Laut den Globalisten sind wir nur noch einen Ernteausfall vom „Zusammenbruch des Nahrungsmittelsystems“ entfernt

Teile die Wahrheit!

Die Lebensmittelkosten steigen immer noch, da wir sehen, dass die Lebensmittel zu Hause im Februar 2023 um 10,2 Prozent höher waren als im Februar 2022, und wir spüren es jeden Tag im Supermarkt. Von Susan Duclos – Alle News PipeLine

Gestern kam Stefan mit vier vollen Plastiktüten und einer Gallone Milch aus dem Laden nach Hause und gab mehr als 200 Dollar aus.

Es ist gut, dass wir Notlebensmittel haben, die wir vor fast neun Jahren gekauft haben, denn es sieht so aus, als würden wir sie verwenden, es sei denn, wir gewinnen im Lotto. Andererseits spielen wir auch nicht im Lotto, also da geht diese Idee dahin.

Da die Lebensmittelinflation immer noch die Gesamtinflation übersteigt, und bei einigen Artikeln, wie z. B. Getreide, sprechen wir derzeit von einem Anstieg von 11 bis 12 % gegenüber dem Vorjahr.

Einige wichtige Punkte aus den Prognosen des USDA Economic Research Service vom März 2023 , die die Zahlen des Verbraucherpreisindex und des Erzeugerpreisindex vom Februar 2023 umfassen.

• Der VPI für Lebensmittel zu Hause (Einkauf von Lebensmitteln im Lebensmittelgeschäft oder Supermarkt) stieg von Januar 2023 bis Februar 2023 um 0,3 Prozent und lag 10,2 Prozent höher als Februar 2022

• Im Jahr 2023 werden alle Lebensmittelpreise voraussichtlich um 7,5 Prozent steigen, mit einem Prognoseintervall von 5,5 bis 9,6 Prozent. Die Preise für Lebensmittel zu Hause werden voraussichtlich um 7,8 Prozent steigen, mit einem Prognoseintervall von 5,3 bis 10,5 Prozent. Die Preise für Lebensmittel außer Haus werden voraussichtlich um 8,3 Prozent steigen, mit einem Prognoseintervall von 7,2 bis 9,3 Prozent.

• Die Preise stiegen zwischen Januar 2023 und Februar 2023 für 13 Food-at-Home-Kategorien. Die Preise stiegen für alle Kategorien außer frischem Gemüse und Eiern. (Das WEF befiehlt der Regierung, Bürger zu verhaften, die ihre eigenen Lebensmittel anbauen)

• Im Jahr 2023 werden die Preise voraussichtlich für anderes Fleisch (4,5 Prozent), Geflügel (3,4 Prozent), Milchprodukte (6,4 Prozent), Fette und Öle (15,4 Prozent), verarbeitetes Obst und Gemüse (11,4 Prozent), Zucker und Süßigkeiten steigen (11,1 Prozent), Cerealien und Backwaren (11,7 Prozent), alkoholfreie Getränke (10,7 Prozent) und andere Lebensmittel (8,5 Prozent).

• Die Einzelhandelspreise für Eier gingen im Februar 2023 um 6,7 Prozent zurück, blieben aber 55,4 Prozent über den Preisen vom Februar 2022. Es wird prognostiziert, dass die Eierpreise im Jahr 2023 um 29,6 Prozent steigen werden, mit einem Prognoseintervall von 13,4 bis 48,9 Prozent. Dieses breite Prognoseintervall spiegelt die Volatilität der Einzelhandelspreise für Eier wider.

Dies sind keine Zahlen, die die Massenmedien den Menschen aufdrängen, da sie sich lieber auf die niedrigere „Gesamtinflation“ konzentrieren, doch Nahrung und Wasser sind die beiden Dinge, ohne die die Amerikaner nicht leben können.

300x250

Laut Foreign Policy haben wir zwar einen „Zusammenbruch des globalen Nahrungsmittelsystems“ im Jahr 2022 abgewendet, sind aber derzeit „nur noch eine große Ernteausfälle oder Naturkatastrophe von einem Zusammenbruch des Nahrungsmittelsystems entfernt“.

REIS WIRD EIN PROBLEM SEIN……

„China ist der größte Reis- und Weizenproduzent der Welt und erlebt derzeit in seinen Reisanbaugebieten die höchste Dürrestufe seit über zwei Jahrzehnten“, so CNBC .

