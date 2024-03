Alle bereiten sich vor! Warum wird die Nationalgarde während der großen amerikanischen Sonnenfinsternis am 8. April eingesetzt?

Teile die Wahrheit!

Die Nationalgarde soll nur in Notsituationen eingesetzt werden. Aber heutzutage wird die Nationalgarde für alles Mögliche missbraucht. Beispielsweise werden Hunderte Soldaten der Nationalgarde eingesetzt, um das Gepäck von U-Bahn-Fahrern in New York City zu kontrollieren. Von Michael Snyder

Das stellt einen sehr alarmierenden Präzedenzfall dar, und ich verstehe nicht, warum nicht mehr Menschen darüber verärgert sind. Und jetzt haben wir erfahren, dass während der Großen Amerikanischen Sonnenfinsternis am 8. April Truppen der Nationalgarde eingesetzt werden.

Was in aller Welt erwarten sie während dieser Sonnenfinsternis?

Ohne Zweifel wird es sicherlich ein historisches Ereignis sein.

Wie ich bereits besprochen habe, geht man davon aus, dass es das meistgesehene astronomische Ereignis in der gesamten Geschichte unseres Landes sein wird.

Und praktisch jeder in Nordamerika wird zumindest eine partielle Sonnenfinsternis sehen können …

Fast jeder auf dem Kontinent wird zumindest einen Teil der Sonnenfinsternis sehen. Je weiter Sie vom Weg entfernt sind, desto weniger werden Sie von der Sonnenfinsternis sehen.

Selbst an Orten wie Seattle und Portland, Oregon, die weit vom Weg entfernt sind, bleibt etwa ein Drittel der Sonne verborgen.

Am 8. April werden Millionen Amerikaner an Orte reisen, an denen sie der totalen Sonnenfinsternis im Weg stehen werden. Oklahoma wird als einer der besten Staaten dafür angepriesen, und es wird berichtet , dass die Nationalgarde von Oklahoma „Ersthelfer sowie Einheiten mit Fähigkeiten zur Reaktion auf Gefahrstoffe bereitstellen wird“ … (Warum verkaufen Milliardäre Aktien und bauen riesige Überlebensbunker?)

Die Nationalgarde von Oklahoma soll für die bevorstehende totale Sonnenfinsternis eingesetzt werden, wenn erwartet wird, dass bis zu 100.000 Menschen einen Landkreis besuchen.

In einer Erklärung vom Dienstag sagte die Wache, sie werde das Notfallmanagement unterstützen, um die „beispiellose Zahl von Touristen“ am 8. April im McCurtain County im Südosten des Bundesstaates zu bewältigen.

Im Falle eines Zwischenfalls wie einem Industriebrand stellt der Wachmann sowohl Ersthelfer als auch Einheiten mit Gefahrgut-Reaktionskapazitäten zur Verfügung.

Ich kann verstehen, dass sie das Bedürfnis verspüren, vorbereitet zu sein.

Aber die Nationalgarde einzusetzen ist übertrieben, finden Sie nicht?

Einwohner von Oklahoma werden aufgefordert, sich vor der Sonnenfinsternis „mit Benzin und Lebensmitteln einzudecken“, und sie werden außerdem angewiesen, „mehrere Formen der Kommunikation außer Mobilfunk“ zu nutzen …

Um sich auf die Sonnenfinsternis vorzubereiten, hat der Staat einige Tipps zur Vorausplanung zusammengestellt.

Oklahomaner sollten Besorgungen und Termine einige Tage im Voraus vor der Sonnenfinsternis vereinbaren und sich mit Benzin und Lebensmitteln eindecken. Der Staat empfiehlt außerdem, neben dem Mobilfunk mehrere Kommunikationsformen zu nutzen, auf der Straße vorsichtig zu sein und sich über die Wetterbedingungen auf dem Laufenden zu halten.

Ernsthaft?

Sie wollen, dass die Leute das alles für eine Sonnenfinsternis tun, die nur ein paar Minuten dauert?

Tatsächlich ist Oklahoma nicht der einzige Staat, der solche Warnungen ausspricht. Einem Newsweek-Artikel mit dem Titel „Karte zeigt Warnungen für Menschen, sich vor der Sonnenfinsternis mit Nahrungsmitteln einzudecken“ zufolge haben inzwischen mindestens vier Bundesstaaten ihre Bürger gewarnt, sich mit Nahrungsmitteln einzudecken …

Mindestens vier Bundesstaaten auf dem Weg zur Sonnenfinsternis haben die Bevölkerung aufgefordert, sich vor der Sonnenfinsternis mit Lebensmitteln einzudecken. Einige Beamte haben im Vorfeld der Veranstaltung bereits Katastrophenerklärungen abgegeben, und einige Schulen haben unter Berufung auf die Sicherheit der Schüler beschlossen , zu schließen.

