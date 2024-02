Mann, der durch Pfizer-Impfstoff verletzt wurde, gewinnt „bahnbrechende“ Klage gegen Arbeitgeber

Teile die Wahrheit!

Daniel Shepherd, der an einer Herzbeutelentzündung erkrankte, nachdem sein Arbeitgeber von ihm die Einnahme des COVID-19-Boosters von Pfizer verlangte, brachte seinen Fall vor ein Arbeitsgericht, das Shepherds Arbeitgeber anordnete, eine Entschädigung zu zahlen und ihm die medizinischen Kosten zu erstatten.

Ein australischer Mann, der sich verletzt hatte, nachdem er gezwungen worden war, sich gegen COVID-19 impfen zu lassen, um seinen Arbeitsplatz zu behalten, erhält eine Entschädigung und eine Erstattung der Arztkosten, entschied ein südaustralisches Arbeitsgericht am 15. Januar.

Daniel Shepherd, ein 44-jähriger Familienvater, war 2021 als Jugendbetreuer bei Baptist Care South Australia angestellt, als er zwei Dosen des Impfstoffs COVID-19 verabreicht bekam, um dem Auftrag seines Arbeitgebers nachzukommen, so Daily Mail.

Bei beiden Impfungen fühlte er sich unwohl, aber es traten keine schweren oder schwächenden Symptome auf.

Später im selben Jahr nahm Shepherd eine neue Stelle bei der Abteilung für Kinderschutz an. Im Januar 2022 verlangte sein neuer Arbeitgeber, dass er eine COVID-19-Auffrischungsimpfung erhält, um seinen Job zu behalten.

Am 25. Februar 2022, einen Tag nachdem er die mRNA-Auffrischungsimpfung von Pfizer erhalten hatte, bekam Shepherd starke Brustschmerzen.

Die Symptome verschlimmerten sich bis zum 11. März 2022, als er befürchtete, einen Herzinfarkt zu erleiden, und in ein Krankenhaus gebracht wurde, wo man eine Post-Impfstoff-Perikarditis diagnostizierte.

„Es fühlte sich an, als hätte jemand sein Knie direkt in meiner Brust gehabt“, sagte Shepherd gegenüber 9News.

Die Perikarditis ist eine potenziell lebensbedrohliche Erkrankung, die durch eine Entzündung des Herzbeutels, der sackartigen Membran, die das Herz umgibt, gekennzeichnet ist.

Shepherds Verletzung war so schwerwiegend, dass er nur einige Monate in Teilzeit in der Verwaltung arbeiten konnte. Seine Symptome halten bis heute an. (Ultraschall und andere Impfstoffabgabesysteme sind in Kürze verfügbar)

„Selbst heute noch bekomme ich schon bei leichter Anstrengung Schmerzen in der Brust, und dann folgt Müdigkeit, schwere Müdigkeit“, sagte er.

Während des Gerichtsverfahrens räumten Vertreter der Abteilung für Kinderschutz ein, dass die Verletzung durch den mRNA-Impfstoff verursacht wurde, argumentierten jedoch, dass es sich bei dem Mandat um eine gesetzliche Regierungsrichtlinie handele, die nach dem südaustralischen Notfallmanagementgesetz von der Arbeitnehmerhaftung ausgeschlossen sei.

Richter Mark Calligeros, stellvertretender Vorsitzender des südaustralischen Arbeitsgerichts, war jedoch anderer Meinung. „Es wäre erstaunlich, wenn das Parlament beabsichtigen würde, dass ein Angestellter des Staates, der sich in Befolgung einer Anweisung des EM (Emergency Management) Act verletzt, von der Entschädigung der Arbeitnehmer ausgeschlossen wird.

„Ich bin nicht davon überzeugt, dass das Parlament beabsichtigte, Staatsangestellten, die sich bei der Befolgung eines Impfauftrages zum Schutz der Gesundheit und des Wohlergehens der Bürger verletzten, eine Entschädigung zu verweigern“, sagte er in dem Urteil.

Calligeros sagte, es wäre „ironisch und ungerecht“, wenn der Staat Shepherd finanzielle und medizinische Unterstützung verweigern würde, obwohl er nur „dem Wunsch des Staates, die öffentliche Gesundheit zu schützen, nachgekommen ist“.

Der Richter ordnete an, dass Shepherd wöchentliche Einkommensunterstützungszahlungen und die Erstattung der medizinischen Kosten erhält. Nach australischem Recht bedeutet dies, dass das Department for Child Protection für die Kosten aufkommen muss.

