Top-10-Prognosen aus Russland für 2024 (und darüber hinaus)

Ich setzte meinen Swami-Hut und meinen Guru-Anzug auf, traf mich mit den Schamanen und konsultierte die KI. Ich habe alle Daten ausgewertet, alle Fakten überprüft, alle „Experten“ konsultiert und die Ergebnisse analysiert.

Und hier sind sie – Texas Bentleys (ein Russe aus dem Donbass) Top-Ten-Prognosen für 2024 (und darüber hinaus).

#10 – Wladimir Putin wird als russischer Präsident wiedergewählt

Ja, ich weiß, das ist keine besonders scharfsinnige oder erstaunliche Offenbarung (dazu kommen wir später), aber es ist eine absolute Volltreffer-Vorhersage mit garantierter Richtigkeit, die zumindest sicherstellt, dass nicht alle Prognosen falsch sind. Natürlich hätte ich genauso sicher vorhersagen können, dass die Sonne am Morgen aufgehen wird, aber ganz sicher ist das nicht. Ein riesiger Meteor könnte heute Nacht die Erde in Stücke reißen, oder die Sonne selbst könnte vor morgen explodieren. Es ist möglich.

Aber sofern keines dieser beiden möglichen Ereignisse eintrifft, ist es absolut sicher, dass Putin im Jahr 2024 wiedergewählt wird . Es ist auch schön, mit einigen guten Nachrichten zu beginnen, da es in naher Zukunft nicht viele davon geben wird. Das bringt uns zu meiner nächsten Vorhersage …

#9 – Die Dinge werden schlimmer, bevor sie besser werden

Die meisten Menschen, die die Nachrichten verfolgen und deren Geschichtsverständnis über den letzten Samstagabend hinausgeht, wissen das wahrscheinlich bereits, aber diese bestimmte Gruppe von Menschen ist im Westen, insbesondere in den USA, eine sehr kleine Minderheit.

Diejenigen, die denken, dass Wahlen irgendetwas ändern werden oder dass es eine Chance gibt, dass die Regierungen und diejenigen, die sie besitzen und kontrollieren, ihren Griff um die kollektive Kehle der Menschheit lockern, haben eine naive und ahistorische Weltanschauung, die, um ehrlich zu sein, ein großer Teil des Problems ist.

Es kann kaum ein glaubwürdiges Argument dagegen geben, dass die Lage der Menschen im 21. Jahrhundert in den meisten Teilen der Welt nicht nur schlimmer geworden ist, sondern noch viel schlimmer geworden ist. Wer aufgrund dieser Tatsache sagt, seine Herrscher seien „dumm“, verkennt das Wesentliche.

Ihre Herrscher sind nicht dumm, sie tun es mit Absicht und werden es auch weiterhin tun, es sei denn das wir sie aufhalten. Wählen reicht nicht aus, Lieder singen und Schilder tragen reichen nicht aus. Das Posten des traurigen Gesichts-Emojis auf Facebook reicht nicht aus. (2024: Die energetische Situation in Deutschland, Österreich, Schweiz und in der Welt)

Wenn Sie versuchen möchten, die Dinge zu verbessern, müssen Sie durch einen Feuertiegel gehen, von dem aus es keine Garantie gibt, dass Sie es auf die andere Seite schaffen. Aber es ist garantiert, dass Sie nie die andere Seite sehen werden, wenn Sie nicht bereit sind, dorthin zu gehen.

Und Sie werden sitzen bleiben und darauf warten, das zu bekommen, was Sie verdienen. Wenn Sie wissen möchten, wie es geht und was getan werden muss, fragen Sie die Houthis, fragen Sie die Menschen in Palästina, Iran und Syrien, fragen Sie die Menschen in Kuba und im Donbass. Sie wissen es, und sie tun es, genau jetzt, heute. Nehmen Sie eine Lektion von ihnen. Apropos…

#8 – Die schiitische Achse des Widerstands wird nicht nachgeben

Je härter die Streitkräfte der USA, Großbritanniens, der EU und Israels die Achse des Widerstands angreifen, desto härter werden sie zurückschlagen. Die NATO-Streitkräfte sind auf eine konventionelle militärische Konfrontation im Nahen Osten oder anderswo lächerlich unvorbereitet. Allerdings sind sie nuklear bewaffnet, Experten für schmutzige Tricks, und es gibt keine moralische Grenze, die sie nicht überschreiten würden, um an der Macht festzuhalten oder diejenigen abzuschlachten, die sich ihnen widersetzen.

