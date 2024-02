Krisenvorsorge: Topseller in der Kategorie Schnäppchen

Teile die Wahrheit!

Kopp Vital® Rizinusöl nativ Ph. Eur. – 250 ml / Premium Qualität / kaltgepresst / frei von Alkaloiden / ohne chemisch

Rizinusöl – das einzigartige Öl für vielseitige Anwendungen

Premium-Qualität – kaltgepresst!

Rizinusöl entstammt den Samen des Wunderbaums (Ricinus communis). Die Bezeichnung Wunderbaum bezieht sich auf das schnelle Wachstum der Pflanze, die bereits in der Bibel erwähnt wird. Samen dieser Pflanze wurden in ägyptischen Grabbeigaben gefunden, sodass man davon ausgehen muss, dass das Öl bereits in antiken Hochkulturen eine vielfältige und wichtige Rolle gespielt hat.

Kaltgepresst bedeutet nach dem Europäischen Arzneibuch, dass bei der Pressung des Öls keine Hitze eingesetzt werden darf. Damit gewährleistet die Kaltpressung beim Rizinusöl einen pharmazeutischen Reinheitsanspruch. Dieser Reinheitsanspruch kann nur eingehalten werden, wenn das Öl ohne Erhitzung erzeugt wird. Nur so ist es praktisch frei von giftigen Alkaloiden wie dem Rizin. Auch chemische Zusatzstoffe sind nicht erlaubt.

Das Öl zeichnet sich durch eine hohe Viskosität bei Zimmertemperatur und durch seinen charakteristischen feinen, saatigen Geruch aus. Mit dem beigefügten Pumpspender lässt sich das Öl komfortabel entnehmen.

Hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis

Rizinusöl bietet auch in der Schönheitspflege viele Vorteile

Was viele nicht wissen: Rizinusöl war Kleopatras wahres Schönheitsgeheimnis – und nicht, wie so häufig angenommen, ein Bad in Milch und Honig. Hier alle Schönheitsvorteile auf einen Blick:

Reduziert Narben und Dehnungsstreifen und ermöglicht eine intensiv pflegende Körperbehandlung

Sorgt für schöne Wimpern und natürlich volle Augenbrauen

Verleiht längere und dickere Wimpern

Pflegt die Nagelhaut, stärkt die Nägel und fördert deren Wachstum

Spendet Feuchtigkeit, repariert trockene Haut und sorgt für mehr Geschmeidigkeit

Reduziert Falten und hilft bei Akne

Bekämpft Haarausfall und verhindert Schuppen

Sorgt bei der Bartpflege für den Mann für weiches, volles sowie diszipliniertes Haar und stimuliert das Wachstum

Kopp Vital® MCT-Öl – vegan

100 Prozent reine Premium-Qualität



Extrakt aus der Kokosnuss, geschmacksneutral

Kopp Vital® MCT-Öl besticht durch seine 100-prozentige Reinheit. Das Öl besteht ausschließlich aus 70 Prozent C-8-Fettsäuren (Caprylsäure) und 30 Prozent C-10-Fettsäuren (Caprinsäure).

Dieses hochwertige MCT-Öl wird ausschließlich auf Kokosölbasis gewonnen.

Es ist perfekt für eine ketogene Ernährung geeignet.

MCT-Öl ist geschmacksneutral und dadurch eine hervorragende Ergänzung zu beispielsweise Bulletproof Coffees, Shakes, Smoothies, Soßen und vielem mehr.

MCT-Öl ist ein wahres Multitalent für diverse Rezepte.

Sie können das MCT-Öl wie herkömmliches Speiseöl verwenden. Es darf jedoch nicht zu stark erhitzt werden (nicht über 120°C).

Vegan, ohne Gentechnik.

Kopp Vital® Leber-Formula Kapseln

Mit Mariendistel, Artischocke, Löwenzahn und Cholin



Premium-Qualität:

Ein hoch dosierter und optimal abgestimmter Komplex aus Mariendistel-Extrakt, Artischocken-Extrakt, Löwenzahnwurzel-Extrakt und Cholin. Reine laborgeprüfte Extrakte für den anspruchsvollen Kunden.

Ohne unerwünschte Zusatzstoffe:



Unser Komplex ist frei von Magnesiumstearat, Trennmitteln, Konservierungsstoffen, Farbstoffen und Stabilisatoren und wird ohne Gentechnik hergestellt.

Das Beste für Ihre Gesundheit:



In Deutschland produziert unter höchsten Qualitätsstandards (ISO & HACCP) und strengen Hygienerichtlinien.

