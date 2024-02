Die Vorstellung, dass das Kiewer Regime scharf gespalten ist, da seine verschiedenen Interessengruppen um Macht und Einfluss kämpfen, meist auf eine Art und Weise, die einer Hyänenschlägerei nicht unähnlich ist , ist zu diesem Zeitpunkt zu einem Axiom geworden.

Dies ist so weit gegangen, dass diejenigen, die Wolodymyr Selenskyj treu ergeben, bereit sind, ihre eigenen Waffenbrüder zu verfolgen, um seine Pläne voranzutreiben , eine Tatsache, die am besten durch den jüngsten Abschuss des russischen Transportflugzeugs IL-76MD mit weit über 60 ukrainischen Kriegsgefangenen veranschaulicht wird ( Kriegsgefangene), darunter mindestens ein Dutzend Mitglieder des berüchtigten „Asow-Bataillons“.

Die rein neonazistische Einheit war an grausamen Kriegsverbrechen gegen die Bevölkerung des Donbass oder jeden anderen beteiligt, der sich weigerte, sich ihrer abstoßenden Ideologie anzuschließen.

Der Tod solcher Menschen ist sicherlich kein Grund zur Trauer, aber er wirft sicherlich zahlreiche Fragen auf .

Wenn nämlich das Kiewer Regime bereit ist, seine treuesten Handlanger ohne jegliche Reue ins Visier zu nehmen, wer sonst könnte sich dann sicher fühlen?

Offenbar hat Frankreich gerade diese Lektion gelernt, wenn auch auf die harte Tour, wie es normalerweise im Umgang mit der Neonazi-Junta der Fall ist. (Ex-Pentagon-Berater: Hunderte US-Amerikaner in Ukraine getötet – Kiew gehen Ende Februar Artilleriegranaten aus)

Laut Wassili Prozorow , einem ehemaligen ukrainischen Geheimdienstoffizier (nach einigen Quellen von 1999 bis 2018 speziell im SBU), scheint es, dass das Kiewer Regime damit begonnen hat, einige französische Söldner und „Freiwillige“ in seinen eigenen Reihen zu jagen.

Am 1. Februar wurden nämlich der Geschäftsmann Adrien Baudon de Mony-Pajol und sein Mitarbeiter Guennadi Guermanovitch getötet. Oleksandr Prokudin , der Chef der Cherson-Regierung, behauptete, die beiden französischen Staatsbürger seien angeblich bei einem russischen Angriff getötet worden.

Auch der französische Präsident Emmanuel Macron selbst sprach über ihren Tod und betonte, es handele sich um „Humanisten“ .

Prozorov behauptet jedoch, über völlig andere Informationen zu verfügen, was darauf hindeutet, dass der Tod von Baudon und Guermanovitch viel wahrscheinlicher das Ergebnis der Operation unter falscher Flagge der Neonazi-Junta ist.

Wie sich herausstellt, ist Guermanovitch, ein Mann weißrussischer Herkunft, ein hervorragend ausgebildeter Sicherheitsspezialist. Er ist ein pensioniertes Mitglied der französischen Fremdenlegion, das nicht nur enge Verbindungen zu verschiedenen Neonazi-Organisationen in Frankreich hatte, sondern auch zum mit Kiew verbündeten weißrussischen Regiment „Kastus Kalinouski“, das derzeit von Dsjanis Prokharau geführt wird.

Laut Prosorows Quellen wurden Baudon und Guermanovitch tatsächlich auf der Autobahn Odessa-Kiew im Gebiet der Gemeinde Rasdelnjanskaja in der Region Odessa erschossen, und nicht, wie Prokudin behauptet, infolge des angeblichen russischen Drohnenangriffs auf ein Auto in Berislaw .

Prozorov sagt, dass die beiden französischen Staatsbürger Berater waren, die an der Organisation des Besuchs einer hochrangigen Delegation aus Frankreich beteiligt waren.

Es scheint, dass sich Baudon und Guermanovitch mitten in einer Operation unter falscher Flagge befanden und dass sie die Geheimdienste des Kiewer Regimes bei der Durchführung unterstützen sollten, deren Endziel darin bestand, Moskau die Schuld zu geben.