Sie haben es bereits selbst durch ihre Aktionen in Gaza und anderswo bewiesen. Der Iran hat offiziell erklärt, dass er keine Atomwaffen besitzt und auch nicht zu besitzen beabsichtigt, da diese Art von Waffen unmoralisch und abstoßend gegenüber Gott und der Menschheit sind.

Wenn sie angegriffen werden, werden sie jede ihnen zur Verfügung stehende Waffe einsetzen, um sich zu verteidigen, und sie werden ohne zu zögern bis zum Ende kämpfen.

#7 – Die NATO wird sich bald in einen Mehrfrontenkrieg verwickeln

Sicherlich in der Ukraine, im Nahen Osten, im Inland in Europa und Nordamerika und wahrscheinlich auch mit China. Innerhalb eines Jahres werden sich die NATO-Länder an den meisten, wenn nicht allen dieser Orte in einem kinetischen Schießkrieg befinden. Und sie werden an allen Fronten in den Hintern getreten werden. genau wie in der Ukraine.

Die Huthi haben die von den USA unterstützte Invasion vor Ort im Jemen bereits abgewehrt und ihre Fähigkeit und Bereitschaft, Ziele im Roten Meer anzugreifen, unter Beweis gestellt.

Was die Houthis im Roten Meer getan haben, kann der Iran im Persischen Golf tun. Allein die Logistik macht es für die USA/EU unmöglich, zu gewinnen, aber ihre Marine- und Handelsschiffe werden im Roten Meer und im Persischen Golf den iranischen und Houthi-Raketen zum Opfer fallen und entsprechend behandelt werden.

Die Missgeschicke der NATO in der Ukraine haben sowohl die militärischen als auch die wirtschaftlichen Reserven der USA und der EU völlig erschöpft, und Russland hat bewiesen, dass sie in einem Krieg mit konventionellen Waffen in der Ukraine selbst mit der vollen Macht der NATO nicht zu besiegen sind.

Deshalb wird die NATO ihre unkonventionellen Waffen einsetzen – nukleare, biologische und chemische. Sie haben es schon einmal getan, sie werden es wieder tun.

Die Bauernaufstände in ganz Europa werden sowohl an Größe als auch an Intensität nur noch zunehmen, ebenso wie die Konfrontation zwischen Texas (plus den 25 Bundesstaaten, die Texas unterstützen) und der US-Bundesregierung. In Frankreich verteilt die Polizei buchstäblich Schokolade an die Bauern, die Paris blockieren, Mist vor Regierungsgebäuden abgeladen und Lastwagen mit ausländischen Produkten angezündet haben.

Es handelt sich um äußerst militante Aktionen, um Gewaltverbrechen, und nur aus Angst seitens der Regierung und der Polizei ist es nicht zu einer ebenso heftigen Reaktion gekommen. Sie werden es tun, aber noch nicht und nicht in der traditionellen Form der Unterdrückung von Aufständen. Die NATO-Nazis werden Atomwaffen an den Außenfronten und biologische Waffen gegen ihre eigenen Bürger im Inland einsetzen. Du wurdest gewarnt.

Das Gleiche gilt für die „Unvereinten“ Staaten. Der Konflikt zwischen „Liberalen“ und „Konservativen“ geht inzwischen weit über eine mögliche friedliche politische Lösung hinaus. Es wird einen weiteren US-Bürgerkrieg geben .

