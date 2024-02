Die „Frankensteinisierung“ der gesamten Welt durch das WEF: Hollywoods „voraussehende Filme“ (Videos)

Teile die Wahrheit!

Der Finanz-Militär-IT-Medien-Pharma-Komplex (FMIMP) kontrolliert die Menschen.

Laut Peter Koenig, einem geopolitischen Analysten und ehemaligen leitenden Ökonomen der Weltbank und der Weltgesundheitsorganisation (WHO), muss der „dunkle Kult“ uns warnen und uns über seine Pläne informieren.

Koenig erklärt, dass es sich dabei um eine „prädiktive Programmierung“ handele, die zur Destabilisierung der Gesellschaft genutzt werde, was den Massen Angst einflöße und uns so alle entsprechend verwundbar mache.

Zwar gibt es diese prädiktive Programmierung in vielen Formen, und eine davon ist die Verwendung von Hollywood-Filmen, die Peter im folgenden Artikel bespricht:

Die „Frankensteinisierung“ der gesamten Welt durch das Weltwirtschaftsforum. Hollywoods „voraussehende Filme“

Einführung

Es heißt „prädiktive Programmierung“ und bezieht sich auf jede Art von Warnung, die wir auf oft sehr offene Weise erhalten, manchmal auf skizzenhafte, undurchsichtige, codierte Weise oder getarnt als etwas anderes als das, was sie uns warnen soll – aber die Warnung, uns zu „informieren“ zu nennen, ist ein MUSS für den Erfolg des Dunklen Kults, der derzeit die Menschheit regiert.

Es ist immer wieder sichtbar. Denken Sie nur an Covid – die tödliche Plandemie –, die am 1. Januar 2020 um Mitternacht, zu Beginn der UN-Agenda 2030, die Menschheit weltweit heimsuchte, und an das, was später in die UN-Agenda aufgenommen wurde, den „Great Reset“ des Weltwirtschaftsforums (WEF).

Da das WEF und seine Verantwortlichen, wir könnten es den Komplex „Financial-Military-IT-Media-Pharma“ (FMIMP) nennen , auf eine immer stärkere Kontrolle über die Menschen drängen – die Überlebenden, nachdem die Eugenisten einen Großteil ihrer Arbeit erledigt haben – streben sie an Mit zunehmender Digitalisierung wird künstliche Intelligenz (KI) in allem, was wir tun, immer allgegenwärtiger. (Bürgerkrieg: Weitere vorausschauende Programmierung im Hollywood-Filmen)

„Ihr“ Plan kann die Implantation von Chips in Gehirne umfassen oder auch nicht, oder einfach die Verwendung des „Impf-inserierten“ hochmagnetischen und elektronikempfindlichen Graphits, um Menschen in Transhumane zu verwandeln. Man könnte es als eine moderne Art der Frankensteinisierung der Menschheit bezeichnen.

Hollywood

Aber zunächst einmal: Wie viele Filme mit Plandemie-Vorhersage hat Hollywood produziert?

In den letzten 60 Jahren gab es nicht weniger als 18 Filme zum Thema Pandemie und Viren, „die Sie in Atem halten werden“ , sagt Tori Whitacre Martonicz auf chroniccontroltoday.com .

Zu diesen Plandemie-Filmen gehören:

Die Maske des roten Todes (1964) – mit Vincent Price;

Der Andromeda-Stamm (1971) – mit: James Olson, David Wayne, Arthur Hill und Kate Reid;

Outbreak (1995) – mit Dustin Hoffman, Rene Russo, Morgan Freeman;

Contagion (2011) – mit einer Starbesetzung, darunter Darsteller: Marion Cotillard, Matt Damon, Laurence Fishburne, Jude Law, Gwyneth Paltrow, Kate Winslet;

World War Z (2013) – mit Brad Pitt;

The Bird Box (2018 – erinnern Sie sich an die Vogelgrippe ?) – mit Sandra Bullock, Trevante Rhodes, John Malkovich; und schlussendlich

Infection (2019) – mit Rubén Guevara, Leonidas Urbina, Magdiel González.

Die vollständige Liste finden Sie hier .

Nach der „Infektionswarnung“ von 2019 kam das eigentliche „Ding“ – die Covid-19-Plandemie. Verzeihen Sie, es sollte „Pandemie“ lauten, aber die weithin sichtbare Planung der Viruserkrankung macht es zu einer Plandemie .

