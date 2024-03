Auffällige Anomalie beim jüngsten Sonnensturm (Video)

Teile die Wahrheit!

Er kam offenbar plötzlich und unerwartet. Völlig unbeachtet von den Massen- und Netzmedien traf uns vor wenigen Tagen ein heftiger Sonnensturm mit auffälligen Anomalien, wie sie nach Worten von Biophysiker Dieter Broers bislang nicht beobachtet wurden.

Was es damit auf sich hat, welche Auswirkungen sie auf uns haben, versucht der Physiker zusammen mit dem polnischen Forscher und Autor Tomasz Kierzkowski in einer Sondersendung zu klären. Von Frank Schwede

Nahezu ununterbrochen sendet die Sonne Strahlung und geladene Teilchen in den Weltraum. Ist der Teilchenstrom, der als Sonnenwind bezeichnet wird, in einem begrenzten Gebiet der Sonne für kurze Zeit stärker, sprechen Forscher von einer Sonneneruption.

Treffen Strahlung und Teilchen auf das Magnetfeld der Erde, kann das nicht nur für Polarlichter und Störungen im Strom- und Navigationsnetz sorgen, sondern auch für Auswirkungen auf uns Menschen.

Aktuell befindet sich die Sonne in einer Phase hoher magnetischer Aktivität, die laut Aussage von Forschern wahrscheinlich im kommenden Jahr ihren Höhepunkt erreichen wird.

Das heißt, dass die Frequenz von geomagnetischen Stürmen in diesem Jahr deutlich zunehmen wird. Erst vor wenigen Tagen hat es einen heftigen Magnetsturm mit signifikanten Anomalien im Strahlungsspektrum gegeben, für die Forscher keine valide Erklärung finden.

Nach Worten des polnischen Autors Tomasz Kierzkowski kam er völlig unerwartet und blieb sogar in den Netzmedien weitgehend unkommentiert. Deshalb vermutet Kierzkowski, dass dieses Ereignis der Öffentlichkeit bewusst vorenthalten wurde, aus welchen Gründen auch immer, oder dass die Strahlung möglicherweise sogar aus einer anderen Quelle kam.

Auch Biophysiker Dieter Broers zeigt sich im Gespräch mit Tomasz Kierzkowski erstaunt über das jüngste Sonnenereignis und bezeichnete es als etwas Einmaliges, so, wie das auch viele andere Forscher tun. Broers:

„In diesem ganz speziellen Fall ist das für mich etwas Einmaliges. Auch für die Kollegen, die sich das professioneller anschauen als ich, weil sie Astrophysiker und Geophysiker sind. Die fragen: was ist denn da passiert?“

Allerdings ist Broers nicht hundertprozentig davon überzeugt, dass die Strahlung tatsächlich von der Sonne kommt. Tatsache aber ist, dass sie ausgesprochen extrem war und bis heute niemand eine Ahnung hat, von wo sie genau kam. (Riesige Sonneneruptionen, während Astrologen vom Großen Stellium im Jahr 2024 sprechen, das nur alle 83 Jahre auftritt!)

Boers:

„Fakt ist, sie ist aufgetreten, sie hat auf uns gewirkt und wirkt immer noch nach – aber die Sonne ist es nicht und dafür gibt es verschiedene Gründe, weil ich mich nicht nur auf die Satellitenaufnahmen der NASA verlasse, sondern auch auf die der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt.“

Auffällige Zacken

Was Dieter Broers auf der Grafik der Bundesanstalt erkennen konnte, ist, dass die Intensitäten in Bezug auf das elektromagnetische Gesamtspektrum der Sonnenenergie plötzlich auf null abgesunken ist.

Das ist ungewöhnlich und wie es scheint, hat die Wissenschaft dafür bisher keine Erklärung gefunden. Der Physiker beschreibt, was er auf der Grafik erkennen konnte:

„Da sieht man die Zacken mit einer unfassbaren Regelmäßigkeit, das passiert schon seit ein paar Tagen. Das ist etwas, was bisher unbeantwortet blieb. Ich habe schon mehrfach die Spezialisten angeschrieben, doch da ist nie eine Antwort gekommen. Also da weiß man offenbar selber nicht, was das bedeutet.“

Für Broers steht aber mehr die Frage im Vordergrund, was die elektromagnetischen Felder, die nicht uns Menschen, sondern die gesamte Umwelt beeinflussen, bewirken können. Broers ist etwas sehr interessantes aufgefallen:

„Sie machen etwas, was bisher nicht richtig angeschaut wurde, sie stellen die Bedingungen her, die bei Ciba-Geigy in den 80er Jahren beobachtet wurden.“

Ciba-Geigy entdeckte zu jener Zeit ein neuartiges Verfahren, mit dem es möglich ist, mithilfe elektrostatischer Felder bei Fischen Veränderungsprozesse und Schäden, die im Laufe vieler Jahre durch Zucht entstanden sind, wieder zu heilen.

Das ist auch bei Pflanzen möglich, da Ciba-Geigy sich auf die Herstellung von Pestiziden konzentriert hat, wurde die Forschung daraufhin eingestellt.

Broers:

„Ich weiß noch sehr genau, wie der Forschungsleiter, der Herr Ebener, sagte, alles, was durch Zucht oder Degeneration verloren gegangen ist, wird durch diese Felder wieder aktiviert und erinnert. Das ist doch zum niederknien, dass wir zunehmend in diesen Zustand versetzt werden.“

Tomasz Kierzkowski will aus Remote Viewer-Kreisen erfahren haben, dass die außergewöhnliche Strahlung eine Intervention der Lichtkräfte war, um noch immer vorhandene schädliche Technologien auszuschalten.