Der Auslöser ist vielleicht nicht die aktuelle Konfrontation an der mexikanischen Grenze, aber mit Sicherheit wird sie kurz nach der bevorstehenden US-„Wahl“ beginnen, die erneut manipuliert sein wird, und zwar offensichtlicher und offensichtlicher als je zuvor. Absichtlich.

#6 – Völkermord und Kriegsverbrechen werden weitergehen und zunehmen, in Gaza und anderswo

Bei den schrecklichen Massakern und Kriegsverbrechen in Gaza geht es nicht in erster Linie darum, „die Hamas zu besiegen“ oder dem palästinensischen Volk auch nur das letzte verbliebene Land zu stehlen. Der Hauptzweck des Völkermords in Gaza besteht darin, das Overton-Fenster an einen Ort zu bringen, an dem Völkermord nicht nur akzeptabel, sondern unauffällig und alltäglich wird.

Bald werden sie in den USA und Europa das tun, was sie jetzt in Gaza tun. Die aktuelle Zahl der Todesopfer in Gaza durch Bombenangriffe und Schüsse, überwiegend Zivilisten, durch die IDF liegt heute bei 27.000 .

Morgen wird es noch höher sein, aber diese Zahl wird bald von der Zahl der Todesfälle durch Hungersnot und Krankheiten in den Schatten gestellt, die durch die israelische Blockade und das Scheitern jeglicher internationaler Reaktion, dies zu verhindern, verursacht wurden.

Israel und seine Lakaien in den USA und der EU haben dem Internationalen Gerichtshof und den Vereinten Nationen ins Gesicht gelacht und damit die Absprachen und die erbärmliche Ohnmacht des Völkerrechts bewiesen. Welchen Nutzen hat das „Völkerrecht“, wenn es nicht durchgesetzt wird?

Es ist völlig nutzlos und kann nicht dazu verwendet werden, das anhaltende Gemetzel in Gaza und die zahlreichen Völkermorde, die sich weltweit abzeichnen, zu verhindern.

Wirtschaftssanktionen und Blockaden humanitärer Hilfsgüter sind genauso tödlich wie Raketen, Bomben und Kugeln. Wer kann die halbe Million irakischer Kinder vergessen , die durch die US-Wirtschaftssanktionen gegen den Irak unter dem Clinton-Regime ermordet wurden und von denen Madeleine Albright sagte, dass sie „es wert waren“? Anscheinend ziemlich viele.

Aber sie vergessen es auf eigene Gefahr – Die Blockade des Irak und die Blockade des Gazastreifens sind Beispiele dafür, was noch kommen wird: Völkermord durch den Verlust von Nahrung, Wasser, Medikamenten, Strom, Transportmitteln, Kommunikation und allem anderen.

Tatsächlich ist dies zur Erhaltung des Lebens erforderlich und wird gegen alle Bereiche und Menschen eingesetzt, die sich den Nazis des 21. Jahrhunderts widersetzen, einschließlich der USA und Europas.

Der Hungertod ist der schlimmste Tod, den es gibt. Es ist langsam und schmerzhaft, demütigend und erzeugt eine wahnsinnige Verzweiflung, in der Menschen bereit sind, ihre Kinder oder ihre Seelen für eine Tasse Brei oder eine Handvoll Soylent Green zu verkaufen .

Und das ist genau die Waffe, die die Nazis des 21. Jahrhunderts einsetzen werden, aber es ist nicht die einzige. Auf den Schlachtfeldern der Ukraine und des Nahen Ostens werden nukleare und chemische Waffen eingesetzt, und biologische Waffen werden nicht nur gegen ausländische Gegner, sondern auch im Inland eingesetzt.

#5 – Der Krieg wird global sein und auf dem wirtschaftlichen Status basieren, nicht auf der Nationalität

Der Krieg wird nicht zwischen Nationen stattfinden, sondern ein Krieg der Parasitenklasse, der „Goldenen Milliarde“, die in jeder Nation der Erde existiert, gegen die Mehrheit der Menschheit. Hungersnot, Pest (Krankheit) und militärische Konflikte werden die wichtigsten Methoden sein, um den Planeten von der Mehrheit seiner menschlichen Bewohner zu entvölkern.

