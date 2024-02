Teile die Wahrheit!

Der US-Journalist Tucker Carlson habe am 6. Februar den russischen Präsidenten Wladimir Putin interviewt, sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow am Mittwoch.

„Ja, das kann ich bestätigen“, sagte Peskow gegenüber Reportern, als er gefragt wurde, ob Putin am Dienstag interviewt worden sei.

Darüber hinaus sagte der Beamte, dass der Kreml viele Anfragen für ein Interview mit Putin erhalte, auch von westlichen Medien, vielen von ihnen fehle es jedoch an Unparteilichkeit.

Tucker Carlsons bevorstehendes Interview mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin sorgt in den Mainstream-Medien für eine spektakuläre Berichterstattung. Die US- und EU-Eliten kochen vor Wut. Verschwörungstheorien schießen wie Pilze aus dem Boden.

Der Aufschrei, der auf Tucker Carslons Interview mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin folgen wird, verspricht absolut spektakulär zu sein. Die Mainstream-Medien befinden sich im völligen Ausnahmezustand.

🇺🇸TUCKER TRIGGERS MAINSTREAM MEDIA MELTDOWN Jealous much MSNBC? https://t.co/IuSS2CWXzl pic.twitter.com/XtzedTXq1l — Mario Nawfal (@MarioNawfal) February 6, 2024

Also, um das klarzustellen: Es geht um all diese Liberalen und vermeintlichen Experten, die einen Zusammenbruch erleben und Tucker Carlson einen Verräter nennen, weil er Putin interviewt.

Die Mainstream-Medien hyperventilieren, denn sie wissen, dass Tucker Carlson ihre Lügen der vergangenen zwei Jahre aufdecken wird.

US-Journalist Tucker Carlson. 300x250 Die gleichgeschalteten deutschen Medien >>> pic.twitter.com/HwAO12aqxW — _horizont_ (@hori_____zont) February 6, 2024

Medienchaos wegen Tucker Carlsons Russlandreise

Carlson versprach, dass das Interview ungekürzt und unredigiert veröffentlicht wird. Es soll sowohl auf seiner Website TuckerCarlson.com als auch seinem Account auf X verfügbar sein. Westliche Regierungen könnten zweifellos versuchen, das Interview zu zensieren.

„Das machen sie immer“, bemerkte Carlson, denn „sie haben Angst vor Informationen, die sie nicht kontrollieren können“.

Who were the American journalists who conducted even minimally adversarial interviews with Zelensky? — Glenn Greenwald (@ggreenwald) February 7, 2024

To be fair, it’s hard for them to talk while giving a blowjob at the same time — Elon Musk (@elonmusk) February 7, 2024

Dennoch betonte Carlson, dass Zuschauer keine Angst vor dem Interview haben sollten. Er forderte sie nicht auf, Putins Handlungen gutzuheißen, sondern erklärte, dass es wichtig sei, das Interview zu sehen, um als mündige Bürger so viele Informationen wie möglich zu erhalten und sich dann eine eigene Meinung zu bilden. (Tucker Carlsons Exklusivinterview mit Wladimir Putin – vollständiges Transkript veröffentlicht?)

Spekulationen über ein mögliches Gespräch zwischen Carlson und Putin kursierten bereits seit Tagen, insbesondere seit Carlson am 3. Februar in Moskau gesehen worden war. Der Journalist hielt sich jedoch bisher über den genauen Grund seiner überraschenden Reise nach Russland bedeckt.(Putin wird ein Attentat angedroht, Russland der Zerfall: Wo wird das Jahr 2024 wirklich explosiv?)

COMPLETE MELTDOWN: In case you missed this last night, struggling with the ratings @CNN anchor Erin Burnett (@ErinBurnett) viciously attacked Tucker Carlson for daring to travel to Moscow to interview Vladimir Putin. WATCH! pic.twitter.com/jTErPtCqJx — Simon Ateba (@simonateba) February 6, 2024

Seit bekannt wurde, dass der ehemalige Fox News-Moderator Tucker Carlson für ein nun bestätigtes Interview mit Präsident Putin in Russland eintreffen würde, hat die deutsche, die US-amerikanische und nun natürlich auch die imitierende Schweizer Mainstream-Medienelite nicht aufgehört, ihren Ärger in den sozialen Netzwerken zum Ausdruck zu bringen.

Einige schlugen vor, Tucker die Rückkehr in die Vereinigten Staaten zu verweigern, während andere Verschwörungstheorien über die Verbindungen des US-amerikanischen Journalisten zur russischen Regierung verbreiteten.

