Pentagon-Insider schlägt Alarm: „Der Dritte Weltkrieg wird dieses Jahr beginnen“

Ein Pentagon-Insider hat gewarnt, dass die Welt am Rande eines Dritten Weltkriegs steht, und hat die Bürger aufgefordert, sich in den kommenden Monaten auf einen umfassenden Krieg vorzubereiten.

Berichten zufolge hat eine Quelle im US-Pentagon gewarnt, dass die Welt am Rande eines großen Konflikts stehe, da der Iran und seine Verbündeten weiterhin Angriffe im gesamten Nahen Osten starten:

Die Warnung kommt zu einer Zeit, in der vom Iran unterstützte Stellvertreter den Nahen Osten destabilisieren, indem sie Ziele in Israel und den USA sowie die internationale Schifffahrt in der Region angreifen.

Iran selbst hat auch Angriffe in den Nachbarländern Irak und Pakistan sowie in Syrien durchgeführt, was die Spannungen in die Höhe trieb.

Allnewspipeline.com berichtet: Wir haben im Internet viele sagen sehen, dass sie einen Atomkrieg nicht überleben wollen, aber es wird Überlebende geben. Wenn sie also nicht vorhaben, gegen das geschriebene Wort zu verstoßen, müssen sie überleben, und Sie werden hoffentlich darauf vorbereitet sein.

Das sind nicht die einzigen Warnungen, die wir hören, denn Präsident Trump hat kürzlich in Iowa die gleiche Warnung ausgesprochen, und der russische Nachrichtensprecher Wladimir Solowjow warnte sein Publikum ebenfalls, dass der Planet „auf den Zweiten Weltkrieg zusteuert“. (Stehen die USA am Rande eines apokalyptischen Krieges mit dem Iran?)

Während der Nahe Osten derzeit am instabilsten ist, ist Europa auch Schauplatz des Konflikts mit dem Russland-Ukraine-Krieg. Ein Vorsitzender des NATO-Militärausschusses erklärte kürzlich, warum sich die NATO auch auf einen größeren Konflikt vorbereitet .

Er erklärte: „Es ist keine Selbstverständlichkeit, dass wir in Frieden sind.“(Die drei großen Konflikte, die den Dritten Weltkrieg bestimmen werden)

Das Video mit diesen Kommentaren finden Sie am Ende des Artikels.

Muslime wollen, dass der Mahdi kommt …

Aus dem obigen Link über den Pentagon-Insider sehen wir die folgende Warnung an den Iran:

Der Verteidigungsexperte Nicholas Drummond äußerte Bedenken, dass der Konflikt im Nahen Osten möglicherweise eskalieren könnte, warnte jedoch, dass ein direkter Angriff Teherans auf Israel den darauf folgenden Krieg „das Ende Irans“ bedeuten würde.

Für die meisten vernünftigen Staats- und Regierungschefs würde dieses Wissen sie ausbremsen und zum Nachdenken bringen, bevor sie irgendetwas unternehmen, das ihr Land „untergehen“ könnte, aber wenn es um den Iran geht, sind diese Warnungen eher Anreiz als Abschreckung.

Laut der Volkszählung der Islamischen Republik von 2016 sind fast alle der 89 Millionen Iraner (Stand 2023) Muslime, wobei 99 % angeben, Muslime zu sein.

Für radikale Muslime gilt: Je näher die Welt dem Ende der Zeit rückt, desto eher erscheint der Mahdi. Für sie ist der Mahdi ein „messianischer Befreier, der die Erde mit Gerechtigkeit und Gerechtigkeit erfüllen, die wahre Religion wiederherstellen und ein kurzes goldenes Zeitalter einläuten wird, das sieben, acht oder neun Jahre vor dem Ende der Welt dauert“, so Britannica .

Die folgenden Schlagzeilen zeigen deutlich, dass der Iran hinter fast allem steckt, was seit dem Angriff der Hamas auf Israel am 7. Oktober 2023 im Nahen Osten passiert ist.