Spätestens seit dem WEF Davos24 – das vor etwa drei Wochen seine Türen geschlossen hat – wird uns gesagt – und bis zum Überdruss wiederholt –, dass es da draußen einen Virus „X“ gibt, der noch nicht definiert ist, aber es ist da draußen und stößt wahllos herum.

Und um uns zu beruhigen, teilt uns Pfizer mit, dass sie bereits an einem „Impfstoff“ gegen das unbekannte Virus arbeiten. Das ist perfekt, damit wir nachts schlafen können.

WEF – Davos 2024. Die Welt bricht zusammen, aber die Show muss weitergehen…

Wer weiß, vielleicht folgt auf diese Warnung auch ein hochkarätig besetzter Hollywood-Streifen, vielleicht mit einem Titel wie „When Virus X Comes to Town“ (Wenn Virus X in die Stadt kommt).

Je mehr erstaunliche und weltberühmte Stars, desto beeindruckender. Warum sollte sich ein renommierter Star für einen solchen Film zur Verfügung stellen, wenn er nicht vielleicht mit etwas verbunden wäre, das tatsächlich in der Zukunft passieren könnte?

Darauf können Sie wetten. Diese berühmten Schauspieler wissen, was sie tun – und wofür sie bezahlt werden. Und Sie kleben am Bildschirm – verängstigt, aber vorbereitet auf das, was kommt.

Wenn es also zuschlägt, dann trifft es Sie mit voller Wucht – und zwar in der Knieform nach hinten, sodass das Bücken ganz natürlich vonstattengeht.

Social Engineering und Gedankenkontrolle

Die Warnung oder „Information“ gibt es in verschiedenen Formaten. Sicherlich ist die Unterhaltungsindustrie stark daran beteiligt, unterstützt vom Tavistock Institute for Social Engineering and Mind Control – einer Wissenschaft, die im letzten Jahrhundert „ausgereift“ ist.

Hoch im Trend liegen heutzutage Cyber-Angriffe und Transhumanismus.

Was Cyberangriffe betrifft, so hat Hollywood in den letzten 50 Jahren mindestens 20 Filme und Fernsehsendungen produziert; von The Conversation (1974) mit Gene Hackman bis hin zu The Net (1995) mit Sandra Bullock; und zu Westworld (2016–2022), einer HBO-Serie, die auf einem Kultklassiker aus dem Jahr 1970 basiert. Die vollständige Liste finden Sie hier .

Und die allerneueste ist – ob Sie es glauben oder nicht – eine Netflix-Produktion von Barack und Michelle Obama, „Leave the World Behind “ (2023) – erneut mit Stars besetzt, um eine noch bessere Wirkung zu erzielen, mit Julia Roberts, Mahershala Ali und Ethan Hawke. (Hollywood-Programmierung: „Leave the World Behind“ – hat Obama uns gezeigt, wie die Apokalypse aussieht? (Videos))

Es zeigt einen Cyberangriff auf eine große Stadt an der Ostküste der USA, durch einen unbekannten Feind und unbekannte Folgen – wirklich beängstigend. Im Ernst.

Es könnte jederzeit passieren. Ist es nicht seltsam, dass die Produzenten des Films ein beliebter ehemaliger Präsident und seine First Lady sind – von denen viele glauben, dass sie in letzter Minute zum demokratischen Kandidaten befördert werden könnten, der Joe Biden für die Präsidentschaftswahl 2024 ersetzen soll?

Nun, es ist nur Spekulation – Künstliche Intelligenz (KI) weiß es besser und wird uns sagen, wann die Zeit reif ist.

Klaus Schwab vom WEF warnt seit mindestens drei Jahren vor einem sogenannten echten „Cyber-Polygon“, jederzeit. In der Zwischenzeit simulierte ein Online-Computerereignis im Jahr 2021 einen globalen Cyberangriff.

Gastgeber der Veranstaltung war BI.ZONE, unterstützt von Interpol und gesponsert vom WEF. Die Veranstaltung fand am 9. Juli 2021 vollständig online statt.

Erinnern Sie sich auch an eine vom WEF und der Bill and Melinda Gates Foundation gesponserte Veranstaltung 201 in New York im Oktober 2019 – die einen weltweiten Ausbruch des Corona-Virus darstellte, der weniger als drei Monate später stattfand?