Auch Dieter Broers geht von der Vermutung aus, dass die rund acht Stunden andauernde Feldanomalie kosmisch orchestriert wurde – woher sie kam, darüber kann man noch Worten des Physikers bislang nur spekulieren:

„Man vermutet „Dunkle Materie“, ein „Schwarzes Loch“ in der Nähe der Sonne oder Reste einer Supernova – verschiedene Modelle wurden aufgeführt. Das halte ich mehr oder weniger alles für abwegig.

Selbst dann, wenn es so wäre, ist das alles nicht zufällig geschehen. Das sind für mich faktisch höhere Mächte.“

Unser Bewusstsein wird getriggert

Laut Dieter Broers gibt es mindestens drei wichtige Aspekte, die bei diesem außergewöhnlichen Phänomen wirksam waren. Auffällig sind vor allem die Magnetfeldschwankungen auf dem der KP-Index, die signifikante und mittlerweile wissenschaftlich bewiesene Auswirkungen .auf unser Bewusstsein haben.

Der Grund dafür ist, dass unser Gehirn Magnetit-Kristalle enthält. Pro Gramm Hirnmasse sind das in etwa fünf Millionen Kristalle in der äußeren Gewebeschicht des Groß- und des Kleinhirns.

Magnetit ist eines der stärksten magnetischen Mineralien. Es ist dauermagnetisch und dazu in der Lage Strom zu leiten. Klinische Studien haben gezeigt, dass Magnetit-Kristalle in unserem Gehirn schon auf schwache Magnetfelder reagieren. Sie beeinflussen aber nicht nur unser Gehirn, sondern den gesamten Stoffwechsel.

Von besonderem Interesse sind für die Forschung vor allem die fundamentalen Bewusstseinsveränderungen, die hervorgerufen werden, wenn Menschen bestimmten Magnetfeldern ausgesetzt sind.

Weiter auffällig sind auch die 150 Mega-Hertz-Frequenz, die auch in den letzten Tagen verstärkt gemessen wurde, sowie die bereits oben erwähnten elektrostatischen Felder, die die Eigenschaft besitzen, wichtige Informationen, unter anderem auch den Ur-Code, zu vermitteln.

Für Dieter Broers sind das alles zusammen wunderbare Geschenke:

„… die wir aber erst dann auspacken können, wenn wir in der entsprechenden Resonanz sind. Das ist komplexe Relativitätstheorie pur. Wir bekommen ein Upgrade für die neusten Informationen, die ganz individuell für uns sind.“

Auf physischer Ebene kann es nach Worten des Biophysikers durch Sonnenstürme vereinzelt auch zu teils massiven Erdbeben kommen. Dass astronomische und geologische Ereignisse zusammenhängen, wird bereits seit Jahrhunderten von der Wissenschaft untersucht.

Ein Zusammenhang zwischen Sonnenaktivität und Erdbeben wurde zuerst Mitte des 19. Jahrhunderts vermutet, als der der Astronom Rudolf Wolf eine Korrelation zwischen Sonnenfleckzahl und Erdbeben spekulierte.

Auch der Pionier der Erdbebenforschung, der Seismologe Fusakaichi Omori, griff die Frage 1908 auf. Dennoch konnte bis heute keine klare Kausalität zwischen Erdbeben und Sonnenaktivität nachgewiesen werden.

Die wahre Größe des Menschen

Hingegen ist Dieter Broers davon überzeugt, dass die auf die Erde einwirkende kosmische Strahlung einen enormen spirituellen Bewusstseinswandel hervorrufen kann, was auch aus zahlreichen Überlieferungen alter Hochkulturen hervorgeht. Broers:

„Wir haben eine viel größere Wirkmacht, einen viel größeren Einfluss auf unsere Manifestation- sprich Schöpferkräfte als je zuvor. Das ist Fakt.“

In einem in den 1970er Jahren an der Stanford University durchgeführtes Experiment mit Uri Geller in Zusammenarbeit mit der CIA konnte nachgewiesen werden, dass die größte Wirkmacht tatsächlich von der Sonne ausgeht. Broers:

„Es wird sogar berichtet, dass eine gezielte Desinformationskampagne gestartet wurde, weil Uri Geller einfach derjenige war, der es geschafft hat, in dem er sich mit der Sonne verbunden hat, die Großrechner vom Militär auszuschalten und sogar Raketen aufzulösen. Das ist dokumentiert von der CIA.“

Das zeigt, dass der Mensch in Wahrheit ein mächtiges Wesen ist, das Einfluss auf das gesamte Geschehen auf der Erde hat. Ein Wissen, das niemals öffentlich werden sollte und bisher nur einem kleinen elitären Kreis bekannt war.

Broers:

„Wir merken ja auch, dass das in einem Zusammenhang steht mit der Ablenkung, die gerade über die generierte Angst erfolgt. Dass die Gegenseite, die dunkle Seite, verhindern möchte, dass wir erwachen und deshalb genau diese Maßnahme ergreift, uns in Angst und Schrecken zu versetzen, dass wir von dieser großen Kraft nicht Gebrauch machen.

Bis 2025 kann noch viel passieren auf der Sonne, sodass die Maya und andere indigene Völker recht behalten könnten, dass wir an der Schwelle eines neuen Zeitalters stehen, in dem die Menschheit ein neues Bewusstsein erlangt.

