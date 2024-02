Lustige Aktion an die Regierung: „Ihr wollt unser letztes Hemd? Ihr bekommt es!“

Das geistert gerade durch die sozialen Medien: Ein Aufruf, sein „letztes Hemd“ der Regierung zu geben als Protest gegen die ausufernden Teuerungen auf allen Gebieten, die Besteuerung für alles und jedes und die ganz normalen Lebenskosten, die keiner mehr stemmen kann, weil die Ampel-Regierung nur noch abgreift, wo sie kann, weil sie Deutschland ruiniert hat und nun nicht weiter weiß:

Dein „Letztes Hemd für die ReGIERung“

Es ist bald wieder Ostern, und da wird es langsam Zeit, sich über die Geschenke für unsere Lieben Gedanken zu machen, zum Beispiel für unsere ReGIERung Olaf Scholz, Annalena Baerbock, Christian Lindner und Robert Habeck. Was mögen die sich besonders wünschen? Sie wollen unser letztes Hemd, und das schicken wir ihnen jetzt alle!

Ihr könnt es (auch ein altes kaputtes erfüllt seinen Zweck) in einen Maxibrief, Großbrief oder wenn Ihr das Kanzleramt füllen wollt auch einen großen Karton verwenden.

Ihr schickt dieses dann an folgende Adresse:

Bundeskanzleramt Berlin

Z-Hd.: (hier trag Ihr Kabinett Scholz (das ist dann an alle) Olaf Scholz oder Euren Lieblingsminister ein)

Willy-Brandt-Straße

110557 Berlin

Ihr könnt auch ein paar freundliche Zeilen beilegen (wenn Ihr mögt).

So eine nette Geste gab es zwar schon an Weihnachten 2002 und Kanzler Schröder war etwas sauer, aber wir meinen es doch nur gut mit ihnen.

Schaffen wir 100.000 Sendungen? Das wäre Großartig!

Sogar Medien berichten davon:

„Uelzen – Die Aktion auf dem Herzogenplatz stand im Zusammenhang mit den seit Tagen laufenden Protesten der Landwirte – wobei Sven Hentschel aus Hansen gestern betonte, dass es bei weitem nicht nur Bauern seien, die aktuell ihre Unzufriedenheit auf die Straße tragen. (Alarmstufe Rot in Deutschland: Wirtschaftsverbände schreiben Brandbrief an Kanzler Scholz)

Zu der Aktion gestern sind gut 100 Teilnehmer gekommen – darunter auch Handwerker, Selbständige, Beschäftigte bei Banken, Versicherungen oder der Polizei.

„Missstände an Schulen, Ärzte- und Pflegekraftmangel sowie ein eklatanter Mangel an Fachpersonal im Handwerk und der Gastronomie belasten nicht nur die Lebensqualität vieler Bürgerinnen und Bürger, sondern gefährden auch die Zukunft unserer Kinder“, verlas Hentschel das Papier „stellvertretend für einen Großteil der Bevölkerung (…)

Es bereitet uns zusätzlichen Schmerz, dass Milliarden an fragwürdiger Aufbauhilfe ins Ausland gesendet werden, während bei uns Kinder in zum Teil baufälligen Schulgebäuden unzureichend unterrichtet werden oder viele Rentner für ihren Lebensunterhalt gezwungen sind, Pfandflaschen zu suchen. (…)

Es ist von größter Wichtigkeit, dass die Bundesregierung ein tiefgreifendes Verständnis für die existenziellen Herausforderungen in unserer Gesellschaft entwickelt und unverzüglich konkrete Maßnahmen ergreift.“

Dabei zog Sven Hentschel – trotz Eis und Schnee – sein Hemd aus und überreichte es. Die Vertreter der Versammelten appellierten eindringlich, dass es von „größter Wichtigkeit“ sei, dass die Bundesregierung ein „tiefgreifendes Verständnis für die existenziellen Herausforderungen in unserer Gesellschaft entwickelt und unverzüglich konkrete Maßnahmen ergreift.“ (Deutschland im Propagandamodus: Herrschaft der Lüge – Altparteien offenbaren ihr Demokratie(un)verständnis)

Die Regierung müsse endlich und sofort.

Und auch auf Tiktok und anderen sozialen Medien brummt es. Der Initiator lässt sich natürlich nicht mehr feststellen … mutige Schritte zu unternehmen, um die genannten Probleme anzugehen und die Zufriedenheit der Bevölkerung sowie die Perspektiven unserer Kinder zu fördern.“

Bürgermeister Jürgen Markwardt, der wie Landrat Dr. Heiko Blume, einen Durchschlag des Schreibens erhielt, versprach es an die Bundesregierung schicken zu wollen. Landrat Dr. Heiko Blume sagte, dass gegenwertig das Vertrauen der Bevölkerung in die Regierung wegbreche.

„Wir brauchen Verlässlichkeit. Wir brauchen Verständlichttps://www.suedkurier.de/region/schwarzwald/schwarzwald-baar-kreis/bauern-mit-200-traktoren-entzuenden-erneut-mahnfeuer;art372502,11870509hkeit.“ Hinzukomme, dass Politik aus den großen Städten heraus gemacht werde. Umso wichtiger sei es, auf dem Land aktiv zu werden. Wir brauchen die Luft zum atmen.“

Im Schwarzwaldkreis bei Döggingen verbrannten die Bauern auch buchstäblich ihr letztes Hemd. Damit protestierten sie noch einmal gegen den Beschluss, trotz Kenntnis, dass sie den Bauern schwer schaden und dadurch viele Höfe in den Ruin treiben, die Verteuerung der Agrar-Diesel-Steuern schrittweise doch durchzuziehen.

