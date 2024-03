Insiderin des Königshauses: Kate Middleton wurde Blutopfer der Illuminaten und durch Körper-Double ersetzt (Video)

Nach Angaben von Prinzessin Dianas bester Freundin und mindestens zwei mit der Angelegenheit vertrauten Palastmitarbeitern wurde die Prinzessin von Wales, Kate Middleton, für PR-Übungen ermordet und durch einen Bodydouble ersetzt.

Laut Christine Fitzgerald, Dianas bester Freundin in ihren letzten Jahren, würde die britische Öffentlichkeit keine weitere Situation mit Prinzessin Diana akzeptieren, bei der die königliche Familie zum zweiten Mal innerhalb von Jahrzehnten mit einem Mord davonkommen würde.

Stattdessen werden Körperdoppelgänger eingesetzt, um das Verbrechen zu vertuschen und die Öffentlichkeit über die luziferische Religion der Elite und ihre Blutopfer für das Biest im Dunkeln zu halten.

Doch es gibt nur ein Problem mit dem teuflischen Plan des Royal. Sie sind arrogant und nachlässig geworden und haben überall am Tatort ihre Fingerabdrücke hinterlassen.

Am 23. Februar wurden vor dem Buckingham Palace zwei schwarze Pferde mit einem „gefangenen“ weißen Pferd und einer schwarzen Flagge gesichtet. (Bereitet sich auch das „schwarze Pferd der Hungersnot“ auf den letzten Ritt vor?)

Die letzten beiden Male, bei denen die Royals diese zutiefst symbolische Zeremonie auf der Welt entfesselten, waren vor dem Ersten Weltkrieg im Jahr 1912 und dann am Tag vor dem Tod von Königin Elizabeth II. im Jahr 2022.

Experten des Okkultismus warnten uns, dass die Elite gerade signalisiert hatte, dass die Welt in eine Phase des Feuers und der Menschenopfer eingetreten sei. Offensichtlich ignorierten die meisten Menschen diese alte Weisheit – aber vielleicht hätten sie zuhören sollen. (Geklont? BBC-Reporter gibt zu, dass die Königsfamilie Kate Middletons „Doppelgänger“ benutzen (Videos))

Unmittelbar nach der seltenen Sichtung des gefangenen weißen Pferdes starben Jacob Rothschild, der königliche Thomas Kingston und jetzt, nach Angaben derjenigen, die ihr am nächsten standen, wurde Kate Middleton, die Prinzessin von Wales, bei einem aufsehenerregenden Blutopfer der Illuminaten ermordet.

Während sich die genauen Daten okkulter Rituale jedes Jahr aufgrund der Mondphasen und anderer Variablen unterscheiden, ist es nichts Neues, dass die königliche Familie im ersten Viertel des Jahres Menschenopfer durchführt.

Im Laufe der Jahrhunderte wurden unzählige Opfer, darunter auch Kinder, von den rücksichtslosen Königen kaltblütig ermordet. Diese Ereignisse wurden oft durch die Verehrung von Baal oder Moloch gefeiert, der Gottheit, deren Verehrung Hillary Clinton in ihren von WikiLeaks im Jahr 2016 veröffentlichten E-Mails zugab.

Niemand benutzt Moloch wahllos in einem Gespräch. Die meisten Menschen wissen nicht einmal, wer Moloch ist. Allerdings werden im Böhmischen Hain bereits seit dem 19. Jahrhundert Blutopfer für Moloch, den alten Gott der Menschenopfer, dargebracht – vielen Berichten zufolge soll dabei verbranntes Menschenfleisch geopfert werden.

Ob sie sich unter den Redwoods in Kalifornien oder in Palästen in Großbritannien versammeln, die globale Elite ist überall auf der Welt dieselbe, praktiziert dieselbe luziferische Religion und teilt dieselben Laster – Pädophilie und Mord.(Insiderin des Königshauses: Kate Middleton wurde in „Illuminati Blut Ritual“ ermordet)

Dieser Brauch wird auch in der Bibel erwähnt. In Jeremia 19:5 heißt es:

„Sie haben die Höhen des Baal gebaut, um ihre Kinder als Opfergaben für Baal im Feuer zu verbrennen – etwas, das ich weder befohlen noch erwähnt habe, noch ist es mir in den Sinn gekommen.“

Auch heute noch gibt es den alten Brauch des Blutopfers. Doch im Zeitalter der Massenmedien nimmt die okkulte Elite an Mega-Ritualen teil, die darauf ausgelegt sind, von der ganzen Welt miterlebt zu werden. Warum? Für erhöhte magische Kraft.

Es heißt Offenbarung der Methode, ein unterschwelliges psychologisches Kriegsführungsinstrument, das als clevere und okkulte Methode dient, die Macht der Eliten, die über uns herrschen, zu stärken und das Volk zu entmachten.

Aber zum Unglück für das Haus Windsor haben sie dies völlig vermasselt. Sogar NPCs verstehen die Zusammenhänge und erkennen, dass etwas ernsthaft schief läuft.

Die Royals haben mittlerweile insgesamt vier – ja, vier – gefälschte Fotos mit den Mainstream-Medien geteilt, auf denen behauptet wird, Kate Middleton würde sich in der Öffentlichkeit normal verhalten.

Sie kennen zweifellos die ersten paar gefälschten Fotos, die weltweit viral gingen, als klar wurde, dass es sich um Fälschungen handelte. Sogar die Mainstream-Medien mussten zugeben, dass das, was jeder mit eigenen Augen sehen konnte, richtig war.

Das dritte Foto, auf dem Kate Middleton in einem Auto zu sehen ist, wurde ebenfalls sofort entlarvt. Es besteht absolut keine Chance, dass es sich um dieselbe Frau handelt. Zunächst einmal ist die neue Kate mindestens zehn Jahre jünger und völlig sorglos – im Gegensatz zur echten Kate, die ihr Schicksal offenbar genau wie Diana verstanden hat.

Dann sollte die vierte Version, in der Kate mit William auf einer Farm unterwegs ist, laut den Mainstream-Medien „den Internet-Gerüchten ein Ende bereiten“ . Es gab nur ein Problem. Das Foto wurde schnell als eine weitere Fälschung entlarvt .

Die Fotos einer glücklichen und gesunden Kate im roten Blazer wurden tatsächlich im September letzten Jahres aufgenommen.

Die königliche Familie wurde in die Enge getrieben und versucht verzweifelt , das Verbrechen zu vertuschen.

Aber es kommt noch schlimmer.

Photo on the left is of Kate Middleton in a video which was released by TMZ today.

Photo on the right is a picture of Kate Middleton from about two weeks ago.

What do you notice? pic.twitter.com/FdzFW8X9AY

— Shadow of Ezra (@ShadowofEzra) March 18, 2024