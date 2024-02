Wie oben, so unten! Das Geheimnis der Smaragdtafel

Teile die Wahrheit!

Unter den vielen alten Weisheiten und mystischen Lehren, die sich über die Jahrhunderte und Jahrtausende angesammelt haben, sticht eine Schrift hervor, die einen Leitstern der Spiritualität darstellt: die Smaragdtafel (lateinisch: Tabula Smaragdina).

Dieser faszinierende Text wird traditionell dem legendären Hermes Trismegistos zugeschrieben, einer mythologischen Figur, die die Vereinigung von Hermes, dem griechischen Götterboten, und Thot, dem ägyptischen Gott der Weisheit, verkörpert.

»In den Worten der Smaragdtafel entdecken wir das Fundament der Hermetik – einen Weg der Weisheit und Spiritualität, der die Alchemie, die Magie und das Gesetz der Anziehung durchdringt«, sagt der renommierte Star-Hellseher und Mystiker Emanuell Charis, der in diesem Artikel die Geheimnisse der Smaragdtafel untersucht.

Die historische Bedeutung der Smaragdtafel

Die Tabula Smaragdina wird in spirituellen und hermetischen Traditionen seit jeher als grundlegender Text von enormer Bedeutung angesehen. Dieses Werk des legendären Hermes Trismegistos hat eine lange Geschichte der Interpretation und Anwendung in verschiedenen okkulten Disziplinen, einschließlich der Alchemie, der Magie und des Gesetzes der Anziehung.

Die Hermetik ist eine philosophische und spirituelle Tradition, die auf den Lehren des Hermes Trismegistos basiert. Diese Tradition hat ihre Wurzeln in den alten Kulturen Ägyptens und Griechenlands und hat im Laufe der Geschichte Einfluss auf verschiedene spirituelle und okkulte Strömungen ausgeübt.

Die konkreten Ursprünge der Smaragdtafel liegen in den Nebeln der Vergangenheit verborgen. »Es wird angenommen, dass der Text in der hellenistischen Periode Griechenlands entstand und möglicherweise auf noch ältere Quellen zurückgeht«, erklärt Emanuell Charis.

»Die Smaragdtafel wurde in verschiedene spirituelle Kreise überliefert und hat im Laufe der Jahrhunderte zahlreiche Interpretationen und Kommentare erfahren.«

Der Text der Smaragdtafel

Die Smaragdtafel ist berühmt für ihren zentralen Satz: ›Wie oben, so unten; wie innen, so außen.‹ »Diese Aussage ist von zentraler Bedeutung für das Verständnis des hermetischen Prinzips der Entsprechung, das besagt, dass Mikrokosmos und Makrokosmos miteinander verbunden sind und sich gegenseitig spiegeln«, erläutert Emanuell Charis, der diesen Satz im Kontext des Gesetzes der Anziehung und der spirituellen Entwicklung betrachtet.

»Selbst in unserer aktuellen Zeit, die von Schnelllebigkeit, wissenschaftlichem Materialismus und technologischem Fortschritt bestimmt ist, behält die Smaragdtafel ihre Relevanz als Quelle zeitloser Weisheit bei«, so Charis.

»Sie lädt dazu ein, die verborgenen Mysterien des Universums zu erforschen und das Bewusstsein für die Einheit allen Seins zu erweitern.

Die Lehren der Tabula Smaragdina können auch heute noch dazu beitragen, uns eine tiefere Verbindung zur inneren Weisheit und zur göttlichen Quelle des Lebens zu ermöglichen.«

Die Verbindung zum Gesetz der Anziehung

In spirituellen Lehren und okkulten Traditionen offenbart sich ein zentrales Prinzip, das die Schöpfung und Manifestation in unserem Leben lenkt: das Gesetz der Anziehung.

Dieses Gesetz stellt, wie Charis ausführt, ein Konzept dar, das in vielen spirituellen Lehren und philosophischen Traditionen zu finden ist. »Es besagt im Wesentlichen, dass Gleiches Gleiches anzieht«, erklärt der Star-Hellseher.