Every day, more than 10,000 illegal immigrants enter the US via Mexico and Canada. Many of them are criminals and Islamic terrorists. But neocon Bill Kristol wants to ban American citizen Tucker Carlson from re-entering the country. The meltdown is delicious. pic.twitter.com/iW4bDBADiT — Rakesh Krishnan Simha (@ByRakeshSimha) February 4, 2024

Warum kocht die US-amerikanische Elite so sehr vor Wut? Warum hat man eine solche Angst vor einem Interview? Ganz einfach: Carlsons Enthüllungen könnten weitreichende Konsequenzen haben und das Establishment ins Wanken bringen.

Einen genauen Zeitpunkt, wann das Interview erscheinen wird, nannte der Journalist vorerst nicht.

Carlsons Interview mit Putin dauert zwei Stunden – und soll den Weltkrieg verhindern

Wie der US-amerikanische Journalist Alex Jones auf X berichtet, dauert das Interview zwischen Tucker Carlson und dem russischen Präsidenten Wladimir Putin zwei Stunden. In Kürze werde das Gespräch veröffentlicht – und in die Geschichte eingehen.

Tucker Carlsons Interview mit dem Präsidenten der Russischen Föderation Wladimir Putin dauert insgesamt zwei Stunden. Dies berichtet der US-amerikanische Journalist und Radiomoderator Alex Jones auf X. Wie Jones betont, habe Carlson ihn hierüber persönlich informiert. Das historische Interview werde sehr bald veröffentlicht. Jones wörtlich:

„Das wird in die Geschichte eingehen. Wir versuchen, einen dritten Weltkrieg zu verhindern.“

Am Dienstagabend hatte Carlson in einer Videobotschaft aus Moskau bestätigt, dass er Putin interviewen wird. Bis Mittwochmorgen wurde der entsprechende Beitrag mehr als 60 Millionen Mal angesehen. Carlson nannte keinen genauen Zeitpunkt der Veröffentlichung, betonte aber, das Interview werde auf X verfügbar sein. Elon Musk habe versprochen, das Gespräch nicht zu zensieren.

Als Grund für seine Entscheidung, ein Interview mit Putin zu führen, nannte Carlson das Recht der US-Bürger auf vollständige Informationen von beiden Seiten des Ukraine-Konflikts, um sich ein eigenes Bild machen und eine eigene Meinung bilden zu können. Laut Carlson habe Washington versucht, das Interview zu stoppen und zu diesem Zweck die Kommunikation seines Teams abgehört.

Sein bisher letztes Interview mit einem Vertreter der westlichen Presse hatte Putin im Oktober 2021 gegeben. Damals interviewte ihn Hadley Gamble vom TV-Sender CNBC am Rande des Forums Russische Energiewoche.

Tucker Carlson tells the NWO “GO FUCK YOUR SELVES” in new epic 2 hour plus Vladimir Putin interview! pic.twitter.com/XgExKkPUqw — Alex Jones (@RealAlexJones) February 6, 2024

amg-news.com berichtet weiter:

Der Tiefe Staat steckt in echten Schwierigkeiten

Der Deep State zittert vor Angst und Tucker Carlsons Einfluss erschüttert die Welt wie nie zuvor. In einem erstaunlichen Interview, das unglaubliche 267 Millionen Aufrufe erzielte, ging Tucker Carlson auf den Kern einer Angelegenheit ein, die den Deep State ins Wanken bringt.

Was bringt die mächtige Elite dazu, im Schatten zu kauern? Tauchen wir tief in den Kaninchenbau ein und erforschen wir die Geheimnisse, Verschwörungen und die Wahrheit, die der Deep State unbedingt geheim halten möchte.

Tucker Carlsons kolossale Reichweite ist unbestreitbar und macht ihn zu einer ernstzunehmenden Kraft in der Welt der Medien und des Journalismus. Sein jüngstes Interview mit Präsident Donald Trump , das auf einer unbekannten Plattform atemberaubende 267 Millionen Aufrufe erzielte, zeigt den unglaublichen Einfluss, den er über die Massen hat. Was jedoch für Aufruhr in den Machtkorridoren gesorgt hat, ist das, was Tucker in Bezug auf Russland tut, ein Land, das der „Deep State“ gerne unter Verschluss halten möchte.

Der Terror des Deep State: Der Deep State, ein geheimes Netzwerk einflussreicher Personen, das hinter den Kulissen agiert, ist seit langem Gegenstand von Spekulationen und Verschwörungstheorien. Ihr Griff an den Hebeln der Macht ist kein Geheimnis, aber ihre dunkelsten Geheimnisse bleiben im Dunkeln. Bis jetzt.

