Sechs Gründe, warum sich das Böse gerade selbst zerlegt (Video)

Die politische Linke hat die Welt auf den Kopf gestellt. Viele Menschen fühlen sich in ihren Grundwerten erschüttert, sind verunsichert oder psychisch krank. Wie lange dauert die Krise noch, geht unsere Gesellschaft jetzt komplett den Bach runter und kommt das Böse mit allem durch?

Das sind die häufigsten Fragen. In ihrem neuen Video liefert Kommunikationstrainerin Susanne Lohrey, sechs Gründen, warum das Böse sich selbst zerlegt. Von Frank Schwede

Immer mehr Menschen haben einfach nur noch die Schnauze voll. Sie schalten kein Radio und Fernsehen mehr ein und meiden die Tageszeitung wie der Teufel das Weihwasser.

Die Gründe liegen auf der Hand. Die Propaganda, der Hass und die Hetze gegen Andersdenkende und oppositionelle Parteien und Politiker hat ein Maß erreicht, das beispiellos ist.

Wenn sogenannte „gute“ und „tolerante“ Menschen aus der bürgerlichen Mitte gegen Hass und Hetze auf die Straßen gehen und dabei die Sätze skandieren „Aufs Maul hauen“ und „Schädel eintreten“, sollte sich die Frage erübrigen, wer der wahre Bösewicht ist.

Viele Experten sind zu recht alarmiert und sagen, dass die Menschenrechtssituation in Deutschland seit dem Fall der Mauer noch nie so schlecht war wie gegenwärtig.

Manchmal reicht nur ein unüberlegtes Wort, ein Tweet oder die falsche politische Meinung, dass Menschen ihre Arbeit verlieren, gemobbt oder sogar körperlich angegriffen werden.

Es gibt Hunderte erschreckende Beispiele, die zeigen, zu welchen Taten aufgehetzte Menschen fähig sind – vor allem während Corona. Dass diese Menschen nicht per se Gutmenschen sind, nur weil sie auf der richtigen politischen Seite stehen, dürfte einleuchten.

Politische Beobachter und Experten warnen schon eine ganze Weile vor einer Eskalation der Situation, weil die politisch Verantwortlichen immer weiter an der Eskalationsschraube drehen und den großen Knall offenbar bewusst billigend in Kauf nehmen.

Auch Kommunikationstrainerin Susanne Lohrey beobachtet in ihrer Praxis, dass sich die Situation auf allen Ebenen zuspitzt. Sie hat Kontakt zu vielen Leuten in der Politik, in Unternehmen und auch im Gesundheitswesen. (Engel – Gibt es sie wirklich?)

Sie sagt:

„Erst vor ein paar Tagen hatte ich ein Gespräch mit einer Psychologin aus einer psychiatrischen Klinik, die mir gesagt hat, dass sie alles hinschmeißt, weil sie es einfach nicht mehr aushält, diese ständigen Prozesse, wo jeder auf den anderen losgeht. Also man kann hier mit Fug und Recht behaupten, dass sich die Lage dramatisch zuspitzt.“

Ein unsichtbarer, energetischer Krieg

Viele Menschen fühlen sich mit der aktuellen Lage einfach nur noch überfordert. Sie ziehen sich zurück, kündigen ihren Job oder suchen sich professionelle Hilfe.

Doch oft ist, wie man im Volksmund sagt, guter Rat teuer.

Auch für Susannen Lohrey ist die Situation nicht immer einfach – vor allem nicht auf ihrem YouTube-Kanal, weil sie da sehr vorsichtig sein muss, mit dem, was sie sagt.

Mag die Situation momentan für manch einen ausweglos erscheinen – die Kommunikationstrainerin ist sich dennoch sicher, dass dem Bösen am Ende die Luft ausgehen wird.

Auch wenn keine Panzer durch die Straßen rollen und keine Bomben fallen, so ist das, womit wir es aktuell zu tun haben, nach Worten von Lohrey Krieg. Die Trainerin spricht von einem unsichtbaren Krieg auf hochenergetischer Ebene.

Lohrey:

„Was wir hier haben, ist eine Auseinandersetzung quasi auf höchster Ebene. Materie gegen Geist. Zwei Energien. David gegen Goliath. Alles, was wir jetzt brauchen ist eine elegante Gegenführung, geschickte Strategien.“

Die Strategie der dunklen Kräfte basiert aktuell auf Demoralisierung, auf die Zerstörung unserer liebgewonnener Werte, die jetzt alle auf einmal genommen werden. Das bereitet sehr vielen Menschen Angst.

Doch ganz ohne Dunkelheit geht es nach Worten der Trainerin aber nicht, weil das Dunkle der Elefant im Raum ist und von allen erkannt werden muss. Der Dunkelheit wird quasi die Maske heruntergerissen, dass alle sie sehen und erkennen können. Erst danach wird es möglich sein, etwas Neues aufzubauen. Und noch ein wichtiger Punkt kommt hinzu, den Lohrey erklärt:

„Wir haben es hier mit einem Sonderfall zu tun, weil sich gerade ein großer Zyklus schließt, wo sich David und Goliath gegenüberstehen. Das ist jetzt der Moment, wo das Pendel in das andere Extrem ausschlägt und für den Bruchteil einer Sekunde stehen bleibt.“

Lohrey bezeichnet diesen besonderen Zustand als einen Kampf der Energien. Die alte Energie will den Staffelstab nicht an die neue Epoche übergeben – weil das für die alte Zeit den Niedergang bedeutet. Doch der ist unausweichlich. Das wurde von vielen Experten schon lange vorgesagt. Lohrey:

„Es wird versucht zu verhindern, dass die Materie aufsteigt und dem alten Meister entfleucht. Das ist so, wie wenn die Nacht sagt, den Tag darf es nicht geben oder Winter sagt, warum soll ich dem Frühling Platz machen, mir gefällt es doch so gut in meiner Frostwelt.“

Susanne Lohrey versucht das an einem interessanten Beispiel aus der Natur zu erläutern:

„Welche Möglichkeiten hätte der Winter, um dem Frühling nicht Platz machen zu müssen? Er könnte allen Bäumen die Äste abschneiden und ihm die Freiheit nehmen Blätter auszutreiben oder eine Parasiten freisetzen, die alles zerfressen.

