Finanzkrise und kinetischer Krieg auf dem Höhepunkt – Zivilisten in Deutschland werden aufgefordert, ihre eigenen Bombenbunker zu errichten

Auch wenn es schwierig ist, zu bestimmen, welche der Reibungen die stärkste Auslösekraft verursacht haben, brechen die Vereinigten Staaten schnell zusammen.

Dies geschah laut Matt Bracken, einem amerikanischen Schriftsteller und Romanautor und ehemaligen Navy SEAL, der mit der Patriot-Bewegung verbunden war.

Er erschien in der jüngsten Folge von Mike Adams‘ „ Health Ranger Report “ (HRR) auf Brighteon.com . Auf die Frage des Gründers von Natural News nach dem Auslöser des Untergangs der Nation: „Ist es finanziell? Kinetischer Krieg oder Cyberkrieg?“

„All diese Reibungen erreichen einen Siedepunkt. Dieser Topf auf dem Herd kocht über, der Deckel geht hoch und es fliesst überall hin. Es wird schwer sein zu sagen, welcher Brenner unter diesem Topf das heißeste Element war, das tatsächlich das Überkochen verursacht und das der Deckel abfliegt“, erklärte Bracken.

Der Autor erklärte weiter, dass, sei es ein Raketenangriff zwischen dem Iran und den Vereinigten Staaten oder ein Bankenzusammenbruch, traditionell und historisch immer implodiere, wenn der Schuldenzyklus vollständig im fraktionierten Bankwesen abläuft, sagte er und wies darauf hin, dass dies nun tatsächlich der Fall sein könne.

Dies könnte ein Grund für die Banker sein, einen großen Krieg zu beginnen.

„Sie können den Zusammenbruch des Finanzsystems also auf den Krieg zurückführen, der dazu geführt hat, dass es keine Anhörungen im Senat zu der Frage geben wird, warum alle Banken bankrott gegangen sind oder warum wir in Amerika eine Hyperinflation hatten – oder deflationäre Depression – weil sie die beiden Seiten derselben Medaille sind“, spekulierte er weiter. (Pentagon-Insider schlägt Alarm: „Der Dritte Weltkrieg wird dieses Jahr beginnen“)

Die Vereinigten Staaten haben eine verrottete Wirtschaft und können entweder das Amerika der 1930er Jahre entleeren oder die deutschen Weinbars der 1930er oder 1920er Jahre hyperinflationieren, aber sie können nicht einfach weiter Geld drucken.(Stehen die USA am Rande eines apokalyptischen Krieges mit dem Iran?)

„Es funktioniert nicht. Die Banker würden nicht vor einer Anhörung im Senat stehen wollen, wo es konservative Republikaner wie Rand Paul gibt, die sagen: ‚Du wirst für den Rest deines Lebens im Gefängnis landen.

Denn wenn wir das alles aufklären, handelte es sich um völlige Korruption, Betrug und Eigenhandel“, fügte er hinzu.

Adams ging auch auf die anhaltende Gewalt auf der ganzen Welt ein, die vom US-Imperium provoziert wurde.

„Wir sind uns bewusst, dass die USA Russland zum Angriff auf die Ukraine provoziert haben, um Russlands Selbstverteidigung zu ermöglichen“, bemerkte der Gründer der Plattform für freie Meinungsäußerung.

Das liegt auch an den Menschen im Regime von Präsident Joe Biden. Zum Beispiel Victoria Nuland, Unterstaatssekretärin für politische Angelegenheiten und Kommentatorin für Außenpolitik, und ihr Ehemann Robert Kagan, die laut Bracken im Wesentlichen die Außenpolitik des Landes leiten.

Ein anderer, der mitbestimmen kann, gegen wen die Vereinigten Staaten in den Krieg ziehen könnten, ist Außenminister Antony Blinken.

„Es ist Victoria Nuland, die Tony Blinken Befehle erteilt, nicht umgekehrt. Sie hegt einen tiefsitzenden Hass auf Russland“, sagte er.

Adams stimmte zu und sagte, Nuland sei von ethnischem Hass auf das russische Volk durchdrungen und eine äußerst gefährliche Person, weil sie versuchen werde, die NATO dazu zu bringen, Russland anzugreifen.

Zivilisten in Deutschland werden aufgefordert, ihre eigenen Bombenbunker zu errichten

An anderer Stelle in der Sendung ging Adams auf eine aktuelle Entwicklung in Deutschland ein, wo Zivilisten aufgefordert werden, ihre Häuser, Garagen oder Keller in Luftschutzbunker umzuwandeln.

