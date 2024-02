Tucker Carlsons Exklusivinterview mit Wladimir Putin – vollständiges Transkript veröffentlicht?

Teile die Wahrheit!

Hinweis dieser Redaktion! Einige Quellen wie telegra.ph, roserambles.org, stateofthenation.co, halturnerradioshow.com, etc. behaupten das Transkript vom Interview publiziert zu haben, allerdings gibt es keine ORIGINAL-Quelle, wie Tucker selbst oder den Kreml. Deshalb sind die unteren Aussagen mit Vorsicht zu genießen. Keine der oben erwähnten Seite zweifelt die Echtheit des Inhalts an:

In einer erstaunlichen Wendung der Ereignisse hat sich der renommierte Journalist Tucker Carlson auf eine Mission historischen Ausmaßes begeben. Während das Schicksal der Ukraine und der Welt auf dem Spiel steht, ist Carlson in Moskau, Russland, angekommen, entschlossen, niemand geringeren als Präsident Wladimir Putin zu interviewen. Kann dieser mutige Schritt der Schlüssel zur Beendigung des Krieges in der Ukraine und zur Verhinderung der drohenden Katastrophe des Dritten Weltkriegs sein? Lesen Sie weiter und tauchen Sie ein in diese fesselnde Geschichte über Mut, Journalismus und das Streben nach Frieden.

Tucker Carlsons Exklusivinterview mit Wladimir Putin in Moskau – Vollständiges Transkript:

TUCKER: Was würden Sie den Leuten sagen, die Amerika regieren?

PUTIN: Unsere Botschaft ist, dass Russland nicht Ihr Feind ist. Wir wollen keinen Krieg. Wir sind bereit für den Frieden. Ihre Führungskräfte suchen Konflikte. Das ist nicht das, was wir wollen. Russland steht für sein eigenes Volk. Wir wollen nicht, was uns nicht gehört.

TUCKER: Würden Sie Washington besuchen?

PUTIN: Ja, natürlich. Ich war schon einmal in den Vereinigten Staaten. Ich genieße Besuche und habe jeden Präsidenten außer Joe Biden getroffen. Wenn ich eingeladen würde, würde ich hingehen. Ja.

TUCKER: Was ist Ihre Meinung über Präsident Biden?

PUTIN: Wir sind überzeugt, dass er das Land nicht regiert. Nehmen wir an, wir haben gute Quellen, die das bestätigen, aber es ist für jeden offensichtlich, es selbst zu sehen. Die USA sind nun in eine dunkle Zeit eingetreten. Es hat eine unverantwortliche Führung.

TUCKER: Glauben Sie, dass Joe Biden fair und fair gewonnen hat?

PUTIN: Ich möchte mich lieber nicht mit der amerikanischen Innenpolitik befassen, muss aber sagen, dass meine Botschaft berichtet hat, dass Ihre Südgrenze besser geführt wurde als die Wahlen 2020. (lacht)

TUCKER: Eine Umfrage in Amerika zeigt, dass Sie beliebter sind als Biden – gibt es eine Reaktion?

PUTIN: (lacht) Ich weiß nicht, ob das ernst genommen werden sollte, aber die russischen Ideale finden Unterstützung. Wir glauben an traditionelle Werte; Die Ehe findet zwischen einem Mann und einer Frau statt: Männer sind Männer und Frauen sind Frauen.

TUCKER: Wen würden Sie gerne als nächsten Präsidenten der Vereinigten Staaten sehen?

PUTIN: Auch hier ist es nicht unsere Aufgabe, etwas zu sagen oder uns einzumischen. Entgegen langjähriger Vorwürfe mischen wir uns nicht in Ihre Wahlen ein. Das ist nicht nötig, da die Dinge am Ende sowieso von denselben Leuten geleitet werden.