Viele kämpfen noch immer um eine Entschädigung

Der Menschenrechtsanwalt Peter Fam aus Sydney erklärte gegenüber der Journalistin Rebekah Barnett, das Urteil sei „eine gute Entscheidung“ und ein wichtiger Präzedenzfall für die Haftung von Arbeitgebern für Verletzungen, die durch die COVID-19-Impfung am Arbeitsplatz entstehen.

Nach dem australischen Arbeitnehmerentschädigungsgesetz ist ein Arbeitgeber nur dann haftbar, wenn der Arbeitsplatz „eine wesentliche Mitursache für die Verletzung“ ist und die Einnahme des Impfstoffs „in ausreichendem Maße mit seiner Arbeit und seiner Beschäftigung zusammenhängt“, so Fam.

Shepherds Fall sei eindeutiger als viele andere, die eine ähnliche Entschädigung anstrebten, sagte Dr. Rado Faletic gegenüber Barnett, weil zwei Kardiologen bereit waren zu bestätigen, dass Shepherds Verletzung durch den Impfstoff verursacht wurde.

Fam stimmte dem zu und sagte, dass eine Entschädigung für weniger häufige Diagnosen eine Herausforderung sei, „weil Ärzte und medizinisches Fachpersonal immer noch viel Angst davor haben, eine Verursachung zuzugeben“.

Faletic, ein geimpfter Wissenschaftler und Mitbegründer und Direktor von COVERSE, einer australischen Wohltätigkeitsorganisation zur Unterstützung von COVID-19-Impfschäden, sagte, er sei durch das Urteil ermutigt. Er fügte jedoch hinzu: „Wenn es um Menschen mit nicht anerkannten Diagnosen oder unklaren Diagnosen geht, haben die Menschen Schwierigkeiten, entschädigt zu werden.“

Faletic beklagte die Notlage vieler Australier, die vor Gericht gekämpft haben, und sagte, dass sie oft „armselige Entschädigungsangebote“ erhalten, die weder ihre Prozesskosten noch den Verlust ihres Arbeitsplatzes abdecken.

Die Strategie, über das Entschädigungsprogramm für Arbeitnehmer zu ihrem Recht zu kommen, sei „der einzige verbleibende Ausweg“, so Faletic. Die Anforderungen des Programms sind jedoch viel zu eng gefasst, denn in den ersten 18 Monaten wurden weniger als 5 % der mehr als 3.000 eingereichten Anträge bezahlt.

Barnett, Autor des Substack „Dystopian Down Under“, erklärte gegenüber The Defender, dass das Shepherd-Urteil ein bahnbrechender Sieg sei.

„Wenn es um COVID-Impfstoffmandatsfälle geht, fällt das Urteil selten zugunsten des Arbeitnehmers aus“, sagte sie.

Barnett verwies auf einen Artikel von „Dr. Ah Kahn Syed“ (Pseudonym) auf „Arkmedic’s blog“ Substack, in dem er Australiens Fair Work Commission als „gekapert“ und „ein Werkzeug des Staates“ kritisierte.

Syed nannte Beispiele für Vetternwirtschaft, Günstlingswirtschaft, Mobbing, Verweigerung von Anträgen auf Informationsfreiheit, Nötigung von Mitarbeitern, mangelnde Unabhängigkeit und andere Beweise, die seine Behauptungen über die „unfairen“ Praktiken der Kommission stützen.

„Was in der ‚post-pandemischen‘ Gesellschaft geschieht, wird durch das Konzept des ‚größeren Wohls‘ ermöglicht“, schrieb Syed, „in dem die eigene körperliche Autonomie irrelevant ist, während ‚die Bedürfnisse der Gesellschaft‘ wichtiger sind.“

Barnett nannte das Beispiel der fünf Mitarbeiter von Sydney Trains, denen die Fair Work Commission zunächst eine Gehaltsnachzahlung zusprach, nachdem sie fälschlicherweise aufgefordert worden waren, zehn Monate lang nicht zu arbeiten, weil sie sich nicht an die COVID-19-Impfvorschriften ihres Arbeitgebers gehalten hatten.

„Sydney Trains ging in Berufung, und die Entscheidung wurde aufgehoben“, sagte sie.

Positiv zu vermerken ist, dass die Lehrerin Diane Dawking aus New South Wales (NSW) ihren Fall wegen psychischer Schäden im Zusammenhang mit der Einführung der Impfpflicht durch das NSW-Bildungsministerium gewonnen hat, so Barnett.

