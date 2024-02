Geimpft, geschädigt, geleugnet: Vertuschung im Endspurt – EMA löscht Impfnebenwirkungen aus Datenbank

Teile die Wahrheit!

Die Europäische Arzneimittelagentur (EMA) hat damit begonnen zehntausende Fälle von Nebenwirkungen aus ihrer Datenbank zu entfernt.

Vertuschung als letzter Rettungsanker?

Die groß angelegte Vertuschung von Impfschäden hat somit begonnen, dies stellte auch der Europaabgeordnete Marcel de Graaff (FVD) auf X fest.

„Wir dürfen nicht wissen, wie tödlich die Covid-Impfstoffe sind“, erklärte er.

Catherine Theilhet arbeitet als Programmiererin in der Pariser Stadtverwaltung. Sie liebt Zahlen und hatte bereits Berichte über die VAERS-Datenbank für Nebenwirkungen, die EMA und die französische Zulassungsbehörde ANSM verfasst.

Bei der Datenbank der EMA ist sie vor kurzem fündig geworden. Nachdem sie die Zahlen der EMA von 2021 bis 2023 mit den am 1. Januar 2024 veröffentlichten Zahlen verglichen hatte, stellte sie fest, dass Zehntausende zuvor gelisteter Fälle in den jüngsten Veröffentlichungen plötzlich verschwunden waren.

Dazu gehören 14.963 Fälle von Myokarditis, 11.424 Fälle von Perikarditis, 17.079 Fälle von Thrombose, 7.295 Fälle von Lungenembolie, 22.107 Fälle von Amenorrhoe (Ausbleiben der Regelblutung) und Dysmenorrhoe (Regelschmerzen), 4.241 Todesfälle, 2.827 Fälle von Defis. Erblindungen und 1482 Fehlgeburten.

In der unten angefügten Liste sieht man die Ergebnisse ihrer Entdeckungen, wobei sie die Zahlen von 2021 bis 2023 mit denen vergleicht, die am 1. Januar 2024 veröffentlicht wurden:

Als hätten diese Menschen nie existiert

Es ist, als hätte es diese Menschen nie gegeben, vor allem wenn man erkennt, dass die gemeldeten Fälle nur die Spitze des Eisbergs sind.

Sie schreibt dazu weiter, „einige Länder veröffentlichen diese Statistiken nicht mehr. Andere, wie Neuseeland, sperren Diejenigen ein, die sie melden, nicht weil sie falsche Angaben machen, sondern weil sie die korrekten offiziellen Zahlen melden.

Man rät davon ab, Autopsien durchzuführen, um nicht die wahren Ursachen zu erfahren, was die Zweifel nährt. Man entmutigt Diejenigen, die etwas weitergeben wollen, und zeigt mit dem Finger auf sie, damit sie sich schuldig fühlen, weil sie ihre Arbeit gut machen. (Bundesregierung wusste: Bevölkerung bekam BioNTech Massen-Impfstoff nach anderem Herstellungsverfahren)

Ich kenne einige, die schweigen, um ihre Ruhe zu haben. Es ist unnatürlich, dass alle diese Aussagen von den Familien oder den Patienten gemacht werden, obwohl sie alle von den Ärzten gemacht werden sollten, denn das ist ihre Aufgabe, schlimmer noch, es ist ihre Pflicht“.(Bill Gates neues Investment: Mit „Pflaster“-Impfungen die Impfquote erhöhen – „Impfpflaster direkt nach Hause geschickt werden“)

Die Aussage der Ehefrau von Jean-Pierre Pernaud ist beispielsweise sehr aufschlussreich und fasst die Situation gut zusammen.

Bevor der Arzt ihr sein Beileid aussprach, sagte er zu ihr, „sagen Sie vor allem, dass er an seinem Krebs gestorben ist“, obwohl die letzten Untersuchungen eine vollständige Remission gezeigt hatten und er seit der letzten (Impf)Dosis einen Schlaganfall nach dem anderen erlitten hatte, bis er schließlich starb.

Die neuseeländischen Daten, die der Whistleblower Barry Young veröffentlicht hat, beweisen eindeutig, dass die COVID-Impfstoffe das Sterberisiko erhöhen

Sie werden alles tun, um uns vom Gegenteil zu überzeugen. Das Einzige, was sie nicht machen werden, ist, mit mir eine zivile Debatte über die Zeitreihenanalyse zu führen oder irgendjemandem zu erklären, warum sie falsch ist.

Zusammenfassung

Noch nie in der Geschichte hat ein Land Patientendaten zu einem Impfstoff veröffentlicht.