Ein weiterer „großer Preistreiber“ für Reis ist Indien, das seine Reisexporte eingeschränkt hat

300x250 boxone

Im Kernpunkt dieses Berichts heißt es: „Der weltweite Reismarkt wird im Jahr 2023 das größte Defizit seit zwei Jahrzehnten verzeichnen.“

Während dies die Amerikaner nicht so stark trifft wie Menschen in anderen Ländern, ist Reis immer noch eines der Grundnahrungsmittel für Amerikaner, die von Gehaltsscheck zu Gehaltsscheck leben, und angesichts der gestiegenen Preise aufgrund der weltweiten Knappheit ist der Kauf in großen Mengen letztendlich günstiger auf lange Sicht.

Auf Reis haben wir uns in der Vergangenheit nicht so sehr konzentriert wie auf Fleisch und Gemüse, aber für Haushalte, die kaum über die Runden kommen, ist Reis ein häufig verwendetes Grundnahrungsmittel.

Zu unserem Glück haben wir uns bereits im Voraus darauf vorbereitet, als wir tatsächlich etwas Geld auf der Bank hatten, sodass unsere Eimer mit Reis eine Weile ausreichen.

Ich sehe in meiner Zukunft viel Reis und Bohnen.

ZUCKER ZUR LISTE HINZUFÜGEN……

Wir finden jetzt Berichte über Zuckerpreise, die aufgrund verschiedener Faktoren auf ein 11-Jahres-Hoch gestiegen sind , darunter ungewöhnliche Regenfälle in Indien, eine schlechte europäische Ernte, Dürrebedingungen im Sommer sowie die Ölproduktionskürzungen der OPEC+.

Dies betrifft nicht nur den Kauf von Kristall- oder Puderzucker, sondern alle mit Zucker hergestellten Süßigkeiten, einschließlich Gebäck, Kekse, Kuchen usw.

„Die steigenden Preise für Süßwaren und zuckerhaltige Getränke werden mit steigenden Zuckerwerten einhergehen“, sagte John Stansfield, leitender Zuckeranalyst bei der Rohstoffdatenplattform DNEXT.

Die Preise für verarbeitete Lebensmittel steigen weltweit, fügte Stansfield hinzu.

„In einer Tafel Schokolade steckt Milch, Kakaopulver usw. und auch diese Kosten steigen. Auch die Energie- und Arbeitskosten für die Herstellung solcher Güter steigen“, sagte er.

Ein spezifisches Zitat des Rohstoffanalysten Matthew Biggin von Fitch Solutions verdeutlicht das Problem, wenn er sagt: „Aber „[Zucker-]Preise sind derzeit so hoch, dass selbst wenn die Preise erheblich abkühlen, wenn die brasilianische Ernte auf den Markt kommt, die Preise immer noch als erhöht über dem historischen Niveau angesehen werden könnten.“

Zucker wird ein Lebensmittel sein, das wir im Auge behalten werden, ebenso wie Honig, der ein ausgezeichneter Ersatz für Backen ist.

Über den Farmer’s-Bericht von US Food:

Laut Reuters sagte Moskau, dass es eine weitere Verlängerung des Abkommens über die Schwarzmeer-Getreideinitiative über die aktuelle Frist vom 18. Mai hinaus nur dann in Betracht ziehen würde, wenn mehrere Forderungen im Zusammenhang mit seinen eigenen Exporten erfüllt würden

Laut dem wöchentlichen Erntezustandsbericht des USDA sind nur 27 % der Winterweizenernte in gutem bis ausgezeichnetem Zustand, verglichen mit 28 % letzte Woche und 32 % im letzten Jahr

Solange der Krieg zwischen Russland und der Ukraine andauert, wird Weizen ein Problem sein und die Preise werden weiter steigen, insbesondere wenn die Schwarzmeer-Getreideinitiative ausläuft.

ENDEFFEKT



Wenn Sie hören, dass die Massenmedien eine niedrigere Inflationsrate anpreisen, denken Sie daran, dass die Lebensmittelkosten mehr als doppelt so hoch sind wie für viele Verbrauchsgüter, und wie oben gesehen, werden fast jede Woche neue Produkte zur Liste der „steigenden“ Lebensmittelpreise hinzugefügt.

Vorbereitung ist der Schlüssel zum Überleben!

Bauen Sie Ihre eigenen Lebensmittel an!

Quellen: PublicDomain/allnewspipeline.com am 27.02.2024