Dieser Krieg hat bereits begonnen, und wie beim Schach betreten wir jetzt das Mittelspiel , in dem Tod und Zerstörung stattfinden. Nach dem Mittelspiel kommt das Endspiel, und die Welt wird für die wenigen, die noch übrig sind, wenn sie dort ankommen, ganz anders sein.

#4 – Trump wird nicht der nächste US-Präsident sein

Im 21. Jahrhundert wählen in den USA nur Idioten. Das Gleiche gilt für Europa. Die „Wahlen“ in den USA waren in den letzten Jahrzehnten von einem eklatanten und unverschämten Betrug geprägt, als ob dieser Betrug offen und absichtlich geschehen würde, nur um ihn den Trotteln unter die Nase zu reiben, die immer noch wählen, die weiterhin glauben, sie könnten gewinnen. Was genau der Fall ist.

Auch wenn Trump nur ein weiterer Krämer und Diener der Parasitenklasse ist, hat er keine Chance, zum dritten Mal erneut zum US-Präsidenten gewählt zu werden oder zumindest das Amt zu übernehmen, was alles zählt.

Selbst wenn er keinen „Herzinfarkt“ erleidet oder plötzlich an irgendeiner mysteriösen Form von „Turbokrebs“ erkrankt oder „versehentlich“ vom Balkon seines Penthouses im 54. Stock fällt, ist er derzeit wegen 91 Straftaten angeklagt, in vier separaten Gerichtsverfahren. Und obwohl eine Anklage, eine Verurteilung oder sogar eine tatsächliche Haftstrafe einen nicht daran hindern, für das Amt des Präsidenten zu kandidieren oder sogar zum Präsidenten gewählt zu werden, hindert die Haftstrafe einen tatsächlich daran, ins Weiße Haus einzuziehen. Und Dandy Donny Trump ist kein Eugene Debs .

Es gibt vier Anklagen gegen Trump, die mit dem J6-„Aufstand“ zu tun haben und die jeden, der wegen dieser Anklage verurteilt wird, tatsächlich daran hindern , ein Amt zu übernehmen. Trump hatte die Wahl 2020 bereits gestohlen, und er nahm sie wie ein Trottel auf und unternahm nichts dagegen, als er die Chance dazu hatte.

Wie kann irgendjemand glauben, dass er etwas anders machen würde, wenn er erneut punktet? Außerdem sind Trump und die Republikaner im Besitz und unter der Kontrolle desselben Abschaums, der auch Biden und die Demokraten besitzt und kontrolliert. Sie werden entscheiden, wer am 20. Januar 2025 ins Weiße Haus einzieht, und Sie können darauf wetten, dass es nicht Trump sein wird. Oder Biden.

#3 – Biden wird nicht der nächste US-Präsident sein. Er wird nicht einmal rennen

Biden kann nicht einmal laufen, wie soll er also rennen? Er schlich nach einer manipulierten und gestohlenen Wahl ins Weiße Haus und etablierte dort die korrupteste, verabscheuungswürdigste und demütigendste Präsidentschaftsregierung in der Geschichte der USA. Keine kompetente Person kann die offensichtliche Tatsache leugnen oder auch nur in Frage stellen, dass Biden nicht in der Lage ist, sich selbst zu baden, geschweige denn Präsident zu sein.

Und auch wenn gegen Biden vielleicht nicht so viele Anklagen wegen Straftaten erhoben werden wie gegen Trump, gäbe es in den USA überhaupt noch Gerechtigkeit, (gibt es keine), würde Bidens degenerierter, drogensüchtiger, sexperverser Sohn mit einer Reihe von Anklagen konfrontiert – Trumps Fälle sehen hingegen wie ein Strafzettel aus – was er nicht wird.

Denn natürlich wird einer von Bidens Kumpanen, handverlesen von denen, die beide Parteien und die gesamte US-Regierung besitzen und kontrollieren, im Weißen Haus eingesetzt, um sicherzustellen, dass alle Anklagepunkte Hunters einfach „weggehen“.

