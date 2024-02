Microsoft deaktiviert Computer von Benutzern, die „Nicht-Mainstream-Inhalte“ online teilen

Teile die Wahrheit!

Microsoft hat Pläne angekündigt, die Computer von Personen zu deaktivieren, die „Nicht-Mainstream“-Inhalte online teilen, um sogenannte „Fehlinformationen“ im Vorfeld der Wahlen 2024 zu bekämpfen.

Während eines Interviews mit Lester Holt von NBC wurde Microsoft-CEO Satya Nadella dazu befragt, wie KI die künftige Wahl unterstützen oder gefährden könnte.

Reclaimthenet.org berichtet: Nadellas Antwort schien jedoch die Bereitschaft zu implizieren, Technologie zur Zensur von Inhalten einzusetzen, um das zu bekämpfen, was er als Desinformation identifizierte.

Nadella erklärte: „Dies ist nicht die erste Wahl, bei der wir uns mit Desinformations- oder Propagandakampagnen von Gegnern und Wahlbeeinträchtigungen befasst haben.(WEF fordert ein Verbot demokratischer Wahlen: „Die Elite kann entscheiden, wer die Welt regiert“)

Wir erledigen in der gesamten Technologiebranche die gesamte Arbeit rund um Wasserzeichen, die Erkennung von Deep Fakes und Content-IDs. Ehrlich gesagt wird es genügend und mehr Technologie geben, um die Probleme im Zusammenhang mit Desinformation und Fehlinformationen erkennen zu können.“ (WEF stellt „fliegende Mikrochips“ vor, die „Gedankenverbrechen“ erkennen und „Ihr Gehirn lahmlegen“ können)

Microsoft Edge sammelt unerlaubt Daten von Chrome

Microsoft ist seit Langem dafür bekannt, seinen eigenen Browser den Nutzern aggressiv aufzudrängen.

Die meisten Nutzer von Microsoft-Produkten – einschließlich Windows und des Edge-Browsers – sind mittlerweile darauf konditioniert, zu akzeptieren, dass die Software, die sie ausführen, und die Daten, die sie zu besitzen glauben, nicht wirklich unter ihrer Kontrolle sind.

Und vielleicht ist das der Grund, warum eine so erstaunliche „Funktion“ wie der automatische Import von in Google Chrome geöffneten Tabs durch Edge – selbst wenn das Import-Tool des Microsoft-Browsers deaktiviert ist – seit Monaten bekannt ist, ohne dass sie behoben wurde (in der Annahme, es handele sich um einen Fehler).

Aber es scheint ein „Fehler“ in der Denkweise des Unternehmens zu sein, einer von vielen – nicht wirklich ein Softwarefehler. Immerhin ist es eine Funktion.

Sowohl Edge als auch Chrome basieren auf der gleichen Chromium-Engine, was den „Betrieb“ erleichtern sollte; und Microsoft und Google sind sich sehr ähnlich, wenn es um invasive und kontroverse Praktiken und Verhaltensweisen gegenüber Endnutzern geht.

Und wenn sie es für nötig halten, sind sie auch nicht gerade nett zueinander. Einige Berichte deuten darauf hin, dass die „Tab Stealing“-Funktion in Wirklichkeit „nur“ ein Versuch von Microsoft ist, Chrome-Nutzer abzuwerben und sie dazu zu bringen, zu Edge zu wechseln, ohne darüber nachzudenken.

Ein Reporter von Verge und ein Windows- und Chrome-Nutzer (und gelegentlich auch ein Edge-Nutzer) beschrieben die Tortur, nach einem Windows-Update und einem Neustart die in ihrem Chrome-Standardbrowser geöffneten Tabs in Edge importiert zu bekommen.

Es überrascht nicht, dass der Benutzer nicht gefragt wurde, ob er damit einverstanden ist. Hier ist die Windows/Edge-Erfahrung in einem Satz zusammengefasst: „Ich habe zuerst gar nicht gemerkt, dass ich Edge benutze und war verwirrt, warum alle meine (aus Chrome importierten) Tabs plötzlich abgemeldet waren“.

Und tatsächlich war die Option unter edge://settings/profiles/importBrowsingData so eingestellt, dass der automatische Zugriff auf die „recent browsing data“, also die Borg-artige Assimilation der geöffneten Chrome-Tabs durch Edge, deaktiviert wurde.