Der Grund dafür ist nicht der Schutz der Privatsphäre. Das habe ich bewiesen, nachdem ich die Daten aus Neuseeland veröffentlicht hatte, und nicht eine einzige Person konnte ihre Daten finden.

Der Grund dafür, dass die Regierungen die Daten über die öffentliche Gesundheit nicht veröffentlichen, ist, dass damit aufgedeckt würde, dass sie ihre Bürger systematisch mit diesen „Impfstoffen“ umgebracht haben.

Schließlich gab mir ein mutiger Mann, Barry Young, ein Oracle DBA bei Health New Zealand, die Daten. Ich habe sie unkenntlich gemacht, um die Privatsphäre zu schützen, und sie dann veröffentlicht, damit jeder sie sehen kann.

Die Geschäftsführerin von Health New Zealand, Margie Apa, brennt durch, lässt meine Wasabi-Website vom Netz nehmen (sodass ich sie sofort bei einer kugelsicheren Hostingfirma neu aufsetzen kann) und veranlasst ihren Personalchef Andrew Slater, mir einen Brief zu schreiben, in dem er mich über die Aufträge informiert, die sie in Neuseeland erhalten haben.

Slater verschweigt, dass er für mich nicht zuständig ist. Das ist eine Einschüchterungstaktik, um mich zum Schweigen zu bringen. Als ich Slater frage, ob ich mit den Epidemiologen sprechen kann, weist er mich ab. Ein netter Kerl.

Niemand in der Führungsriege von Health New Zealand interessiert sich dafür, dass ihre Datenbank zeigt, dass sie Neuseeländer mit diesen Impfstoffen töten. Sie lassen mich nicht mit einem ihrer Epidemiologen sprechen und zeigen mir auch nicht die Zeitreihenanalyse, die ihre Epidemiologen aus irgendeinem Grund erstellt haben. Und warum nicht? Weil das der beste Weg ist, mich zum Schweigen zu bringen: Zeigen Sie mir einfach, wie falsch ich liege.

Zwei neuseeländische Wissenschaftlerinnen von der Universität Auckland, Janine Paynter und Helen Petousis-Harris, haben die durchgesickerten Daten gesehen, weigern sich aber, ihren Bericht zu veröffentlichen. Sie wollen auch nicht erklären, warum meine Analyse falsch ist. Sie wollen sich überhaupt nicht auf eine wissenschaftliche Diskussion einlassen.

Ich kann sie nicht einmal dafür bezahlen, mir zu sagen, warum ich falsch liege. Ich habe ihnen sogar 250.000 Dollar angeboten, damit sie mit mir reden. Keine Antwort. Das liegt daran, dass die durchgesickerten Informationen über Barry Young für sie ein drittes Standbein sind.

Barry Young wird eines Verbrechens beschuldigt. Aber in Wirklichkeit hat uns die HNZ ein Geschenk gemacht.

Wenn Barry Young vor Gericht steht, kann er etwas tun, wozu keiner von uns in der Lage war: Er kann diese Leute zwingen, die Fragen zu beantworten, die wir immer beantwortet haben wollten, die sie uns aber immer verweigert haben.

Es sind Fragen wie:

Welche Berichte haben Epidemiologen auf der Grundlage der neuseeländischen Daten erstellt, die zeigen, dass der Impfstoff die Gesamtsterblichkeit in Neuseeland senkt?

Welche Untersuchungen wurden von Health New Zealand durchgeführt, nachdem Barry Young das Management über ein Sicherheitsproblem mit dem COVID-Impfstoff informiert hatte?

Wie erklären die neuseeländischen Epidemiologen von Health New Zealand die Zeitreihenanalyse der durchgesickerten Daten? Die Zeitreihenanalyse zeigt, dass der Impfstoff das Sterberisiko erhöht hat. Wenn die Impfung nicht die Ursache war, warum starben dann die kürzlich Geimpften mit einer progressiv höheren Rate als der Rest Neuseelands (die Gleichaltrigen)? Was hatten all diese Menschen gemeinsam, das ihren Tod beschleunigte, wenn es nicht der Impfstoff war?

Ich bin gespannt.

In der Zwischenzeit hier eine kurze Zusammenfassung der neuseeländischen Daten zum Nachlesen.

Ich würde das gerne mit einem qualifizierten Epidemiologen diskutieren, der anderer Meinung ist als ich, aber bisher hat sich noch niemand gemeldet.

Was sagt Ihnen das?

Gaslighting-Versuche

Viele Leute werden versuchen, Sie davon zu überzeugen, dass die Daten aus Neuseeland nichts wert sind.

Sie irren sich.