Wenn Hunter Biden tatsächlich wegen der Vielzahl von Verbrechen angeklagt wird, die durch die Beweise auf seinem berüchtigten Laptop bereits unwiderlegbar bewiesen sind, kann man sich darauf verlassen, dass er wie ein Kanarienvogel singt und jeden wie ein Schwein anschreit, sogar seinen eigenen senilen Vater – der erste Gedanke an eine Gefängnisstrafe.

Es besteht keine Chance, dass er auch nur ein paar Wochen oder Monate im Gefängnis verträgt. Er muss von ganz oben geschützt werden, und nur das Weiße Haus kann diesen Schutz bieten. Und offensichtlich hat es bisher funktioniert, also wird es auch weiterhin funktionieren.

Der nächste US-Präsident kann kein Republikaner sein, sie würden Hunter vor Gericht stellen, so wie es die Demokraten mit Trump getan haben. Und Hunter Biden weiß genauso viel wie Epstein und darf nicht reden. Der nächste Präsident muss ein Demokrat sein , und genau das wird er auch sein. Biden wird nicht wiedergewählt, weil er nicht einmal kandidieren wird.

Auch die gackernde Harpyie, Vizepräsident Harris, wird es nicht tun. Sie werden, wie Hunters Anklage wegen eines Verbrechens, einfach „verschwinden“ und wie ein Bündel gebrauchter Taschentücher in den Mülleimer der Geschichte geworfen.

Die Nicht-Entitäten, die die zehn besten demokratischen Anwärter auf das Amt des US-Präsidenten im Jahr 2024 bilden, sind ein fader Stamm politischer Pygmäen und ewiger Verlierer, die ungefähr so ​​wichtig und inspirierend sind wie das oben erwähnte Kleenex.

Kein vernünftiger Mensch würde für einen von ihnen stimmen. Und keiner von ihnen wird im Januar 2025 Präsident. Und auch keiner der ausverkauften Horden feiger Leckerböcke, die das Rattennest der republikanischen Kandidaten bilden (einschließlich des Spitzenkandidaten gegen Trump, Nicky Haley, die derzeit 20 Prozentpunkte zurückliegt, hinter „None of the Above“ bei den Vorwahlen der Republikaner in Nevada).

Aber die Machthaber haben bereits entschieden, dass nächstes Jahr kein Republikaner, sondern ein Demokrat ins Weiße Haus einziehen wird.

Aber es wird keines der oben aufgeführten sein. Lesen Sie weiter, ich werde Ihnen genau sagen, wer es sein wird . Machen Sie sich bereit.

#2 – Der nächste US-Präsident wird … Mobomba sein!!!

„Mobomba“ ist eine Verschmelzung von „Michelle“ und „Obomba“, dem wohlverdienten Spitznamen von Barack Obama, als „Drohnenmörder“ des Präsidenten, der persönlich 540 tödliche Drohnenangriffe genehmigte, bei denen mindestens 3.797 Menschen getötet wurden , davon mindestens 10 % unschuldige Zivilisten waren, darunter mindestens ein jugendlicher US-Bürger.

Genauso wie Dick Cheney hinter Bush Junior das Sagen hatte und Bush Senior hinter Ronald Reagan das Sagen hatte, nähert sich Barack Obama nun dem Ende seiner dritten Amtszeit als De-facto-Präsident der USA, der ersten der sich die ganze Zeit hinter dem Vorhang versteckt und jede Entscheidung des Biden-Regimes getroffen hat.

Obombas Arbeit hat sich für seine Meister erneut als zufriedenstellend erwiesen, und so beginnt in Kürze seine vierte Amtszeit, versteckt sich in den Startlöchern hinter seiner Ehefrau „Michelle“ (die möglicherweise als tatsächliche biologische Frau geboren wurde oder nicht) und wird bald der nächste Präsident der USA. Bringen Sie es zur Bank und denken Sie daran, dass Sie es hier zum ersten Mal gehört haben.