Aber Widerstand ist nicht zwecklos: Verwenden Sie Open-Source-Betriebssysteme und -Browser, und die Root-Rechte (Zugriff auf die tiefsten Berechtigungs- und Entscheidungsebenen) gehören Ihnen.

In der Zwischenzeit werden diejenigen, die Windows (neu) installieren, an dieser Stelle etwas über den Grund für das Browser-Kerfuffle erfahren.

Die Installationsaufforderung lautet

„Mit Ihrer Bestätigung wird Microsoft Edge regelmäßig Daten von anderen Browsern, die auf Ihrem Windows-Gerät verfügbar sind, importieren. Zu diesen Daten gehören Ihre Favoriten, der Browserverlauf, Cookies, Autovervollständigungsdaten, Erweiterungen, Einstellungen und andere Browserdaten“.

Mit Ihrer Zustimmung – oder, wie Nutzer berichten, ohne. Immerhin geht es um Microsoft, und der Technologie-Dinosaurier hatte es nicht eilig, auf entsprechende Medienanfragen zu reagieren.

Googles neues Patent: Maschinelles Lernen zur Erkennung von „Falschinformationen“ in sozialen Medien

Neue Techniken zur Überwachung sozialer Medien.

Google hat beim US-Patent- und Markenamt einen Antrag für ein Tool eingereicht, das maschinelles Lernen (ML, eine Untergruppe der KI) nutzt, um zu erkennen, was Google als „Fehlinformationen“ in sozialen Medien ansieht.

Google verwendet bereits KI-Elemente in seinen Algorithmen, die zur Automatisierung der Zensur auf seinen riesigen Plattformen programmiert sind, und dieses Dokument zeigt einen konkreten Weg auf, den das Unternehmen in Zukunft einschlagen will.

Der allgemeine Zweck des Patents besteht darin, Informationsoperationen (IO) zu identifizieren und dann „vorherzusagen“, ob es sich dabei um „Falschinformationen“ handelt.

Nach der Erklärung zu urteilen, die Google der Anmeldung beigefügt hat, sieht es zunächst so aus, als würde das Unternehmen seine eigene Existenz für die Verbreitung von „Fehlinformationen“ verantwortlich machen – im Text heißt es, dass Kampagnen für Informationsoperationen billig und weitverbreitet sind, weil ihre Botschaften dank der „Verstärkung durch Social-Media-Plattformen“ leicht zu verbreiten sind.

Es scheint jedoch, dass Google das Tool mit Blick auf andere Plattformen entwickelt.

Der Technologiegigant weist ausdrücklich darauf hin, dass andere Plattformen (im Antrag werden X, Facebook und LinkedIn namentlich erwähnt) das System nutzen könnten, um ihre eigenen „unterschiedlichen Vorhersagemodelle“ zu trainieren.

Das maschinelle Lernen selbst hängt davon ab, dass die Algorithmen mit großen Datenmengen gefüttert werden, und es gibt zwei Arten von maschinellem Lernen – „überwachtes“ und „unbeaufsichtigtes“ Lernen, bei dem ein Algorithmus mit großen Datenmengen (wie Bildern oder in diesem Fall Sprache) gefüttert wird und „lernt“, zu erkennen, was er „sieht“.

(Reinforcement Learning ist ein Teil dieses Prozesses – im Wesentlichen wird der Algorithmus darauf trainiert, immer besser zu erkennen, wonach die Menschen, die das System entwickeln, suchen.)

Das ultimative Ziel in diesem Fall wäre höchstwahrscheinlich, dass Google seine „Fehlinformationserkennung“, d.h. die Zensur, effizienter gestaltet, indem es sich auf eine bestimmte Art von Daten konzentriert.

Das Patent besagt, dass es neuronale Netze als Sprachmodelle verwendet (wobei neuronale Netze die „Infrastruktur“ von ML darstellen).

Das Google-Tool klassifiziert die Daten als IO oder gutartig und zielt auch darauf ab, sie als von einer Person, einer Organisation oder einem Land stammend zu kennzeichnen.

Anschließend prognostiziert das Modell die Wahrscheinlichkeit, dass es sich bei dem Inhalt um eine „Desinformationskampagne“ handelt, indem es ihm eine Punktzahl zuweist.

…