»Mit anderen Worten: Unsere Gedanken, Gefühle und Überzeugungen senden eine Energie aus, die Resonanz im Universum findet und entsprechende Erfahrungen und Manifestationen in unserem Leben hervorruft.«

Mit ihrem berühmten Satz ›Wie oben, so unten; wie innen, so außen‹ verdeutlicht die Smaragdtafel den Kern dieses Prinzips. »Diese Aussage ist nicht nur eine metaphysische Erklärung der kosmischen Harmonie, sondern auch ein Instrument zur Entschlüsselung der Mechanismen des Gesetzes der Anziehung«, betont Charis, der weiter darlegt, wie uns die Smaragdtafel als Orientierungshilfe auf unserem Weg zur bewussten Schöpfung und Manifestation dienen kann.

»Durch das Verständnis, dass unsere äußere Realität ein Spiegelbild unserer inneren Welt ist, erkennen wir die Macht, die in unseren Gedanken und Gefühlen liegt«, so der bekannte Star-Hellseher. »Indem wir unsere Aufmerksamkeit und Absicht bewusst lenken, können wir die Energie des Gesetzes der Anziehung nutzen, um unsere Träume und Ziele zu verwirklichen.«

Die Smaragdtafel erinnert uns in diesem Sinne daran, dass wir Schöpfer unseres eigenen Schicksals sind und dass unsere Gedanken und Überzeugungen den Grundstein für unsere Realität legen.

Doch die Lehren der Smaragdtafel gehen über die bloße Manifestation materieller Wünsche hinaus. Sie laden uns vielmehr ein, eine tiefere Verbindung zu unserem inneren Selbst und zur göttlichen Quelle des Lebens herzustellen.

»Dadurch, dass wir in Harmonie mit den Prinzipien der Smaragdtafel leben, können wir nicht nur äußeren Erfolg und Wohlstand erfahren, sondern auch inneren Frieden, Freude und Erfüllung«, verdeutlicht Emanuell Charis.

Die Tabula Smaragdina ist also nicht nur ein Relikt aus vergangenen Zeiten, sondern eine lebendige Quelle der Inspiration und Weisheit, die uns auf unserem spirituellen Pfad begleitet, uns auf unserem Weg zur bewussten Schöpfung und Manifestation leiten kann und in uns das Bewusstsein dafür weckt, dass wir die Schöpfer unseres eigenen Schicksals sind.

Fazit

Gerade in der heutigen Zeit, in der die Suche nach Sinn und Erfüllung eine zentrale Rolle spielt, stellt die Smaragdtafel ein zeitloses Symbol der Weisheit und spirituellen Erkenntnis dar.

Ihre Bedeutung im Zusammenhang mit dem mittlerweile weithin bekannten Gesetz der Anziehung liegt in ihrer Fähigkeit, uns vor Augen zu führen, dass unsere Gedanken, Gefühle und Überzeugungen eine unmittelbare Auswirkung auf unsere Realität haben.

»Die Tafel lehrt uns, dass das Universum ein harmonisches Ganzes ist, in dem alles miteinander verbunden ist«, erklärt Emanuell Charis. »Verstehen wir die Prinzipien der Smaragdtafel und wenden wir sie in unserem Leben an, können wir bewusste Schöpfer unserer Realität werden und das Gesetz der Anziehung nutzen, um unsere Träume und Ziele zu manifestieren.«

Obwohl unser Alltag von äußeren Ablenkungen und oberflächlichen Werten geprägt ist, zeigt uns die Smaragdtafel auf, dass die wahre Erfüllung im Inneren liegt.

»Durch die Entwicklung eines positiven Geistes und eines offenen Herzens können wir die Kraft des Gesetzes der Anziehung auf liebevolle und harmonische Weise nutzen, um unser Leben zum Besseren zu gestalten«, resümiert Emanuell Charis.

»Die Tabula Smaragdina bleibt daher eine lebendige Quelle der Inspiration und Erkenntnis, die uns auf unserem spirituellen Weg begleitet und uns daran erinnert, dass wir stets die Schöpfer unseres eigenen Schicksals sind und als solche die Kraft und die Macht haben, unser Leben nach unseren höchsten Visionen zu gestalten.«

Quellen: PublicDomain/emanuellcharis.de am 18.02.2024