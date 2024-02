NESARA/GESARA, Q, Galaktische Föderation, der „Geheimplan“ – was sind die wahren Ziele der New-Age-Bewegung im Internet

Teile die Wahrheit!

Haben Sie schon vom „National Economic Security and Reformation Act“, kurz NESARA gehört? Das Ziel dahinter ist die Tilgung von Schulden, die Freigabe fortschrittlicher Technologie und die Beseitigung des Tiefen Staats.

NESARA und viele weitere Begriffe der Q-Bewegung und anderen Esoterik-Gruppen kursiert schon eine ganze Weile im Internet. Was sind die wahren Ziele von Q & Co? Von Frank Schwede

Eigentlich sollte NESARA am 11.Oktober 2001 starten. Doch das NESARA wurde mit der Sprengung des World Trade Centers am 11. September quasi in letzter Minute gestoppt. Das behauptet QAnon. Das behaupten esoterische Gruppen.

Schade! Das Projekt klingt immerhin vielsprechend und gerecht. Und es geht nicht nur um die Beseitigung von Staatsschulden, einem bedingungslosen Grundeinkommen, die Wiederherstellung des Goldstandards und die Abschaffung der US-Notenbank – nein, es geht auch um die Abschaffung aller Atomwaffen, um die Einführung geheimer Technologie und um den Weltfrieden für 1000 Jahre. Klingt doch irgendwie gut – oder?

Die Sache hat aber einen Haken. Entworfen wurde NESARA schon vor mehr als 25 Jahren von einem Lehrer namens Harvey Francis Barnard mit dem Ziel, das Zentralbankensystem in den USA abzuschaffen , die Einschränkung verzinslicher Kredite und die Rückkehr zur Goldpreisbindung des Dollars.

Barnard legte sein Konzept 1996 den Mitgliedern des US-Kongresses vor, wo es wenig Gehör fand, schließlich veröffentliche er es um die Jahrtausendwende im Internet. Jeder sollte es zu Gesicht bekommen.

Auch einer gewissen Shaini Goodwin fiel der Entwurf in die Hände. Goodwin ist Anhängerin der esoterischen Ramtha´s School of Enlightenment. Sie war auf Anhieb so begeistert von Barnards Idee, dass sie bald darauf im Internet das Gerücht verbreitete, der US Kongress habe das Gesetz bereits im Jahr 2000 verabschiedet, dass aber dunkle Mächte ein Umsetzung nicht zulassen würden.

Goodwin fabulierte von einem Kampf zwischen der „Dunklen Kabale und den „Weißen Rittern“, woraus späterer die „White Hats“ wurden, denen sich irgendwann Mitglieder der „Galaktischen Föderation“ angeschlossen haben, um für eine schnelle Umsetzung des Plans zu sorgen.

Im Laufe der Zeit entstand so manch abenteuerliche Geschichte. Der Stoff aus dem die Träume sind, entwickelte eine Eigendynamik, dass schon bald von einem Gesetz auf globaler Ebene die Rede war: GESARA, durch das sämtliche Währung neu bewertet würden, was natürlich nicht stimmt. (Der schlimmste Albtraum des Tiefen Staates: Tucker Carlsons geheime Moskauer Treffen)

Q und der Geheimplan

Vor allem für QAnon war das Gerücht von GESARA ein gefundenes Fressen. Die Anhänger dieser Bewegung sehen in GESARA so etwas wie einen Silberstreif am Horizont, der Hoffnung macht, dass sich das Blatt in der düsteren Welt bald zum Besseren wenden wird und dass in nicht allzu ferner Zukunft die unterdrückte Menschheit über die globalistischen Kontrolleure siegen wird.

Der erste Beitrag von Q erschien im Oktober 2017 auf der Website 4chan. Q behauptet, ein hochrangiger Regierungsbeamter mit Zugang zu geheimen Informationen über die Trump-Regierung und ihre Gegner zu sein.

Qs meist kryptische Beiträge wurden in der gesamten Welt als Drops bekannt. Mittlerweile ist Q Kult. Vor allem in den USA. Q entwickelte sich zu einem Rettungsanker verzweifelter und gestrandeter Menschen, die sich oft in völliger Verzweiflung an die Drops klammern, um nicht unterzugehen.

Perfide ist, die Macher hinter Q wissen das. Ich spreche absichtlich nicht von Verschwörungstheorien, obwohl Q selbst eine Verschwörung gegen die Menschheit ist, weil diese Bewegung mit dem Ziel gegründet wurde, die Gesellschaft zu spalten und die Menschen gegeneinander aufzuhetzen.

Die typische Taktik linksautoritärer Politiker. Teile und herrsche. Es ist aber nicht nur die Q-Bewegung, die den Samen falscher Hoffnungen streut, dazu gehört auch die esoterische Community, die aus der New Age-Bewegung der 1960er Jahre hervorgetreten ist.

