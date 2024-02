Was ist mit der Schumann Resonanz los? Die bisher größte Welle! (Videos)

Teile die Wahrheit!

Die Schumann Resonanz zeigt signifikante Übersteuerungen und Anomalien. Vier der acht Frequenzen gehen mit unserem Gehirn in Resonanz und haben direkten Einfluss auf unser Wohlbefinden.

Schlafstörungen, Konzentrationsprobleme, Kopfschmerzen und Leistungsminderung zählen zu den häufigsten Symptomen, die mit einer Veränderung der Schumann Resonanz einhergehen. Biophysiker Dieter Broers klärt in einer Sondersendung auf, was hinter dem Phänomen steckt. Von Frank Schwede

Die Schumann-Resonanz bewegt sich zwischen sechs und fünfzig Zyklen. Vier der insgesamt acht Frequenzen finden sich im ELF (Extrem Low Frequency) -Bereich und wirken unmittelbar auf unser Gehirn: F1, F2, F3 und F4 – wobei F1 als Leitfrequenz gilt, deren Mittelwert bei 7,83 Hz liegt.

Um den Hintergrund besser zu verstehen, ist es wichtig zu wissen, in welchem Frequenzbereich unsere Gehirnwellen arbeiten: Alpha-Wellen = 7 bis 14 Hz, Beta-Wellen = 14 bis 30 Hz, Theta-Wellen = 3 bis 7 Hz und Delta-Wellen = 0,5 bis 3 Hz.

Alles, was sich um uns herumbewegt, schwingt in einem zugeordneten Frequenzbereich, wobei sich die Frequenzen gegenseitig beeinflussen, wenn sie synchron auf Resonanz abgestimmt sind.

Das was Wissenschaftler aktuell weltweit auf den Messstationen beobachten, ist auf den Punkt gebracht ein anormales energetisches Phänomen im rein physikalischen Sinne, das von den heftigen Sonnenstürmen der letzten Wochen herrührt. Das hat Auswirkungen auf die gesamte Erde, meint Biophysiker Dieter Broers:

„Dieses Ereignis wirkt sich auf uns alle aus, denn diese Energie tritt mit Lichtgeschwindigkeit in Erscheinung und erreicht mehr oder weniger jeden auf dem Erdboden. Wir haben es mit einem Phänomen zu tun, was es in der Form noch nicht gegeben hat.“

Auffällig ist die 5 Hertz-Welle im Theta-Bereiche. Theta-Wellen bewegen sich in einem Frequenzbereich zwischen 4 und 8 Hz und treten in der Regel im Zustand der Schläfrigkeit auf. Deshalb sprechen Forscher vom unbewussten Zustand, den wir aber auch häufig untertags erleben können. (Was extreme Ereignisse auf der Sonne und Erde wirklich auslösen (Video))

Theta-Wellen öffnen uns über das Unterbewusstsein den Zugang zu verborgenem Wissen und kreativen Ideen. Bislang wurde diese Form von Auffälligkeit in der Schumann Resonanz nicht festgestellt, was auch Broers überrascht:

„Wir haben es hier mit einer ganz besonderen Frequenz zu tun. Sie ist da und sie ist in einer Form da, wie sie physikalisch nicht so einfach zu erklären ist.“

Theta-Wellen wirken vor allem auf die Zirbeldrüse. Die Resonanz-Frequenz der Zirbeldrüse beträgt 7,83 Hz. Das heißt, die Zirbeldrüse reagiert exakt auf die Schumann Resonanz.

300x250

Die Psyche triggern

Auffällig sind auch die 20 Hz, die zwar schon eine ganze Weile auf der Grafik zu erkennen sind, die aber nach Worten von Broers ebenfalls physikalisch nur schwer zu erklären sind.

Auch 20 Hz haben Auswirkungen auf die Psyche, weil sie im Gamma-Bereich liegen und Gamma-Wellen mit höchster geistiger Aktivität in Verbindung gebracht werden. Gamma Wellen treten vermehrt immer dann auf, wenn wir uns konzentrieren.

Sie ermöglichen uns schnelles Denken, Kreativität in Verbindung mit einem erweiterten Bewusstseinszustand. Vor allem erfahrene Experten und Leistungssportler haben eine erhöhte Gamma-Aktivität.

300x250 boxone

Bei der genauen Analyse der Schumann Resonanz ist Dieter Broers aufgefallen, dass eine derart extreme Übersteuerung in dieser Form bisher bei keiner Messstation beobachtet wurde.

Vor allem ist Broers aufgefallen, dass die 5 Hz-Wellen sich gegenüber der Grundwelle deutlich hervorheben. Broers erklärt die Auswirkungen:

„Es ist vor allem ein neurologisches Phänomen, weil es in diesem Frequenzbereich zu nicht zensierten Eingebungen kommt, weil im Theta-Bereich hat der Verstand nichts zu suchen.“

Nach Worten des Biophysikers erhalten wir zunehmend bewertungslose Informationen, die vor allem für das Erwachen wichtig sind. Etwa um sich bestimmte Dinge aus der Vergangenheit anzuschauen, die uns für lange Zeit belastet haben und die jetzt durch den Zustrom hoher Energien hochkommen und für den neuen anstehenden Evolutionsprozess wichtig sind.