Texas-Beamte haben eine Reihe von Warnungen herausgegeben , unter anderem, dass Menschen, die auf dem Weg der Totalität leben, sich in den Tagen vor der Sonnenfinsternis mit Lebensmitteln und Benzin eindecken und Besorgungen machen sollten – etwa das Ausfüllen von Rezepten. Ein Beamter forderte Tierbesitzer außerdem auf, sich mit Vorräten für ihre Tiere einzudecken .

Schauen Sie sich nur an, was Beamte in Hays County, Texas, ihren Bewohnern sagen, was sie tun sollen …

Parkprobleme – Parkplatzmangel, Parkgebühren, Parken und Laufen zu Ihrem Ziel (Bitte parken Sie nur in ausgewiesenen Bereichen und nicht auf Privatgrundstücken oder in Bereichen, die Sicherheitsprobleme verursachen)

Verkehrsbehinderungen und Straßensperrungen

Längere Wartezeiten für Restaurants (erwägen Sie stattdessen, „zu Hause“ zu kochen oder bringen Sie eine kleine Kühlbox mit verzehrfertigen Speisen mit)

Mehr Staus (Fußgänger und Fahrzeuge)

Verzögerte Notfall-/911-Reaktion

Unterbrechungen/Ausbleiben des Mobilfunkdienstes

Höherer als normaler Stresspegel und/oder erhitzte Gemüter

Kreditkartenautomaten funktionieren nicht (Bargeld mitbringen )

Warum sollten Kreditkartenautomaten nicht funktionieren?

Und warum sollte der Telefondienst unterbrochen werden?

Ich verstehe es nicht.

In Arkansas veranstalteten sie tatsächlich eine „Live-Trainingsübung“ , bei der Notfälle simuliert wurden, die während der Sonnenfinsternis auftreten könnten …

Weniger als einen Monat vor der großen amerikanischen Sonnenfinsternis hat die Arkansas Division of Emergency Management (ADEM) mit der Durchführung einer Live-Trainingsübung einen bedeutenden Schritt getan.

Diese Übung sollte die Reaktion von ADEM auf Probleme testen, die auftreten können, wenn Besucher nach Arkansas strömen, um dem Ereignis beizuwohnen. ADEM-Einsatzkräfte und andere staatliche Behörden untersuchten mögliche Szenarien wie Unwetter, Verkehr, medizinische Notfälle und Kommunikationsprobleme.

An der Übung nahmen Notfallmanager des Landkreises und Vertreter des National Weather Service, der Arkansas National Guard, des Corps of Engineers, der Arkansas Hospital Association, des Arkansas Wireless Information Network sowie der Arkansas Departments of Health, Transportation, Energy and Environment and Human Services teil.

Persönlich erwarte ich am Tag der Sonnenfinsternis keine größere Katastrophe oder einen Notfall.

Aber man weiß nie, ich könnte mich irren.

Und es ist sicherlich unvermeidlich, dass es im Laufe dieses Jahres noch viele weitere „Überraschungen“ geben wird.

Tatsächlich warnte der ehemalige US-Repräsentant Ron Paul in seinem jüngsten Interview mit Tucker Carlson ausdrücklich vor der Möglichkeit eines Black Swan-Ereignisses …

Ron Paul, der für seine konsequenten Prinzipien und seinen Weitblick in der Wirtschafts- und Außenpolitik bekannt ist, nutzte die Plattform, um seine Besorgnis über unerwartete, bedeutsame Ereignisse zum Ausdruck zu bringen, die die Welt überraschen könnten.

„Ich denke, wir erreichen den Punkt, an dem etwas Plötzliches passieren wird. Ich glaube an die Theorie des schwarzen Schwans. Ja, es wird auftauchen und es wird nicht kontrollierbar sein“, sagte Paul.

Ich glaube nicht, dass es am 8. April ein Black-Swan-Event geben wird.

Aber diese Sonnenfinsternis wird eine sehr große Sache sein.

Das riesige „X“ über Amerika, das die Große Amerikanische Sonnenfinsternis von 2017 begann, wird durch die Große Amerikanische Sonnenfinsternis von 2024 vervollständigt.

Und während sich die Große Amerikanische Sonnenfinsternis im Jahr 2024 über unser Land bewegt, werden die Sonne, der Mond und die anderen sieben Planeten unseres Sonnensystems alle in einer Reihe am Himmel stehen .

Unser gesamtes Sonnensystem schreit buchstäblich, dass dieser Tag wichtig ist, und man könnte meinen, dass mehr Menschen über das riesige „X“ sprechen würden, das direkt über der Verwerfungszone von New Madrid fertiggestellt wird.

Leider wird der Großteil der Bevölkerung diese Sonnenfinsternis schnell vergessen, wenn sie vorüber ist, und das ist äußerst bedauerlich.

…

