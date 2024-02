Neue Studien: Energydrinks für zu Selbstmordpandemie bei Jugendlichen – gefährliche Chemikalien sind in 80 % der Mahlzeiten von McDonald’s, Burger King und Pizza Hut enthalten

Teile die Wahrheit!

In einer neuen Studie (vgl. nature.com), die sich auf Proben aus Restaurants in San Antonio (USA) stützt, wurden geringe Mengen von Phthalaten gefunden. Diese Chemikalien werden verwendet, um Kunststoffe weich zu machen – sie wurden zu 80% in den entnommenen Proben gefunden.

Wie eine frühere Studie ergab (vgl. ncbi.mlm.nih.gov), wird diese Chemikalie mit einer Reihe von Gesundheitsproblemen in Verbindung gebracht, unter anderem mit Störungen im endokrinen System.

Dabei handelt es sich um eine Reihe von Drüsen, die Hormone im Körper produzieren und ausschütten. Phthalate werden auch mit Fruchtbarkeits- und Fortpflanzungsproblemen in Verbindung gebracht.

In einer Studie aus dem Jahr 2020 wurde festgestellt, dass die Chemikalie Veränderungen in der Pubertät, die Entwicklung des Hodendysgenesiesyndroms, Krebs und Fruchtbarkeitsstörungen, sowohl bei Männern als auch bei Frauen, hervorrufen kann. (Vgl. ncbi.nlm.nih.gov)

Eine andere Studie, die Anfang des Jahres veröffentlicht wurde, forderte ebenfalls „kritische“ politische Reformen in Bezug auf diese Chemikalien. Sie hatte nämlich ergeben, dass sie das Risiko von Aufmerksamkeits-, Verhaltens- und Lernstörungen bei Kindern erhöhen. (Vgl. ncbi.nlm.nih.gov)

Phthalate werden für eine Vielzahl von Produkten verwendet und sind häufig in Gummihandschuhen und Industrierohren enthalten. (McDonald‘s-Kundin bewahrt Big Mac acht Monate auf – das Ergebnis schockiert nicht nur sie (Videos))

Die Lebensmittelverarbeitung ist von Land zu Land unterschiedlich, und die Art und Weise, wie Fast Food in den USA hergestellt wird, unterscheidet sich von der im Vereinigten Königreich und in Europa.(Potenziell krebserregende Schadstoffe entdeckt! Diese Nuggets enttäuschen im Test)

Die Forscher erklärten, dass sie dies berücksichtigt hätten. Denn die Chemikalie kann von diesen Produkten auf die Lebensmittel übergehen – was dann bedeutet, dass wir sie mit der Nahrung aufnehmen.

Lebensmittel, die von den meisten Fast-Food-Ketten verkauft werden, durchlaufen in der Regel einen umfangreichen Prozess der Verpackung, Handhabung und Zubereitung, bevor sie beim Verbraucher landen.

Auch die Handschuhe, die von den Mitarbeitern der Fast-Food-Restaurants benutzt werden, wurden für die Studie entnommen und wiesen ebenfalls Spuren der schädlichen Chemikalie auf.

Die Experten der George Washington University stellten fest, dass Lebensmittel, die Fleisch enthalten, höhere Werte der Chemikalien aufwiesen, wobei beliebte Produkte wie Chicken Burritos und Cheeseburger hohe Werte des Weichmachers DEHT aufwiesen.

300x250

DEHT war ursprünglich als Ersatz für Phthalate entwickelt worden. Produkte wie Käsepizzen und Pommes Frites wiesen die geringsten Mengen an Chemikalien auf.

Bei der Bestellung von Produkten wie Burgern bestellten die Forscher diese mit Käse, Tomaten, Essiggurken, Zwiebeln, Salat und ausgewählten Gewürzen, während die Hamburger-Patties ohne jegliche Beläge bestellt wurden.

Sie bestellten zwei verschiedene Burritos, einen mit weißem Reis, schwarzen Bohnen, Käse, milder Salsa und Salat, den anderen mit gebratenen Pinto-Bohnen, Käse, Zwiebeln, saurer Sahne, Tomaten, Salat und Tomatensoße.

300x250 boxone

Studie kommt zu dem Schluss, dass Energydrinks mit Selbstmordepidemie bei Kindern in Zusammenhang stehen

Laut einer neuen Studie sind Energydrinks für die Zunahme von Selbstmorden und schweren psychischen Problemen bei Kindern verantwortlich .