Nach Angaben des deutschen Verteidigungsministeriums wird von den Deutschen erwartet, dass sie ihre eigenen Bunker bauen, da der nationale Entwurf des Notfallverteidigungsplans des Landes die Bauaufgaben bereits Zivilisten zugewiesen hat, falls ein größerer Krieg mit Russland ausbricht.

Die lokale Boulevardzeitung Bild berichtete, dass im Land nur 579 funktionsfähige Luftschutzbunker verfügbar seien, und der Leiter des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe, Ralph Tiesler, sagte, dass der Bau neuer Luftschutzbunker durch die Regierung aus Zeitgründen „nicht mehr machbar“ sei.

Bis April will das Ministerium die Arbeit am geheimen „Einsatzplan“ (OPLAN) abschließen, in dem Deutschland als „Transitland“ betrachtet wird, das eine entscheidende Rolle bei der Lieferung von Waffen und Ausrüstung spielt, und nicht nur als Staat mit einem aktive Frontlinie.

Die Aufgabe ihrer Soldaten wäre die Sicherung wichtiger Autobahnen, Bahnhöfe und Häfen. Von Zivilisten wird auch erwartet, dass sie einige Aufgaben übernehmen, die typischerweise dem Militär und der Polizei übertragen werden, darunter der Schutz von Kraftwerken.

Deutschland hat nach Möglichkeiten gesucht, seine Armee zu verstärken, und verwies dabei auf die Bedrohungen, die vom Russland-Ukraine-Konflikt ausgehen. Die Regierung hat sich zum Ziel gesetzt, die Stärke der Bundeswehr bis zum Jahr 2031 von 183.000 auf 203.000 Soldaten zu erhöhen.

Verteidigungsminister Boris Pistorius erklärte diesen Monat, Russland könne ein NATO-Land „innerhalb von fünf bis acht Jahren“ angreifen. Später korrigierte er seine Einschätzung etwas und sagte am Freitag gegenüber Bild: „Ich sehe derzeit keine Gefahr eines russischen Angriffs auf Nato-Territorium oder auf ein Nato-Partnerland.“

Russland hat der NATO wiederholt vorgeworfen, Panikmache zu schüren und Spannungen in Europa zu schüren.

Der Chef des russischen Auslandsgeheimdienstes, Sergej Naryschkin, wies kürzlich die Behauptungen, Moskau plane einen Angriff auf die NATO, als „Informationskrieg“ zurück.

Bracken warnte, dass ihre Regierung in diesem Szenario nicht in der Lage sei, ihre Bürger zu schützen.

„Wenn man sich in einem kinetischen Krieg mit Russland befindet, wird es keinen Hafen von Antwerpen geben“, sagte er und bezog sich dabei auf den Verteilungsknotenpunkt für das europäische Hinterland.

Verlader können im besagten Hafen eine EU-Zollabfertigung erhalten. „Denken Sie daran, dass die U-Boote den Atlantik nicht überqueren können. Wenn Sie also interne Kommunikationslinien haben, zum Beispiel wenn Russland an China gebunden ist, haben Sie in einem modernen kinetischen Krieg große Vorteile gegenüber jemandem, der einen Seetransport durchführen muss. Es ist nicht mehr 1940.“

Außerdem sei es für jede Nation fatal, ein Freund der Vereinigten Staaten zu sein, sagte Bracken und verwies auf den Vorfall, bei dem Amerika die Nord Stream-Pipeline in die Luft jagte und Deutschland versprach:

„Wir werden Flüssigerdgas (LNG) auf Tankern einschicken, aber es wird etwa zehnmal mehr kosten als das Pipelinegas.“

„Wenn die Wirtschaft funktioniert und niemand irgendjemanden belästigt… aber die Pipeline, die von der russischen Ostsee nach Sibirien führt, ist ein sehr hartes und widerstandsfähiges Ziel. Es ist ein antifragiles Ziel. Wenn man eine Pipeline mit einer Rakete trifft und sie explodiert.“

Wenn Sie eine 500 Fuß lange Pipeline bauen, können sie es nächste Woche reparieren. Wenn Sie eine LNG-Umwandlungsanlage oder eine Regasifizierungsanlage oder ein Schiff mitten im Ozean in die Luft jagen, funktioniert der LNG-über-den-Meeres-Energieplan nur in einer Welt des Friedens.

„Alle spielen gut zusammen“, erklärte er.

PublicDomain/naturalnews.com am 05.02.2024