• Militärführer des Iran und der Hisbollah unterstützen Houthis-Angriffe auf Schiffe, die das Rote Meer überqueren

• Die Hamas habe Waffen und Ausbildung aus dem Iran erhalten, sagen Beamte

• Der Iran feuert Raketen auf Pakistan ab, während sich die Kriegsspannungen zwischen Israel und der Hamas ausweiten

• Iran erhöht den Einsatz gegen die USA, Stellvertreter greifen irakischen Militärstützpunkt mit ballistischen Raketen an

• Vom Libanon bis zum Roten Meer droht ein größerer Konflikt mit dem Iran

Der Iran will den Dritten Weltkrieg und kontrolliert und/oder unterstützt genügend Stellvertreter, darunter die Hisbollah, die Hamas und die Houthis, um weiterhin Streichhölzer gegen das Pulverfass des Nahen Ostens zu werfen.

Wir haben kürzlich herausgefunden, dass auch der Iran kurz davor steht, eine Atombombe zu bauen.

„In seinem Bericht schrieb Albright, ein ehemaliger UN-Waffeninspektor im Irak: „Heute würde es nur etwa eine Woche brauchen, um genug für seine erste Atomwaffe zu produzieren.

Es könnte genug waffenfähiges Uran für sechs Waffen in einem Monat haben, und nach fünf Monaten Produktion von waffenfähigem Uran könnte es genug für zwölf sein.“

Der größte staatliche Terrorsponsor, Iran, wird bald eine Atommacht sein.

MILLIONÄRE WISSEN, DASS ETWAS KOMMT…..

Über die Daily Mail sehen wir am 21. Januar 2024 folgende Schlagzeile: „Was wissen sie?“ Die Milliardäre der Welt bauen Bunker und errichten Festungen vor ihren Villen.“

Ende letzten Jahres stellte sich heraus, dass Mark Zuckerberg eine versteckte Festung im Wert von 100 Millionen US-Dollar baute, die unter seiner hawaiianischen Inselranch vergraben war und über eigene Energie- und Lebensmittelvorräte sowie explosionsgeschützte Türen verfügte.

Der milliardenschwere Wellness-Unternehmer Frank VanderSloot – Idahos reichster Mann – kaufte kürzlich eine 2.000 Hektar große Ranch südlich von Zucks Anwesen für stolze 51 Millionen US-Dollar.

Und Sam Altman, CEO von OpenAI, ließ einmal durchblicken, dass er und PayPal-Mitbegründer Peter Thiel eine „Vereinbarung“ für den Fall des Weltuntergangs hätten: Wenn die Dinge auf Hochtouren laufen, sagte Altman 2016, würden die beiden auf einem von Thiels Grundstücken untertauchen in Neuseeland.

Es ist nicht klar, ob sie sich auf den Dritten Weltkrieg, einen wirtschaftlichen Zusammenbruch, einen gesellschaftlichen Zusammenbruch oder eine andere Anzahl möglicher Szenarien vorbereiten, aber sie wissen offensichtlich, dass etwas bevorsteht, und bereiten sich darauf vor.

ENDEFFEKT

Zum jetzigen Zeitpunkt ist es zweifelhaft, ob irgendjemand genau weiß, was die jetzt stattfindenden Kriege zu einem offiziellen Dritten Weltkrieg machen wird, aber es ist glasklar geworden, dass Nationen in den laufenden Kriegen Partei ergreifen, von denen einige über nukleare Fähigkeiten verfügen.

Mit den Warnungen Chinas in Bezug auf Taiwan zeichnet sich auch ein weiterer Konflikt ab, und sicherlich wird es dem Biden-Regime gelingen, einen Weg zu finden, auch die Amerikaner in diesen Konflikt einzubeziehen.

Ich persönlich bin davon überzeugt, dass das, was die Welt seit dem Russland-Ukraine-Konflikt mit der NATO, dem Vorbild Amerikas, dem Eingreifen und den weiter zunehmenden Konflikten im Nahen Osten beobachtet, dass wir die Anfangsstadien des nächsten Weltkrieges erleben.

Ich bete, dass ich falsch liege und irgendetwas das Geschehen stoppen wird, aber es ist zweifelhaft, dass es irgendwelche kühleren Köpfe gibt, die in der Lage sind, den Geist wieder in die Flasche zu stecken.

…

Quellen: PublicDomain/thepeoplesvoice.tv am 02.02.2024