Als Trump und Michael Flynn zu nahe an Putin herantraten, brach der Deep State in Empörung aus und schrie aus vollem Halse „Verrat“ . Aber warum diese extreme Reaktion?

Die Antwort liegt darin, was Wladimir Putin, der russische Präsident, möglicherweise mit Trump teilen könnte. Putin, der in westlichen Medien oft als Bösewicht dargestellt wird, ist ein überzeugter Globalisierungsgegner, der über genaue Kenntnisse der verdeckten Operationen des „Deep State“, insbesondere in der Ukraine, verfügt.

Die dunklen Geheimnisse des Deep State: Putin, ein Meister der Geopolitik, verfügt über einen Schatz an Informationen, die die kriminellen Aktivitäten des Deep State aufdecken könnten.

Er weiß, wo ihre Skelette begraben sind, und hat sich lautstark über die beunruhigenden Tendenzen des Westens geäußert. Putin hat die westlichen Oligarchen mutig zur Rede gestellt und ihnen vorgeworfen, dass sie Pläne zur Herstellung biologischer Waffen schmieden und biologische Krisen herbeiführen, um ihre eigenen Interessen durchzusetzen und Wahlen durch Briefwahl zu manipulieren.

Wladimir Putin steht als Symbol des Widerstands gegen die globalistische Agenda. Er hat offen die Perversion und die weit verbreitete Pädophilie in der westlichen Gesellschaft kritisiert und dabei unbequeme Wahrheiten ans Licht gebracht, die der Deep State lieber geheim halten würde.

Putins unerschütterliche Haltung gegenüber der globalistischen Elite und ihren Plänen hat ihm das Etikett „Rote Pille“ eingebracht – ein Begriff, der ein tiefes Verständnis der verborgenen Absichten und Manipulationen in der Welt bedeutet.

Medienunterdrückung: Der Deep State versteht, dass die Wahrheit über Putin und seine Einblicke in ihre Aktivitäten niemals ans Licht kommen darf. Sie haben ein begründetes Interesse daran, die Erzählung zu kontrollieren und sicherzustellen, dass ihre Version der Ereignisse unangefochten bleibt.

Noch besorgniserregender für sie ist die Tatsache, dass diese Enthüllungen die größte Plattform auf dem Planeten erreichen könnten – die Ätherwellen, die Tucker Carlson befehligt.

Das Narrativ des Deep State steht auf dem Spiel: Wenn die breite Öffentlichkeit herausfinden würde, dass Putin nicht der Bösewicht ist, als der er dargestellt wird, würde das gesamte Narrativ des Deep State wie ein Kartenhaus zusammenbrechen.

Ihre Bemühungen, die Macht im Würgegriff zu behalten, globale Ereignisse zu manipulieren und ihre schändlichen Aktivitäten zu verschleiern, würden aufgedeckt. Die Folgen für den Deep State könnten katastrophal sein, da sich sein Betrugsnetz für alle sichtbar auflöst.

Während Tucker Carlson sich weiterhin mit dem Rätsel um Wladimir Putin befasst und die Angst des „Deep State“ vor der Offenlegung seiner Geheimnisse offenlegt, geht der Kampf um die Wahrheit weiter. Die Machtergreifung des Deep State wird in Frage gestellt, und ihre Verzweiflung, die Kontrolle zu behalten, zeigt sich in ihren Versuchen, die Verbreitung von Informationen zu unterdrücken.

DEVELOPING IN MOSCOW, RUSSIA: Tucker Carlson ‚escaping‘ from Moscow, left the hotel in Moscow through the back door to avoid meeting the bulk of the reporters trying to interview him. WATCH pic.twitter.com/OAO1DEOO9w — Simon Ateba (@simonateba) February 7, 2024

Aber die Wahrheit ist eine unerbittliche Kraft, und die Welt könnte bald Zeuge eines Paradigmenwechsels werden, der die Grundfesten der Machtstrukturen weltweit erschüttert.

In diesem turbulenten Kampf zwischen Wahrheitssuchern und dem Tiefen Staat bleibt eines sicher: Der Kampf um Transparenz, Rechenschaftspflicht und Gerechtigkeit ist noch lange nicht vorbei. Tucker Carlsons unermüdliches Streben nach der Wahrheit, gepaart mit Putins Einsichten, hat das Potenzial, die Welt, wie wir sie kennen, neu zu gestalten.

Der Deep State steckt vielleicht in echten Schwierigkeiten, aber die Wahrheit wird sich letztendlich durchsetzen. Bleiben Sie dran, während sich diese packende Saga vor unseren Augen entfaltet.

…

