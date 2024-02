EU-Abgeordnete deckt auf, dass der „Klimanotstand“ und Krieg gegen die Bauern ein Entvölkerungsbetrug ist (Video)

Teile die Wahrheit!

Eine Abgeordnete der Europäischen Union hat den sogenannten „Klimanotstand“ aufgedeckt und enthüllt, dass es sich bei der gesamten Erzählung um einen „Entvölkerungsbetrug“ handelt.

Der von EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen vorangetriebene Green Deal des WEF, der 15-Minuten-Städte, das Verbot von Fleisch und Milchprodukten und enorme Steuererhöhungen für die Bevölkerung umfasst, hat weitreichende Proteste ausgelöst, insbesondere unter Landwirten in Europa.

The Vigilant Fox berichtet: Allerdings sagt die deutsche Europaabgeordnete Christine Anderson, dass Demonstranten keine Extremisten seien. Nein. „Die wahren Extremisten sitzen auf der deutschen Regierungsbank!“ erklärte sie.

„Die Regierung zu kritisieren ist nicht verfassungswidrig, aber eine Regierung, die das Volk missachtet … ist verfassungswidrig!“ fügte Anderson hinzu.

Sie beklagte, dass „unsere Wirtschaft in Trümmern liegt“ und „eine Welle von Insolvenzen das Land erfasst“, weil die Globalisierungspolitik den „Klimanotstand“ über alles andere stellt.

Aus diesem Grund forderte Europaabgeordneter Anderson die Regierung auf, dem Klima-Unsinn ein Ende zu setzen.

„Ich fordere Sie alle auf, endlich damit aufzuhören, die Bürger für Ihre verrückten, ideologischen und geistig zurückgebliebenen Projekte zu beschimpfen und zahlen zu lassen.“

„Not the people, not the farmers are the extremists.

Europäische Bauernproteste: Der Kampf gegen den Krieg gegen die Landwirtschaft

Vertreter europäischer Agrargruppen reisten letzten Mittwoch nach Brüssel, um sich Gehör zu verschaffen und Solidarität im Kampf gegen den Krieg der EU gegen die Landwirtschaft zu zeigen. (Agenda 2030: Ist der weltweite Ruin der Bauern ein Mittel der WHO und der UN zur Weltherrschaft?)

Als sich die Bauernproteste ausweiteten und Häfen und Grenzübergänge blockierten, erklärt Bart Dickens, Präsident der Farmers Defence Force Belgium, wie alles begann.

Bevor der Protest am 24. Januar 2024 in Brüssel begann, veröffentlichte MCC Brüssel eine Erklärung, in der er Vertreter von Agrargruppen zitierte.

Richard Schenk, Autor des Berichts „ The Silent War on Farming “ des MCC Brüssel , sagte: „Aus unserer Recherche und aus Gesprächen mit Landwirten in ganz Europa wird klar, warum europäische Landwirte hier in Brüssel sind. Sie sind hier, weil hier, von der Europäischen Union, die schlimmsten Auswüchse der Umweltpolitik produziert werden. …

Das Ergebnis dieser Politik … [ist] die Schließung Tausender landwirtschaftlicher Betriebe, insbesondere kleiner landwirtschaftlicher Betriebe. Nicht nur einzelne Lebensgrundlagen, sondern die gesamte ländliche Lebensweise ist gefährdet. Die Folgen davon in Bezug auf Ernährungssicherheit, Importe, verminderte Qualität und die Verlagerung von Emissionen ins Ausland liegen auf der Hand.“

Véronique Le Floc’h, Präsidentin der französischen Agrargruppe Coordination Rurale , sagte: „Französische Landwirte sind sich einig in ihrem Widerstand gegen die absurde, extreme und undurchführbare Umweltpolitik, die sich die EU ausgedacht und die Macron-Regierung eifrig umgesetzt hat.“

Die Machthaber verschwenden keinen Gedanken an die Auswirkungen dieser Politik auf den Lebensunterhalt der Landwirte, die Ernährungssicherheit des Landes und die Lebenshaltungskostenkrise, mit der die einfache Bevölkerung konfrontiert ist.“

Helen O’Sullivan von der Irish Farmers‘ Alliance sagte: „Wenn es um den Klimawandel geht, wird den Landwirten die Schuld für alles gegeben. Wir, die Landwirte, werden als Umweltterroristen dargestellt, weil Fehlinformationen über uns verbreitet werden … Landwirte in ganz Europa haben sich sehr bemüht, jede neue Ebene von Vorschriften einzuhalten.

Wir haben versucht, unsere Bedenken darzulegen, dass diese Vorschriften unsere Lebensgrundlage und die Ernährungssicherheit unseres Landes gefährden. Diese Bedenken wurden jahrelang ignoriert.“

Bart Dickens, Präsident der Farmers Defence Force Belgium, sagte: „Von der EU-Politik sind nicht nur Landwirte betroffen. Am Ende sind auch alle anderen betroffen. Viele Menschen, die in Unternehmen mit Bezug zur Landwirtschaft arbeiten, werden ihren Arbeitsplatz verlieren. Unsere Lebensmittel werden unerschwinglich, knapp und von fragwürdiger Qualität sein …

Letztendlich geht es nur um staatliche Kontrolle. Sie wollen alles für ihre Bevölkerung kontrollieren können. Sie wollen kontrollieren, wo Sie leben, wohin Sie gehen, Ihre Gesundheit, Ihre Finanzen und letztendlich sogar, was Sie essen können.