Q und die Splittergruppen der Esoterik-Bewegung, die größtenteils aus dem Untergrund arbeiten und deren Namen kaum jemand kennt, sind nicht automatisch die Guten, nur weil sie behaupten für eine gute und gerechte Sache zu kämpfen.

Wer sich näher mit den Botschaften dieser Gruppen auseinandergesetzt hat, wird sicherlich festgestellt haben, dass viele angekündigte positive Veränderungen bis heute nicht eingetreten sind – dazu gehört auch GESARA.

Spätestens seit Corona hat sich das Internet in ein Paralleluniversum verwandelt, in dem teils uralte Geschichten aufgegriffen und zu etwas völlig Neuem umgewandelt werden. Viele Geschichten, die auf einschlägigen Blogseiten verbreitet werden, reichen oft weit zurück zu den Wurzeln der New Age-Bewegung in den 1960er Jahren.

Sogar die sogenannte „Neue Weltordnung“, was auch immer man darunter verstehen mag, war schon damals ein Thema, wenn auch nicht so offen ausgesprochen wie heute.

Die uralten Praktiken der New Age Bewegung

Nehmen wir die „Galaktische Föderation“ als Beispiel, die mittlerweile auf nahezu allen spirituellen Blogseiten ganz weit oben rangieren. Der geistige Urvater war ein gewisser David Spengler.

1978 veröffentlichte Spengler sein Buch Links With Space. In diesem Werk beschreibt der Autor eine Gruppe wohlwollender Außerirdische, die in einem riesigen Schiff auf der Erde landen, um die Menschheit aus der tausendjährigen Knechtschaft zu befreien.

Zutritt erhalten aber nur diejenigen, die der Neuen Weltordnung zugestimmt haben. Die andere Gruppe wird zurückgelassen und in ein Umerziehungslager gesteckt. Von wohlwollend kann also nicht die Rede sein, weil uralte Praktiken zur Anwendung kommen, wie sie auch von Sekten wie Scientology und Zeugen Jehovas praktiziert werden.

Galaktische Föderation, GESARA und auch die Geschichte der sogenannten MEDBEDs, für schnelle und sofortige Heilung, haben ihren Ursprung in der New Age-Bewegung und dienen einerseits der Ablenkung vom politischen Wahnsinn, andererseits der Manipulation der Masse, weil es schließlich um Glaubensfragen geht, die in der New Age Bewegung genauso im zentralen Mittelpunkt stehen, wie schon im Mittelalter bei den Kirchenfürsten, die ebenfalls von Heilung und Erlösung sprechen.

Die New Age-Bewegung betrachtet die Galaktische Föderation als den neuen Messias, der in einem riesigen Raumschiff auf die Erde kommt und die Menschen erlöst und befreit. Das hat auch die Kirche im Mittelalter versprochen. Nicht ganz ohne Grund wird Jesus von den Anhängern der New Age Bewegung gerne als Außerirdischer betrachtet.

Hier ist wichtig zu verstehen, dass Politik und Kirche, und dazu zählt auch die New Age-Bewegung, ein gemeinsames Ziel haben, die Menschen in eine bestimmte Richtung zu manipulieren, die durchaus einer neuen Weltordnung entsprechen kann.

Wer die Berichte der New-Age-Bewegung zwischen den Zeilen liest, wird sehr schnell feststellen, dass es hier keineswegs um Freiheit geht, sondern um die Einhaltung von Regeln, um innere Reinheit, um Hingabe; also im Prinzip dasselbe Manifest, das die Kirche seit hunderten von Jahren verfolgt. . .

Und jetzt kommt die Menschheit ins Spiel, die sich mitten Krieg befindet, von zwei Seiten angegriffen und in die Zange genommen wird. Auf der einen Seite von der Elite aus Wirtschaft und Politik, die mit Angst und Propaganda arbeiten, auf der anderen Seite die neuen Kirchenfürsten der New Age-Bewegung, die ein neues Zeitalter versprechen, eine neue Weltordnung, in der es weder Krieg noch Armut gibt.

Die Kirche, und dazu gehören auch Glaubensbewegungen und die Politik waren schon im Mittelalter eine unheilige Allianz – und daran hat sich bis heute nichts geändert.

Hoffnung versus Angst

Um die Sache auf den Punkt zu bringen, in diesem Spiel oder Krieg, ganz gleich wie wir es nennen, wird mit zwei ausgesprochen scharfen Waffen gekämpft: Hoffnung versus Angst. Diese Strategie hat zum Ziel, die Menschheit unter einen Hut zu bringen, in eine Neue Weltordnung.