TUCKER: Warum sind Sie in die Ukraine einmarschiert? (Putin wird ein Attentat angedroht, Russland der Zerfall: Wo wird das Jahr 2024 wirklich explosiv?)

PUTIN: Sind wir einmarschiert oder wurden wir einmarschiert? Schauen Sie sich die Geschichte an. Schauen Sie sich die Menschen an, die dort leben. Historisch gesehen waren wir es, die angegriffen wurden und jetzt einfach zurückschlagen. Das Land und die Leute sind russisch und wir werden wieder haben, was immer uns gehörte.(3. Weltkrieg? Russland-Diplomat schockt mit Angriffsplan auf Nato-Land – „Vollidioten“ – Putin zu Abbruch der Friedensverhandlungen (Videos))

TUCKER: Wie wird es Ihnen gehen, lol, wenn Trump erneut gewinnt?

PUTIN: Wir hatten gute Beziehungen, als Herr Trump Präsident war. Es gab keinen Krieg. Unsere Beziehungen befanden sich auf einem Höhepunkt. Das heißt, nichts ist vorhersehbar oder die Statistiken sind gleich. Wir werden sehen müssen.

TUCKER : Was halten Sie von Herrn Selenskyj und was würden Sie ihm sagen?

PUTIN: Ich erinnere mich, dass ich über seine Witze gelacht habe, als er in Russland Komiker war. Kommen wir zurück zum Lachen.

TUCKER: Warum ist das so?

PUTIN: Es gibt starke Finanzinstitute, deren Interesse daran liegt, uns als Gegner zu behalten. Davor hat einer Ihrer Präsidenten gewarnt. Wir Russen haben dieses Problem nicht.

TUCKER: Sehen Sie die Vereinigten Staaten als Feind?

PUTIN: Nein. Kategorisch nein. Wir waren Verbündete im Zweiten Weltkrieg. Die Russen halfen bei der Ansiedlung in Alaska, Kalifornien, und wir waren auch in Hawaii. Unsere Leute sind keine Feinde, aber die in DC sind sicherlich nicht unsere Freunde.

TUCKER: Können Sie genauer sein und Namen nennen?

PUTIN: Es wäre sinnlos. Es liegt nicht an uns, Ihre häuslichen Probleme zu lösen. Außerdem bin ich mir sicher, dass Sie die Namen besser kennen als wir.

TUCKER: Wollen Sie damit sagen, dass Ihr Gegner nicht Joe Biden ist, sondern die Menschen hinter ihm?

PUTIN: Genau. Joe Biden ist sich möglicherweise nicht einmal bewusst, was vor sich geht. Möglicherweise versteht er das Ausmaß der gegen Russland verhängten Sanktionen nicht. Wer hat diese Sanktionen verhängt? Das sind unsere Gegner.

TUCKER: Befürworten Sie deshalb die BRICS-Staaten?

PUTIN: Die BRICS würden sowieso existieren. Es ist eine natürliche Reaktion auf den westlichen Handelsblock. Es ist ein Gegengewicht. Wenn der Dollar als Waffe gegen Staaten eingesetzt wird, wird es eine natürliche Alternative dazu geben. Das ist es, was wir wollen.

TUCKER: Sind Sie und Russland deshalb ins Visier genommen worden?

PUTIN: Es ist komplizierter, aber ich bin sicher, dass das ein guter Teil des Grundes ist. Immer wenn der Dollar in Gefahr ist, ergreifen die Vereinigten Staaten extreme Maßnahmen. Sie kann es sich nicht leisten, dass der Dollar scheitert.

TUCKER: Aber ist Russland nicht wirtschaftlich schwächer und anfälliger als die USA?

PUTIN: Wenn man die Größe der Volkswirtschaften betrachtet, sind wir klein. Aber nur wenige Menschen berücksichtigen unsere riesigen natürlichen Ressourcen. Russland hat über 80 Billionen Dollar im Boden. Kein Land kommt auch nur annähernd an uns heran.