Broers Einschätzungen werden auch von anderen Wissenschaftlern bestätigt, die von einer großen Reinigungswelle sprechen, die gleich von einer ganzen Reihe kosmischer Portalöffnungen ausgelöst wird.

Normal ist nur eine einzige energetische Portalöffnung, im vorliegenden Fall haben wir es mit sehr vielen auf einmal zu tun, die gleichzeitig an verschiedenen Schichten der Erdoberfläche beobachtet werden.

Broers betont, dass die einströmende Energie in Form von Elektronen und Protonen, die in Verbindung zu den Sonnenflares stehen, auch zahlreiche wichtige Informationen enthält:

„Die Energie trägt rein faktisch Informationen zu uns. Und je höher die energetischen Zustände sind, umso mehr Informationen sind darin enthalten. Sie kommen quasi über andere Dimensionen über die Sonne zu uns, um uns zu informieren. Eine ganz großartige Situation, weil sie die noch immer auf uns einwirkenden störenden Frequenzen neutralisieren, wobei der 20 Hz-Bereich eine ganz wichtige Rolle spielt.“

Wenn die Schumann Resonanz ausbleibt

Im Großen betrachtet heißt das, dass sämtliche Himmelskörper, vom Asteroiden über Planeten, Sonnen, Galaxien und Universen, über elektromagnetische Felder miteinander verbunden sind und in einem permanenten Informationsaustausch stehen.

Die Schumann Resonanz hat, wie bereits eingangs erwähnt, einen großen Einfluss auf unser Wohlbefinden. Würde sie ausbleiben, hätte das negative Folgen für uns, die sich in Form von Benommenheit, Kopfschmerzen, Schwindel und Herz-Kreislaufproblemen äußern.

Diese Art von Symptomen wurde auch bei Astronauten beobachtet, als sie sich außerhalb der Erdatmosphäre befanden und zum Testpunkt keinen Kontakt mit der Schumann Resonanz hatten.

Vor allem auf hochsensible Menschen hat die veränderte Schumann Resonanz Auswirkungen, die sich vornehmlich in Schlafstörungen, körperlichem Unwohlsein und depressiven Verstimmungen zeigen.

Wie entsteht die Schumann Resonanz überhaupt? Die Erde ist im Gegensatz zum Weltenraum negativ geladen, was zur Folge hat, dass zwischen Erdoberfläche und dem oberen Ende der Atmosphäre ein Spannungsunterschied von 400.000 Volt entsteht.

Zwischen Erdoberfläche und der Ionosphäre, die auf einer Höhe von rund 80 Kilometern beginnt, bildete sich eine stehende elektromagnetische Welle, die wir als Schumann-Resonanz bezeichnen, benannt nach ihrem Entdecker Winfried Otto Schumann.

Ob die Veränderung der Frequenz ein natürlicher oder künstlicher Prozess ist, ist oft nicht ganz klar, weil Wissenschaftler mittlerweile nachweisen können, dass Elektrosmog durch Mobilfunk, vor allem 5G-Technologie, signifikante Auswirkungen auf die Schumann-Resonanz hat.

Sie kann tatsächlich so weit verändert werden, dass sie außerhalb ihres normalen Spektrums fließt, was potentielle Veränderungen der normalen Resonanz mit vielen Lebensformen der Erde hervorruft. Betroffen sind vor allem die Hirnrhythmen sowie die Synchronisierung der menschlichen Physiologie.

Die Störung kann entweder von oben, durch die Unterbrechung der körpereigenen Verbindung mit der Erde-Ionosphären-Resonanz erfolgen, oder durch direkte Exposition, etwa durch Smartphone oder WLAN-Router, weil die gesamte Telekommunikationstechnologie weit im Hohlraum der Ionosphäre arbeitet.

Elektrosmog und die Folgen

Schon lange warnen unabhängige Forscher vor dem Einsatz der 5G-Technologie. Sie fürchten, dass im schlimmsten Fall durch 5G soviel Elektrosmog erzeugt wird, dass die Erde komplett aus dem Ruder läuft und von der Schumann-Resonanz abgekoppelt wird, was eine deutliche und noch nicht abschätzbare Zunahme akuter und chronischer Erkrankungen zur Folge hätte.

Die Frequenz von 5G ist an das 60-GHz-Millimterwellen-Band angeschlossen, was eine Freischaltung neuer Frequenzbänder in höhere Frequenzbereiche von über 6 GHz bis 100 GHz und darüber hinaus erforderlich macht.