Es ist an der Zeit, dass die gesamte Bevölkerung Europas diese Diktatur beendet, damit wir unsere Freiheiten nicht verlieren. Es beginnt mit der Ausrottung der Landwirtschaft, und dann werden sie anfangen, die Freiheiten der Bürger einzuschränken.“

Bei den anhaltenden Protesten fragte MCC Brüssel Dickens und Isobel Proost, Finanzdirektorin der belgischen Farmers Defence Force, wie und warum sie die Proteste und Blockaden organisiert haben, die Belgien betreffen.

Das Video unten ist mit „Brüssel“ gekennzeichnet, was darauf hinweist, dass das Interview mit MCC Brüssel in Brüssel stattfand. Es wurde gestern auf YouTube hochgeladen, der Zeitpunkt der Aufnahme wurde jedoch nicht erwähnt.

Als Hinweis auf den Zeitpunkt des Videos bezieht sich Dickens an einer Stelle auf die Blockade des belgischen Hafens von Zeebrugge durch Bauern , die am Dienstag, dem 30. Januar 2024, stattfand. Dickens sagte dann: „Heute Abend beginnen wir mit der Blockade der Grenzen“, was impliziert, dass das Video so war aufgezeichnet am Freitag, 2. Februar.

Am Freitag blockierten Bauern die niederländisch-belgische Grenze und besetzten Straßen in Griechenland, während eine polnische Gewerkschaft Pläne ankündigte, Grenzübergänge zur Ukraine zu schließen, da sich die Proteste in Europa ausbreiteten.

AP News berichtete : „Während es an der belgisch-niederländischen Grenze zu Blockaden kam, wurden diese rund um Paris und anderswo in Frankreich allmählich gelockert, nachdem die französische Regierung am Donnerstag verschiedene Maßnahmen in Höhe von über 400 Millionen Euro (436 Millionen US-Dollar) angeboten hatte.

In Deutschland genehmigten die Gesetzgeber jedoch am Freitag Kürzungen der Treibstoffsubventionen für Landwirte, was dort zu wütenden Protesten führte.“

Video:

Transkript

Bitte beachten Sie: Englisch ist für diejenigen, die im Video sprechen, eine zweite Sprache. Wir haben das Transkript nicht bearbeitet, um dies zu berücksichtigen. Von Bart Dickens gesprochene Worte werden mit „BD“ und Isobel Proost mit „IP“ bezeichnet.

BD: Und ich sagte: „Okay Leute, wir werden morgen in Turnhout [in Antwerpen, Belgien] ein kleines Feuer machen. Also ließ ich ein paar Traktoren nach Turnhout fahren. [Sie sagten] „Ja, okay, okay, es ist gut.“ Und sie machen noch ein bisschen weiter, aber wir bekamen erst am späten Sonntagnachmittag viel Antwort.

Also ging ich zum Melken und startete den Traktor, wir fuhren nach Turnhout. Und wir standen da mit zwei Leuten. Und wir hatten uns um 8:00 Uhr unterhalten, wir kommen zusammen und dann werden wir sehen, wohin wir fahren werden, okay? Und wir standen mit drei Leuten da, und zumindest auf dieser Seite und auf dieser Seite …

IP: …sie kamen überall hin, es war wunderschön zu sehen …

BD: … es war unglaublich. Und in ein paar Minuten, etwa 10 bis 15 Minuten, stehen 350 Traktoren da.

Also gingen wir zum großen Markt in Turnhout und machten uns auf den Weg zum Bürgermeister. Wir sagten: „Wir kommen mit 60 Traktoren und haben ein kleines Feuer bekommen. Und er sagte: „Okay, es ist gut, es ist gut.“

Also sind wir dorthin gegangen. Wir kamen und er war nicht erfreut, als er sah, dass es etwas mehr Traktoren gab.

BD: Und er fragte mich …

BD: Er hat gefragt, ob wir mit ihm darüber sprechen wollen, was sich ändern muss.

Ich sagte: „Nein, wir haben schon so viel mit dir geredet, aber niemand hat zugehört. Jetzt ist es Zeit für harte Maßnahmen. Und ich sagte: „Sie haben zweimal abgestimmt; Sie haben für einen Nationalpark und für eine Stickstoffreduzierung gestimmt. Also, das ist, das ist … wir müssen nicht mehr reden. Das sind zwei Dinge, die Landwirte nicht wollen, man redet nicht mit Landwirten – nichts.“

Also habe ich eine kleine Rede gehalten, aber es war etwas schwieriger als ich dachte. Und sie zündeten das Feuer an und es war so groß, dass die Leute sehr laut schrien. Und es war ein Anfang, es gab ein paar Proteste, aber keine großen. Es war der Anfang dessen, was jetzt in Flandern geschah; Alle Einreisehäfen bleiben geschlossen.