Sturmlaterne verzinkt

Widerstandsfähig und robust:



Der solide Klassiker unter den Sturmlaternen



Die Sturmlaterne wird seit über 120 Jahren traditionell in dieser Form gefertigt und war auf vielen Expeditionen, Reisen und auch auf hoher See eine unverzichtbare Lichtquelle. Durch ihre durchdachte Frischluftzuführung ist die Flamme auch vor starken Windböen geschützt, ein Verlöschen der Flamme ist daher nahezu ausgeschlossen. Die Laterne ist aus galvanisch verzinktem Stahlblech gefertigt und somit außergewöhnlich stabil und besonders resistent gegen Rost. Das hitzebeständige Glas und der garantiert dichte Petroleumbehälter vervollständigen dieses Qualitätsprodukt und machen es mit der unerreichten Technik konkurrenzlos.

Diese Sturmlaterne verbrennt das Petroleum mit heller Flamme und ohne Ruß- oder Geruchsbelästigung. Outdoor- und Survivalspezialisten bescheinigen ihr ein angenehmes warmfarbenes Licht. Sie erhalten hier eine deutlich höhere Qualität als bei den Billigheimern aus dem Baumarkt.

Tipp: Ersatzdochte und Petroleum gleich mitbestellen! Bei Verwendung unseres Autark Lampenöls brennt die Flamme ruß- und geruchsfrei.

Stahlblech vollverzinkt

Hitzebeständiges, stoßfestes Glas

Gewicht: 350 g

Tankfüllung: ca. 250 ml (200g) Lampenöl

Brenndauer mit einer Tankfüllung: ca. 20 Stunden

Höhe: 26 cm, Durchmesser: 13 cm

Haltbarkeit Docht: ca. 50 Stunden

Satelliten-Wetterstation mit Außensensor und 4 Tage Vorhersage

Die satelliten- und ballongestützten Wetterdaten werden ausgewertet und mehrmals täglich aktualisiert. Diese Wetterstation zeigt Ihnen die präzise Wetterlage für Ihre Stadt bzw. Region inklusive 4-Tages-Vorhersage.

Die aktuellen Wetterdaten für Ihre Wohngegend landen stets aktuell auf dem Display der Station. Zusätzlich fließen die Messdaten des Außensensors ein. Dank der 4-tägigen Vorhersage werden Sie künftig von keinem unerwarteten Wetterumschwung mehr überrascht.

Einfach einen Blick drauf werfen und Sie wissen immer, was Sie erwartet, wenn Sie aus dem Haus gehen. Auch optisch ein Hingucker durch das schöne farbige Display.

Die Vorteile auf einen Blick:

Lokale Wetterdaten für die Region direkt vom Schweizer Anbieter METEOTIME

Anzeige auf klarem Farbdisplay

Topaktuelle, präzise Vorhersage für 4 Tage

Wettersymbole, Zeit, Datum, Innen-/Außentemperatur

Luftfeuchtigkeit, Regenwahrscheinlichkeit, Windrichtung, Windgeschwindigkeit

Sekundengenaue funkgesteuerte Uhrzeit

Automatische Umstellung zwischen Sommer/Winterzeit

Inklusive Außensensor

Inklusive Netzteil-Anschlusskabel

Anleitung

Kochwunder Dutch Oven!



Ein Alleskönner für Grill- und Outdoorfans

Schon im »Wilden Westen« kannte und schätzte man den Dutch Oven. Kein Wunder, denn der Feuertopf aus Gusseisen hat es in sich! Nicht nur seine hervorragende Wärmeleitfähigkeit und Wärmespeicherung machen ihn zum echten Star unter den Outdoor-Kochutensilien, auch seine Einsatzmöglichkeiten scheinen schier unendlich.

Wenn es um die Frage geht, was man von einem Topf für das Kochen unter freiem Himmel erwarten kann, liefert der Dutch Oven zweifelsohne die meisten Antworten

Der Dutch Oven ist hervorragend geeignet zum Schmoren, Garen oder Backen. Leckere Gerichte wie deftige Eintöpfe, saftige Braten, Suppen, Gulasch, knuspriges Brot und auch Kuchen gelingen mühelos. Und das Beste: Der Dutch Oven funktioniert auf allen gängigen Koch- und Hitzequellen! Ob Kugelgrill mit Gas oder Holzkohle, Feuerschalen, Lagerfeuer, Elektro- oder Gasherd, Backofen und andere: Ein Dutch Oven lässt Sie nie im Stich.