Genau diesen Zustand haben wir gerade gesellschaftlich. Überall sind Prozesse im Gange, die hoch destruktiv sind, mit denen versucht wird, das Neue zu verhindern – und viele fangen jetzt das Plärren an und denken, dass alles kaputt geht.“

In die Verteidigung gehen

Die Kommunikationstrainerin bleibt in der Natur und erklärt, welche Strategien der Verteidigung Bäume anwenden, um sich vor Parasiten zu schützen.

Gleichzeitig weist sie darauf hin, dass es jetzt auch für die Gesellschaft an der Zeit ist, sich vor dem parasitären System zu schützen und dass es falsch ist, sich zurückzuziehen und in die Defensive zu gehen, wie es vielfach in der spirituellen Szene empfohlen wird. Lohrey:

„Das ist so, wie wenn Holzböcke an mir kleben, aber ich darf auf gar keinen Fall etwas tun, weil die ja irgendwie von selbst wieder abfallen. Das ist eine Falle. Bestimmte Kräfte haben ein Interesse daran, dass du nichts tust.“

Susanne Lohrey nennt sechs gute Gründe die beweisen können, dass hochtoxische und parasitäre Systeme sich selbst zerlegen. Lohrey:

„Das erste Phänomen ist ein Prozess der Autophagie, der Selbstverdauung, durch das alles Toxische entsorgt wird. Wenn wir unsere Gesellschaft, unser Land als System sehen, gibt es eine geistige Müllabfuhr, die dafür sorgen wird, dass dieses Gerümpel, was hier nicht reingehört, was überflüssig und toxisch ist, entsorgt wird.

Was jetzt in unserem Land passiert, ist ein Herunterfahren von Konsum und anderen Dingen, die früher wichtig waren, der Gürtel wird also enger geschnallt, die Dinge minimalisieren sich. Wichtig ist, jetzt keine Angst zu haben. Ein System weiß, warum es etwas runterfährt, nämlich um etwas anderes hochzufahren.“

Weil das Herunterfahren die Grundlage dafür ist, dass wichtige Prozesse freigeschaltet werden, die dafür sorgen, das Toxische zu entsorgen. Das ist nach Worten der Trainerin so, wie in der Natur:

„Ein Parasit zerstört am Ende immer seinen Wirt. Er zerstört also seine eigene Grundlage, wie es auch der Krebs tut. Das heißt, auch ein parasitäres System zerstört sich selbst.“

Somit steht fest, dass toxischen Mächten, mit denen wir es gerade zu tun haben, in der Regel nur ein kleines Zeitfenster bleibt, bis sie sich zerstört haben und zusammenbrechen.

Das System kämpft um sein Überleben

Aktuell können wir auf fast allen Ebenen einen Abkapselungsprozess beobachten. In Unternehmen, in Organisationen oder in der Politik. Das hat irgendwann zur Folge, dass die Ressourcen zunehmend knapp werden und Führungskräfte aufeinander losgehen.

Lohrey:

Das wird mir auch aus vielen Unternehmen berichtet. Die haben am Ende nur noch die Grundressource, denen steht nichts Neues mehr zur Verfügung, das heißt, die Regentschaft ist spätestens ab diesem Zeitpunkt zeitlich begrenzt.“

Das ist ein Prozess, der zwangsläufig zu Konkurrenzkämpfen nicht nur in Unternehmen, sondern auch in nahezu allen Organisationen und natürlich auch im politischen System zu beobachten ist.

Hinzu kommt nach Worten der Trainerin ein gewisses Suchtverhalten nach mehr Macht, was sich daran erkennen lässt, dass die Eliten gerade dabei sind, die Weltmacht anstreben.

Lohrey:

„Toxische Systeme und narzisstische Strukturen sind Adrenalinjunkies, die am Ende immer mehr brauchen. Es ist das typische Suchtverhalten.“

Trotz der aktuell schwierigen Lage im Land ruft Susanne Lohrey zu Zuversicht auf. Sie glaubt, dass sich die Situation bald ändern wird und dass ein Wertewandel kommen wird, weil jetzt immer mehr Menschen das Böse erkennen und meiden werden.

Lohrey:

„Das heißt, es wird einen Wertewechsel geben, wir werden immer mehr auf die ethische Ebene gehen und uns zu prosozialen Werten bekennen, also den Dingen, die förderlich sind für einen neuen Zyklus. Ich bin recht guter Dinge, was da gerade passiert.“

Dennoch werden die destruktiven Prozesse zunächst weiter zunehmen. Nach Worten der Trainerin ist es jetzt wichtig, die Rolle des Beobachters einzunehmen, sich nicht in das berühmte Boxhorn jagen zu lassen, sondern den Prozess aud der Ferne in aller Ruhe zu beobachten.

Video:

Quellen: PublicDomain/Frank Schwede für PRAVDA TV am 08.02.2024