Der Hafen von Zeebrugge ist geschlossen. Heute Abend beginnen wir mit der Blockade der Grenzen. Es geht also sehr hart voran.

IP: Für viele Landwirte ist das ein Weckruf. Es gab viele Gerüchte in den WhatsApp-Gruppen und so weiter. Sie schienen nicht den Anfang zu finden und es war wirklich der letzte Anstoß, den sie [am] Sonntag brauchten. Und es war wirklich schön, als wir mit den Traktoren in die Stadt fuhren, alle Leute kamen nach draußen und jubelten uns zu und es ist wirklich schön zu sehen, dass die Bürger wirklich hinter uns stehen.

Interviewer: Sie haben es also geschafft, Landwirte von außerhalb Ihrer Organisation und auch viele Menschen vor Ort zu mobilisieren?

BD: Ja, ja. Wir haben am Sonntag um 12 Uhr angefangen, es war in Limburg, wo eine kleine Kundgebung war, die sehr gut war. Jede Manifestation ist eine gute Manifestation und wir unterstützen alles. Aber sehen Sie, am Montag, ich dachte, es wäre so, bekommen Sie wilde Manifestationen. Sie können die Menschen also nicht organisieren. Die Polizei weiß nicht, wo sie stehen wird. Sie fangen dort an, aber sie enden dort und sie gehen dorthin – so ist es dazu gekommen, dass der Teil von Antwerpen jetzt geschlossen ist. Es darf also kein LKW in Antwerpen sein, kein LKW darf in Brügge sein. Es ist also wunderbar, es ist wunderschön, es ist großartig.

IP: Ja, es ist wirklich schön zu sehen, dass Landwirte miteinander kommunizieren, gemeinsam Pläne schmieden und gemeinsam Maßnahmen ergreifen können. Und die Polizei kann es einfach nicht kontrollieren. Sie können nicht wissen, wer es organisiert, wohin sie gehen werden, und sie haben nicht nur keine Kontrolle mehr darüber.

BD: Gestern bekomme ich 130 Anrufe. Es war von Journalisten, es war von der Polizei, fragen Sie einfach: „Wo stehen sie, wo werden sie tun, was werden sie tun“? Ich sagte: „Ich weiß es nicht, ich weiß nur, was ich organisiere, aber vom Rest weiß ich nichts.“

Interviewer: Was ist Ihr Geheimnis? Welchen Rat würden Sie anderen Bauernorganisationen in anderen Ländern geben?

BD: Ja, es wurde in Frankreich gestartet, aber in den Medien sieht man es nicht. Sie müssen sich YouTube ansehen, da die Medien nicht darüber berichten. Sie sehen es hier vielleicht nicht, Frankreich hat auch mit [unhörbar] angefangen, und ich denke, es war mit dem Feuer, dem großen Feuer, das wir in Turnhout hatten, das wir sagen, und mit dem Aufhängen politischer Parteien, die sie aufstehen, sagen sie: „Okay, jetzt ist es so.“ Zeit.“ Wir haben es gespürt, von Mittwoch letzter Woche bis Freitag wurde es ein wenig, sie wurden nervös. Ich sagte „Jetzt ist es an der Zeit, dass Sie den Schwung wählen müssen“ und wir wählten den Schwung.

Und jetzt müssen sie weiter gehen. Die Supermärkte werden leer, ja?

IP: Ja. Und ich denke, es ist auch eine sehr wichtige Botschaft, dass sie nicht aufgeben, weitermachen und immer wieder sagen müssen: „Das ist nicht richtig, das ist nicht fair.“ Lass dich nicht mit dem Rücken zur Wand stellen, sondern mach weiter, bis sie zuhören.

BD: Und jetzt versuchen wir zu organisieren, dass einige Leute nach Hause gehen – nicht alle in Antwerpen – und dort schlafen, essen und ihre Farm erledigen können, aber dann zurückkommen, damit wir für ein paar Tage die Kontrolle übernehmen können , nicht eines Tages, sondern weitermachen.

Interviewer: Was ist Ihre Botschaft an die Bevölkerung?

IP: Ich denke, Landwirte verdienen großen Respekt. Es sind Menschen, die sieben Tage die Woche und sogar nachts arbeiten. Sie kümmern sich um ihre Tiere. Und wir sind in Europa, einer der produktivsten Landwirtschaften. Bitte schadet uns nicht. Bitte verjagen Sie uns nicht, denn Sie werden kein Essen haben, das die Qualität hat, die wir jetzt haben, und die vielen Kontrollen unterliegt. Sie werden Lebensmittel essen, von denen Sie nicht wissen, woher sie kommen, und Sie wissen nicht, welche Art von Pestiziden sie verwenden. Es ist nicht mehr gesund.

BD: Ich habe eine kurze Botschaft: keine Farm und kein Essen.

Interviewer: Vielen Dank und viel Glück. Viel Glück.

DB: Danke