Diese Frequenz ist deutlich von der natürlichen Schumann-Resonanz von 7,83 Hz, an die unser Körper nun mal gewöhnt ist, entfernt. Mittlerweile liegt sie sogar schon weit über den aktuellen EMF-Werten. Das hat nach Aussage von Medizinern schädliche Auswirkungen auf unsere Körperfunktionen.

Bei 60 GHz können die Frequenzen die Sauerstoffversorgung unseres gesamten Körpers einschränken, darüber hinaus kann es zu einer verminderten Produktion von Vitamin 6 und Melatonin kommen.

Frequenzen im 60 GHz Bereich absorbieren den Sauerstoffgehalt in der Luft. Mit anderen Worten: durch 60 GHz verändert sich die Rotation des Sauerstoffmoleküls, was dazu führt, dass die veränderten Moleküle vom Hämoglobin unseres Blutes nicht mehr transportiert werden können, was wiederum eine Mangelversorgung von Sauerstoff in allen Organen zur Folge hat. In diesem Fall haben das Gefühl, dass wir ersticken müssen.

Selbst wenn wir dazu in der Lage sind, die schädlichen elektromagnetischen Felder in unserem persönlichen Umfeld zu reduzieren, ändert das nichts an der Tatsache, dass sie in der Natur weiter vorhanden sind. Ein Umdenken ist also erforderlich.

Die aktuelle aufgetretene Anomalie sind aber auf die verstärkt auftretenden Sonnenstürme zurückzuführen, die, wie Dieter Broers bestätigt, ebenfalls große Auswirkungen auf unsere Psyche in Verbindung mit dem Erwachen haben, was in den kommenden Jahren, möglicherweise in einem Zeitraum von zehn Jahren, zu einer kompletten Veränderungen der Gesellschaft führen wird.

Ein Prozess, der in diesem Fall tatsächlich himmlisch orchestriert ist, wie Broers in seinen Sendungen immer wieder betont. Deshalb ist nicht auszuschließen, dass schon eine ganze Weile versucht wird, mithilfe von Mobilfunktechnologie den Prozess des Erwachens zu stoppen.

Das aber wird nicht möglich sein, wie die aktuellen Aufnahmen der Grafik zeigen. Der Aufwachprozess wird sich also in den kommenden Monaten und Jahren weiter fortsetzen und unser Leben auf die eine oder andere Weise verändern. So oder so.

…

Am 28. April 2020 erschien „Der Hollywood-Code: Kult, Satanismus und Symbolik – Wie Filme und Stars die Menschheit manipulieren“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel: „Die Rache der 12 Monkeys, Contagion und das Coronavirus, oder wie aus Fiktion Realität wird“.

Am 15. Dezember 2020 erschien „Der Musik-Code: Frequenzen, Agenden und Geheimdienste: Zwischen Bewusstsein und Sex, Drugs & Mind Control“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel: „Popstars als Elite-Marionetten im Dienste der Neuen Corona-Weltordnung“.

Am 10. Mai 2021 erschien „DUMBs: Geheime Bunker, unterirdische Städte und Experimente: Was die Eliten verheimlichen“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Adrenochrom und befreite Kinder aus den DUMBs“.

Am 18. März 2022 erschien „Die moderne Musik-Verschwörung: Popstars, Hits und Videoclips – für die perfekte Gehirnwäsche“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Stars Pro und Contra Impfung: „Die Ärzte“, „Die Toten Hosen“, Nena, Westernhagen, Eric Clapton, Neil Young und weitere“.

Am 26. August 2022 erschien „Der Hollywood-Code 2: Prophetische Werke, Alien-Agenda, Neue Weltordnung und Pädophilie – sie sagen es uns durch Filme“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Die Illuminati und die Neue Weltordnung in Hollywood“.

Am 10. März 2023 erschien „Illuminatenblut 2: Jagdgesellschaften der Eliten – sie benutzen Rituale und Magie um Dich zu kontrollieren!“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Ordnung aus dem Chaos“: Wie die Pläne der Elite in aller Öffentlichkeit vorhergesagt wurden – Warum mussten die Georgia Guidestones 2022 zerstört werden?“.

Am 18. August 2023 erschien „Die Schlammflut-Hypothese: Die Geschichte der Theorie über das große Reich von Tartaria“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Drei Resets – ein Reset fehlt noch! Die Schlammflut – als unsere Geschichte überdeckt wurde.“

Am 15. Dezember 2023 erschien: „DUMBs: Von unterirdischen Welten, geheimen Energiewaffen und seltsamen Ereignissen“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Antarktis-Whistleblower enthüllt gruselige HAARP-Erdbebenwaffe“

Ein handsigniertes Buch erhalten Sie für Euro 30,- (alle acht Bücher für Euro 240,-) inkl. Versand bei Zusendung einer Bestellung an: info@pravda-tv.com.

Videos:

Quellen: PublicDomain/Frank Schwede für PRAVDA TV am 01.02.2024