Ein echtes Multitalent

Bei Verwendung über dem Lagerfeuer ermöglicht der erhöhte Rand des Deckels, dass Glut und Holzkohle auch auf den Topf geschichtet werden können. So wird der Feuertopf von allen Seiten beheizt und das Gericht gleichmäßig erwärmt. Die Thermometerdurchführung im Deckel ermöglicht es Ihnen, die Temperatur im Inneren des geschlossenen Dutch Ovens zu kontrollieren. Den Deckel können Sie zudem ganz praktisch als zusätzliche Pfanne oder Servierplatte verwenden.

Maße (L×H×B):

4 Liter: 28×25×19 cm

8 Liter: 33×37×20 cm

Kopp Vital® Bio-Jojobaöl

100 % biologische Erzeugung

schonend kaltgepresst

ohne Zusatz von Duft-, Farb- und Konservierungsstoffen

mit leichter, wachsartiger Textur

nicht klebend oder fettend

zur Pflege anspruchsvoller Haut geeignet

Unser Bio-Jojobaöl ist feuchtigkeitsregulierend und schützt auch reife Haut vor dem Austrocknen. Mit seiner besonderen Textur bildet es einen zarten, nicht versiegelnden Lipidfilm, spendet lang anhaltende Feuchtigkeit und hält die Haut atmungsaktiv. Es zieht schnell ein ohne zu fetten oder zu kleben.

Das besondere Pflanzenöl für die sanfte Pflege Ihrer Haut

Kopp Vital® Bio-Jojobaöl schmeichelt Ihrer Haut und ist für die tägliche Pflege von Gesicht und Körper ideal geeignet. Es versorgt die Haut mit wichtigen Vitaminen, essenziellen Fettsäuren und hochwertigen sekundären Pflanzenstoffen. Es enthält darüber hinaus natürliche Antioxidantien, bewahrt die Haut vor freien Radikalen und beugt der Hautalterung vor. Und das alles ganz ohne chemische Zusatzstoffe, denn die Natur hat alles, was unsere Haut braucht.

Mischen Sie sich Ihre tägliche Hautpflege selbst

Falls Sie experimentierfreudig sind, können Sie Ihre tägliche Hautpflege natürlich auch selbst mischen und auf die eigenen Bedürfnisse anpassen. Kopp Vital® Bio-Jojobaöl lässt sich gut mit anderen Pflegeölen, Cremes und Lotionen kombinieren. Probieren Sie es einfach mal aus: Schon wenige Tropfen Jojobaöl in Ihrer Tagescreme sorgen für mehr Elastizität und einen natürlich schönen Teint.

Für unser Kopp Vital® Bio-Jojobaöl verwenden wir reine und naturbelassene Rohstoffe aus kontrolliert biologischem Anbau. Das wertvolle Hautpflegeöl wird kaltgepresst und schonend gewonnen.

Das native Bio-Jojobaöl ist ein flüssiges Wachs, welches sich ideal zur Herstellung von Kosmetika oder zur direkten äußeren Anwendung eignet.

Aroma-Diffuser mit Salzkristall-Leuchte

Einzigartige Entspannungsmomente in Ihrem Zuhause

Der Aroma-Diffuser im edlen Design!

Das Besondere: Der Diffuser ist gleichzeitig Luftbefeuchter, Ionisator und Salzkristall-Leuchte in einem!

Individuell nutzbar bei nahezu geräuschlosem Betrieb



Duft- und Salzkristall-Funktion können unabhängig voneinander angewendet werden. Dank Ultraschalltechnik wird ein nahezu geräuschloser Betrieb ermöglicht. Die Laufzeit des Diffusers beträgt je nach Füllmenge (max. 150 ml) und Einstellung bis zu 10 Stunden. Das Gerät schaltet bei zu niedrigem Wasserstand automatisch ab und ermöglicht dadurch eine sichere und ökonomische Anwendung.

Ideal auch für die Verwendung in Schlafräumen



Das wohltuende Licht der Salzkristall-Leuchte erwärmt die wertvollen Salzsteine. Dadurch werden Ionen freigesetzt, die einen gesunden Schlaf und eine tiefe Entspannung fördern. Ein harmonisches Raumklima wird erzeugt. Das Stimmungslicht leuchtet in den warmen Farbnuancen der Salzkristalle und kann in fünf Stufen reguliert werden.

Benutzen Sie die Salzkristall-Leuchte durch die Zugabe von hochwertigen ätherischen Ölen auch als Aromadiffuser. Die Öle (nicht im Lieferumfang enthalten) verteilen sich kontinuierlich in der Raumluft, wodurch Sie sich an den Aromen besonders lange erfreuen können. Zusätzlich schenkt Ihnen die integrierte Salzkristall-Leuchte noch ein wohliges Stimmungslicht.