Es sind nämlich genau gesagt keine Subventionen, die die Bauern bisher erhalten, sondern nur eine GERINGERE STEUER auf den Diesel, den sie kaufen müssen. Die Ampelregierung würde nur weiterhin auf einen Teil der Steuern verzichten.

Es muss eben nichts an die Bauern gezahlt werden, was eigentlich die Bedeutung von „Subvention“ ist.

Die „Unser letztes Hemd“-Aktion verbreitet sich auf vielen sozialen Medien:

Tolle Aktion! ⚠️

Die Bundesregierung will Euer #LetztesHemd. 👔

Gut, schickt es ihnen per Post!

Es kann auch ein ausgedientes Hemd sein.

Einfach als Päckchen oder Großbrief an:

Bundeskanzleramt Berlin

Z-Hd.: Olaf Scholz oder Euren Lieblingsminister

Willy-Brandt-Straße 1

10557… pic.twitter.com/aMitGUfL3G — 𝐙𝐮𝐤𝐮𝐧𝐟𝐭𝟑𝟕 – Bernd F. – F wie Freiheit! 🗽 (@zukunft37) February 5, 2024

Was für eine Idee: Am 27.03. geht auch mein #LetztesHemd in die Post als kleines Oster-Präsent für einen unserer Minister. Und ich bin nicht der/die Erste.

Wer ist dabei? pic.twitter.com/27MT2sDvZ9 — freigeist (@frei_geist_) February 7, 2024



Aktion auf dem Herzogenplatz mit 100 Teilnehmern

In einem symbolischen Akt ist gestern Mittag dem Uelzener Bürgermeister Jürgen Markwardt von Protestierenden „das letzte Hemd“ übergeben worden.

Die Aktion auf dem Herzogenplatz stand im Zusammenhang mit den seit Tagen laufenden Protesten der Landwirte – wobei Sven Hentschel aus Hansen gestern betonte, dass es bei weitem nicht nur Bauern seien, die aktuell ihre Unzufriedenheit auf die Straße tragen.

Zu der Aktion gestern sind gut 100 Teilnehmer gekommen – darunter auch Handwerker, Selbständige, Beschäftigte bei Banken, Versicherungen oder der Polizei.

Hentschel, dessen Ehefrau den Reiterhof Hansen betreibt, war es auch, der vor der Übergabe einen „dringenden Appell“ an die Bundesregierung vortrug, in dem er auf die „vielfältigen Herausforderungen“, die nicht nur in der Landwirtschaft, sondern auch in anderen Bereichen der Gesellschaft bestünden, einging.

(Sven Hentschel legt vor dem Uelzener Rathaus sein Hemd ab. Bürgermeister Jürgen Markwardt (Mitte) nahm es im Beisein von Landrat Dr. Heiko Blume entgegen)

„Missstände an Schulen, Ärzte- und Pflegekraftmangel sowie ein eklatanter Mangel an Fachpersonal im Handwerk und der Gastronomie belasten nicht nur die Lebensqualität vieler Bürgerinnen und Bürger, sondern gefährden auch die Zukunft unserer Kinder“, verlas Hentschel das Papier „stellvertretend für einen Großteil der Bevölkerung“.

Und weiter: „Es bereitet uns zusätzlichen Schmerz, dass Milliarden an fragwürdiger Aufbauhilfe ins Ausland gesendet werden, während bei uns Kinder in zum Teil baufälligen Schulgebäuden unzureichend unterrichtet werden oder viele Rentner für ihren Lebensunterhalt gezwungen sind, Pfandflaschen zu suchen.“

An die Medien gerichtet, sagte er, dass diese fair und ausgewogen die Anliegen darstellen mögen. Eine offene und kritische Berichterstattung sei entscheidend, um das Bewusstsein für die drängenden Probleme zu schärfen.

Die Übergabe des Hemdes, Hentschel zog seines aus, sei als dringender Appell zu verstehen, dass die Bundesregierung nun handele. „Es ist von größter Wichtigkeit, dass die Bundesregierung ein tiefgreifendes Verständnis für die existenziellen Herausforderungen in unserer Gesellschaft entwickelt und unverzüglich konkrete Maßnahmen ergreift.“

Man appelliere eindringlich, „mutige Schritte zu unternehmen, um die genannten Probleme anzugehen und die Zufriedenheit der Bevölkerung sowie die Perspektiven unserer Kinder zu fördern.“

Bürgermeister Jürgen Markwardt, der wie Landrat Dr. Heiko Blume, einen Durchschlag des Schreibens erhielt, versprach es an die Bundesregierung schicken zu wollen.

Landrat Dr. Heiko Blume sagte, dass gegenwertig das Vertrauen der Bevölkerung in die Regierung wegbreche. „Wir brauchen Verlässlichkeit. Wir brauchen Verständlichkeit.“ Hinzukomme, dass Politik aus den großen Städten heraus gemacht werde. Umso wichtiger sei es, auf dem Land aktiv zu werden. Wir brauchen die Luft zum atmen.“

