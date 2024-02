Runter durch das Rabbinerloch: Die Entdeckung des Tunnels löste Spekulationen über Kindesmissbrauch aus (Videos)

Teile die Wahrheit!

Warum bauten orthodoxe Juden in Brooklyn, New York, einen Tunnel unter ihrer Innenstadt, wenn es nichts zu verbergen gab? In diesem Artikel gehen wir „durch das Rabbinerloch“, um in diesem Fall merkwürdige Details aufzudecken, wie den Eingang gegenüber dem Jüdischen Kindermuseum und die Verbindung zur Clinton Foundation.

Die Entdeckung des Tunnels löste Spekulationen über Kindesmissbrauch aus. Von Ella Ster

Irgendwann Anfang Dezember stießen Arbeiter bei Kanalisationsarbeiten auf Tunnel unter dem internationalen Hauptsitz der Organisation Chabad Lubavitch (einer ultraorthodoxen jüdischen Gemeinde) in Brooklyn, New York.

Zuvor hatten sich Hausbesitzer in der Umgebung über Geräusche und Stimmen unter dem Boden des Erdgeschosses ihrer Wohnung beschwert. Der Tunnel verläuft von einer Mizwa, einem rituellen jüdischen Badehaus, zum jüdischen Hauptquartier , das auch als Synagoge genutzt wird.

Das Jüdische Kindermuseum liegt in der Nähe dieser beiden Standorte. Dies führte zu Spekulationen, dass ein Zusammenhang mit dem entdeckten Tunnel, den Matratzen und dem Hochstuhl besteht.

Es wurde nicht nachgewiesen, dass es vom Museum aus einen Eingang zum Tunnel gibt, aber wenn das Tunnelsystem für den Kinderhandel missbraucht wurde, ist ein Kindermuseum eine nützliche Tarnung, um den Zutritt von Kindern zu tarnen.

Footage of the underground tunnels below the Chabad synagogue in Brooklyn. This is unbelievably creepy. Note the baby stroller at 0:29. JOIN PRIVATE LINK ⬇️https://t.co/a3takwnFxd pic.twitter.com/Y6Yds3iiC8 — Han (@jghvanwees) January 19, 2024

300x250

Ursprünglich hieß es, diese Tunnel seien während der Sperrung gegraben worden, um den Zugang zur Synagoge zu ermöglichen, spätere Berichte sprechen jedoch von einer Reihe männlicher Studenten, die in den letzten sechs Monaten an der „770-Erweiterung“ gearbeitet haben – 770 Eastern Parkway, die Adresse des Chabad-Lubawitsch-Welthauptquartiers.

Sie würden dies nach dem Vorbild von Rabbi Menachem Mendel Schneerson tun, der die Synagoge erweitern wollte.

Es kam zu Unruhen zwischen orthodoxen Juden und der Polizei, als die Gemeinde die Tunnel „zur Sicherheit des Baus“ mit Zement füllen wollte. Auf den Bildern sieht man, wie Mitglieder der jüdischen Gemeinde die Polizei zurückhalten, während gleichzeitig Mauern niedergerissen werden und die Tunnel freigelegt werden. (Pädo-Eliten: Eine Epstein-Zeugin von Vergewaltigungen ist verschwunden, eine andere ist jetzt tot)

300x250 boxone

Sehr seltsam und widersprüchlich. Sie fragen sich vielleicht, warum die Verfüllung so schnell erfolgen muss und warum nicht zunächst eine Untersuchung der Ereignisse in diesen Tunneln durchgeführt wurde.(Google-Bilder zeigen Massengräber auf Epsteins Insel – Bidens mit Insel und U-Boot-Festung unweit Epsteins Pädo-Insel – 13-jähriges Mädchen nackt in Clooneys Villa fotografiert)

So wurden beispielsweise mehrere verschmutzte Kindermatratzen und ein Hochstuhl gefunden. Wie Liz Crokin sagt: „Wenn Sie einen illegalen Geheimtunnel haben, sagt Ihnen der gesunde Menschenverstand, dass höchstwahrscheinlich etwas Verdächtiges vor sich geht, auch wenn es sich nicht um Kinderhandel handelt.“

Chabad are the Hasidic Jewish sect where secret tunnels were discovered under their headquarters in NYC, which are now being shut down by the NYPD. pic.twitter.com/zeFOr6IVAh — Herb the fox (@herbthefox1) January 21, 2024

Neun israelische Studenten im Alter von 19 bis 21 Jahren wurden verhaftet, weil sie angeblich ohne Wissen der Synagogenleitung mit bloßen Händen die Tunnel gegraben und die Erde in ihren Kleidersäcken entsorgt hatten .

