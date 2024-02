Sonneneruption: Totaler Blackout wegen Carrington Ereignis 2024? (Video)

Teile die Wahrheit!

Was ist ein Carrington-Ereignis? Der britische Astronom Richard Christopher Carrington beobachtete vom 28. August bis 4. September 1859 mehrere starke Sonneneruptionen, als er die Sonnenflecken aktuell vermessen und abgezeichnet hatte, wie weiter unten im Artikel zu sehen.

Es wurde berichtet, dass auch in südlichen Breiten wie Rom, Havanna und auf Hawaii Polarlichter zu sehen waren, die normalerweise nur in höheren Breiten auftreten.

(Titelbild: Ein neuer Tag, ein weiterer Ausbruch auf der Rückseite der Sonne. Ab 13:15 UTC (17. Februar) wurde eine große Menge Plasma jenseits des Südrandes sichtbar. Wenn wir nur noch einen Satelliten auf der anderen Seite hätten, um all diese Ereignisse zu beobachten!)

Auf der Erdseite der Sonne rotierte die Flare erzeugende Sonnenfleckenregion 3576 hinter dem Südwestrand und stellt keine Bedrohung mehr für erdgerichtete Eruptionen dar. Die Region, in der es derzeit am wahrscheinlichsten zu Sonneneruptionen kommt, wäre AR 3583 im Nordwestquadranten. Eine mögliche aktive Region befindet sich ebenfalls direkt hinter dem nordöstlichen Rand und wir sollten beginnen, sie innerhalb der nächsten 48 Stunden auftauchen zu sehen.

Ein Ereignis dieser Stärke kann statistisch betrachtet alle 100 – 150 Jahre auf der Erde vorkommt. Auslöser sind Ausbrüche der Sonnenoberfläche, die zwar häufig auftreten, meistens aber nicht die Erde treffen.

Ein koronaler Massenauswurf (englisch coronal mass ejection, CME) ist eine Sonneneruption (eine eruptive Protuberanz), bei der Plasma ausgestoßen wird. Die Austrittsquellen sind meist Sonnenflecken, Das ausgestoßene Plasma besteht hauptsächlich aus Elektronen, Protonen und zu kleinen Anteilen aus Kernen schwererer Elemente wie Helium, Sauerstoff und Eisen. (Stromausfall im Hauptquartier der Bundeswehr – Notstromversorgung ebenfalls ausgefallen)

Die Häufigkeit von koronalen Massenauswürfen ist eng an die Sonnenaktivität gekoppelt: im Sonnenfleckenminimum sind sie deutlich seltener als im Sonnenfleckenmaximum, die durchschnittliche Häufigkeit schwankt zwischen 0,5 und 6 Ereignissen pro Tag.

Die Original Zeichnung von Carrington.

Ende August 1859 wurde in Nordamerika das in geschichtlicher Zeit stärkste Koronalereignis beobachtet mit taghellen Leuchterscheinungen in der Nacht und zerstörenden magnetischen Induktionen in Telegrafenleitungen.

Dieses Carrington Ereignis führte also zu „Polarlichtern“, die selbst in Kuba, Rom und Honolulu beobachtet werden konnten. „Die Eruptionen waren so energiereich, dass Menschen im Nordosten der USA ihre Zeitung im Licht des Polarlichts lesen konnten“, laut damaligen Zeitungsmeldungen.

Weiters: „Die geomagnetischen Störungen waren so stark, dass Telegrafenämter von Funkenschlag aus ihren Geräten berichteten, der teilweise sogar das Papier in Brand setzte“.

1859 wurden solche Ereignisse als Kuriositäten berichtet. Würde ein ähnliches Ereignis heute auftreten, würde jedoch möglicherweise die gesamte Hightech-Infrastruktur der Welt zusammenbrechen. Heute besteht hochgezüchtete technischen Infrastrukturen auf dem Spiel, die inzwischen nahezu alle Bereiche unseres Lebens durchdringen.

Sonnenstürme, die sich zur Erde bewegen, kommen hier in mehreren Phasen an. Nicht alle Phasen treten bei jedem Sturm auf. Zuerst wird durch hochenergetisches Sonnenlicht, vor allem Röntgen- und UV-Strahlen, die obere Atmosphäre ionisiert.