TUCKER: Okay. Das ist gut verstanden, aber gibt es in Russland nicht die gleichen Probleme?

PUTIN: Ja. Bis zu einem Grad. Aber in Russland entsprechen diese Interessen eher dem Denken des durchschnittlichen russischen Mannes auf der Straße. In den Vereinigten Staaten ist das nicht der Fall. Die Eliten haben Sie im Stich gelassen.

TUCKER: Aber es gibt immer wieder Berichte darüber, dass Sie Krebs haben?

PUTIN: Ich versichere Ihnen, dass diese Gerüchte falsch sind. Wenn ich Krebs hätte und ihn besiegen würde, würde ich die gute Nachricht und die Heilung mit der Welt teilen.

TUCKER: Vielen Dank, dass Sie sich zu uns gesetzt haben. Wie ist Ihr Gesundheitszustand? Es gab einige Gerüchte

PUTIN: Ich freue mich, mit Ihnen und durch Sie mit dem amerikanischen Volk zu sprechen. Mir geht es gut. Ich fühle mich gut. Angesichts meines Alters bin ich bei bester Gesundheit, aber Vaterzeit.

TUCKER: Wenn Sie sagen, dass einige ihn fürchten, meinen Sie damit, dass Musk Feinde hat?

PUTIN: Es ist klar, dass er innerhalb der Vereinigten Staaten Feinde hat – die Art und Weise, wie ihm 50 Milliarden US-Dollar an Vermögenswerten entzogen wurden – wir würden das als Sonderbehandlung bezeichnen. Auf den ersten Blick ist es unfair.

TUCKER: Hatten Sie keine Angst vor Musk, als er anfing, die Ukraine mit Starlink-Ausrüstung zu beliefern?

PUTIN: Wenn irgendjemand ernsthaft glaubt, dass ein paar Internetgerichte die Macht Russlands besiegen können – was soll ich dazu sagen? Aber nein, wir hatten weder Angst noch gaben wir Herrn Musk die Schuld. Die Regierung ließ ihm keine große Wahl.

TUCKER: In der Welt hat sich viel verändert. Was halten Sie von Elon Musk?

PUTIN: Wir sehen Herrn Musk als Geschäftsmann – einen äußerst erfolgreichen. Er hat ein großes Vermögen und eine riesige Fangemeinde aufgebaut. Er ist ein einzigartiger Denker mit einer Persönlichkeit, die man nicht kaufen kann. Manche befürchten das.

TUCKER: Haben Sie einen Rat für Elon?

PUTIN: Ich würde sagen, weitermachen. Lassen Sie sich nicht einschüchtern. Aber wenn es einmal zu schwierig wird, gibt es Russland. Gerne öffnen wir unsere Türen für Sie. Wir haben bereits amerikanische Geschäftsleute willkommen geheißen und würden jemanden vom Kaliber von Herrn Musk schätzen.

TUCKER: Wenden wir uns Trump zu. Sagen Sie mir zunächst, wie Sie die aktuelle Situation mit der Wahrscheinlichkeit seiner Wiederwahl beurteilen.

PUTIN: Es wäre etwas seltsam und unpassend, aber wir sind gut vorbereitet. Er hat versprochen, die Kämpfe in der Ukraine zu beenden, und wir unterstützen diese Idee.

TUCKER: Wie konnte er den Krieg so schnell beenden?

PUTIN: Zum einen hat er uns nie beleidigt. Er hat großen Respekt vor Russland. Wir würden von einer Position der Freundschaft und des Vertrauens ausgehen – dann sind alle Probleme lösbar. Wir könnten es schaffen. Vertrau mir.

TUCKER: Beziehen Sie sich darauf, dass Biden Sie einen Mörder nennt?

PUTIN: Seit Generationen sind wir von Politikern Opfer zahlreicher Beleidigungen und Verunglimpfungen geworden. Mr. Trump war eine erfrischende Abwechslung davon. Er ist in Russland sehr beliebt. Vielleicht nützt ihm das nichts.