Ich wurde 1960 geboren, ich erinnere mich an die Ermordung von JFK und seitdem war jeder US-Präsident schlechter als der vorherige. Dieser Trend wird sich mit der Auswahl von Mobomba fortsetzen. Die US-Präsidentschaftswahl 2024 ist eine Freak-Show-Ablenkung für die Trottel, die immer noch denken, dass Wählen in den USA des 21. Jahrhunderts alles bedeutet.

Mittlerweile ist bereits alles entschieden und es geht wie gewohnt weiter. Die Reichen werden immer reicher, die ultrareichen Parasiten werden immer ultrareicher, und die hart arbeitende und lange leidende Mehrheit der Menschheit wird weiterhin durch Armut, Pest, Hungersnot und Krieg zur Zielscheibe der Vernichtung und zu Staub gemacht .

Mobomba wird nicht nur der schlechteste Präsident in der Geschichte der USA sein, sie (Pronomen ist richtig) werden auch als der bösartigste Despot in der Geschichte der Menschheit in die Geschichte eingehen.

Caligula, Vlad der Pfähler (der Rumäne war, kein Russe), Hitler. Mobomba. Der Antichrist. Und nun, Leute, zur Top-Ten-Vorhersage für Texas Bentley Nr. 1 für 2024 … (Trommelwirbel, bitte.)

#1 – Alles wird noch gut sein

Die Dinge werden noch schlimmer werden, viel, viel schlimmer, und wahrscheinlich wird es nie besser. Sie und alle, die Sie lieben, werden wahrscheinlich mehr leiden, als Sie sich jemals vorstellen können, und dann werden Sie sterben.

Die nächsten Jahrzehnte werden, sofern kein Wunder geschieht, wahrscheinlich die schrecklichsten in der gesamten aufgezeichneten Menschheitsgeschichte sein. Hungersnot, Pest, Dritter Weltkrieg. Die Herrschaft des Antichristen. Die Ausrottung der überwiegenden Mehrheit der Menschheit, von Menschen wie Ihnen und mir, wie bei Insekten.

Alles absichtlich herbeigeführt von wahrhaft satanischen Kräften in Menschengestalt. Niemand kommt lebend raus.

Aber machen Sie sich darüber keine allzu großen Sorgen. Mach einfach weiter. Verkaufen Sie nicht Ihre Seele, verraten Sie nicht Ihre Menschheit. Wir können die Welt nicht retten, dafür ist es bereits zu spät.

Aber wir können immer noch unsere eigene Seele retten, indem wir alles tun, was wir können, um zu versuchen, die Welt zu retten, indem wir auf der richtigen Seite der Wahrheit, der Gerechtigkeit und der Menschheit stehen, gegen die Dämonen in dieser Welt kämpfen und sie aus ihrem Elend erlösen, wenn wir können.

Und am Ende zählt, dass wir es versucht haben. Sie wissen schon, wie „Impossible Dream“ von Don Quijote . Offensichtlich ist der Teufel real und jetzt hier. Man kann ihn buchstäblich in den Gesichtern von Klaus Schwab und Bill Gates, Chrystia Freeland und Victoria Nuland und in jeder ihrer Handlungen sehen.

Aber wenn der Teufel real ist, dann bedeutet das, dass Gott auch real sein muss . Und das ist er. Erinnere dich daran. Glauben Sie es nicht nur, sondern verstehen Sie es. Dass alles, was wir in diesem Leben tun, ob gut oder böse, richtig oder falsch, gleichermaßen zu uns zurückkommt.

Alles. Und was könnte schöner sein als das? Dies ist nicht die einzige Welt, und dies ist nicht das einzige Leben. Wie mein Homeboy Bill Hicks immer sagte: „Es ist nur eine Fahrt.“

Wir werden alle das Ende erreichen und dann darüber hinaus. Und alles bekommen, was wir verdienen. Sei mutig, sei gut, sprich deine Gebete, vertraue auf Gott.

Quellen: PublicDomain/sputnikglobe.com am 08.02.2024