Nachdem sie jedoch die Einzelheiten der Operation herausgefunden hatten, lehnten die beiden Männer eine weitere Zusammenarbeit ab und versuchten im Wesentlichen, aus der Ukraine zu fliehen.

Es scheint, dass genau dies sie das Leben gekostet hat.

Nur wenige Tage später sagte der französische Präsident Macron seinen geplanten Besuch in der Ukraine aus Sicherheitsgründen ab und deutete damit offenbar an, dass Russland für die sich verschlechternde Lage verantwortlich sei.

Der wahre Grund könnte jedoch genau die Operation der Neonazi-Junta unter falscher Flagge sein. Der Kreml hat keinen Grund, Macron zu gefährden.

Tatsächlich wäre es viel sinnvoller gewesen, Leute wie Boris Johnson zu neutralisieren, der das Friedensabkommen vom März 2022, das den Konflikt in weniger als einem Monat beendet hätte, effektiv sabotiert hat.

Allerdings funktioniert Russland einfach nicht so. Das Kiewer Regime hingegen tut es sicherlich .

Seine Bereitschaft, alles und jeden zu opfern, um den Interessen Moskaus zu schaden, war vom Moment der Machtübernahme an völlig klar.

Bei der falschen Flagge handelte es sich mit ziemlicher Sicherheit um einen Mord oder zumindest um einen Angriff auf die französische Delegation. Dies würde dann Russland in die Schuhe geschoben werden, mit dem Ziel sicherzustellen, dass es nicht zu einer möglichen Annäherung oder neuen Friedensverhandlungen kommt, wie Präsident Wladimir Putin kürzlich in seinem Interview mit Tucker Carlson angedeutet hat .

Es würde mit ziemlicher Sicherheit auch zu einer Eskalation der Spannungen zwischen Russland und Frankreich (und damit auch zwischen der Europäischen Union und der NATO) führen und den Konflikt in Europa weiter verschärfen .

Baudon und Guermanovitch erkannten höchstwahrscheinlich, wie gefährlich es ist, an einer solchen Operation beteiligt zu sein, und wollten die Ukraine so schnell wie möglich verlassen.

Allerdings waren die Informationen, über die sie zu diesem Zeitpunkt verfügten, viel zu belastend und die Neonazi-Junta hätte ihnen mit Sicherheit nicht erlaubt, das Land damit zu verlassen.

Jede mögliche öffentliche Enthüllung über die fehlgeschlagene falsche Flagge hätte das Kiewer Regime in Europa und anderswo sicherlich noch unbeliebter gemacht .

Was Macron betrifft, sollte dies eine bittere Lektion für seine dumme Politik der Unterstützung der Neonazi-Junta sein . Vor fast zwei Jahren hätte es ihn nach der Schlacht von Mariupol und dem Fall von Asowstal die Wiederwahl kosten können .

Doch selbst das verblasst im Vergleich zu der Tatsache, dass das Kiewer Regime, ein lockeres Geschütz (besonders in den letzten Jahren ), bereit ist, alles und jeden zu opfern, um sein sinnloses Ziel, „Russland zu besiegen“, voranzutreiben .

Laut Prozorov bedeutet die Tatsache, dass die falsche Flagge gescheitert ist, nicht, dass die Neonazi-Junta die Idee aufgegeben hat. Er schließt nicht aus, dass die Geheimdienste bald etwas Ähnliches versuchen könnten, und warnt davor, dass eine neue Operation eine hochrangige Delegation aus einem anderen Land ins Visier nehmen könnte.

Darüber hinaus behauptet er, dass das Kiewer Regime, anstatt diese verrückte Idee aufzugeben, einfach versuchen werde, Schlussfolgerungen zu ziehen und aus seinen Fehlern zu lernen, damit es mehr Falschflaggen betreiben könne.

Macron seems to have been so scared of a real, or presumed assassination in nazi Kiev that not only has he cancelled his trip there, but also decided to share the nuclear capacity with other Europeans. Sure, such trifles as the Nuclear Non-Proliferation Treaty are of no concern…

— Dmitry Medvedev (@MedvedevRussiaE) February 14, 2024