Aber die meisten anderen geimpften Australier haben nicht so viel Glück, sagte Barnett. „Die meisten haben weder die Mittel noch die Energie, um den Fall vor Gericht auszutragen, also akzeptieren sie entweder niedrige Angebote oder geben einfach auf“, sagte sie.

Sammelklagen im Gange

Angesichts der Schwierigkeiten, von den Gerichten und der Fair-Work-Kommission Wiedergutmachung zu erhalten, wenden sich einige Australier laut Barnett Sammelklagen zu.

Eine solche Klage wurde im April 2023 von Dr. Melissa McCann beim australischen Bundesgerichtshof gegen die Therapeutic Goods Administration (entspricht in etwa der US-amerikanischen Food and Drug Administration) wegen „Fahrlässigkeit und Amtsmissbrauch“ eingereicht, weil diese die COVID-19-Impfstoffe nicht ordnungsgemäß zugelassen und überwacht hatte, was zu Schäden für die Australier führte. Die Sammelklage nimmt noch Mitglieder auf.

Barnett sagte dem Defender:

„Obwohl der Therapeutic Goods Administration (TGA) über 1.000 Todesfälle und fast 140.000 unerwünschte Ereignisse im Zusammenhang mit den COVID-Impfstoffen gemeldet wurden, behauptet die TGA, dass unerwünschte Ereignisse selten sind, dass die Berichte nicht unbedingt in einem kausalen Zusammenhang stehen und dass nur 14 Australier infolge der Impfung gestorben sind.

„Die TGA hat jedoch auch zugegeben, dass sie nicht alle Berichte über unerwünschte Ereignisse auswertet, um die Kausalität festzustellen. Wie kann sie also das Ausmaß der COVID-Impfschäden in Australien kennen? Sie kann es nicht, und sie tut es nicht.“

Eine weitere COVID-19-Sammelklage, die sich derzeit in der Entwicklung befindet, richtet sich direkt gegen Pfizer und Moderna und soll zeigen, dass deren Produkte der australischen Definition von gentechnisch veränderten Organismen entsprechen, für die die Kläger behaupten, dass die Unternehmen nicht die entsprechenden Lizenzen beantragt haben.

Für die Australier ist es immer weniger ein Tabu“, über Impfschäden zu sprechen, sagte Barnett und führte als Beweis die Berichterstattung der Mainstream-Medien über die Shepherd-Geschichte an, die auch von MSN Australia aufgegriffen wurde. Canberra Daily veröffentlichte sogar Barnetts Substack-Artikel.

„Dennoch stelle ich fest, dass Menschen, die nicht selbst oder in ihrer Familie oder in ihrem engen Umfeld von einer Covid-Impfung betroffen sind, ziemlich unbesorgt bleiben und glauben, dass Verletzungen und Todesfälle außergewöhnlich sind“, sagte sie.

Impfschaden nach Corona-Impfung: Hunderte Fälle bislang anerkannt

In gut vier Wochen soll es zu einem Urteil in einem viel beachteten Prozess kommen: Eine Frau aus Rheinland-Pfalz hat Klage gegen den Impfstoffhersteller Biontech eingereicht.

Sie begründet ihre Klage damit, dass es nach der zweiten Impfung zu einer beidseitigen Lungenarterien-Embolie gekommen sei. Da die genaue Ursache nicht festgestellt werden konnte, führt die Frau dies auf die Impfung zurück. Die Klägerin fordert Schadenersatz und Schmerzensgeld. Biontech hält die Klage für unbegründet. Nur ein Fall von mehreren Klagen und insgesamt 11.827 Anträgen auf die Anerkennung eines Corona-Impfschadens in Deutschland.

Impfschaden nach Corona-Impfung: Mehr als 400 bislang anerkannt – Bayern ist Spitzenreiter

Während die Anträge im fünfstelligen Bereich liegen, ist die Anzahl der bestätigten Impfschäden bislang niedrig: lediglich 467 Fälle wurden anerkannt – bei insgesamt 64,9 Millionen Impfungen entspricht das einer Quote von 0,00072 Prozent oder einem anerkannten Schaden pro 138.888 Impfungen.

Das berichtet die Neue Osnabrücker Zeitung (NOZ). In einigen Bundesländern sind nur einige hundert Anträge bei den Behörden eingegangen – in Hessen und Berlin jeweils schon etwa 900. In Bayern hingegen gibt es auffällig viele Anträge, mit mehr als 2500 eingereichten Fällen. Bundesweit wurden 5597 Anträge noch überhaupt nicht bearbeitet, recherchierte die NOZ.