Forscher von Fuse, dem Centre for Translational Research in Public Health an der Teesside University und der Newcastle University haben herausgefunden, dass Energy-Drinks ein größeres Risiko für Kinder darstellen als bisher angenommen.

Es zeigte sich, dass Kinder, die regelmäßig Energy-Drinks konsumierten, ein höheres Risiko für schwere psychische Probleme wie Depressionen, Selbstmordgedanken und ADHS hatten.

Nypost.com berichtet: In der in der Fachzeitschrift Public Health veröffentlichten Studie untersuchten Forscher Daten aus 57 Studien mit über 1,2 Millionen Kindern und Jugendlichen aus mehr als 21 Ländern, die Energy-Drinks konsumierten.

Die Forscher führten diese Überprüfung als Folgemaßnahme zu einer ersten Überprüfung im Jahr 2016 durch.

„Wir haben eine noch umfangreichere Liste von Folgen für die geistige und körperliche Gesundheit gefunden, die mit dem Konsum von Energy-Drinks bei Kindern und Jugendlichen einhergehen“, sagte Hauptautorin Amelia Lake, Professorin für Ernährung im öffentlichen Gesundheitswesen an der Teesside University, gegenüber Fox News Digital.

„Wir haben [die Überprüfung] wiederholt und dabei immer mehr Belege gefunden, die darauf hindeuten, dass der Konsum dieser Getränke mit negativen Auswirkungen auf die Gesundheit verbunden ist.“

Der Koffeingehalt von Energy-Drinks liegt zwischen 50 mg und 505 mg pro Portion, verglichen mit 90 mg in 8,45 Unzen Kaffee, 50 mg in 8,45 Unzen Tee und 34 mg in 16,9 Unzen Limonade, stellten die Forscher fest.

Basierend auf den Ergebnissen fordern die Forscher und andere britische Gesundheitsorganisationen die Regierung auf, den Verkauf von Energy-Drinks an Kinder unter 16 Jahren zu verbieten.

„Diese Beweise deuten darauf hin, dass Energy-Drinks in der Ernährung von Kindern und Jugendlichen keinen Platz haben“, sagte Lake.

„Die politischen Entscheidungsträger sollten dem Beispiel der Länder folgen, die Altersbeschränkungen für den Verkauf an Kinder eingeführt haben.“

Experten wägen ab

Erin Palinski-Wade, eine in New Jersey ansässige registrierte Ernährungsberaterin, war nicht an der neuen Forschung beteiligt, sagte jedoch, dass die Ergebnisse sie nicht überrascht hätten.

„Energy-Drinks sind keine sichere Wahl für Kinder und es wurden keine sicheren Richtlinien für den Koffeinkonsum bei Personen unter 18 Jahren festgelegt“, sagte sie gegenüber Fox News Digital.

Sie stellte fest, dass Koffein eine Halbwertszeit von sechs bis acht Stunden hat – was bedeutet, dass es so lange dauert, bis es den Körper verlässt.

„Selbst geringe Mengen Koffein können die Qualität und Quantität des Schlafs beeinträchtigen, und schlechter Schlaf steht in direktem Zusammenhang mit einer Verschlechterung der geistigen und körperlichen Gesundheit – sowohl bei Erwachsenen als auch bei Kindern“, bemerkte Palinski-Wade.

„Ein Mangel an guter Schlafqualität kann zu Beeinträchtigungen kognitiver Funktionen wie Entscheidungsfindung, Konfliktlösung, Arbeitsgedächtnis und Lernen sowie zu Verhaltens- und Stimmungsänderungen und einem erhöhten Risiko für Depressionen führen.“

Unzureichender Schlaf könne sich auch negativ auf die Gehirnentwicklung eines Kindes auswirken, fügte sie hinzu, was zu Lernproblemen und häufigeren negativen Emotionen führen könne.

„Schlafmangel kann auch das Gedächtnis und die Konzentration beeinträchtigen und die akademische Leistung erschweren, insbesondere wenn der Schlaf chronisch unterbrochen ist“, sagte der Experte.

Quellen: PublicDomain/legitim.ch/thepeoplesvoice.tv am 18.02.2024