Sie sollen auch illegale Mexikaner angeheuert haben, um beim Graben der Tunnel zu helfen. Eine sehr unglaubliche Geschichte.

Der offiziellen Version zufolge ist der Tunnel 18 Meter lang, aber wenn man sich die Videos ansieht und die Entfernungen auf einer Karte misst, könnte er auch länger sein. Darüber hinaus handelt es sich bei den Männern, die in Handschellen abgeführt werden, sicherlich nicht ausschließlich um junge Studenten.

LMFAOOO turns out he wasn’t lying pic.twitter.com/c1Td8LGYpi — kira 👾 (@kirawontmiss) January 10, 2024





Verbindungen zur Ghislaine Maxwell und Clinton Foundation

Obwohl es Verdachtsmomente gibt, ist es nicht bewiesen, dass die Tunnel für den Sexhandel mit Kindern genutzt wurden. Es gibt jedoch eine Reihe indirekter Verbindungen zwischen der jüdisch-orthodoxen Organisation Chabad Lubavitch und hochrangigen Personen, die des Kinderhandels verdächtigt werden.

(Screenshot eines Artikels in der Jerusalem Post)

Chabad Lubavitch hat beispielsweise eine Stiftung namens „Reaching Out“, die Juden im Gefängnis hilft, dort ihren Glauben zu praktizieren. Laut Liz Crokin wandte sich diese Stiftung aktiv an Ghislaine Maxwell, weil diese bei der Registrierung im Gefängnis Jüdisch als Religion angegeben hatte.

Durch die Intervention der Stiftung hätte Maxwell laut The Sun Zugang zu „besserem Essen und mehr Freizeit“ gehabt. Maxwells Vater wurde in eine jüdisch-orthodoxe Familie hineingeboren.

Auch wenn er seine Religion vor dem Zweiten Weltkrieg nicht mehr ausübte, betrachtete er sich immer noch als Jude. Es war bekannt, dass Maxwell vor ihrer Zeit im Gefängnis den jüdischen Glauben nicht praktizierte.

Darüber hinaus kündigte Chabad Lubavitch 2019 an, eine Partnerschaft mit der Clinton Foundation einzugehen und eine Reihe von Rabbinern für eine Initiative im Bereich der Suchthilfe einzusetzen.

Die Clinton Foundation wurde mit Kinderhandel in Verbindung gebracht, weil sie 2010 ihrer Freundin Laura Silsby geholfen hatte, als ihr vorgeworfen wurde, haitianische Waisenkinder entführt zu haben .

Jeffrey Epstein war auch ein guter Freund der Clintons und ermöglichte der Clinton Foundation neben Geldspenden auch mehrere Interkontinentalflüge.

Die Clinton Foundation befindet sich in New York, einen Kilometer Luftlinie von einer anderen Zweigstelle von Chabad Lubavitch entfernt.

Ultraorthodoxe jüdische Gemeinden und Kindesmissbrauch

Rabbiner von Chabad Lubavitch wurden zuvor im Zusammenhang mit sexuellem Missbrauch diskreditiert. So reichte beispielsweise erst im November 2023 eine Klage eines ehemaligen Schülers gegen einen Lehrer/Mentor des Chabad-Lubawitsch-Rabbiners wegen sexuellen Missbrauchs in der Kindheit ein, der an einer nahegelegenen Mizwa stattgefunden hatte.