Für 2023 wurden bereits Cyber-Pandemien angekündigt. Aber jetzt, „im Jahr 2024, wird Ransomware („Ransomware ist hier, um zu bleiben, sie wird niemals sterben“ ) noch ausgefeilter sein als im Jahr 2023.

KI wird zunehmend als Waffe eingesetzt, um intelligentere, heimlichere Codes zu erstellen, die sich besser der Erkennung entziehen können dateilose (Memory-Injection-basierte) Angriffe.

Ende 2023 erschien gerade ein neuer, mit Stars besetzter Hollywood-Film über Transhumanisierung im alten Stil – der echte Frankenstein-Typ – mit dem Titel „Poor Things“.

Der Streifen ist eine von Frankenstein inspirierte schwarze Komödie mit der berühmten Emma Stone („Lalaland“) in der Hauptrolle, in Zusammenarbeit mit Mark Ruffalo, Willem Dafoe und Ramy Youssef und unter der Regie des aufstrebenden Yorgos Lanthimos.

Der Film spielt vor 100 Jahren in London und anderen europäischen Städten und zeigt einen verrückten Forscher, der Gehirne und andere Körperorgane mit erstaunlichen Ergebnissen transplantiert. Es sieht aus wie direkt aus der Frankenstein-Serie. Siehe offiziellen Trailer (1:22 Min.).

Der Film lässt sich vielfältig interpretieren, passt aber vielleicht am besten als antike Parallele zu dem, was Klaus Schwab und das WEF der Menschheit antun wollen – nicht durch die Transplantation von Körperteilen, sondern durch die Implantation von Chips und die Nutzung von 5G und bald auch 6G zur Manipulation und die Menschheit kontrollieren.

Wenn ja, handelt es sich eindeutig um vorausschauende Planung . Klaus Schwabs prädiktive Programmierung zum Transhumanismus geht auf das Jahr 2016 zurück, als er in einem Interview mit dem Schweizerisch-Französischen Fernsehen dem moderierenden Journalisten sagte, dass wir im Jahr 2025 wahrscheinlich allen Chips implantiert bekommen werden, damit wir miteinander kommunizieren können, ohne zu sprechen.

Verrückte Vorhersagen

Ähnliche, sogar noch verrücktere Vorhersagen machte Klaus Schwab beim WEF-Davos24 vor ein paar Wochen. In etwa fünf Jahren werden uns möglicherweise Chips ins Gehirn implantiert, die es uns ermöglichen, die Gedanken des anderen zu lesen, ohne verbal zu kommunizieren.

Er ging sogar noch weiter und schlug vor, dass Wahlen überflüssig würden, da die Gedanken und Wünsche der Menschen aus der Ferne gelesen werden könnten.

Herr Schwab hat jedoch nie gesagt, dass mit dieser Ferntechnik den Köpfen der Menschen auch gesagt werden könnte, was sie denken und tun sollen – was man als Treiben der Menschheit in einen Sklavenhof bezeichnen könnte.

Was als „Der gruseligste Film aller Zeiten“ bezeichnet wird, ist ein von HBO produzierter Vorhersagefilm mit dem Titel „True Horror“ – eine Erinnerung an die schlimmsten Zeiten des Holocaust.

Und da die Geschichte dazu neigt, sich zu wiederholen – wer weiß, was uns in vielleicht nicht allzu ferner Zukunft erwartet … wurde der Film erstmals am 30. November 2023 ausgestrahlt. Hier ist der abendfüllende Film (59 Min.).

Wir sind an einem Punkt angelangt, an dem „prädiktive Programmierung“ eine ernste – aber nicht beängstigende – Angelegenheit ist. Solange wir uns dessen bewusst sind, können wir uns vorbereiten und DÜRFEN keine Angst haben.

Angst ist unser schlimmster Feind. Diejenigen, die vorgeben, das Sagen zu haben, haben es jetzt geschafft.

Vorausschauende Planung oder Programmierung ist ein dreischneidiges Schwert: Vorwarnung ist ein MUSS für den Erfolg des Dunklen Kults, sie soll die Gesellschaft destabilisieren und – sie ist auch ein Instrument, um Angst zu schüren und uns verletzlich, unterwürfig, gefügig zu machen, kurz gesagt – es ist Tavistock.

…