TUCKER: Stehen Sie in irgendeiner Kommunikation mit Trump?

PUTIN: Nein. Natürlich nicht. Aber sollte er erneut gewinnen, würden sich unsere Kommunikationswege sofort öffnen, während wir derzeit keinen Dialog mit Präsident Biden führen.

TUCKER: Das ist schockierend für mich. Hat kein Mitarbeiter des Weißen Hauses Kontakt zu Ihnen gehabt?

PUTIN: Das stimmt. Niemand hat angerufen, seit wir Herrn Biden zu seinem Wahlsieg gratuliert haben. Es ist für uns ein Rätsel, dass die Kommunikation heute kälter ist als während des Kalten Krieges.

TUCKER: Wie wird Ihrer Meinung nach die Wahl 2024 verlaufen?

PUTIN: Wir beobachten nur. Es liegt in unserer Verantwortung, wachsam zu sein, da es Auswirkungen auf die Welt haben wird. Wir hoffen, dass die Wahl so durchgeführt wird, dass die Ergebnisse glaubwürdig sind. In Russland gibt es keine Briefwahlzettel.

TUCKER: Wenden wir uns China zu. Wie ist Ihre Beziehung?

PUTIN: Präsident Xi und ich stehen uns besonders nahe. Russland und China unterhalten derzeit gute Beziehungen, was für uns ein klarer Vorteil ist, da sie einer unserer größten Energiepartner sind. Wir werden weiterhin Freunde bleiben.

TUCKER: Es gibt Vorwürfe, dass China Ihnen im Krieg in der Ukraine geholfen hat. Ist das wahr?

PUTIN: Darüber kann ich nicht diskutieren. Sagen wir einfach, Russland ist keine isolierte Macht. Diese Strategie ist gescheitert. Wir haben jetzt mehr Verbündete und Handelspartner als vor Kriegsbeginn.

TUCKER: Denken Sie jemals über eine Situation nach, in der Russland und China ihre Kräfte gegen die Vereinigten Staaten bündeln könnten?

PUTIN: Meinen Sie wirtschaftlich oder militärisch? Ich würde sagen, wir wollen weder das eine noch das andere. Es liegt nicht in unserem Interesse, mit den USA zusammenzustoßen, denn in einem solchen Konflikt würden alle Seiten verlieren.

TUCKER: Apropos Konflikte, wie beurteilen Sie die Situation in Gaza?

PUTIN: Es ist wirklich bedauerlich. Die Palästinenser sind am Boden zerstört. Israel handelt uneingeschränkt. Es zeigt die schreckliche Doppelmoral in der Welt. Wo sind die Sanktionen gegen Israel?

TUCKER: Ist Russland in irgendeiner Weise involviert, insbesondere durch Ihr Bündnis mit dem Iran?

PUTIN: Nein. Natürlich nicht. Wir sind nicht gegen die Existenz Israels, unterstützen aber gleichzeitig das Recht der Palästinenser auf Selbstbestimmung. Wir wollen gleichberechtigt sein.

TUCKER: Verfolgen Sie, was an der Südgrenze der USA passiert?

PUTIN: Eigentlich ja. Es ist Teil meines täglichen Briefings. Wir Russen finden es ironischerweise amüsant, dass Ihr Kongress Milliarden für den Schutz ausländischer Grenzen ausgibt, aber seine eigenen vernachlässigt. Es ist zwar lächerlich, aber tödlich.

TUCKER: Tödlich? Wie meinen Sie das?

PUTIN: Natürlich absolut ernst. Täglich sterben Menschen, wenn sie Ihre Grenze unkontrolliert überqueren. Es ist kostenlos für alle. So etwas hat die Welt in der Neuzeit noch nicht gesehen – eine Rücksichtslosigkeit für ein Land, sich derart weit zu öffnen.