Im Jahr 2021 reichte eine Frau eine Klage ein, die behauptet, sie sei in den 1990er Jahren Dutzende Male von dem Silberschmied sexuell missbraucht worden, der die weltberühmte Menora (siebenarmiger jüdischer Kandelaber) herstellte, die während Chanukka in der Chabad-Lubawitsch-Synagoge ausgestellt wurde.

Sie wollte diese Menora erwerben und einschmelzen, als symbolischen Akt gegen Tabus, die verhindert haben, dass Dinge wie sie bekannt werden. Sein eigenes Rabbinergericht machte den Täter damals nicht für den Missbrauch verantwortlich.

Der Silberschmied und die Menora

Orthodoxe Juden können sich dafür entscheiden, ihre Streitigkeiten vor einem rabbinischen Gericht, bekannt als „Beth Din“, verhandeln zu lassen. Dieses Gericht arbeitet nach dem jüdischen Religionsrecht, der Halacha, und behandelt Fälle wie Familienrecht, Geschäftsstreitigkeiten und religiöse Fragen.

Obwohl die Entscheidungen eines Beth Din nicht immer rechtsverbindlich sind, können sich die Beteiligten freiwillig dafür entscheiden, diese Entscheidungen zu akzeptieren.

In der ultraorthodoxen jüdischen Gemeinde wird Kindesmissbrauch aufgrund des religiösen Verbots, Juden bei nichtjüdischen Behörden anzuzeigen, selten gemeldet .

Missbrauch innerhalb der Gemeinschaft wird oft geheim gehalten und diejenigen, die ihn melden, werden oft aus der Gemeinschaft ausgeschlossen.

Im Jahr 2013 erschien auf Vice ein Artikel über ein „Fließband zur Vergewaltigung von Kindern“, in dem der New Yorker Rabbiner Nuchem Rosenberg als Whistleblower über sexuellen Kindesmissbrauch in fundamentalistischen jüdischen Sekten spricht.

Er spricht über seine eigenen Erfahrungen und den Zusammenhang zwischen seiner Arbeit beim Entwerfen und Reparieren von Mikwen (rituellen Badehäusern) und den Praktiken des sexuellen Missbrauchs in diesen Gemeinschaften.

Rosenberg betont, dass die Mikwen der Reinigung dienen, aber von Tätern missbraucht werden, um ihre Opfer zu misshandeln.

Er spricht auch über seine Erlebnisse in Jerusalem, wo er in einer Mikwe eine schockierende Entdeckung machte. Er beschreibt den Missbrauch, der dort stattfand:

„Dieser Junge wurde auf den Mann aufgespießt wie ein Tier, wie ein Schwein, und der Junge sagte nichts. Aber auf seinem Gesicht – Angst. Der alte Mann [schaute mich an] ohne jegliche Angst, als ob dies eine übliche Praxis wäre. Er hat nicht aufgehört.“

Rabbi Nuchem Rosenberg an VICE

Rosenberg ist der einzige Rabbiner innerhalb der Satmar (einer chassidischen Sekte, die äußerst antizionistisch ist), der es wagt, an die Öffentlichkeit zu gehen und wegen Kindervergewaltigung in orthodoxen Gemeinden Alarm zu schlagen.

Auch er selbst wurde aufgrund seiner Enthüllungen mehrfach angegriffen und bedroht.

Rabbi Nuchem Rosenberg war einer der wenigen, der es wagte, in seiner Gemeinde über Kindesmissbrauch zu sprechen, und wurde Opfer eines Bleichmittelangriffs.

Noch länger zurück, im Jahr 2009, wurden Dutzende Politiker, Beamte und prominente Rabbiner aus New Jersey im Rahmen einer groß angelegten Untersuchung zu politischer Korruption, illegalem Organhandel und Geldwäsche zwischen New York und Israel verhaftet .

Die als „Operation Bid Rig“ bezeichnete Untersuchung deckte Korruption und Bestechung innerhalb eines Netzwerks von Regierungsbeamten sowie eine Geldwäscheoperation im Wert von mehreren Millionen Dollar durch Wohltätigkeitsorganisationen auf, die von örtlichen Rabbinern betrieben werden.