Leider will keiner von ihnen vor die Kamera treten, um mir die Gelegenheit zu geben, ihre Behauptungen über fehlende Daten, keine Kontrollgruppe, zu wenig gemeldete Todesfälle, HVE usw. zu widerlegen.

Ich habe ein offenes Angebot für alle. Die einzigen Regeln, die ich aufstelle, sind: keine Beleidigungen und jede Seite bekommt die gleiche Redezeit.

Offensichtlich ist das für sie zu schwierig zu akzeptieren.

Verdammt. Verdammt. Verdammt.

Kurze Zusammenfassung der Ergebnisse für die neuseeländischen Daten

Die Zeitreihen-Kohortenanalyse, die ich mit den neuseeländischen Daten durchgeführt habe, ist abgeschlossen. Sie können alle Daten über diesen Link herunterladen.

Hier ist nur ein Beispiel, was sie zeigt.

Die Dosen 2 und 4 werden verabreicht, wenn die Mortalitätsrate sinkt. Dosis 3 wird verabreicht, wenn die saisonale Mortalitätsrate ansteigt. In der Kohorte 2,4 gibt es 1,7 mal so viele Personentage wie in der Kohorte der Dosis 3. Die Steigung müsste also abnehmen. Das tut sie aber nicht. Sie nimmt zu. Das ist der schlagende Beweis. Niemand kann das erklären. Das passiert auch in anderen Ländern (siehe diesen Beitrag, der sich auf S3.B dieses Dokuments bezieht, und diesen Artikel).

Mortalität in Todesfällen pro 100.000 Personenjahre in Abhängigkeit von der Anzahl der Wochen seit Verabreichung der Impfung (x-Achse). Dies gilt für die Dosen 2 bis 4. Die Kurve sollte aufgrund der Saisonabhängigkeit abfallen. Die Steigung geht in die falsche Richtung, wenn der Impfstoff sicher ist. Niemand kann dies erklären. Dies ist nicht auf den „healthy vaccinee effect“ (HVE) zurückzuführen, der nur 4 Wochen anhält.



Sie können auch Dosis 4 allein betrachten. Ich habe alle Personen ausgewählt, die im Juli 2022 geimpft wurden, um dies mit der allgemeinen Sterblichkeit in Neuseeland zu vergleichen. Die Sterblichkeitsrate steigt nach der Impfung an, während sie im Rest Neuseelands sinkt.

Wie man sieht, haben ältere Menschen, bei denen die Sterblichkeit dramatisch sinken sollte, den gegenteiligen Effekt, wenn sie geimpft werden:

Pivot-Tabellenanalyse der Personen, die im Juli 2022 die Dosis 4 erhalten haben. Ihre Todesfälle pro Monat nehmen zu, obwohl sie eigentlich abnehmen sollten.

Wir brauchen nicht komplizierter zu werden als diese beiden Beispiele.

Sie sind einfach unerklärlich, wenn die Impfstoffe sicher sind.

Außerdem sollte der Prozentsatz der Menschen, die an einem Ort oder durch die Hand eines Impfarztes sterben, nur vom Alter abhängen. Das ist aber nicht der Fall. Ups!

Ups! Wenn Sie älter sind, hängt es wirklich davon ab, wer Ihr Impfarzt ist, wenn Sie Ihr Todesrisiko minimieren wollen.

Wenn Sie älter sind, hängt es davon ab, wo Sie sich impfen lassen, wenn Sie Ihr Sterberisiko minimieren wollen. Wenn der Impfstoff sicher wäre, würde das keine Rolle spielen.

Zusammenfassung

Barry Young ist ein Held.

Er hat nicht nur die Daten veröffentlicht, die eindeutig zeigen, dass die COVID-Impfstoffe Menschen töten, sondern er kann diese Epidemiologen auch dazu zwingen, endlich zu erklären, wie ich mich geirrt habe.

Ich kann es kaum erwarten. Seit Jahren bitte ich qualifizierte Wissenschaftler, mich auf den richtigen Weg zu bringen, ohne Erfolg. Sie alle weigern sich, die obigen Beobachtungen zu erklären (oder geben mir Scheinantworten wie „das ist HVE“).

Es ist eine Schande, dass Barry verhaftet werden musste, um Antworten zu bekommen, aber es ist klar, dass ein Gerichtsverfahren heutzutage einfach die einzige Möglichkeit ist, qualifizierte Wissenschaftler dazu zu zwingen, Fragen zu beantworten.

Und ein großes Dankeschön an Health New Zealand für die Verhaftung von Barry, die ihm ermöglicht, in seinem Prozess die wahren Verbrecher zu entlarven. Das wird episch. Ich kann es kaum erwarten.

…