Viele Anträge auf Corona-Impfschaden noch unbearbeitet – Problem „kaum zu beheben“

Warum überhaupt so viele Impfschaden-Anträge noch unbearbeitet in den Schubladen liegen, benennt das Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales in Nordrhein-Westfalen: Demnach seien nicht ausreichend Gutachter vorhanden.

Das Problem sei kurzfristig auch „kaum zu beheben“. Zudem heißt es, dass es in der medizinischen Wissenschaft derzeit nur einen unvollständigen Wissensstand über gesicherte Zusammenhänge zwischen den Schutzimpfungen gegen Covid-19 und bestimmten Erkrankungsbildern gibt, was die Situation weiter problematisch macht, heißt es laut NOZ.

Entscheidend für die Anerkennung eines Impfschadens ist die Frage, ob der entstandene Schaden tatsächlich in ursächlichem Zusammenhang mit der Impfung steht. Anträge auf Entschädigung werden häufig abgelehnt, wenn die gesundheitliche Störung von Gutachtern nicht mit der erforderlichen Wahrscheinlichkeit auf die Impfung zurückgeführt werden kann. Ein solcher Zusammenhang bei Impfschäden ist oftmals schwer zu beweisen.

Kommt es zu einer dauerhaften Schädigung der Gesundheit, steht den Betroffenen Entschädigung zu – je nach Schweregrad kann das eine Grundrente von 164 bis 854 Euro monatlich sein. Zusatzleistungen sind möglich, abhängig von den Impfschäden und den wirtschaftlichen Verhältnissen des Betroffenen.

Dazu könnten Leistungen der Heil- und Krankenbehandlung wie Logopädie und eine Versorgung mit Hilfsmitteln wie einem Spezialbett kommen.

Dem Robert-Koch-Institut zufolge ist die Meldung eines Impfschadens klar geregelt: Personen, die mit gesundheitlichen Folgen nach einer Impfung zu kämpfen haben und klagen möchten, sollten zunächst Hausärzte konsultieren.

Diese melden etwaige Verdachtsfälle anschließend dem Paul-Ehrlich-Institut. Im nächsten Schritt haben Betroffene die Möglichkeit, einen Antrag zu stellen. Gutachter werden daraufhin den möglichen Impfschaden prüfen. Die abschließende Entscheidung über den Antrag obliegt dem zuständigen Versorgungsamt. Gesetzliche Grundlage ist der Paragraf 6 des Infektionsschutzgesetzes

Dieser Arzt sieht die schrecklichen Folgen der Injektion und bricht sein Schweigen

In den vergangenen Wochen und Monaten seien die Folgen der Impfungen schmerzhaft deutlich geworden, sagt der englische Arzt David Cartland in einem Vlog, während er sich auf seinen Dienst vorbereitet.

In der vergangenen Woche sah Cartland Menschen in ihren Dreißigern, die 24 Stunden nach der Spritze einen Schlaganfall erlitten, eine 31-jährige Frau mit metastasierendem Krebs, die viermal geimpft worden war, und einen Mann, der eine dilatative Kardiomyopathie entwickelte – eine Erkrankung des Herzmuskels. Drei Wochen nach seiner ersten Spritze musste er mindestens zehn verschiedene Medikamente einnehmen.

Der Arzt hat auch gesehen, dass einem Kind vor einer Operation eine Corona-Impfung verabreicht wurde, ohne dass die Eltern davon wussten. Er sieht Blutgerinnsel bei jungen Menschen und Herzprobleme bei jungen Menschen.

„Das muss aufhören. Ich sehe so viel Elend“, sagt Cartland sichtlich betroffen. Immer wieder wird ihm vorgeworfen, er verbreite „Fehlinformationen“ und „Verschwörungstheorien“.

Unzählige Ärzte, Hebammen und Krankenschwestern erzählen ihm vertraulich, was sie erleben. Jetzt fordert er seine Kollegen auf, sich zu äußern.

Im Frühjahr wird es in Großbritannien eine neue Booster-Runde geben.

„Es ist nicht länger möglich, die schrecklichen Signale zu ignorieren, die aus allen Bereichen des Gesundheitswesens an unsere Mitmenschen gesendet werden“, schreibt Marianne Akkermans, FVD-Fraktionsvorsitzende in der Gemeinde Land van Cuijk. „Was für ein großartiger Mensch ist dieser fantastische englische Arzt!

…

am 08.02.2024