Was in den Tunneln unter dem Hauptquartier der ultraorthodoxen jüdischen Gemeinde vor sich geht, sollte genauer untersucht werden.

Bleibt die Frage: „Was ist in diesen Tunneln passiert?“ Bürger ergreifen nun die Initiative, um beispielsweise herauszufinden, dass Dom Lucre diese Woche mit einem Kamerateam in Brooklyn war, um Recherchen durchzuführen.

In der Begleitbotschaft spricht er davon, Matratzen, Spielzeug, Kinderkleidung, pädophile Symbole an Wänden und sogar einen Raum mit Blutopfern von Tieren in Tunneln gefunden zu haben!

🔥🚨BREAKING NEWS: Tonight, The Tunnel investigation with “Truth Army Films” led us to an underground entrance we were tipped off about that had caches of toys, mattresses, and toddler’s clothing. About a mile inside the tunnels, the walls were covered in pedophile symbolism… pic.twitter.com/oNV2lK6lz4 — Dom Lucre | Breaker of Narratives (@dom_lucre) January 23, 2024

🔥🚨BREAKING NEWS: Every year, over 1,000 children go missing in the State of New York, and many are never found. New York is ranked 5th in the nation in child abductions. The State also has one of the most extensive tunnel systems in the country, with almost 1,000 tunnels… pic.twitter.com/ZqTlNqwQaR — Dom Lucre | Breaker of Narratives (@dom_lucre) January 31, 2024

…

Am 28. April 2020 erschien „Der Hollywood-Code: Kult, Satanismus und Symbolik – Wie Filme und Stars die Menschheit manipulieren“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel: „Die Rache der 12 Monkeys, Contagion und das Coronavirus, oder wie aus Fiktion Realität wird“.

Am 15. Dezember 2020 erschien „Der Musik-Code: Frequenzen, Agenden und Geheimdienste: Zwischen Bewusstsein und Sex, Drugs & Mind Control“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel: „Popstars als Elite-Marionetten im Dienste der Neuen Corona-Weltordnung“.

Am 10. Mai 2021 erschien „DUMBs: Geheime Bunker, unterirdische Städte und Experimente: Was die Eliten verheimlichen“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Adrenochrom und befreite Kinder aus den DUMBs“.

Am 18. März 2022 erschien „Die moderne Musik-Verschwörung: Popstars, Hits und Videoclips – für die perfekte Gehirnwäsche“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Stars Pro und Contra Impfung: „Die Ärzte“, „Die Toten Hosen“, Nena, Westernhagen, Eric Clapton, Neil Young und weitere“.

Am 26. August 2022 erschien „Der Hollywood-Code 2: Prophetische Werke, Alien-Agenda, Neue Weltordnung und Pädophilie – sie sagen es uns durch Filme“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Die Illuminati und die Neue Weltordnung in Hollywood“.

Am 10. März 2023 erschien „Illuminatenblut 2: Jagdgesellschaften der Eliten – sie benutzen Rituale und Magie um Dich zu kontrollieren!“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Ordnung aus dem Chaos“: Wie die Pläne der Elite in aller Öffentlichkeit vorhergesagt wurden – Warum mussten die Georgia Guidestones 2022 zerstört werden?“.

Am 18. August 2023 erschien „Die Schlammflut-Hypothese: Die Geschichte der Theorie über das große Reich von Tartaria“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Drei Resets – ein Reset fehlt noch! Die Schlammflut – als unsere Geschichte überdeckt wurde.“

Am 15. Dezember 2023 erschien: „DUMBs: Von unterirdischen Welten, geheimen Energiewaffen und seltsamen Ereignissen“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Top Astrologin bestätigt DUMBs: „Ja, es gibt sie – geheime Untergrundanlagen, in denen schreckliche Dinge passieren!“

Ein handsigniertes Buch erhalten Sie für Euro 30,- (alle acht Bücher für Euro 240,-) inkl. Versand bei Zusendung einer Bestellung an: info@pravda-tv.com.

Quellen: PublicDomain/ellaster.nl am 05.02.2024