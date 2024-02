Staking von Kryptowährungen: Ein kompletter Leitfaden für Einsteiger

Teile die Wahrheit!

Kryptowährung ist ein Vermögenswert, an dessen Ausgabe die Zentralbank oder eine andere Währungsbehörde eines Landes nicht beteiligt ist. Kryptowährungen existieren nur in immaterieller Form, so dass alle Transaktionen mit ihnen, wie z. B. die Schaffung, Ausgabe und Speicherung, ebenfalls digital erfolgen. Das gilt auch für das Staking.

In diesem Artikel erklären wir Ihnen, wie das Staking von Kryptowährungen funktioniert, welche Arten es geben kann und was es für Investoren attraktiv macht.

Staking von Kryptowährungen ist der Prozess der Teilnahme an Blockchain-Netzwerktransaktionen durch Sperren (Einfrieren) einer bestimmten Menge an Kryptowährungen für eine Belohnung.

Staking ist eine Alternative zum Mining in Netzwerken, die den Proof of Stake (PoS) Konsensmechanismus oder seine Variationen wie Delegated Proof of Stake (DPoS) verwenden, und ist eine Möglichkeit, das Netzwerk zu sichern und einen Konsens ohne erhebliche Rechenressourcen zu erreichen.

Wie funktioniert das Staking von Kryptowährungen?

Proof of Stake (PoS) Konsensmechanismus: Im Gegensatz zu Proof of Work (PoW), bei dem der Konsens durch Rechenleistung erreicht wird, verwendet PoS den Betrag der Währung, den die Teilnehmer im Netzwerk bereit sind, für denselben Zweck „einzufrieren“ oder „einzusetzen“. Die Teilnehmer, die die Einsätze tätigen, werden Validatoren genannt. Auswahl der Validatoren: Die Validatoren, die einen neuen Block zur Blockchain hinzufügen, werden auf der Grundlage der Anzahl der von ihnen eingesetzten Münzen sowie anderer Faktoren wie der Dauer des Münzbesitzes und der Zufälligkeit ausgewählt. Erhalt von Belohnungen: Die Validierer erhalten für ihre Teilnahme am Staking-Prozess Belohnungen, die neue, durch Inflation geschaffene Münzen und / oder Transaktionsgebühren umfassen können. Die Belohnungen werden in der Regel im Verhältnis zur Anzahl der eingesetzten Münzen verteilt.

Überblick über die Plattformen für Kryptowährungseinsätze

Kryptowährungsbörsen: Viele große Börsen wie Binance, Coinbase und Kraken bieten Staking-Dienste für verschiedene Kryptowährungen an, von denen Sie eigentlich auch auf anderen Plattformen profitieren. So können Sie z.B. bitcoineer homepage besuchen, um mehr darüber zu erfahren. Für viele Anleger ist dies der einfachste Weg, am Steaking teilzunehmen, da sich die Börse um die technische Seite des Prozesses kümmert.

Spezialisierte Staking-Plattformen: Es gibt Plattformen, die sich ausschließlich auf das Staking spezialisiert haben, wie Staked, Stake Capital und MyCointainer. Diese Plattformen bieten eine größere Auswahl an Kryptowährungen für das Staking und können im Vergleich zu Börsen höhere Renditen bieten.

Direktes Staking über Wallets: Bei einigen Kryptowährungen können Nutzer direkt über offizielle Wallets oder Wallets von Drittanbietern am Staking teilnehmen. Diese Methode erfordert ein höheres Maß an technischem Fachwissen, kann aber mehr Kontrolle über den Prozess und möglicherweise höhere Renditen bieten.

Wichtige Schritte bei der Teilnahme am Steaking

Informieren Sie sich über die Bedingungen: Die Bedingungen für das Staking, einschließlich der Mindesthaltbarkeitsdauer, der Mindestmengen für das Staking und der angebotenen Rückgaben, können sehr unterschiedlich sein.

Berücksichtigen Sie die Risiken: Trotz der Attraktivität des passiven Einkommens birgt das Staking Risiken, darunter Preisschwankungen und die Möglichkeit von Hackerangriffen auf Plattformen.

Diversifizierung: Wie bei jeder Investition sollten Sie nicht alles auf eine Karte setzen. Erwägen Sie, Ihre Investitionen auf verschiedene Kryptowährungen und Plattformen zu verteilen.

Der Hauptvorteil des Stakings ist die Möglichkeit, ein passives Einkommen zu erzielen, ohne Vermögenswerte oder einen Teil davon verkaufen zu müssen. Zu den Vorteilen des Stakings können auch folgende Merkmale gezählt werden:

Einfachheit des Instruments, Möglichkeit der Einkommenserzielung ohne tiefgreifende Kenntnisse und Erfahrungen;

eine große Auswahl an Plattformen, Instrumenten und Token;

die Möglichkeit, die Entwicklung des Blockchain-Netzwerks zu beeinflussen.

Gleichzeitig birgt das Staking aber auch eine Reihe von Nachteilen und Risiken, diese sind:

potenzieller Verlust von Geldern aufgrund von Sicherheitsmängeln im Netzwerk;

Volatilität des Kryptowährungsmarktes;

mäßige Rentabilität;

Unmöglichkeit oder eingeschränkte Möglichkeit, eingefrorene Token zu verwenden.

Staking von Kryptowährungen eröffnet neue Möglichkeiten, Geld im Krypto-Ökosystem zu verdienen und bietet eine einzigartige Möglichkeit, Blockchain-Netzwerke zu unterstützen und gleichzeitig Einkommen zu generieren.