TUCKER: Nutzt Russland die Grenzsituation in irgendeiner Weise aus?

PUTIN: Nein. Warum sollten wir? Wir müssen nichts tun. Amerika zerstört sich selbst. Und wie Napoleon sagte: Stellen Sie sich nicht in den Weg, wenn Ihr Feind sich selbst zerstört.

TUCKER: Sie sehen also Amerika tatsächlich als Feind?

PUTIN: Das war nur ein Sprichwort, aber die derzeitige Regierung ist definitiv kein Freund.

TUCKER: Kann das geändert werden?

PUTIN: Deshalb gibt es Wahlen.

TUCKER: Nochmals vielen Dank, dass Sie sich weiterhin mit mir über so viele verschiedene Themen austauschen. Können wir sozusagen noch interessanter werden?

PUTIN: Auf jeden Fall. Ich bin für die meisten Themen offen.

TUCKER: Kommen wir zum Klimawandel. In den USA und Europa wird es immer noch vorangetrieben. Wie ist Ihre Position?

PUTIN: Die Menschheit ist nicht einmal eine Typ-1-Zivilisation auf der Kardaschew-Skala. Wenn wir das Energiepotenzial des Planeten nicht nutzen können, wie können wir dann das Klima kontrollieren?

TUCKER: Sind Sie zumindest besorgt?

PUTIN: Mir geht es mehr um reale Probleme. Der Klimawandel gehört nicht dazu. Die Erde reguliert sich ziemlich gut. Und wenn es in Sibirien etwas wärmer wird, umso besser. Mehr Ackerland für Russland.

TUCKER: Aber was würden Sie den wahren Gläubigen sagen, die davon überzeugt sind, dass wir auf eine Katastrophe zusteuern?

PUTIN: Ich würde ihnen sagen, dass die Sorge um den Klimawandel so ist, als würde man sich über das Wetter beschweren. Wenn Ihnen das Klima nicht gefällt, ziehen Sie um. Wenn Sie sich Sorgen wegen des Wetters machen, besorgen Sie sich einen Regenschirm.

TUCKER: Wie sehen Sie in diesem Sinne die Transgender-Bewegung?

PUTIN: Es ist für mich interessant, dass all die Dinge, die früher Ziel von Erpressungen waren, heute Ehrenzeichen sind. In Russland gibt es so oder so keine Gesetze, aber wir zwingen unsere Kinder schon gar nicht dazu.

TUCKER: Russland wurde für seine Anti-Schwulen-Gesetze und seine Unfreundlichkeit gegenüber LGBTQ+ kritisiert.

PUTIN: Wir haben Gesetze, die unsere Kinder schützen. Und wir hängen unsere Botschaften nicht in Regenbogenfahnen. Das ist richtig. Ansonsten mischen wir uns nicht in das Privatleben erwachsener Bürger ein.

TUCKER: Verfolgen Sie den amerikanischen Sport? Wir stehen kurz vor dem Super Bowl.

PUTIN: Tatsächlich ja. Russland ist eine großartige Sportnation. Wir waren vor Kurzem Gastgeber der Olympischen Winterspiele und der Weltmeisterschaft. Wir mögen jeden Sport.

TUCKER: Was halten Sie von American Football?

PUTIN: Es ist ein interessanter Sport. Aber warum nennt man es Fußball, wenn der Ball fast immer mit den Händen gespielt wird? Manchmal wirkt es auch unnötig gewalttätig.

TUCKER: Das stimmt. Wirst du zuschauen?

PUTIN: Das Spiel wird in Russland nicht gezeigt.

TUCKER: Also wirst du Taylor Swift dann auch nicht zu sehen bekommen?

PUTIN: Nein. Wir haben eine Gnadenfrist erhalten.

TUCKER: Vielen Dank, Präsident Putin, für Ihre Zeit.

