscher auch Schlüsse über die Vorgänge im Erdinneren ziehen.(„Adams Ereignis“: Kommt es zum Polsprung? (Video))

Deshalb sehen Geowissenschaftler Erdbeben als das Mittel der Wahl, um das Innere der Erde zu erforschen. Nun zeigt eine Studie, die im Januar 2023 im Fachjournal Nature Geoscience veröffentlicht wurde, dass die Bewegung des inneren Erdkerns relativ zur Drehung der Erde offenbar angehalten hat.

Das hat viele Forscher überrascht. Auch den Seismologen Jon Vidale. Dem Portal Inverse sagte der Forscher:

„Das Interessante für mich ist, dass wir die ganze Komplexität hier an der Erdoberfläche sehen. Die Dinge, die sich dort unten verändern, scheinen stärkere Veränderungen zu sein, als wir an der Oberfläche sehen. Es könnte also einige interessante Dinge geben, die wir noch nicht über diese innere Kerngrenze verstanden haben.“

In dem Film „The Core“ spielt das Erdmagnetfeld verrückt, nachdem der Erdkern aufgehört hat sich zu drehen. Die Folgen sind katastrophal. Doch Wissenschaftler geben Entwarnung: das wird definitiv nicht passieren. In diesem Punkt sind sich die Forscher schon jetzt einig. (Das Erdmagnetfeld wird schwächer und der Erdkern dreht sich langsamer: Stehen wir unmittelbar vor einem Polsprung?)

Ein planetarisches Phänomen

Urheber der Studie sind die chinesischen Forscher Yi Yang und Xiadon Song von der Universität in Peking, die sich für ihre Studie seismische Daten aus den 1990er und 2000er Jahren angeschaut haben. Sie beobachteten die Veränderungen gleich an verschiedenen Orten rund um den Globus.

Das bestätigt, dass es sich um ein planetarisches Phänomen handelt, das mit der Kernrotation zusammenhängt und nicht bloß um eine lokale Veränderung an der Oberfläche des inneren Kerns.

Das besondere Augenmerk richteten die Forscher auf sogenannte seismische Dubletten, das sind Erdbebenpaare, die fast dieselbe Stärke am selben Ort zu unterschiedlichen Zeiten hatten.

Nachdem die Wissenschaftler die Paare verglichen hatten, stellten sie fest, dass bei Erdbeben zwischen den Jahren 1995 und 2008 die seismischen Wellen erheblich voneinander abwichen, während es zwischen 2009 und 2020 eine große Übereinstimmung bei den Erdbebenpaaren gab.

Daraus zogen sie den Schluss, dass der innere Erdkern offenbar um das Jahr 2009 aufgehört hat, sich relativ zum Rest der Erde zu bewegen. Das heißt aber keinesfalls, dass er sich nicht mehr bewegt. Lediglich seine Bewegung in Relation zum Erdkern hat gestoppt.

Nachdem die Forscher die seismischen Daten aus den 1960er und 1970er Jahren genauer unter die Lupe genommen hatten, stellten sie fest, dass der Erdkern offenbar in einem Zeitfenster von rund 70 Jahren oszilliert und etwa alle 30 Jahre seine Richtung ändert.

Laut dem Oszillationsmodell drehte sich der innere Kern bis in die frühen 1970er Jahre in eine Richtung, pausierte und kehrte seine Richtung um. Dieses Phänomen scheint sich offenbar gerade zu wiederhohlen: Der Erdkern hält inne und dreht sich dann in die andere Richtung. Song erklärt:

„Wenn das Oszillationsmodell korrekt ist, erwarten wir, dass der innere Kern bis Mitte der 2040er Jahre langsamer rotieren wird als die Oberfläche.“

In diesem Zusammenhang fanden die Forscher auch heraus, dass die Tage um 0,01 Millisekunden kürzer werden, wenn der Erdkern in westlicher Richtung rotiert. Bewegt er sich dagegen nach Osten, also in die Richtung, in die die Erde rotiert, ist ein Tag um 0,12 Millisekunden länger.

Allerdings bleiben noch viele Fragen offen. Etwa, wie die langsamen Veränderungen mit den schnellen Tempowechseln der Kernrotation zusammenhängen, die von anderen Forschern beobachtet wurden.

Mutter Erde auf Crashkurs

Und so ganz nebenbei, hat Mutter Erde eine bewegte Vergangenheit hinter sich. Dazu gehört auch eine heftige Kollision mit dem marsgroßen Protoplaneten Theia. Das geschah kurz nach der Entstehung des Sonnensystems vor 4,6 Milliarden Jahren.

Theia selbst wurde bei dieser Kollision komplett zerstört. Aus den beim Einschlag entstandenen Bruchstücken, ein Gemisch aus Materie von Theia und der Ur-Erde, soll schließlich unser Mond entstanden sein. So jedenfalls stellt sich das die Wissenschaft vor, ob die Theorie auch der Wirklichkeit entspricht, werden wir wohl nie herausfinden.

Wohin aber sind die anderen Teile von Theia verschwunden, die nicht zum Mond „verarbeitet“ wurden? Der Forscher Qian Yuan vom California Institute of Technology und der Arizona State University glaubt, dass sich größere Bruchstücke von Theia unter dem Pazifik und unter Afrika im Inneren der Erde befinden.

Da es bisher nicht möglich ist, ins Innere der Erde vorzudringen, das tiefste Bohrloch geht nur rund 12 Kilometer in die Tiefe, können die vermuteten Überreste von Theia im Erdinneren nur indirekt erforscht werden.

Simulationen haben aber gezeigt, dass mehrere Kilometer große Bruchstücke des Proto-Planeten ins Erdinnere gesunken sind und sich dort zu größeren Gebilden vereinigt haben, die über viereinhalb Milliarden Jahren, also bis heute, erhalten geblieben sind.

Ob sie auch Einfluss auf die Rotation des Erdkerns haben, konnte bis heute nicht nachgewiesen werden. Allerdings sind sich Forscher sicher, dass die Rotation wie im Film „The Core“ das Magnetfeld tatsächlich beeinflusst.

Das glaubt auch Biophysiker Dieter Broers. Er ist sogar überzeugt, dass die Verlangsamung des inneren Erdkerns in direktem Zusammenhang zum Polsprung steht. Wie schon mehrfach berichtet, zeigen aktuelle Computermodelle, dass eine Umkehr des Magnetfeldes unmittelbar bevorsteht.

Forscher gehen von der Theorie aus, dass die Polarität alle zweihunderttausend Jahre umgekehrt. Der letzte magnetische Wechsel fand vor 780.000 Jahren statt. Die nächste Umkehr ist also längst überfällig.

Schon eine ganze Weile beobachten Wissenschaftler seltsame Auffälligkeit in der Natur, die möglicherweise in Korrelation zum Magnetfeld steht. Dazu gehört, dass Tiere im Kreis laufen, ein Phänomen, das in verschiedenen Ländern in der Vergangenheit häufig beobachtet wurde, dass Vögel plötzlich in eine für sie ungewöhnliche Richtung fliegen und Wale völlig desorientiert stranden.

Geowissenschaftler sind sich schon jetzt einig, dass man am Ende wohl auf weitere Erdbebendaten warten muss, um die Rätsel der Erde vielleicht eines Tages lösen zu können. Dem stimmen auch Yang und Song zu und sagen:

„Eine lange Reihe kontinuierlicher Aufzeichnungen seismischer Daten ist entscheidend für die Überwachung der Bewegung im Herzen des Planeten.“

Video:

Quellen: PublicDomain/Frank Schwede für PRAVDA TV am 17.02.2024