Dadurch wird der Funkverkehr gestört. Danach folgt ein Strahlensturm, der ungeschützten Astronauten gefährlich werden kann. Zum Schluss folgt der koronaler Massenauswurf (CME): eine langsam bewegte Wolke geladener Partikel, die mehrere Tage benötigen kann, um die Erdatmosphäre zu erreichen.

Wenn ein CME auf die Erde trifft, können die Sonnenpartikel mit dem Magnetfeld der Erde wechselwirken und dabei starke elektromagnetische Feldschwankungen hervorrufen. Besonders problematisch sind Störungen des GPS-Systems, das von Mobiltelefonen, Flugzeugen und Fahrzeugen genutzt wird, und auch die Satellitenkommunikation gefährdet.

Die größten Probleme von CMS betreffen jedoch das Stromversorgungsnetz, da die von Sonnenpartikeln – der Sonnenwind – Spannungen bzw. transiente Spannungsspitzen in langen Leitungen induziert werden, welche wiederum elektrische Anlagenteile (Schaltgeräte, Transformatoren usw. …) zerstören könnten.

Derartige Transformatoren zu ersetzen, könnte sehr lange dauern – insbesondere, wenn Hunderte/Tausende dieser Anlagen gleichzeitig zerstört würden.

Dies ist bereits bei einem kleineren Sonnensturm in Kanada einmal eingetreten, die stabile Wiederherstellung der zentralistischen Stromversorgung war seinerzeit höchst problematisch.

Wenn man sich vorstellt, dass große Städte eine Woche, einen Monat oder ein Jahr lang ohne Strom sind, dann werden sich alleine die monetären Schäden und die Folgeschäden leicht auf viele Billionen Euro summieren. Die Folgen eines solchen Carrington Ereignisses in der heutigen Zeit wären Jahrzehnte lang spürbar.

Eine mögliche Lösung wäre, das bestehende Stromnetz weltweit aufzurüsten und entsprechend resilient zu machen, damit es gegenüber Störungen durch Sonnenstürme weniger anfällig ist.

Es bestehen hier punktuelle Bemühungen der Netzbetreiber – jedoch, wenn dann müsste dies eher global – zumindest länderübergreifend – durchgeführt werden.

Eine andere Möglichkeit besteht darin eine weltweite CMS Vorwarnstruktur zu errichten.

Also mittels Sonnen-Beobachtungs- Satelliten Sonneneruptionen (CMS) beobachten – die Auswurfbahn ermitteln und Vorhersagen treffen, ob – und wenn ja wann – ein Sonnensturm die Erde treffen wird.

Mit verbesserten Vorhersagen können – bei zeitgleichen Aufbau einer weltweiten Kommunikations– und Koordinationsstruktur die Möglichkeit geschaffen werden, Maßnahmen zur Begrenzung von Schäden zu ergreifen. Es dürfte ein Zeitraum von 15-25h vorhanden sein – zwischen Beobachtung und Auftreffen der CMS Wolke auf unserem Planeten.

Bei geeigneter Abstimmung und Vorbereitung incl. Training sollte/könnte dies ausreichen um Schäden an der elektrotechnischen Infrastruktur möglichst klein zu halten.

Auch andere lange Leitungen (Telekommunikationskabel) und angeschlossene Geräte, können durch ein Carrington Ereignis natürlich ebenso in Mitleidenschaft gezogen werden.

Auch im privaten Haushalt sollten Vorbereitungen getroffen werden: Sich vom Netz trennen, ev. PV Anlagen erden und vom Wechselrichter/Speicher trennen, empfindliche Elektronik (PC, Handy, Datenträger, …) in eine Metallbox (Faradayscher Käfig) verstauen, bis nach dem Ende des Carrington Ereignisses. Danach langsam beginnen die eigene Hausanlage wieder in Betrieb zu nehmen.

Wesentlich ist also die Infrastruktur für die Dauer des Sonnensturms (Einige Stunden bis Tage) bestmöglich zu schützen und sich für die „Zeit danach“ vorzubereiten.

Wie dargelegt ist die Wahrscheinlichkeit für das Eintreten eines Carrington Ereignisses gering – statistisch betrachtet alle 100-150 Jahre.

Die Auswirkung eines solchen Ereignisses auf die globale elektrotechnische Infrastruktur – also auch die leitungsgebundene Kommunikations-Infrastruktur dürfte jedoch massiv sein.

Quellen: PublicDomain/tkp.at am 19.02.2024