Wichtig ist zu verstehen, dass wir es hier nicht nur mit einem einzigen Gegner zu tun haben. Es ist ein Schattenboxen der Elite in einem Krieg, der sich gegen die gesamte Menschheit richtet.

Es ist sehr wahrscheinlich, dass Politiker gemeinsam mit den Massenmedien in den kommenden Monaten die Zügel weiter anziehen werden. Vielleicht erfinden sie ein neues Virus und zwingen die Menschen diesmal per Gesetz zur Impfung, vielleicht simulieren sie eine Eskalation in der Ukraine oder im Nahen Osten, vielleicht inszenieren sie eine Nahrungsmittelknappheit – ganz egal ,was passieren wird, es spielt am Ende keine Rolle, was sie tun – wichtig ist zu erkennen, dass keine Befreier aus dem Weltall kommen werden und dass Q und die White Hats nicht eingreifen werden.

Die Verwirrung des Gegners (die gesamte Menschheit) war im Krieg schon immer das Mittel der Wahl, um den Gegner so kirre zu machen, dass er am nicht mehr weiß, wo ihm der Kopf steht.

Eine kleine gut organisierte Minderheit setzt mithilfe von Politik und Massenmedien auf eine altbewährte Methode: Sie verbreiten Unwahrheiten, mit denen sie die Gesellschaft in gut und böse spalten, um die Menschen gegeneinander aufzuhetzen – Corona, Nazis und Klima.

Erst wenn eine große Mehrheit das Spiel durchschaut hat und nicht mehr mitspielt, wird sich das Blatt zu Gunsten der Menschheit wenden. Dazu braucht es keine Befreier, allein ein gesunder Verstand reicht aus.

Es braucht keinen Übergang in die 5. Dimension, kein GESARA, kein Q und auch keine Galaktische Föderation – und wer hofft, dass Donald Trump das Ruder rumreißen wird, wird genauso enttäuscht sein, wie bereits jetzt schon viele Anhänger der spirituellen Bewegung.

Um es noch einmal in aller Deutlichkeit zu sagen: Die Welt kann sich im Außen nur ändern, wenn mindestens 70 Prozent der Weltbevölkerung nicht mehr in die Falle der selbsternannten Elite tappt.

Solange aber Tausende Menschen an Aufmärschen gegen rechts teilnehmen, Andersdenkenden das Menschsein absprechen und gesellschaftliche Brandmauern errichten, wird der Krieg im Sinne der linken Diktatoren weitergehen und die „Puppenspieler“ lachen sich ins Fäustchen, weil sie die Menschen genau da haben, wo sie sie brauchen.

Viele Autorenkollegen, wie beispielsweise der niederländische Schriftsteller Martin Vrijland, sprechen von einer Simulationsmatrix, womit sie natürlich recht haben. Wir haben es mit einer Simulation zu tun, einer, gegen die sich leider nur sehr wenige Menschen zur Wehr setzen.

Das mag verschiedene Gründe haben, der wohl wichtigste ist die soziale Ausgrenzung und das berufliche Aus, woran wir einerseits sehen können, dass der elitäre Kreis gerade um sein Überleben kämpft, andererseits, dass die Menschenverachtung in diesem Krieg offenbar keine Grenzen mehr kennt, was ja Bundeskanzler Olaf Scholz schon während Corona erklärt hat, dass es für ihn keine rote Linie gibt. Man ist also zu allem bereit.

Anhand dieser Tatsache sollte jeder erkennen, dass wir es nicht mit normalen politischen Verhältnissen zu tun haben, sondern mit hochgradigem Extremismus – und es spielt keine Rolle, ob der von links oder von rechts kommt. Extremismus bleibt Extremismus.

Die frühere Bundestagsabgeordnete Vera Lengsfeld vergleicht die aktuelle Lage mit der Vorwendezeit in der ehemaligen DDR. Bleibt zu hoffen, dass sie mit ihrer Einschätzung recht hat, weil sich jeder vernünftige Mensch die Frage stellen sollte, wie viele sinnlose Opfer dieser hybride Krieg noch kosten soll.

Es wird keine Galaktische Föderation kommen, um die Menschen zu befreien und der Aufstieg führt auch nicht wie versprochen in die 5. Dimension, sondern in die Realität, um den Wahnsinn in Politik und Gesellschaft zu erkennen und endlich eine rote Linien zu ziehen.

Niemand braucht eine LGBT-Bewegung, Genderwahnsinn, Klima-Kleber und auch keine Gesinnungspolizei zur Umerziehung. Allein Herz und Verstand reichen aus, um die Welt zu einem besseren Ort machen.

Nachtrag: Die Blogseite Operation Disclosure gab bekannt, dass Donald Trump, der dort als amtierender Präsident bezeichnet wird, NESARA/GESARA bereits unterzeichnet habe. Ob das die Wahrheit ist, muss jeder für sich entscheiden.