Funkgerät Stabo FC 850 2er-Set

Damit können Sie im Notfall den Kontakt zu Familie, Freunden und Kameraden aufrechterhalten

Dieses Komplettset enthält zwei hochwertige PMR-Funkgeräte des deutschen Herstellers Stabo sowie ein Tischladegerät mit zwei Steckplätzen. Beim FC 850 handelt es sich um ein wasserdichtes und schwimmfähiges Allwetter-PMR-Funkgerät mit Long-Range-Technologie. Es verfügt somit über eine beachtliche Reichweite von bis zu 10 Kilometern (unter optimalen Bedingungen). Die Sendeleistung lässt sich für die Kommunikation im Nahbereich von 500 mW auf 50 mW umschalten. Das FC 850 verfügt über 38 CTCSS-Töne und 83 DCS-Codes.

Sie können auch größere Gruppen mit mehreren dieser Funkgeräte ausstatten. Solange alle den gleichen Kanal verwenden, kann jeder der Gruppe alle anderen hören und alle können miteinander sprechen. Eine Limitierung der Anzahl der Funkgeräte pro Gruppe gibt es nicht.

Die Akkus sind bei unserem Set bereits in beide Funkgeräte eingelegt und angeschlossen. Sie können also direkt loslegen.

Kurbel-Dynamo-Powerstation

Generieren Sie Ihren eigenen Strom

Autarke Stromversorgung für unterwegs: Von nun an sind Sie nicht mehr auf eine Steckdose angewiesen! Dank der Kurbel-Dynamo-Powerstation können Sie Ihr Smartphone, Ihren Laptop und viele andere mobile Geräte ganz flexibel und bequem von unterwegs aus aufladen. Aufgrund der kompakten Bauweise und des geringen Gewichts lässt sich die Powerstation geschickt im Rucksack oder in der Handtasche verstauen. Der praktische Tragegriff ermöglicht zudem ein unkompliziertes und sicheres Transportieren. Das integrierte LED-Panel und die Taschenlampe, die zusätzlich mit einer SOS-Funktion ausgestattet ist, versorgen Sie außerdem mit hellem Licht.

Einfache Stromgenerierung per Hand: Laden Sie Ihren Kurbel-Dynamo ganz einfach und unkompliziert per Hand auf. Somit können Sie Ihre elektronischen Geräte jederzeit mit Strom versorgen und sind dabei vollkommen autark. Die Powerstation eignet sich bestens für Camping-Ausflüge, Wanderungen oder für die Krisenvorsorge.

Mit einem Solarpanel aufladbar: Nutzen Sie die kostenlose Sonnenenergie, um Ihre Powerstation aufzuladen. Hierzu müssen Sie lediglich ein Solarpanel mit einem USB-C-Anschluss an Ihre Powerstation anschließen.

Extraschnelle Ladegeschwindigkeit: Der USB-C-Anschluss mit Power Delivery ermöglicht eine Ladespannung von 5 bis 12 V und generiert bis zu 18 W.

Riesige Kapazität für viele Extrastunden: Ganze 22 500 mAh verlängern die Laufzeit Ihres Smartphones um bis zu 115 Stunden!

Geeignet für Mobilgeräte aller Art: Die intelligente Technologie der Powerstation passt den Ladestrom an das jeweilige Gerät an. Die integrierte Quick-Charge-3.0-Funktion ermöglicht ein bis zu viermal schnelleres Aufladen.

Drei Geräte können gleichzeitig geladen werden: Nutzen Sie die gesamte Power des Stromgenerators und versorgen Sie drei Geräte gleichzeitig mit Strom.

Kopp Vital® Magnesium forte Kapseln

Die effektive Magnesiumversorgung!



Kopp Vital® Magnesium forte liefert Ihnen jetzt sieben verschiedene Magnesiumverbindungen. Sie erhalten eine ideale Mischung aus unterschiedlichen löslichen und magnesiumreichen Verbindungen.

Warum ist ein Magnesium mit sieben Verbindungen besser für Sie?



Weil jede Magnesiumverbindung unter den natürlichen schwankenden pH-Werten im Darmtrakt unterschiedlich gut löslich ist. Hier beeinflussen viele Faktoren die bakterielle Besiedelung des menschlichen Darms wie zum Beispiel Medikamente oder auch verschiedene Nahrungsmittel. Deshalb ist eine Mischung mit sieben Magnesiumverbindungen sehr günstig für jeden Menschen.

Wissenschaftlich bewiesen:

Magnesium trägt zu einer normalen Muskelfunktion und normalen Knochen bei.

Magnesium trägt zu einer normalen Funktion des Nervensystems und der psychischen Funktion bei.

Magnesium trägt zum Elektrolytgleichgewicht bei.

